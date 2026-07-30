米アニメイベント「Otakon 2026」今週末開催、スクエニやVTuber、『カグラバチ』先行上映も

今週末の7月31日から8月2日にかけ、米ワシントンD.C.にてアニメコンベンション「Otakon 2026」が開催される。今年のテーマは「剣と魔法」で、スクウェア・エニックスとの公式提携による『ファイナルファンタジーXIV』関連イベントや、アニメ『カグラバチ』の先行上映などが予定されている。本記事では、過去最大規模となるVTuberの参加や日米の豪華ゲスト陣など、見逃せない注目ポイントを紹介する。

■米東海岸最大級のアニメファン集会

今週金曜日、Walter E. Washington Convention Centerは東海岸で最も人口密度の高いアニメファンの拠点のひとつとなる。Otakon 2026は7月31日に開幕し、8月2日まで開催される。今年のテーマである「剣と魔法（Swords and Sorcery）」のもと、コンサート、コスプレ、パネルディスカッション、業界プログラムが3日間にわたって行われ、ワシントン中心部に最大4万6000人の参加者が集まる見込みだ。今年のイベントを通常のファンコンベンションと一線を画すものにしているのは2つの展開である。ひとつはスクウェア・エニックスとの公式提携により、『ファイナルファンタジーXIV（以下、FF14）』のスタッフ登壇やシンフォニックコンサートがプログラムの柱として組み込まれていること。もうひとつは、日曜日に予定されている『カグラバチ』の上映だ。これは今月初めにロサンゼルスのAnime Expoで話題を呼んだのと同じ、世界的な先行上映サーキット「Kagurabachi Anime World Tour」の一環としてOtakonが組み込まれたものである。

同コンベンションは1994年、ペンシルベニア州ステートカレッジのホテルで、Otakorpと名乗るファンのグループが主催した350人規模の集会として始まった。32年後、Otakorpは501(c)(3)の非営利団体となり、その年次イベントは、普段は米国務省の記者会見が行われるのと同じコンベンションセンターを満員にするまでになった。2026年版のゲストリストには、欧米の声優、日本のアニメーション監督や業界のベテラン、韓国のウェブトゥーン作家、アイドルグループ、そしてTwitchの歴代サブアソン（登録者参加型配信）登録者数記録の保持者を含むVTuberのロスターが名を連ねている。

■スクウェア・エニックスの本格的なプログラム展開

FF14との提携は単なるブース出展にとどまらない。スクウェア・エニックスは今年の参加者用バッジをFF14のジョブクラスのイラストをベースに再設計した。週末通しバッジが10種類、金・土・日の単日バッジが各2種類用意されており、この物流上の生産対応のため、コンベンション側は近年提供していなかったバッジ選択システムを再開する必要があった。また、ワシントンの在米日本国大使館は、ディーラーズルームのブース#1139で写真撮影とギブアウェイ（無料配布）の企画を共同提供している。

プログラムへの力の入れようはさらに本格的だ。北海道で英語を教えた後、2003年にスクウェア（現スクウェア・エニックス）に入社し、以来『ファイナルファンタジーXI』『XIV』『XVI』の世界観やセリフを形作ってきたローカライズディレクターのマイケル・クリストファー・コージ・フォックス氏が、2つの主要イベントを主導する。金曜夜の「Adventures in Localization: Koji Fox's Journey Across FINAL FANTASY XI, XIV, and XVI」は、メインイベントホールで米国東部時間午後9時30分から午後11時まで開催され、日本のRPGの物語を英語圏のプレイヤーに届けてきた20年以上にわたるキャリアを振り返る内容になるという。フォックス氏は、FF14の公式バンド「THE PRIMALS」の作詞家およびボーカリストも務めている。土曜日の午後2時45分には、現在スクウェア・エニックスのコミュニティ＆サービス部を統括し、FF14の「プロデューサーレターLIVE」でもおなじみのグローバルコミュニティプロデューサー、室内俊夫氏（モルボル）とともにフォックス氏が再び登壇し、観客参加型のゲームやプレゼント企画を交えたコミュニティ向けセッション「Duty Finder: Otakon 2026」を行う。

ソーシャルメディアで最も映像が拡散されそうなのは、土曜日午後4時30分からのパネルディスカッションだ。日本全国のレストランのショーウィンドウに飾られる超リアルな食品サンプルを半世紀にわたって作り続けてきた76歳の熟練職人、岡邦夫氏がステージ上でその技術を実演し、FF14のゲーム内アイテムを再現する。岡氏にとってコンベンションへの参加は今回が初となる。このセッションはフォックス氏と室内氏が共同で司会を務める。

