Apple製スマートグラスは2027年発表か、Metaが直面したプライバシー問題にオンデバイスAIで挑む

Appleは初のスマートグラスの発表スケジュールを見直し、プライバシー保護の課題解決に時間を充てていると報じられている。BloombergのMark Gurman氏によれば、発表は2027年6月のWWDCにずれ込む見通しだ。競合のMetaが直面したプライバシー問題に対し、AppleはiPhoneを活用したオンデバイスAI処理などで差別化を図るとみられるが、公共の場でのカメラ撮影という根本的な課題をどう乗り越えるかが注目される。

■Appleがスマートグラスのスケジュールを見直した背景

Appleは、初のスマートグラスのスケジュールを、エンジニアリングとは無関係なある問いを中心に再設計した。それは「公共の場で他人にカメラを向けながら、その人たちに不快感を与えないようにできるのか」という問いだ。この分野の商業的リーダーであり、700万台以上を販売したMetaのRay-Banスマートグラスは、現在の業界のアプローチではその答えが「ノー」であることを過去1年間で示してきた。Appleは、自社の答えが異なるものになり得るかを見極めるため、さらに6か月の時間をかけている。

2026年7月26日に配信されたMark Gurman氏のニュースレター「Power On」は、内部で「N50」とコードネームで呼ばれるこのスマートグラスが、2027年6月のWWDCで一般向けに発表され、同年後半に消費者向けに発売される見込みだと報じている。これは、以前報じられていた2026年後半の発表から約6か月の遅れとなる。Gurman氏は、遅れの主な新たな要因としてプライバシー関連の作業を挙げており、AppleのVisionハードウェアグループの各チームは、現在のどの製品にも存在しないハードウェアおよびソフトウェア機能のプロトタイプ作成を続けているという。

Gurman氏の報道の前の週、ニューヨーク州は全米で初めて、州内の1,240の裁判所すべてでスマートグラスの使用を禁止した。このタイミングはAppleと示し合わせたものではないが、これ以上ないほど示唆に富む出来事だった。Appleが改ざん防止ハードウェアとして設計していると報じられている録画インジケーターライトは、法廷手続きを保護するには不十分だと判断された。裁判所は入り口でハードウェアを没収した。Appleは、そのような環境に向けてN50を設計しているのである。

■Appleが遅らせた理由：プライバシーというエンジニアリングの課題

Gurman氏の報道の核心はスケジュールではなく、Appleが現在も解決に取り組んでいるプライバシー問題の深さにある。報道によれば、Apple社内のチームは、カメラを一切搭載せずにN50を発売することも検討したという。また、カメラは維持しつつも写真や動画の録画機能を無効にし、AI支援タスクのために着用者の周囲をリアルタイムで分析する目的でのみ使用するバージョンのプロトタイプも作成した。このモデルでは、スマートグラスは見たものに関する質問に答えるが、その永続的な記録は作成しない。

Gurman氏によれば、より可能性が高いのは、機能するカメラと一連のプライバシー保護機能を備えたバージョンだという。具体的には、視覚データを外部サーバーに送らないオンデバイスAI処理、顔認識の固い禁止、ユーザーが撮影した映像でモデルを訓練しないという確約、そしてカメラがアクティブなときは常に目に見えて光る改ざん防止の物理インジケーターライトなどだ。これは単なる機能リストではない。Appleが競合する製品で記録されている失敗に対する、一つ一つの反論である。

カメラなしのプロトタイプは、この報道の中で最も多くを物語る詳細だ。絶対に発売しないと確信している製品のプロトタイプを作る企業はない。Appleがカメラなしのスマートグラスのプロトタイプを作ったのは、同意のギャップに対するエンジニアリング上の解決策が存在しない可能性を、社内の誰かが真剣に受け止めたからだ。インジケーターライトも、プライバシーポリシーも、オンデバイス処理の確約も、分析に同意していない見知らぬ人々を公共の場で見つめる顔の上のカメラという問題を完全には解決できないという懸念である。追加の6か月は、一部には、その懸念が正しかったかどうかを判断するために費やされた時間だ。

