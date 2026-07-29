エンタープライズAIは実験から実装へ――Microsoft本社で「VSLive! 2026」が開幕

ワシントン州レドモンドのMicrosoft本社で、開発者向けカンファレンス「VSLive! @ Microsoft HQ 2026」が開幕した。エンタープライズ向け.NET開発では、AIがもはや付随的な要素ではなく、技術基盤の一部になりつつある。急速に普及するModel Context Protocol（MCP）の影響やSQL Server 2025のAI機能など、エンタープライズAIの現在地を取り上げる。

■MCPがさまざまな技術領域に浸透

ワシントン州レドモンドのMicrosoft本社で現地時間7月27日、「VSLive! @ Microsoft HQ 2026」が4つの終日プレカンファレンス・ハンズオンラボとともに開幕し、約300人の開発者が参加登録した。これは、エンタープライズ向け.NET開発において、人工知能（AI）がもはや付随的な要素として扱われなくなったことを示す、これまでで最も明確な兆候である。7月27日から31日まで開催される5日間のイベントには、賞金総額2万5,000ドル（約410万円、1ドル＝164円換算）をかけた初の2夜開催のAIハッカソンも含まれる。セッション構成もAIに関する内容が非常に多く、AIは独立したトラックというより、カンファレンス全体を貫くテーマとなっている。

カンファレンスのセッション分布自体が、その状況を明確に示している。.NET、Web開発、クラウドとマイクロサービス、データとアナリティクス、DevOps、開発ツールなど9つの技術トラックにわたり、Model Context Protocol（MCP）が繰り返し登場する。SQL Serverのセッションでは、MCPを介してリレーショナルデータをAIエージェントに公開する方法が実演される。Visual Studioのセッションでは、IDE内でMCPサーバーを構築、デバッグする方法が解説される。最先端AIトラックには、C#と.NETでMCPサーバーを構築することに特化したセッションがある。DevOpsトラックでは、インテリジェントな開発コントロールプレーンとしてのGitHubにおけるMCPの役割を取り上げる。AIエージェントを外部のデータやツールに接続するための単一プロトコルが、これほど多くの異なる分野に入り込んでいるということは、MCPが新興の標準から構造的な前提へと移行したことを意味する。

この移行には、VSLive!に参加する実務者にも明確な技術的意味がある。2024年11月にAnthropicが発表したMCPは、アーキテクトが「N×Mの統合問題」と呼ぶ課題を解決するために設計された。MCP以前は、すべてのAIアプリケーションについて、接続先となるデータソースやツールごとに専用の統合コードを作成する必要があった。エンジニアがよく用いる例えはUSB-Cである。MCPは、仕様に準拠したAIエージェントとサービスを接続できる単一の標準プロトコルであり、これまで各社のエンタープライズAIスタックに蓄積されてきた専用の「グルーコード」を不要にする。Microsoft、OpenAI、Google DeepMindはいずれもMCPを採用している。2026年3月までに、MCP SDKのダウンロード数は月間9,700万回に達し、主要レジストリには1万以上の公開サーバーが登録された。16カ月間の導入増加率は4,750％に上る。この成長率こそ、VSLive!のプログラムが有用な指標となる理由である。マーケティングが企業の将来像として示すものではなく、エンタープライズの開発現場が実際に置かれている状況を歴史的に反映してきた実務者向けカンファレンスに、MCPが広く浸透したためだ。

■SQL Server 2025におけるDiskANNの統合

今週の中でも技術的に重要なセッションの1つが、木曜日に行われるライブデモ中心の基調講演「SQL and AI for Developers in Action」だ。Microsoft Azure DataのプリンシパルアーキテクトであるBob Ward氏と、SQL ServerおよびAzure SQLのプリンシパルGPMであるAnna Hoffman氏が登壇する。このセッションでは、SQL Server 2025のネイティブAI機能を利用し、すべての処理を外部のAIサービスに経由させることなく、データに裏付けられたインテリジェントなアプリケーションを構築する方法が実演される。すでにSQL Serverを大規模に運用している企業にとって、これは技術的に重要な選択肢となる。

その中核となる技術が、SQL Server 2025にネイティブのベクトルインデックス機能として統合された、グラフベースの近似最近傍探索アルゴリズム「DiskANN」である。DiskANNの設計には、意図的なトレードオフがある。大規模なデータセット内のすべてのベクトルを比較のためにRAM上へ保持するのではなく、SSDに保存したグラフ構造をたどり、劣線形時間で近似最近傍を探索する。すべてのベクトルをRAM上に保持する方式は、大規模な厳密k近傍探索のコストを押し上げる。DiskANNでは、最も近いベクトルを必ず発見できるわけではないという小さな精度上の代償と引き換えに、数十億ベクトル規模で必要となるハードウェアを大幅に抑えられる。