そしてコンサートも開催される。「The Music of Square Enix」は、『クロノ・トリガー』、ファイナルファンタジーシリーズ、『キングダム ハーツ』、『聖剣伝説 Legend of Mana』、『NieR』、『オクトパストラベラー』などの楽曲を取り入れた完全新作のシンフォニックプロダクションで、ステージ上部には高解像度のゲーム映像が投影される。プレミアムシート付きのVIPチケットは100ドル（約1万6400円、1ドル=164円換算、1人2枚まで）、指定席は45ドル（約7380円、同）で販売されている。

■米国コンベンション最後の機会となる『カグラバチ』先行上映

Otakonでは8月2日（日）に「Kagurabachi Anime World Tour」の北米レグが開催され、放送予定のアニメ第1話の冒頭20分が上映される。これは7月3日にロサンゼルスのAnime Expoで上映されたのと同じ先行プレビューだ。Anime Expoでの上映を見逃したファンや、2027年4月のCrunchyrollでの配信開始前に作品を評価したいOtakon参加者にとって、放送前に映像を見られる数少ない機会のひとつとなる。

外薗健が『週刊少年ジャンプ』で連載中の『カグラバチ』は、累計発行部数が400万部を突破している。アニメ版はスタジオサイピック（Studio Cypic）が制作し、竹内哲也が監督を務め、2027年4月からCrunchyrollで配信される予定だ。本記事執筆時点でOtakonでの具体的な上映時間は発表されておらず、参加者は確定した枠についてライブスケジュールを確認する必要がある。

ロサンゼルスのAnime Expoから、パリのJapan Expo（7月9日）、マンハイムのAnimagiC（8月1日）、ワシントンのOtakon（8月2日）、そしてジャビッツ・センターでのAnime NYC（8月22日）へと続くワールドツアーの軌跡は、日本の出版社が夏のコンベンションのインフラを、世界的な公開前のオーディエンステストおよびマーケティングチャネルとしていかに活用しているかを反映している。

■東海岸のコンベンションで過去最大となるVTuberの存在感

リアルタイムのモーションキャプチャーとアバター技術を使い、カメラの前に本人として現れるのではなく、アニメーションキャラクターとしてパフォーマンスを行うオンラインパフォーマーであるVTuberは、アニメコンベンションでの存在感を着実に高めている。Otakon 2026のVTuberラインナップは同コンベンション史上最大規模であり、その筆頭を飾るのは、彼女が使用する技術と切り離せないストーリーを持つパフォーマーだ。

2017年に配信を開始したVShojoの創設メンバーであるIronmouseは、2024年9月にサブアソン（登録者参加型配信）の同時登録者数が32万6252人に達し、Kai Cenatが保持していたこれまでの記録を抜いてTwitch史上最も登録者数の多いストリーマーとなった。その後、記録はCenatに奪還されたが、この偉業は同プラットフォームの歴史におけるベンチマークであり続けている。TwitchはIronmouseを「2024年のデーモンクイーン」として認定し、タイムズスクエアでのビルボードキャンペーンを展開した。彼女はCVID（分類不能型免疫不全症）という、物理的な移動を困難にする疾患を抱えている。彼女のライブコンベンションイベントへの参加は、VTuber技術そのものによって部分的に可能となっている。つまり、従来のセレブリティの出演に伴う物理的なロジスティクスをすべて必要とせず、デジタルな媒介を通じてパフォーマーがコンベンションの観客と交流できるアバターインフラのおかげである。

その他にも、Zentreya、Rachie（YouTubeで多くのフォロワーを持つ英語のボーカロイドカバークリエイター）、Bonnie Barkswell、Hylo、Izumi Teeny、科学に特化したストリーマーのKarbonなどが出演する。声優（『原神』のセノ、『ホリミヤ』の宮村）として、またTikTokで多くのフォロワーを持つVTuberのCyYuVtuberとしても知られるAlejandro Saabが、伝統的な声優とアバターベースのストリーミングの境界線を曖昧にするラインナップを締めくくっている。

■業界のベテランと注目の才能が集結する日本のゲスト陣

Otakon 2026の日本人ゲスト陣は、業界を牽引してきたベテランと現役世代の声優の両面で、類を見ないほどの層の厚さを見せている。

スタジオのトップ陣：アニメーション制作会社ボンズの共同創設者であり、『カウボーイビバップ 天国の扉』『僕のヒーローアカデミア』『文豪ストレイドッグス』のプロデューサーである南雅彦氏が、米国のコンベンションに珍しく登場する。また、『HUNTER×HUNTER』『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』『銀河英雄伝説』などのアニメーション制作に携わってきたProduction I.Gの創設メンバーである後藤隆幸氏も参加する。Production I.Gからは、寺島真樹氏（Production I.G USA社長）と植田洋子監督も代表として参加する。