■技術アーキテクチャ：オンデバイスAIの本当の意味

N50の技術アーキテクチャはAppleのプライバシーに関する主張の鍵であり、競合他社が出荷してきたものとは意味のある違いがある。このスマートグラスは、Apple WatchのSシリーズから派生した内部コードネーム「N401」と呼ばれるカスタムチップを使用している。これは、メガネフレームの熱とバッテリーの制約の中で、ローカルセンシング、カメラエンコーディング、常時オンのトリガー、オーディオ出力を処理するように調整された、非常に電力効率の高い設計だ。

このチップはAppleの視覚AIを実行しない。カメラが見たものをSiriやApple Intelligenceを通じて処理するという重い作業は、Bluetooth経由でペアリングされたiPhoneにオフロードされ、iPhoneのAシリーズチップに組み込まれた専用AI処理ユニットであるNeural Engineがローカルで推論を処理する。重要なフレーズは「ローカルで」だ。Appleがスマートグラスで視覚データをオンデバイスで処理すると言うとき、「デバイス」とはAppleのサーバーではなく、着用者のポケットの中にあるiPhoneを指す。映像はクエリに答えるためにAppleのクラウドインフラストラクチャに移動することはない。目に見えない形で、約1.2メートル（4フィート）離れたスマートフォンに移動するだけだ。

これがAppleのアプローチをMetaのアプローチと分けるアーキテクチャ上の違いであり、もし製品が説明通りに出荷されれば、Appleのプライバシーに関する主張がMetaのものとは異なり、独立して検証可能になる理由でもある。MetaのRay-Banスマートグラスは「プライバシーのために設計され、あなたがコントロールできる」と宣伝されていた。2026年3月に提起された連邦集団訴訟によれば、このフレーズが隠していたのは、スマートグラスで撮影された映像がMetaのサーバーに送信され、その後ケニアのナイロビにある下請け業者にルーティングされ、そこで人間の作業員がMetaのAIを訓練するためにコンテンツにラベル付けしていたとされることだ。スウェーデンの新聞Svenska DagbladetとGöteborgs-Postenによる2026年2月の調査によると、これらの作業員は、ユーザーが服を脱いだり、トイレを使ったり、性行為に及んだりする映像をレビューしたと証言している。Metaは自社のデータ慣行に関するこの見解に異議を唱えている。

Appleのアーキテクチャは、Gurman氏の説明通りに機能すれば、その特定の穴を塞ぐことになる。視覚データをスマートフォンに送信し、スマートフォンがそれをローカルで処理して音声の回答のみを返すカメラには、請負業者のパイプラインが存在しない。データが保存、ラベル付け、または漏洩する可能性のある形でユーザーの所有を離れることはないため、下請け業者に送信するものは何もない。この制約がプライバシー機能でもあるのだ。

トレードオフとなるのは機能だ。スマートフォンでのオンデバイス処理は強力だが、MetaやGoogleがクエリに投入できるクラウドインフラストラクチャほど強力ではない。iPhone上のApple Intelligenceは、メニューを読む、看板を翻訳する、シーンを説明するといったコンテキスト内の視覚タスクにとっては意味のある有能なAIシステムだが、膨大な外部データベースへのアクセスやリアルタイムのインターネット検索を必要とするタスクの場合、iPhoneのNeural Engineにはデータセンターにはない限界がある。Appleは、自分の映像がどこに行くのかを気にする読者にとって、これらの限界は許容範囲内だと賭けている。

第1世代のN50にはレンズ内ディスプレイは搭載されない。カメラ付きのAirPodsとは根本的に異なる製品にする機能である拡張現実（AR）オーバーレイの実現は、まだ何年も先のことだ。N50のバッテリー寿命は確認されていないが、このカテゴリーの基準点は参考になる。MetaのRay-Banスマートグラスは、1回の充電で約4時間のアクティブな使用が可能だ。AppleのApple Watch派生チップは、MetaのQualcomm Snapdragon AR1よりも電力効率が高くなるように設計されているが、それが1日中の装着性において実際に何を意味するかは未確認のままだ。

