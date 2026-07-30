『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』海外で先行公開、SNSにネタバレ動画が氾濫

『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』の米国公開に先駆け、海外市場での先行上映がスタートした。しかし、それに伴いTikTokやXなどのSNSでは、重要なシーンを含むネタバレ動画が急速に拡散している。本記事では、記録的な興行収入が予測される本作の科学的背景や、MCUの今後の展開に向けた重要な世界構築について解説する。

■ネタバレ動画の拡散と海外での先行公開

『スパイダーマン：ブラン・ニュー・デイ』をネタバレなしで楽しみたいなら、残された時間は予想以上に短い。米国でのプレミア上映に先駆けて公開された市場の劇場内で撮影されたネタバレ動画が、水曜日の朝（米国時間）の時点でTikTokやXに出回っている。これには、スパイダーマン対ハルクの完全な戦闘シーンや、セイディー・シンク演じるキャラクターの正体が明かされる瞬間も含まれる。ソニー・ピクチャーズはこれらの映像に対してDMCA（デジタルミレニアム著作権法）に基づく削除要請を出しているが、IGNおよびUniLad Techが確認したところによると、スタジオの法務チームが削除するよりも速いペースで動画は増殖し続けている。

中国では米国東部時間7月28日夜（北京時間7月29日）から上映が始まり、現地時間正午までに、同国で最も広く利用されている興行収入追跡サービスは、1日の総興行収入を約3740万ドル（約61億3360万円、1ドル=164円換算）と予測していた。Hollywood Reporterの中国興行収入報道によれば、これは2019年の『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』以来、中国におけるスーパーヒーロー映画の公開初日としては最大規模となる。また、同誌によると、現地のミナリストは中国での最終興行収入を最大2億5000万ドル（約410億円）と予測している。クロアチア、キプロス、ラトビアでは1日早い7月28日に公開された。

4300館で上映される米国でのプレミア公開は引き続き7月31日に予定されており、7月30日正午からは木曜夜のプレビュー上映が始まる。インドでは世界公開の前日である7月30日に、6つの言語の吹き替え版で公開される予定だ。Deadlineの完全な公開スケジュール報道によると、Amazonプライム会員向けには、本日（7月29日）、米国内の一部劇場で先行上映が予定されているが、上映時間は場所によって異なる。

■興行収入予測：1億8000万ドルから歴代最高記録の可能性まで

北米での前売り券の売上は約8000万ドル（約131億2000万円）に達しており、これは2021年に国内オープニング興行収入2億6010万ドル（約426億5640万円）という驚異的な記録を打ち立てた『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の事前売上にほぼ匹敵する。NRG（National Research Group）は、国内のオープニング週末興行収入を1億9500万ドル（約319億8000万円）と予測している。Box Office Proの予測は2億3000万ドル（約377億2000万円）から2億5000万ドル（約410億円）だ。Forbesのオープニング週末追跡報道によると、強気な予測を示すBox Office Theoryは、最大2億7400万ドル（約449億3600万円）と予測している。

2億6000万ドル（約426億4000万円）を超える数字が出れば、『ブラン・ニュー・デイ』は『ノー・ウェイ・ホーム』を抜き、2019年に『アベンジャーズ／エンドゲーム』が記録した3億5710万ドル（約585億6440万円）に次ぐ、国内オープニング歴代2位の成績となる。Varietyの海外興行収入分析が詳述しているように、同誌の海外予測では海外での興行収入を2億7500万ドル（約451億円）から3億5000万ドル（約492億円）としており、全世界でのオープニング週末興行収入が4億2500万ドル（約697億円）を超える可能性も十分にあり得る。これは映画史上の全世界オープニング成績トップ5に入る数字だ。なお、本作の製作費は2億2500万ドル（約369億円）と報じられている。

これらの予測数字は、MCUのカレンダーにおける本作の特異な立ち位置を部分的に反映している。『ブラン・ニュー・デイ』は、少なくとも2019年の『ファー・フロム・ホーム』（中国での総興行収入1億9900万ドル＝約326億3600万円）以来、中国で日米同時公開される初のMCU作品であり、『ノー・ウェイ・ホーム』では完全に欠落していた市場を埋めることになる。また、本作は巨大な好意的な評価を背景にしている。『ノー・ウェイ・ホーム』は中国での公開なしで全世界で19億ドル（約3116億円）を稼ぎ出した。