スタジオTRIGGER：『キルラキル』『プロメア』『サイバーパンク エッジランナーズ』のクリエイティブディレクターを務め、現在は新作『New Panty and Stocking with Garterbelt』の共同監督を務める若林広海氏が、アニメーターの千葉一希氏、菅野一期氏とともに登壇する。両氏はそれぞれ、Anime Expoで初公開され高い評価を得た『サイバーパンク エッジランナーズ 2』の作画監督とキャラクターデザインを担当している。

声優陣：『ソードアート・オンライン』のキリト、『鬼滅の刃』の伊之助、『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』のベル・クラネル役で知られる松岡禎丞氏は、今回のコンベンションで最も注目を集める日本人ゲストの一人だ。コンベンション直前にゲストとして発表された大久保瑠美氏は、新作アニメ『魔法騎士レイアース』で龍咲海役を務めることが決定しており、『【推しの子】』のMEMちょ役でも知られている。その他、野島健児氏（『BANANA FISH』の奥村英二）、置鮎龍太郎氏（『BLEACH』の朽木白哉）、福原綾香氏（『賭ケグルイ』の五十嵐清華）、井口裕香氏（『本好きの下剋上』のローゼマイン）、浦和希氏（『ブルーロック』の潔世一役で2024年声優アワード主演声優賞を受賞）、坂田将吾氏（『チェンソーマン』の早川アキ）も出演する。

『TRIGUN STARGAZE』チーム：オレンジのビジネスプロデューサーである渡邊喜洋氏、『千と千尋の神隠し』の動画からキャリアをスタートさせ、後に『薬屋のひとりごと』や『ハイキュー!!』のエピソード監督を務めた佐藤雅子監督、そして『STARGAZE』でミリィ・トンプソンを演じる声優の綾森千夏氏が揃って登壇する。

その他の注目ゲスト：『Self-Reference ENGINE』の著者であり、『ゴジラ S.P ＜シンギュラポイント＞』の脚本も手がけた円城塔氏が、アニメーション制作に大きく偏ったゲストリストに文学的なSFの要素をもたらしている。お笑いコンビのトンペティーズは、数世紀の歴史を持つ日本の曲芸「傘回し」を披露する予定だ。これはアニメとはほとんど関係がないが、Otakonのようなコンベンションが一つのジャンルに還元されることを拒む理由を如実に示している。

■欧米の声優陣と韓国のカルチャープログラム

英語圏の声優陣は、Ray Chase（『ファイナルファンタジーXV』のノクティス、『呪術廻戦』の宿儺、『X-Men '97』のサイクロプス）、Cassandra Lee Morris（『ペルソナ5』のモルガナ、『とらドラ！』の大河、『魔法少女まどか☆マギカ』のキュゥべえ）、Xanthe Huynh（『ペルソナ5』の奥村春、『リコリス・リコイル』のたきな）が牽引する。Jordan Dash Cruz（『葬送のフリーレン』のシュタルク）、Crystal Lee（『Marvel Rivals』のフェニックス、『原神』のクロリンデ）、Sam Slade（『ゼンレスゾーンゼロ』のアンビー）らが名を連ねており、日本のゲームフランチャイズがいかに米国の声優陣に浸透しているかを反映したロスターとなっている。

韓国関連では、元PIXYのDIA、LOLA、U_CHAEによって結成され、新たに再デビューしたK-POPトリオ「AWU」が、金曜日にVIPイベント（ミート＆グリートとダンスワークショップ、1パッケージ100ドル（約1万6400円、1ドル=164円換算））を行い、週末にはフルコンサートのセットを披露する。AWUのVIP専用指定席チケットも35ドル（約5740円、同）で販売されている。ハングルを視覚芸術に変換することで知られるカリグラフィーアーティストのgog00n（コ・ホンソク）氏や、ウェブトゥーン作家のMoon Taeyeon氏（『ZOZIANGSAE's MOON』）も参加し、韓国漫画映像振興院（KOMACON）や韓国韓服振興センター（KHPI）も含まれる韓国プログラムのトラックに加わる。

隣接するマリオット・マーキス・ホテルで開催される「韓服エキシビション」は、韓国の伝統衣装の歴史、構造、文化的意義を探求する特別展示であり、2025年のAPEC首脳会議への貢献などの最近の活動で知られるKHPIとの提携により制作されている。