■エンジニアリングでは解決できない構造的問題

顔にカメラを装着し、それを大衆に受け入れさせようとした大手ハイテク企業はAppleが初めてではない。2013年に消費者向けに発売されたGoogle Glassは、よく知られた複数の理由で失敗したが、エンジニアリングで排除することが不可能だと判明したのはプライバシーに対する汚名だった。着用者は「Glassholes（グラスホール）」というあだ名を付けられ、レストラン、ジム、公共の場で、いかなるハードウェア機能でも解決できない社会的摩擦に直面した。このカテゴリーは2015年に事実上崩壊した。

Metaは10年後、ファッションとして信頼できるブランドと提携し、製品を手頃な価格に設定し、カメラを付随的なものに感じさせるオーディオ機能を強調することで、このカテゴリーを復活させた。この戦略は商業的に機能し、2025年には700万台以上が販売された。しかし、根本的な同意の問題は解決しなかった。普及の規模が被害の表面積を拡大させたのだ。2024年、ハーバード大学の学生2人が、Ray-Banスマートグラスを顔認識パイプラインに接続し、見知らぬ人をリアルタイムで特定して、数分以内に名前、住所、家族の情報を引き出すことができる概念実証システムを構築した。このデモンストレーションは、請負業者の映像スキャンダルが報じられる前に広く出回り、大衆の心に技術的な最悪のケースを植え付けた。

スウェーデンの調査ジャーナリストが2026年2月にSama社の請負業者に関する調査結果を発表したとき、状況はすでに緊迫していた。Metaは労働者が声を上げた後、Sama社との契約を打ち切り、約1,108人の雇用に影響を与えた。BBCの調査では別途、数十人の男性コンテンツクリエイターがスマートグラスを使ってソーシャルメディア向けに女性を密かに撮影していることが判明した。InstagramのAdam Mosseri氏は2026年7月、スマートグラスで撮影された嫌がらせコンテンツを投稿するアカウントをプラットフォームから削除すると発表したが、このポリシーは波が起きた後にもたらされたものであり、前ではなかった。

これらの被害はいずれも、プライバシーポリシーの違反を必要としなかった。そのほとんどは、人々が設計通りにハードウェアを使用し、周囲にカメラを向けて見たものを撮影していただけだった。問題は、悪意のある行為者が隙を突いていることではない。問題は、このフォームファクターが、公共の場での継続的な録画をメガネをかけることと社会的に区別できなくしており、フレーム内のすべての傍観者が同意なしに映像に参加させられることにある。

Appleのインジケーターライト、顔認識を行わないという確約、そしてオンデバイス処理アーキテクチャは、請負業者に渡るデータ、親密な映像でのAIトレーニング、着用者が完全には理解していなかった監視パイプラインといった、プロバイダー側の失敗に対処するものだ。しかし、傍観者の同意のギャップは解決しない。カメラがアクティブなときに点滅する改ざん防止LEDがあっても、フレーム内のすべての見知らぬ人が、光を見るのに十分な距離にいて、それが何を意味するかを知り、撮影される前にその場を離れるという意味のある選択肢を持つ必要がある。それはGoogleが解決できず、Metaが解決しようとしなかった構造的な問題だ。Appleのカメラなしのプロトタイプは、同社がそれを認識していることを示唆している。

■Appleのプライバシー保護はMetaやGoogleとどう違うのか

Appleが2027年に参入する競争環境は、N50が最初に計画されたときよりもはるかに混雑している。SamsungとGoogleは、Gurman氏の報道の5日前の2026年7月22日にロンドンで開催されたGalaxy UnpackedでGalaxy Glassesを発表し、2026年秋の小売発売が予想されている。SamsungとGoogleの製品は、MetaのRay-Banスマートグラスを駆動するのと同じQualcomm Snapdragon AR1 Gen 1チップを使用し、AIインターフェースとしてGoogle Geminiを備えたAndroid XRを実行し、約379ドル（約6万2,000円、1ドル=164円換算）からになると予想されている。Unpackedイベントの時点で、SamsungもGoogleも、スマートグラスがキャプチャした映像をGeminiがどう扱うかを規定するデータポリシーを公開していなかった。これはまさに、Metaの集団訴訟を引き起こしたのと同じギャップである。