既存のSQL Server資産を持つエンタープライズチームにとって、その意味は具体的だ。SQL Server 2025のデータを利用してRAG（検索拡張生成）アプリケーションを構築する際、別のベクトルデータベース製品を導入する必要がなくなる。「diskann」タイプを使用するCREATE VECTOR INDEXコマンドと、VECTOR_SEARCH() T-SQL関数がSQL Server 2025に搭載されている。ただし、現時点ではPREVIEW_FEATURES = ONの設定を必要とするプレビュー機能である。現在の制限として、DiskANNインデックスを持つテーブルは読み取り専用となる。MicrosoftはAzure SQL Databaseではすでにこの制限を解除しているが、オンプレミス版のSQL Server 2025にはまだ提供していない。

水曜日に開催されるBob Ward氏の関連セッション「SQL MCP Server: Bringing AI Agents to Your SQL Data」は、この全体像を補完する。SQL ServerのデータをAIエージェントに公開するMCPサーバー層が、DiskANNを利用したベクトル検索機能に直接接続する。これにより、データを移行することなく、エンタープライズAIエージェントから長年蓄積されたリレーショナルビジネスデータへ、構造化されたセマンティックアクセスを提供できる。

■C#の最新ロードマップ

水曜日午前のセッション「Everything You Need to Know About the Latest in C#」には、このテーマを語るのに最もふさわしい2人、C#言語のリードデザイナーであるMads Torgersen氏と、MicrosoftでRoslynコンパイラチームを率いるDustin Campbell氏が登壇する。C#を業務で使用する参加者が集まるカンファレンスにおいて、言語の設計者とコンパイラチームの責任者が主導するセッションは、第三者による解説とは異なる重みを持つ。セッションでは、パターンマッチング、null許容参照型、コレクション式、プライマリコンストラクターの改善や、近い将来の言語ロードマップが取り上げられる。個人のコーディングスタイルだけでなく、チーム単位のアーキテクチャ判断にも影響し得る内容だ。

■ハッカソンの評価基準が示すセキュリティの重要性

「VSLive! Microsoft AI Hackathon 2026」は、7月28日火曜日の午後6時から10時まで（PT、日本時間29日午前10時から午後2時まで）と、7月29日水曜日の午後5時から9時まで（PT、日本時間30日午前9時から午後1時まで）の2夜にわたって開催される。授賞式は7月30日木曜日の午前に行われる。総額2万5,000ドル（約410万円）の賞金には、6,000ドル（約98万円）のグランドチャンピオン賞、2,000ドル（約33万円）のベストチームビルド賞、2,000ドル（約33万円）のベストソロハッカー賞が含まれる。このほか、「Best Azure OpenAI or LLM-Powered App」「Best Microsoft Copilot Integration」「Best AI Agent or Workflow Automation」「Microsoft .NET Powered Business Applications」「Creative Applications」という5分野の部門賞も設けられている。Visual Studio Magazineによるハッカソンの告知によれば、賞金が授与される賞は合計18件ある。

評価基準が示すものは、賞金の構成以上に興味深い。プロジェクトは、アーキテクチャと設計の品質、セキュリティと安全性への配慮、現実のビジネス課題との関連性、ユーザー体験、実装の完成度に基づいて評価される。デモの見栄えや目新しさを評価するものではないことも明示されている。MCPインフラストラクチャの現状を考えると、セキュリティと安全性が評価基準に含まれる点は注目に値する。2026年上半期に報告されたセキュリティ調査では、分析対象となった2,614件のMCP実装のうち、82％がパストラバーサルにつながりやすいファイル操作を使用し、67％がコードインジェクションに関連するAPIを使用していた。また、2026年のある脆弱性開示では、IDE、社内ツール、クラウドサービスにまたがる最大20万件のMCPインスタンスが脆弱な状態にあることが明らかになった。Aviron LabsのAIアーキテクト兼CTOであるSpencer Schneidenbach氏が担当する木曜日午後のセッション「Threat Modeling for AI Agents: From Prompt Injection to Tool Abuse」は、まさにこの攻撃対象領域を取り上げる。

ハッカソンへの参加は、カンファレンス登録者であれば無料だ。カンファレンス全体には参加しないコミュニティー開発者も、50ドル（約8,200円）のハッカソン専用パスを購入できる。参加者とチームは、制作した成果物に関するすべての知的財産権を保持する。登壇者、スポンサー、Microsoftの従業員には競技への参加資格がない。