■ピーター・パーカーの変異が描く、ストレスと遺伝子の真実

『ブラン・ニュー・デイ』の中心にあるのは、純粋なコミックのファンタジーのように聞こえるが、科学的に筋の通った枠組みに基づいた前提だ。極度の慢性的な心理的ストレス（何年にもわたる孤立、すべての人間関係の断絶、匿名の犯罪闘士としてのフルタイムの活動）の下で、ピーター・パーカーの休眠状態にあったクモの遺伝子配列が再び現れ、彼の人間の生物学的な構造を上書きし始めるというものだ。

この前提を科学的に裏付けているのがエピジェネティクス、すなわち環境からのシグナルが、基礎となるDNA配列を変えることなく、どの遺伝子が発現するかをどのように変化させるかを研究する分野である。慢性的な心理的ストレスが測定可能なエピジェネティックな変化を引き起こすことは十分に実証されている。これは主に、特定の遺伝子群の分子的な「オン/オフスイッチ」として機能するDNAメチル化パターンのコルチゾール主導の変化を通じて起こる。米国立衛生研究所（NIH）のMedlinePlusは、エピジェネティックな修飾を、DNA配列自体を変えることなく「遺伝子がオンになるかオフになるかを調節する」変化であると説明している。

映画はここにSFの要素を1つ加えている。数年前の放射能を帯びたクモに噛まれた出来事は、ピーターにスーパーパワーを与えただけでなく、安定したクモの遺伝子配列を彼のゲノムに挿入し、その配列が現在ストレス下でサイレンシング（抑制）を解除されつつあるという仮説だ。これは実際の生物学的現象をフィクション化したものである。ヒトゲノムの約45%はトランスポゾン（「動く遺伝子」またはレトロトランスポゾンとも呼ばれる）で構成されており、これらは通常、メチル化によって抑制されている。放射線障害、発がん性変化、重度の生理学的損傷などの細胞ストレス下では、通常は静かなこれらの配列の一部が抑制から逃れ、ゲノム内を移動し始めることがある。映画はこの論理をピーターの状況に当てはめている。重度で持続的なストレスが、彼のトランスジェニックなクモの配列のメチル化による蓋を外し、クモのプログラムが再び自己主張を始めているのだ。

劇中の「クモが人間を食い殺そうとしている」という表現は、この観点から見ると、エピジェネティックな抑制解除が悪い方向に進んだ場合に何が起こるかを示す、劇的に効果的なメタファーとなっている。

■手首から出るクモの糸：生体材料科学の現実

ピーターの変異の目に見える症状の1つは、手首と前腕に生物学的な糸を生成する器官が自然発生し、デビュー以来使用してきた機械式のウェブシューターに取って代わることだ。この変化は痛みを伴い、発熱を引き起こすものとして描かれていると報じられており、コミックのストーリーアーク「The Other: Evolve or Die」（2005〜06年）を反映している。その背後にある生物学は、見た目以上に地に足がついている。

クモの牽引糸（巣の骨組みに使われる構造的なタイプ）は、主にMaSp1およびMaSp2として知られる2つの主要な牽引糸タンパク質（スピドロイン）で構成されている。これらのタンパク質は自己組織化してベータシート結晶ナノ構造を形成し、結果として得られる繊維に並外れた機械的特性を与える。査読付きのスピドロイン生体材料研究に記録されているように、引張強度は0.9〜1.4 GPaの範囲であり、靭性（強度と伸張性の複合指標）は重量比でケブラーや合成ナイロンの2〜3倍に達する。具体的に言えば、鉛筆ほどの太さのクモの糸があれば、理論的には飛行中の旅客機を止めることができる。この比較は材料科学の文献にも登場しており、エンジニアが何十年もかけて商業規模での生産を試みてきた理由の一端を示している。

