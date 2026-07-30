シマノ、新型ホイール「Dura-Ace WH-R9370」を発表　カーボンスポーク採用で大幅軽量化、次期コンポの布石か

シマノは2026年7月29日、新型ロードバイク用ホイールセット「Dura-Ace WH-R9370」シリーズを発表した。従来のステンレススチールからカーボンスポークへと移行し、最大220gの軽量化を実現したほか、ハブのベアリングカップが交換可能になったことで長期的なメンテナンス性が向上している。また、「R9300」という新たな型番が冠されたことで、長らく噂されてきた次期Dura-Aceコンポーネントの登場が近いことを強く示唆する内容となっている。

■カーボンスポークへの移行と交換可能なベアリングカップ

シマノは2026年7月29日、Dura-Ace（デュラエース）の新型ホイールセット「WH-R9370」シリーズを発表した。複数の自転車メディアが報じている通り、最大の革新はステンレススチールからカーボンファイバー製スポークへの全面的な切り替えであり、リムハイトに応じてホイールセットあたり最大220gの軽量化を実現している。

複数の自転車メディアによれば、ロード用ホイールセットの価格は2,970ドル（約48万7,000円、1ドル=164円換算）と報じられている（シマノからの米国向け公式価格は未発表）。しかし、このホイールを長年愛用しようと考えている購入者にとってより重要なのは、スペック表の奥底に隠された変更点かもしれない。それは、ハブのベアリングカップが初めて交換可能になったことだ。従来のカップアンドコーン構造では、カップの摩耗はハブ全体の交換を必要とする致命的な故障を意味していたが、シマノはこの制約を取り払った。

Bikerumorの報道によると、R9370シリーズは2026年9月に発売予定だが、地域ごとの正確な日程は未確認とされている。

今回の発表は、ホイール単体の話題にとどまらない。「WH-R9370」は、シマノが「R9300」という製品命名規則の下でリリースした初の製品である。この名称はこれまで、特許出願やファームウェアのリーク情報にのみ存在していた。現行のDura-Ace R9200およびその派生ホイールセットR9270は2021年8月に発売されており、シマノの過去の4〜5年という開発サイクルから見れば、すでに次期モデルへの移行時期を迎えている。シマノはR9300コンポーネントを正式発表していないが、ディレイラー内にバッテリーを内蔵する完全ワイヤレスの2×13速ドライブトレインを記述した2024年5月の特許や、分析画面に13速目のギアポジションを密かに追加した2026年2月のE-Tubeアプリのファームウェアアップデート、そして今回のホイールといった証拠の数々は、もはや無視できないものとなっている。

■カーボンスポークの設計：2つのプロファイルと統合システム

ステンレススチールからカーボンファイバー製スポークへの変更は、単なる素材の置き換えではない。炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製スポークは、空力性能と構造的性能を両立させるためにブレード状のプロファイルとして設計されており、これは丸いスチールワイヤーでは実現できないものだ。シマノはR9370シリーズ全体で2種類の異なるスポークプロファイルを提供している。

C36、C50、C60のロード用ホイールセットに採用されている「エアロ」プロファイルは、4.0mm × 1.1mmの寸法を持つ。厚さよりも幅が広く、向かい風に対して薄いブレード面を提示しつつ、放射方向の剛性を維持している。一方、C99の16本スポークフロントホイール専用となる「スーパーエアロ」プロファイルは5.2mm × 0.8mmで、長時間の単独走行においてあらゆる空力的な向上が蓄積されるタイムトライアルやトライアスロンの極限のスピードに適した、さらにアグレッシブなブレード形状となっている。

軽量化の成果は明確かつ大きい。Bikerumorの重量比較によると、旧世代のWH-R9270と比較して、C60は1,609gから1,389gへと220gの軽量化を達成。C50は1,461gから1,302gへと159g削減された。ヒルクライム向けのC36は、前モデルの1,350gから180g軽い1,170gとなっている。

スポーク数は、各ホイールの用途に合わせて調整されている。Slowtwitchの詳細なスペック解説によれば、C36は登坂時の回転質量を最小限に抑えるためフロント18本・リア21本を採用。C50はオールラウンドなレースバランスを考慮し前後とも21本、C60はスプリントや平坦ステージでのパワーに求められる横剛性を確保するためフロント21本・リア24本としている。C99のフロントは、快適性を犠牲にしてでも空気抵抗を最小限に抑えるため16本となっている。これらの本数はR9270世代よりも有意に少なく、より剛性の高いカーボン素材による構造効率の向上を反映している。