■GitHub Copilotの現実的な活用と課題

火曜日のオープニング基調講演「You and AI: Building Future Together」は、MicrosoftでVisual Studioのプリンシパルプロダクトマネージャーを務めるMads Kristensen氏が、7月28日午前11時15分（PT、日本時間29日午前3時15分）から行う。この講演では、Visual Studioが、コード生成を超えた複雑な課題に対応できるパートナーとしてAIと協働できるよう、プロの開発者をどのように支援しているかを取り上げる。AIアシスタントに対する過剰な期待と、期待を下回る結果の両方を経験してきた参加者が集まるカンファレンスにとって、これは重要な区別だ。

2026年に実務者がGitHub Copilotをどう捉えているかは、独立した調査データにも表れている。Stack Overflow Developer Survey 2025によると、開発者の84％がAIコーディングツールを使用しているか、使用する予定だと回答した一方、AIの出力が正確だと信頼しているのは29％にとどまった。2024年の40％から低下している。GitHub Copilotの累計ユーザー数は約2,000万人で、有料契約者は470万人に上る。この信頼の差は、正当な技術上の課題を反映している。Copilotエージェントは、CRUDコードの生成やテストカバレッジの確保といった、範囲が限定され検証可能なタスクでは安定して機能する。一方、複数のリポジトリをまたぐ推論、アーキテクチャ上のトレードオフ、文書化されていないビジネスロジックを必要とするタスクでは、性能が大きく低下する。

VSLive!の複数のセッションが、この隔たりに直接向き合う。MCW TechnologiesのパートナーであるBrian A. Randell氏が担当する「Agentic DevOps with GitHub and Azure DevOps: What Actually Works in 2026」は、AIを利用したDevOpsによって実際に実現できることと、依然として過大評価されていることを、実務者の視点から率直に検証する構成だ。James Montemagno氏とKayla Cinnamon氏による木曜日のセッション「Turn Every Idea into an AI App with the GitHub Copilot SDK」では、チャットインターフェースの枠を超え、Copilotの機能を開発ツールやエンタープライズワークフローに直接組み込む方法を取り上げる。エンタープライズチームが実際に重視するアーキテクチャパターンである。

■燃え尽き症候群とインポスター症候群も主要テーマに

VSLive! 2026のプログラムには、AIの急速な進化がコードを書く人々に与える影響を正面から扱うセッションも含まれている。Thor Projects LLC社長のRobert Bogue氏は、「Burnout in Software Development」を付随的なブレイクアウトセッションではなく、メインカンファレンスのセッションとして行う。Red Foundryでプロダクトデリバリー担当VPを務めるAngela Dugan氏は、水曜日と木曜日にインポスター症候群と、偽りのない職業人としての自信について講演する。「Human Skills in an AI World: How Technologists Stay Essential」と題したセッションが、木曜日午後のプログラムを締めくくる。

これらのセッションが設けられたのは、単に感情面へ配慮するためではない。業界が、スキルと職業上のアイデンティティーをめぐる現実の変化のただ中にあることを認識しているためだ。調査結果もこれを裏付けている。経営幹部の82％が既存のポリシーで自社はすでに保護されていると考えていた一方、組織の88％が、過去1年間にAIエージェントに関するセキュリティインシデントを確認したか、その発生を疑っていると回答した。このカンファレンスに参加する実務者こそ、その認識と現実の隔たりに対処する役割を担う人々である。

■VSLive! 2026が示すエンタープライズAI導入の現在地

カンファレンスのプログラムは先行指標である。戦略担当者が将来をどう語っているかではなく、実務者が実際に製品やシステムを提供するために何を学んでいるかを反映する。VSLive! @ Microsoft HQ 2026のプログラムが示す構図は明確だ。AIは専用トラックから、他のあらゆる技術分野を支える基盤へと移った。SQLチームは、データをAIエージェントに公開する方法を学んでいる。DevOpsエンジニアは、どのAI統合が実際の本番環境に耐えられるかを学んでいる。セキュリティエンジニアは、そうした統合を可能にするMCPインフラストラクチャが、同時に攻撃対象領域をどのように拡大するかを学んでいる。そして言語設計者は、エージェント型システムが必要とするパターンに対応するため、C#に変更を加えている。