組換えクモ糸の生産（細菌、酵母、または哺乳類細胞システムでスピドロインタンパク質を発現させること）は、すでに商業的な現実となっている。Bolt ThreadsやSpiberなどの企業は、遺伝子組み換え生物を使用してクモ糸の生地を大規模に生産している。糸の生産にかかる代謝コストはタンパク質を大量に消費するものであり、映画はこの点に直接触れている。ピーターの有機的な糸の症状には倒れることや発熱が含まれており、これは実際の糸腺の生物学がクモに課すエネルギー需要と一致している。

いかなる生物工学の研究も、機能的な糸生成腺を人間の手首の組織に挿入することを実証するには至っていない。そこがSFの領域である。しかし、タンパク質化学（もしそのような腺が何らかの形で存在した場合に生成されるであろう分子構造）は徹底的に文書化されている。

■バナーの遺伝子抑制デバイスとウェアラブル遺伝子制御の最新科学

ブルース・バナーは『ブラン・ニュー・デイ』にエンパイア・ステート大学の物理学教授として登場する。彼は手首に装着したデバイス（スターク・インダストリーズのロゴが入ったハルク・インヒビター）によって人間の姿を保っており、このデバイスは彼の変身の原因となるガンマ線をたっぷり浴びたDNAを継続的に抑制している。初期のレビュアーは、このデバイスが映画の中で「変異DNA抑制」と呼ばれる機能、つまり遺伝子発現レベルでのリアルタイムかつ継続的な介入を通じて機能していると説明している。

オンデマンドで遺伝子発現を調節するウェアラブルデバイスというこの概念は、もはや純粋なフィクションではない。チューリッヒ工科大学（ETH Zurich）のバイオテクノロジーおよび生物工学研究所は、2020年に学術誌Scienceで、外部からの電気信号が移植されたヒト細胞の遺伝子発現を直接引き起こすことができることを実証する研究を発表した。DART（直流駆動型制御技術）として知られる2023年の研究では、研究者らは鍼治療用の針を通じて1日わずか10秒間、低電圧の直流電気刺激を与え、糖尿病マウスの皮膚の下に移植されたヒト細胞内のインスリン産生導入遺伝子を活性化させ、数週間以内に正常な血糖値を回復させた。研究グループは、この研究を、最終的には生理学的シグナルに反応して治療用遺伝子の発現を制御できるウェアラブルデバイスの概念実証として位置づけた。

その実験室での結果と、映画の手首に装着する継続的なDNA抑制装置との間には大きな隔たりがある。ETH Zurichのシステムは人工的に挿入された導入遺伝子にのみ機能し、継続的な電力供給を必要とし、動物モデルでのみ検証されている。ハルク・インヒビターが描かれているように、優性でゲノムに統合された遺伝子プログラムを継続的に抑制するデバイスは、現在の生体電子医学が達成できる範囲をはるかに超えている。しかし、概念的な方向性は現実のものだ。外部からの電気信号が、生体組織における遺伝子発現を引き起こし、調節できるようになったのは事実であり、これは10年前には真実ではなかった。

映画の中で、ジーン・グレイのテレパシーによる干渉がインヒビターを無効にし、バナーが理性を失った「サベージ・ハルク」に退行すると報じられているが、これは生体電子遺伝子抑制システムの実際の設計上の脆弱性をドラマ化したものだ。制御信号が中断されれば、抑制されていた遺伝子プログラムが再び自己主張を始める。これはプロット上の都合ではなく、基礎となる生物学が実際にどのように振る舞うかを示している。

■ジーン・グレイと、静止できない心の神経科学

複数のメディアで特定され、ワールドプレミアでの歌手スティーヴ・レイシーのレッドカーペットでの発言によって確認されたセイディー・シンクのキャラクターは、ジーン・グレイである。BollywoodShaadisの報道によると、彼女は古典的なテレパシーを超える特殊な能力を持つ、制御不能なオメガレベルのミュータントだ。彼女は宿主の心を連続して「飛び回り」、1つの体を占拠して制御してから次の体へと移動することができる。初期のレビュアーの報告では、この能力は連続的な精神的憑依として描かれており、自分の意識を抑え込むのではなく、そこから逃げることを学んだ人物の心理的特徴を備えているという。