GoogleのGemini AIは、Apple Intelligenceとは異なり、複雑なクエリについてはクラウドに依存している。2026年5月時点で更新されたGoogleのGemini Appsのプライバシードキュメントによると、ウェイクワードによってトリガーされた音声録音はデフォルトでクラウドに保存され、最大12か月間保持される可能性があり、人間の監査員によってレビューされた会話は別途最大3年間保持される。カメラを搭載したウェアラブルデバイスの場合、そのクラウドアーキテクチャは、AIクエリをトリガーする映像が、保存およびレビュー可能な形式でデバイスから離れる可能性があることを意味する。AppleのiPhone側のNeural Engine処理は、アーキテクチャが説明通りに出荷されれば、その特定のエクスポージャーを回避する。

Metaは次世代ハードウェアを準備している。内部コードネーム「Aperol」および「Bellini」と呼ばれる同社の次世代スマートグラスは、環境データを継続的にキャプチャする「スーパーセンシング」機能を中心に設計されていると報じられており、キャプチャがアクティブなときにLED信号を出さない可能性がある。この設計の方向性は、ニューヨークの裁判所がハードウェアレベルのインジケーターライトを十分な保護として却下し、代わりにデバイスの禁止を課した理由の1つとして挙げられた。

Appleが永続的な優位性を保つ可能性があるのは、エコシステムの深さとアーキテクチャによるプライバシー保護の組み合わせだ。Apple Intelligenceは、ユーザーが制御するデバイス上で、機密性の高いタスクをローカルに処理する。潜在的なスマートグラス購入者の半数近くが、購入の障壁としてデータの懸念を挙げている。Appleは、アーキテクチャが請負業者のパイプラインを必要としないため、自社のスマートグラスにはそれがないという、単なるマーケティング上の主張ではなく、信頼できる技術的な主張を行うことができるこのカテゴリーで唯一の企業である。

したがって、第1世代の競争の枠組みは、スペックの比較ではない。信頼の比較である。Metaには700万台のインストールベースと集団訴訟がある。GoogleにはGeminiの幅広さと、未公開の映像保持ポリシーがある。Appleには、出荷前に難しい質問に対する正しい答えを出そうと決断したために6か月遅れたスケジュールがある。

■N50の価格、デザイン、機能

N50は200〜500ドル（約3万2,800円〜8万2,000円）の範囲で販売されると予想されており、Vision Proの3,499ドル（約57万3,800円）というエントリー価格を大きく下回る、プレミアムデバイスではなくメインストリームのアクセサリーとして位置付けられている。デザイン面では、Gurman氏は楕円形のカメラハウジング、複数のフレームスタイル、ユニークなカラーオプションについて説明している。スマートグラスはプレミアムアセテートで作られている。4つの異なるフレームデザインがテストされていると報じられている。

機能面では、N50はMetaのRay-Banラインに対する直接的な回答として設定されている。ハンズフリーの写真とビデオ撮影、電話、音楽再生、ターンバイターンのナビゲーション、リアルタイム翻訳、そしてApple Intelligenceに裏打ちされたアップグレードされたSiriからのコンテキストに応じたAI応答などだ。レストランのメニューを見ると、Siriがレビューを読んでくれる。外国語の看板を指差すと、スマートグラスがそれを声に出して翻訳する。

このスマートグラスは単独では機能しない。Bluetooth経由でiPhoneとペアリングし、これらの機能を可能にするAI処理をスマートフォンに依存する。この設計は、2015年の発売時にはiPhoneに深く依存するアクセサリーであり、後の世代で独立性を獲得した初代Apple Watchを反映している。この依存関係はプライバシー機能でもある。ユーザーのポケットの中にあるiPhoneにしか移動しない視覚データは、リモートサーバーへの転送中に傍受されることはない。