なかでもMCPが発するシグナルは最も明確だ。20カ月前に発表された単一の相互運用標準が、実務者向けカンファレンスのSQL Server、DevOps、Visual Studio IDE、AIの各セッションに登場するまでになった。それは、新しいプロトコルが各チームに課す初期の統合コストが、エンタープライズ企業にも負担できる水準まで下がったことを意味する。ビジネスロジック、データベース、ワークフローシステムを、AIエージェントから呼び出せるツールとして公開するMCPサーバーをすでに構築したチームは、現在の統合問題を解決しているだけではない。MCPはMicrosoft、OpenAI、Google DeepMindに採用されており、この投資はベンダーに依存しないインフラストラクチャになりつつある。現在Copilotで利用できるMCPサーバーは、将来、MCPに準拠する別のAIシステムでも利用できる。モデルベンダーや利用するツールが頻繁に変わる分野において、これは長期的な技術上の優位性となる。Anthropicが2024年11月にMCPを発表した際に掲げたのも、まさにこの可能性だった。

VSLive!は、レドモンドのMicrosoft本社で7月31日まで続く。VSLive! 2026のカンファレンススケジュールによると、2026年シリーズは今後、サンディエゴで9月14日から18日まで、オーランドで11月15日から20日まで開催される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●チームが現在MCPサーバーを構築した場合、AIプロバイダーを切り替えてもその投資を生かせますか？

はい。これは、現在のMCP普及が持つ戦略的な意味の中でも、十分に報じられていない点です。Microsoft、OpenAI、Google DeepMindがいずれもこのプロトコルを採用しているため、ビジネスロジックやデータベースへのアクセスをGitHub Copilotに公開するために構築したMCPサーバーは、ほかのMCP互換AIシステムでも同様に機能します。この標準は、ベンダーに依存しないAIインフラストラクチャを実現します。統合作業を一度行えば、チームが次に採用するモデルやプラットフォームにも、その成果を引き継げます。モデルの選好やツールベンダーが頻繁に変わる業界において、これはアーキテクチャ上、重要な意味を持ちます。

●DiskANNとは何ですか。また、すでにSQL Serverを運用しているエンタープライズ.NETチームにとって、なぜ重要なのですか？

DiskANNはMicrosoftのグラフベースの近似最近傍探索アルゴリズムであり、SQL Server 2025にネイティブのベクトルインデックス機能として統合されています。これによりSQL Serverは、別のベクトルデータベース製品を導入せず、リレーショナルデータ上でセマンティック類似検索を直接実行できます。これはRAG（検索拡張生成）アプリケーションを支える技術の1つです。このアルゴリズムは、すべてのデータをRAM上に保持するのではなく、グラフ構造をSSDに保存するため、一般的なハードウェアでも数十億ベクトル規模の検索を実行可能にします。既存のSQL Server資産を持つエンタープライズチームは、データベースの移行や新たなインフラベンダーを必要とせず、自社データに基づくAIアプリケーションを構築できます。

●カンファレンス全体に参加できない場合、VSLive! AIハッカソンに参加するにはどうすればよいですか？

ハッカソン専用のコミュニティーパスが50ドル（約8,200円）で提供されています。ハッカソンは対面形式のみで、オンラインでは参加できません。1日目は7月28日火曜日の午後6時から10時まで（PT、日本時間29日午前10時から午後2時まで）、2日目は7月29日水曜日の午後5時から9時まで（PT、日本時間30日午前9時から午後1時まで）です。いずれもレドモンドのMicrosoft本社キャンパスにあるMicrosoft Commons Mixer（Building 98）で開催されます。参加枠には上限があります。カンファレンス全体への登録には、追加料金なしでハッカソンへの参加権が含まれます。

●2026年現在、GitHub Copilotはエンタープライズの本番環境で使用できるほど信頼できるのでしょうか？

一概には答えられません。Stack Overflow Developer Survey 2025の調査データ（回答者4万9,000人以上）によると、開発者の84％がAIコーディングツールを使用しているか、使用する予定である一方、AIの出力が正確だと信頼しているのは29％にとどまりました。2024年の40％から低下しています。Copilotは、テスト生成、CRUDのひな型作成、ドキュメント作成など、範囲が限定され検証可能なタスクでは安定して機能します。しかし、複数のリポジトリをまたぐ推論や、文書化されていないビジネスロジックを必要とする作業では、性能が大きく低下します。エンタープライズで実用性が確認されているのは、人間を支援する用途です。自律的に実装を任せるのではなく、人間のレビューを受ける有能なジュニア担当者のようにCopilotを扱う形です。今週のVSLive!では、複数のセッションがまさにその境界を取り上げています。

元記事: VSLive! Opens at Microsoft HQ as Enterprise AI Moves From Experiment to Engineering