神経科学における類似点は、それほど遠いものではない。経頭蓋磁気刺激（TMS）は、集束電磁パルスを使用して大脳皮質のニューロン活動を調節する非侵襲的な臨床技術であり、治療抵抗性うつ病や強迫性障害の治療としてすでにFDA（米国食品医薬品局）の承認を得ている。TMSは不随意運動を誘発し、発話を抑制し、特定の認知機能を妨害することができる。これは、映画が低レベルの精神的オーバーライドとして描いているものの、物理学に基づいた部分的な近似である。重要な制約は、TMSが大脳皮質のニューロンにしか到達しないことだ。皮質下の反射経路（意図的な行動ではなく反射的な反応を制御する脳幹回路）にはアクセスできない。

スパイダーマンがジーンの憑依に免疫がある理由についての映画の説明は、この神経解剖学に直接マッピングされる。MCUにおけるスパイダーセンスは、意識する前の固有受容感覚の割り込みとして描かれている。つまり、意図的な認知の下で機能する反射的な早期警戒システムであり、思考というよりは驚愕反射に近い。もしジーンのテレパシーが、実行機能の脳の上層部（アイデンティティ、意図的な行動、意志制御を司る皮質ネットワーク）とインターフェースをとることで機能するのであれば、純粋に皮質下の反射感覚は、彼女のアクセスから完全に外れることになる。映画は、精神的侵入のアーキテクチャについて、説明はされていないが神経学的に筋の通った主張をしているのかもしれない。

■トラメル・ティルマンのキャラクターと、『ブラン・ニュー・デイ』がMCUにもたらすもの

映画の3つ目の主要なストーリー展開は、トラメル・ティルマン演じるビル・メッツガー長官率いるダメージ・コントロール局（DODC）に関するものだ。初期のレビュアーの報告によると、DODCのエージェントが強化人間を捕らえる様子は、現代の移民取締りのイメージと意図的に類似した視覚言語で描かれているという。これは、デスティン・ダニエル・クレットンがインタビューで語った、制度が新たに出現した生物学的差異をどのように分類し、抑圧するのかという映画の関心と一致する選択である。

マーベル・コミックにおいて、ティルマンが演じるキャラクターは反ミュータント民兵組織の創設者であり、ボリバー・トラスクとの協力者として記録されている。トラスクは、X-Menの歴史を通じて中心的な敵対勢力となる、政府支援のミュータント狩りロボット「センチネル」プログラムを開発したエンジニアだ。ティルマンはマーベル・スタジオと複数作品の契約を結んでいる。つまり、『ブラン・ニュー・デイ』はジーン・グレイをMCU初のスクリーン上のミュータントとして紹介するだけでなく、米国政府が最終的に彼ら全員を狩るためのツールを構築するための制度的インフラを確立しているのだ。コミックの正史によれば、現在強化人間を取り締まっている規制機関は、最終的にセンチネル・プログラムの政治的スポンサーとなる機関と同じである。

これは、MCUの次の10年に向けて『ブラン・ニュー・デイ』が行う最も重要な世界構築である。この映画の具体的な出来事ではなく、X-Menのディストピア的な未来が、MCUの観客が何年も前から活動を見守ってきた政府機関の中に種を蒔かれたという事実だ。

■映画の科学考証：事実とフィクションの境界

MCUの変異生物学は創造的な外挿であり、文字通りの科学ではない。SFがどこから始まるのかを知っておくことは役立つ。

映画が正しく描いていること：エピジェネティックなストレス反応は実在し、文書化されている。クモの糸のタンパク質（MaSp1/MaSp2）は、映画で帰属されている機械的特性を持っており、そのベータシート結晶構造は正確に引用されている。ウェアラブルな電気的遺伝子発現調節は、実験室レベルの能力として存在する（ただし、映画が描くほどの洗練されたものではない）。TMSに基づく皮質干渉は、FDAに承認された臨床の現実である。そして、意図的な認知処理をバイパスする反射的な皮質下感覚という概念は、神経解剖学的に根拠がある。