AppleはN50について公式な声明を出していない。2027年のWWDCというタイミングは、Appleが2023年にVision Proを出荷のほぼ1年前に発表したのと同じであり、開発者がその年後半にスマートグラスが消費者に届く前に統合を構築する時間を与えるだろう。開発者会議での発表自体がシグナルである。Appleはこれを単なる製品ではなく、プラットフォームにすることを意図しているのだ。

■注目ポイントQ&A

●Appleのスマートグラスには顔認識機能が搭載されますか？

いいえ。2026年7月26日のGurman氏の報道によると、AppleのN50の計画には顔認識の固い禁止が含まれています。これは法的要件ではなく製品上の決定です。米国にはスマートグラスでの商業的な顔認識を禁止する連邦法はありません。Appleの禁止は、2026年初頭に報じられたMetaのリアルタイム顔照合機能「Name Tag」に関する議論の後に続いた、記録された被害と規制圧力に対する直接的な対応です。

●AppleはN50スマートグラスのプライバシーをMetaとどのように違った方法で保護していますか？

核となるアーキテクチャの違いは、AI処理がどこで行われるかです。AppleのN50は視覚データをペアリングされたiPhoneに送信し、そこでApple IntelligenceがiPhoneのNeural Engine（映像をAppleのサーバーに送信しないローカルプロセッサ）上で推論を処理します。2026年3月に提起された連邦集団訴訟によると、MetaのRay-Banスマートグラスは映像をMetaのクラウドサーバーに送信し、その後ケニアのサードパーティのアノテーション企業に送信したとされています。Appleはまた、ユーザーが撮影した映像でAIモデルを訓練しないこと、そしてN50に改ざん防止の物理的な録画インジケーターライトを装備することを確約しています。これらの保護は、出荷されたハードウェアを独立したセキュリティ監査がレビューするまでは保証されません（製品が出荷されていないため、これはまだ行われていません）。

●なぜニューヨーク州は裁判所からスマートグラスを禁止したのですか？また、それはAppleの発売に影響しますか？

ニューヨーク州の統一裁判所システムは、2026年7月20日より、州内の1,240の裁判所すべてでカメラとマイクを搭載したすべてのアイウェアを禁止しました。この禁止は、米国で初の州全体の裁判所での禁止でした。ニューヨーク州公民権法に基づく隠し撮りへの懸念を挙げ、Metaの改ざん防止LEDを含む録画インジケーターライトは、入り口でハードウェアを没収することの代わりにはならないと判断しました。この禁止はAppleの2027年の発売に直接影響しませんが、N50が乗り越えなければならない規制および社会的環境を示しています。Appleのプライバシー第一の設計哲学は、このカテゴリー全体に対する反発への対応でもあります。

●構造的な大衆の同意の問題は、Appleのスマートグラスが依然として監視を可能にする結果になることを意味しますか？

はい。そしてこれは、Appleのカメラなしのプロトタイプが、同社が真剣に受け止めていることを示す問題です。Appleのオンデバイス処理、顔認識を行わないという確約、および改ざん防止インジケーターライトは、請負業者に渡る映像、AIトレーニングパイプライン、着用者が完全には理解していなかった監視インフラストラクチャといったプロバイダー側の失敗に対処するものです。しかし、傍観者の同意のギャップは解決しません。公共の場で着用者のスマートグラスに撮影された人は、Appleがカメラの背後にあるデータパイプラインをどれほど慎重に設計したかに関係なく、意味のあるオプトアウトの手段を持ちません。LEDは、光を見るのに十分な距離にいてそれが何を意味するかを知っていれば、録画されていることを知らせます。しかし、拒否する方法は提供しません。そのギャップはこのフォームファクターにとって構造的なものであり、Appleがカメラなしのバージョンのプロトタイプを作成する意欲があることは、同社がそれを解決していないこと、ただ今のところはエンジニアリングの制約を出荷可能な答えとしてとにかく進めることに決めただけであることを示す最も明確なシグナルです。

元記事: Apple Smart Glasses: On-Device AI Is the Privacy Bet Meta Ray-Ban Lost