■チケットの販売状況と開催概要

Otakon 2026の参加登録は、公式サイトで引き続き受け付けている。コンベンションは毎日午前8時から午後5時頃まで、Walter E. Washington Convention Center（801 Mount Vernon Place NW, Washington, DC 20001）で開催される。同センターは、地下鉄のMt. Vernon Square/7th St-Convention Center駅からすぐの場所にある。

「The Music of Square Enix」のVIPコンサートチケットは100ドル（約1万6400円、1ドル=164円換算、1人2枚まで）、指定席は45ドル（約7380円、同）となっている。AWUのVIPパッケージは100ドル（約1万6400円、同、1人2枚まで）、AWUの指定席チケットは35ドル（約5740円、同）だ。周辺の提携ホテルは急速に埋まりつつあり、まだ予約していない参加者は、コンベンションのホテルページで空室状況を確認することが推奨される。

公式のコンベンション開場前日となる7月30日には、早く到着した参加者向けに、屋外での日本の夏祭り風イベント「Thursday Matsuri」が予定されている。

完全なスケジュールは専用サイトで確認できるが、直前で変更される可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●Otakon 2026の主なゲストは誰ですか？

確定している主なゲストには、Ironmouse（Twitchの歴代登録者数記録の元保持者でVShojo創設メンバー）、松岡禎丞（『ソードアート・オンライン』のキリト、『鬼滅の刃』の伊之助）、南雅彦（アニメーション制作会社ボンズ共同創設者、『カウボーイビバップ 天国の扉』『僕のヒーローアカデミア』プロデューサー）、マイケル・クリストファー・コージ・フォックス（『ファイナルファンタジーXI』『XIV』『XVI』のスクウェア・エニックス ローカライズディレクター）、K-POPグループのAWUなどが含まれます。また、スタジオTRIGGERからも、『サイバーパンク エッジランナーズ』の共同監督を務め、現在は『New Panty and Stocking with Garterbelt』を手がける若林広海氏などが多数参加します。

●「Kagurabachi Anime World Tour」とは何ですか？なぜOtakonで注目されているのですか？

『カグラバチ』は、漫画の累計発行部数が400万部を突破し、スタジオサイピック制作のアニメが2027年4月にCrunchyrollで配信予定となっている、商業的に非常に注目されている新作アニメです。ワールドツアーは、7月3日にロサンゼルスのAnime Expoでスタートし、その後パリやマンハイムを巡回している世界的な公開前上映サーキットです。8月2日（日）のOtakonでの上映は、8月下旬のAnime NYC前の北米コンベンションにおける最後の上映となり、シリーズ放送前に第1話の冒頭20分を見ることができる数少ない機会の一つとなります。なお、本記事執筆時点で日曜日の上映時間は確定していません。

●VTuberの技術はどのような仕組みですか？なぜOtakonのようなコンベンションで重要なのですか？

VTuberは、リアルタイムのモーションキャプチャーやフェイストラッキングソフトウェア（Live2Dや3Dアバターリグなどのツール）を使用して、背後にいるパフォーマーの動きや感情に合わせてデジタルキャラクターをアニメーション化します。ライブイベントにおいて、このインフラはパフォーマーが従来の対面形式ではなく、デジタルアバターを通じて「その場にいる」ことを可能にします。物理的な移動を困難にする疾患（CVID）を持つIronmouseにとって、VTuber技術はコンベンションへの参加そのものを可能にするものです。Otakon 2026のVTuberラインナップは、同コンベンションの32年の歴史の中で最大規模となっており、このフォーマットの技術的成熟と、アニメコンベンションに参加する層からの支持の拡大を反映しています。

●Otakon 2026のチケットはまだ買えますか？料金はいくらですか？

本記事執筆時点では、公式サイトで一般登録を引き続き受け付けています。「The Music of Square Enix」のVIPコンサートチケットは100ドル（1人2枚まで）、指定席は45ドルです。AWUのVIPパッケージは100ドル（1人2枚まで）、AWUの指定席チケットは35ドルです。コンベンションは7月31日から8月2日まで、ワシントンD.C.のWalter E. Washington Convention Centerで開催されます。周辺の提携ホテルは埋まりつつあるため、空室状況はOtakonのホテルページで確認してください。地下鉄はMt. Vernon Square/7th St-Convention Center駅が利用可能です。

元記事: Otakon 2026 Preview: Square Enix, VTubers, and a Kagurabachi Screening Hit DC This Weekend