映画が創作していること：放射能を帯びたクモに噛まれても、安定したトランスジェニック配列がヒトゲノムに挿入されることはない。放射線はDNAに損傷を与え、通常は細胞死やがんを引き起こすものであり、制御された強化をもたらすものではない。内因性の糸生成器官が人間の手首の組織に発達することはあり得ない。必要な腺の生物学、プロテオーム、および紡績突起の構造は、哺乳類の生理学には単に存在しない。リストバンド型デバイスによる継続的かつ非侵襲的な全ゲノム抑制は、現在の生体電子医学の視野には入っていない。現在の技術では、特定の事前に設計された導入遺伝子を調節することしかできない。そして、ハルクのコンセプトが要求するような細胞DNAのガンマ線飽和は、現実には一様に致死的である。

この映画は、エピジェネティクス、生体材料、電気遺伝学、神経科学といった実際の生物学に基づき、それを劇的に外挿することで、SFとしての説得力を獲得している。それが純粋なファンタジーとの違いである。読者がこれらの糸のどれか1つを引っ張れば、その先には本物の科学が見つかるだろう。

■注目ポイントQ&A

●『ブラン・ニュー・デイ』のネタバレを避けるために、今すぐすべきことは何ですか？

映画を見るまではXやTikTokを見ないことです。IGNやUniLad Techが確認したところによると、水曜日の朝（米国時間）の時点で、主要キャラクターの正体を含む海外上映からのネタバレ動画が、ソニーのDMCA削除要請を上回るスピードで拡散しています。リーク状況を報じている複数のエンタメメディアは、SNSで「Brand New Day」「Spider-Man」「Sadie Sink」をミュートすることを推奨しています。

●『ブラン・ニュー・デイ』におけるピーター・パーカーの変異は、実際の生物学に基づいていますか？

この前提は、エピジェネティクスという分野に確かな科学的根拠を持っています。これは、慢性的な心理的ストレスを含む環境シグナルが、基礎となるDNAを変えることなく、どの遺伝子が発現するかをどのように変化させるかを研究する実証済みの分野です。映画がSFとして追加しているのは、数年前の放射能を帯びたクモに噛まれたことでクモの遺伝子配列が永久に挿入され、現在ストレスによってその抑制が解除されているという前提です。クモの糸の化学、ジーンの能力に関するTMSベースの神経科学、バナーの抑制デバイスの背後にある電気遺伝学はすべて、現実の活発な研究分野から引用されています。ただし、査読付きのスピドロイン研究やETH ZurichのDART電気遺伝学研究に記録されているように、内因性の手首の糸腺やリストバンドによる継続的な全ゲノム抑制といった具体的なメカニズムは、現在の生物学や生体電子医学が生み出せるものをはるかに超えた外挿です。

●セイディー・シンクのキャラクターは、MCUのX-Men時代にとって何を意味しますか？

シンクは、政府の反ミュータント執行機関に追われる制御不能なオメガレベルのミュータント、ジーン・グレイを演じています。彼女の登場により、ミュータントが正式にMCUのアース616にもたらされます。さらに重要なのは、彼女を追う政府機関のトップが、コミックでは反ミュータント民兵組織を創設し、センチネル・プログラムの作成者と協力したキャラクターであるということです。『アベンジャーズ』以来、観客が強化人間の取り扱いを見てきたMCUの規制国家は、『ブラン・ニュー・デイ』において、X-Menの最も恐れられる敵の政治的および制度的な前身として構築されています。それが、興行収入のニュースの裏でこの映画が行っている世界構築です。

●この映画は国内オープニングの歴代記録を更新するでしょうか？

ほとんどの追跡サービスは「おそらく更新しない」としていますが、議論の的にはなっています。Deadlineの興行収入予測報道によると、1億9500万ドルから2億5000万ドルというコンセンサス予測は、今年最高のオープニングとなり、歴代の国内デビューのトップ5に入る可能性が高いですが、2019年の『アベンジャーズ／エンドゲーム』の3億5710万ドルという記録には及ばないでしょう。Box Office Theoryの突出した予測は最大2億7400万ドルに達しています。他の最近のMCU作品にはなかった重要な変数となるのが、中国での成績（完全な公開初日のデータはまだありません）です。

元記事: Spider-Man: Brand New Day Opens Overseas as Spoiler Clips Flood Social Media