シマノはR9370を、個別に最適化された部品を組み立てるのではなく、リム、スポーク、ハブを共同で設計する統合システムとして開発した。この統合により、C50とC60では前後で異なるリムプロファイルが可能となった。フロントホイールの外部幅（C50で31.0mm、C60で31.5mm）をリア（それぞれ32.0mm、32.3mm）よりもわずかに狭くすることで、バイクの前後で異なる空力特性と横風への挙動を調整している。

ただし、設計上のトレードオフとして言及すべき点がある。スチール製スポークとは異なり、カーボンスポークは完全に破断する前にライダーが気づくような漸進的な疲労の兆候を示さず、突然破損する。決戦用のレースホイールであれば、これは許容されるトレードオフだ。しかし、過酷な条件で使用されるトレーニング用ホイールとしては、スチール製スポークの選択肢もローテーションに残しておくべき理由となる。

■30mmタイヤ規格に対応するワイドリム化

3つのロード用ホイールセットはすべて、内幅が23mmとなっており、R9270世代の21mmから2mm拡大された。この変更は、プロのペロトン（集団）が28〜30mmのチューブレスタイヤに完全に標準化したことを反映している。この移行は、UCIが2021年にタイヤ幅の最小制限を撤廃したことで加速した。23mmの内幅は28〜30mmタイヤ専用に設計されており、多くの古いバイクに装着されている23〜25mmの細いタイヤには最適化されていない。古いタイヤの在庫を持つ購入者は、ホイールと一緒に太いタイヤの予算も確保しておく必要がある。

30mmタイヤを装着し、時速48kmで行われた空力テストにおいて、シマノは新型ホイールがR9270よりも空気抵抗を2.7ワット削減したと報告している。これらはシマノ独自の管理されたテストによる数値であり、第三者による監査データではない。2.7ワットという削減は、タイムトライアルの選手にとっては意味がある。平均時速40kmのタイムトライアルのペースでは、2.7ワットは40kmの走行で約8〜10秒の短縮に相当する。しかし、ドラフティングや地形、戦術がはるかに大きな変動をもたらすロードレースにおいては、それほど決定的な差にはならない。

R9370は全モデルがチューブレス対応であり、チューブレス専用となっている。チューブラーのオプションは提供されない。旧モデルのR9270にはチューブラー版が存在したが、R9370では完全に廃止され、2020年頃から進行していたプロペロトンのチューブラー離れが完了した形となる。

■シマノのカップアンドコーン式ベアリングは依然として合理的か？

2026年現在、競合するプレミアムホイールセットのほぼすべてがシールドカートリッジベアリングを採用している。しかしシマノは、バラ玉のベアリングを用いた調整可能なカップアンドコーン式システムを使い続けている。そしてR9370は、過去の弱点に誠実に対処しつつ、その選択に対する近年で最も説得力のある理由を提示している。

カップアンドコーン構造では、バラ玉のベアリングが固定されたカップ（ハブシェルに切削加工されている）と、アクスル上の調整可能なネジ式コーンの間に配置される。コーンにより正確な予圧（プリロード）調整が可能であり、ライダーやメカニックは回転性能を犠牲にすることなくガタつきをゼロに調整できる。また、摩耗した個々の部品（ボール、コーン、コーンのロックナット）を安価に交換できる。シマノの比較テスト（500ニュートンの垂直荷重、200ニュートンの前方推力、5,000ニュートンのスルーアクスルクランプ力）において、カップアンドコーン方式は同等のカートリッジベアリング構成よりも回転トルクが30%低かったという。

これに対する歴史的な反論は、ベアリングカップそのものにあった。カップアンドコーン式ハブのカップ表面（ハブシェルと一体化した切削ベアリングレース）が摩耗した場合、従来はハブごと交換するしかなかった。R9370はこれに直接対処し、ベアリングカップが独立した部品として交換可能になった。これは些細な詳細ではない。2,970ドルをこれらのホイールに投資したライダーが、ハブシェルが寿命を迎えたからといって無傷のカーボンリムを捨てるのではなく、数年後あるいは数十年後にハブを工場出荷時の仕様に再構築できる道が開かれたことを意味する。アップデートされたアセンブリの防水シールの改善により、再構築までの間隔も延びている。

ただし、カップアンドコーンシステムを正しく整備するには、カートリッジベアリングの交換よりも高い機械的スキルが依然として求められる。コーンレンチとロックナットを使い、手の感覚だけで予圧を設定するのは直感的な作業ではない。自分でホイールを整備するライダーにとっては習得可能だが、ショップに頼るライダーにとっては、そのスキル要件が消滅するわけではなく、メカニックに委ねられることになる。

