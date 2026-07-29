*18:26JST 29日の香港市場概況： ハンセン指数は3日続伸、政策期待などで約2カ月ぶりの高値回復

29日の香港市場は3日続伸。主要93銘柄で構成されるハンセン指数が前日比497.07ポイント（1.96％）高の25,807.92ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が187.27ポイント（2.22％）高の8623.52ポイントで引けた。

ハンセン指数は3日続伸し、約2カ月ぶりの高値で取引を終えた。中国の重要経済会議を控え、景気支援策への思惑が相場を支え、指数は堅調に推移した。半導体関連株など直近まで上昇基調だった銘柄から、これまで出遅れていたネット大手へ資金が移る流れも続き、相場全体を押し上げた。政策動向への関心が高まるなか、物色対象の広がりが確認され、投資家の資金配分にも変化がみられる展開となった。

セクター別では、食品関連が高い。現代牧業（01117/HK）が10.4％高、優然牧業（09858/HK）が10.4％高、原生態牧業（01431/HK）が9.3％高となった。また、自動車銘柄もしっかり。零ホウ汽車（09863/HK）が9.5％高、奇瑞汽車（09973/HK）が8.4％高、新吉奥房車（00805/HK）が7.1％高とそろって上昇した。

一方、バイオ医薬が売られた。三愛健康集団（01889/HK）が13.6％安、旺山旺水（02630/HK）が11.8％安、江西生物（06915/HK）が10.6％安と大幅に下落した。また、半導体関連もさえない。天数智芯（09903/HK）が13.5％安、美佳音控股（06939/HK）が7.4％安、愛芯元智（00600/HK）が6.5％安となった。最近の上昇で足元では高値警戒感が強まり、利益確定売りが優勢となったもようだ。

中国本土市場は反発。主要指標の上海総合指数は、前日比15.15ポイント（0.40％）高の3828.47ポイントで引けた。《CS》