■C99：単独走行向けのラインナップを完成

WH-R9370の発表により、シマノはマスマーケット規模のメインDura-Aceブランドの下で、初の本格的なタイムトライアルおよびトライアスロン向け構成となる「C99フロントホイールとフルリアディスクの組み合わせ」も投入する。シマノのサブブランドであるPROは以前からディープセクションやディスクのオプションを提供していたが、フラッグシップであるDura-Aceの名称が、量産前提の専用エアロレース構成に冠されるのはこれが初めてだ。

C99フロントホイールは、スーパーエアロスポークプロファイル（5.2mm × 0.8mm）を16本スポークの編み方で採用し、向かい風に対する前面投影面積を最小限に抑えつつ、99mmのリムハイトがタイムトライアルで重要となる速度域での圧力抵抗を最小化する。重量は792gである。リアディスク（スポークが露出していないフルフェイスのカーボンディスク）の重量は987gとなっている。C99フロントホイールの外部幅35.2mmはシリーズ中で最も広く、わずかな境界層の改善でさえ蓄積されるTTバイクでの非常に高い対気速度を想定して設計されている。

業界で報じられている価格は、C99フロントが1,595ドル（約26万1,000円）、リアディスクが3,030ドル（約49万6,000円）で、TTパッケージ全体で4,625ドル（約75万8,000円）となる。これらの数値は自転車メディアからのものであり、シマノの米国向け公式価格表では確認されていない。

■「R9300」という型番が現在の購入者に意味するもの

WH-R9370の「R9300」という名称は偶然ではない。シマノはプラットフォームの世代ごとに製品コードを順次割り当てている。R9200シリーズは現行のDura-Aceコンポーネントを網羅しており、R9270という名称はそれに対応する12速ホイールセットシリーズに使用された。新しいR9300というプレフィックスの下でR9370が登場したことは、新しいDura-Aceのプラットフォーム世代が社内のアクティブなプロジェクトとして存在していることを示す、これまでで最も明確な公のシグナルである。

R9300コンポーネントが間近に迫っていることを示す外部の証拠は数多い。2024年5月に申請されたシマノの特許は、ディレイラー内にバッテリーを収め、現行のDi2を定義している前後ディレイラー間の有線接続を排除した、完全ワイヤレスの2×13速電子ドライブトレインの概要を示していた。2026年2月に行われたコンパニオンアプリ「E-Tube Project」のファームウェアアップデートでは、ギア使用状況の分析ディスプレイに13速目のギアポジションが密かに追加された。また、R9300シリーズの製品コードを持つプロトタイプのSPD-SLRペダルが小売店のリストに掲載されている。2026年のツール・ド・フランス終了時点において、R9300ドライブトレインのコンポーネントがプロのレースで使用されている写真はまだ撮影されておらず、シマノがスポンサーとなっているワールドツアーチームはすべてR9200 Di2でレースを行っている。

市場の状況がその緊急性を高めている。男子ワールドツアーチームにおけるシマノの契約シェアは、2022年の18チーム中13チームから、2026年には18チーム中10チームへと減少しており、SRAMが4年間にわたる継続的な攻勢の末に8チームを獲得している。Campagnolo（カンパニョーロ）は2023年に完全ワイヤレスの13速Super Recordを発表した。SRAMは2024年にRed AXSを刷新し、完全ワイヤレス構造を標準とした。シマノは現在、主要ロードコンポーネントメーカー3社の中で唯一、12速の有線フラッグシップ技術を使い続けており、R9370ホイールの登場により、この立場を無期限に維持することは困難になっている。

業界の信頼できる予測では、R9300コンポーネントの発表時期は2026年後半から2027年中頃とされている。現在R9370ホイールの購入を検討している購入者にとって重要なのは、このホイールが現行のR9200 Di2機器と互換性があり、R9300が登場した際にもほぼ確実に前方互換性を持つということだ。シマノのハブ規格は世代を超えて安定している。コンポーネントの発表を待ってからホイールを買うかどうかは、技術的な問題ではなく、個人のタイミングの判断となる。

■価格と発売時期

road.ccの確認によると、3つのロード用ホイールセット（C36、C50、C60）の英国での価格は、フロントホイールが1,099.99ポンド（約1,463ドル）、リアが1,199.99ポンド（約1,596ドル）に設定されており、ロード用ホイールセット全体で2,299.98ポンド（約3,060ドル / 約50万1,000円）となる。米国の複数の自転車メディアは、ロード用ホイールセットの米国価格を2,970ドル（約48万7,000円）と報じているが、シマノは公式の米国価格表でこの数値をまだ確認しておらず、大手メディアの1つ（Cyclingnews）は米国価格を未定としている。2026年7月29日時点の中値レート（1ポンド＝1.33ドル）での換算では、英国価格のロード用ホイールセットは約3,060ドルとなり、報じられている2,970ドルという数字が正確であれば、米国の購入者にとってわずかながら地域的な価格優位性があることを示唆している。

報じられている2,970ドルという価格帯であれば、R9370はCadex Max 40（約4,500ドル / 約73万8,000円）を下回り、ZippのNSWライン、ENVEのSESシリーズ、ReserveのTurbulent Aeroシリーズと直接競合することになる。C99フロントホイールとリアディスクの価格はシマノから確認されていないが、業界関係者はそれぞれ1,595ドルと3,030ドルと見積もっている。

ロード用ホイールセットの全シリーズ（C36、C50、C60）は、C99およびリアディスクとともに2026年9月に発売される。シマノは9月中の具体的な日付を確認していない。ホイールはチューブレス対応で、28〜30mmタイヤに最適化されている。いかなる価格帯でもチューブラーのオプションは提供されない。

■注目ポイントQ&A

●Shimano Dura-Ace WH-R9370ホイールは、前世代と比べてどのくらい軽量化されていますか？

旧モデルのWH-R9270と比較して、C50の159gからC60の220gまでの軽量化が図られています。ヒルクライム向けのC36は180g軽量化されています。この軽量化は、カーボンスポークへの変更とリムのレイアップの見直しによるものであり、回転質量の低下に直結しています。これは最高速度よりも加速に大きく影響します。

●競合他社がカートリッジベアリングに移行している中、なぜシマノは依然としてカップアンドコーン式ベアリングを使用しているのですか？

シマノのテストによると、負荷がかかった状態において、カップアンドコーン設計は同等のカートリッジ構成と比較して回転トルクが30%低いことが示されています。また、このシステムはベアリング全体の交換ではなく個々の部品の交換が可能であり、ベアリングの予圧を正確に調整できます。さらにR9370では、ベアリングカップ自体が独立した部品として交換可能になるという、真に新しい利点が追加されました。従来、シマノのカップアンドコーン式ハブではカップの摩耗が致命的な故障原因であり、ハブシェル内の切削されたカップ表面が摩耗すると、ハブは事実上寿命を迎えていました。交換可能なカップにより、ライダーは摩耗したハブを新品のベアリング表面の状態に復元でき、ハブ、ひいてはホイール全体の耐用年数を何年も延ばせる可能性があります。

●R9370の発表は、新しいDura-Aceコンポーネントが間もなく登場することを意味していますか？

シマノからの正式な発表はありませんが、これまでで最も強力なシグナルと言えます。WH-R9370は「R9300」という製品命名規則の下でリリースされた初の製品であり、シマノの過去のパターンでは、ホイールセットのプラットフォーム名とコンポーネントの世代は連動しています。外部の証拠もこれを裏付けており、完全ワイヤレスの2×13速ドライブトレインを記述した2024年5月の特許、13速目のギアポジションを追加した2026年2月のE-Tubeファームウェアアップデート、そして小売店のリストにあるプロトタイプのSPD-SLRペダルなどはすべて、R9300が推測ではなくアクティブなプラットフォームであることを示しています。業界の分析では、2026年後半から2027年中頃の発表が有力視されています。なお、2026年のツール・ド・フランス終了時点では、R9300ドライブトレインのコンポーネントはプロのレースに登場していません。

●WH-R9370ホイールは現行のシマノ製コンポーネントと互換性がありますか？また、将来のR9300でも使用できますか？

R9370ホイールは、現行のDura-Ace R9200 Di2およびUltegra R8100機器と完全に互換性があります。シマノのハブのフリーボディ規格はDura-Aceの世代を超えて一貫しており、そのパターンに基づけば、R9370はR9300コンポーネントが導入するカセットやディレイラーの構造と前方互換性を持つはずです（ただし、シマノはこれを明示的に確認していません）。将来のR9300機器での使用を見越して現在購入を検討している方は、シマノの実績に基づく合理的な推測を行っていると言えますが、R9300の仕様が正式に発表された際に互換性を確認することをお勧めします。

元記事: Shimano Dura-Ace WH-R9370 Launches: Carbon Spokes Slash Weight, Signal R9300 Groupset Era