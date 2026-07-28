GitHub、一般向けバグバウンティ報奨金を大幅削減、高額報酬は招待制VIP枠へ

GitHubはバグバウンティ（脆弱性報奨金）プログラムを改定し、一般向けのCritical（最重要）の報奨金を、従来の2万〜3万ドル以上から1万ドル（約164万円）へ引き下げた。一方、実績のある研究者向けに、招待制の常設「VIPティア」を新設し、一般向けの約3〜4倍の報奨金を設定した。背景には、AIによって生成された未検証・低品質な報告が急増し、業界全体で検証コストが膨らんでいる問題がある。

■一般向け報奨金の改定とVIPティアの新設

7月27日以降に提出された報告について、Microsoft傘下のGitHubが運営する一般向けプログラムでは、深刻度ごとに固定額が支払われる。以前の体系では報奨金に幅が設けられていたが、新体系では固定額となった。

Critical（最重要）は従来の2万〜3万ドル以上（約328万〜492万円以上）から1万ドル（約164万円）に、High（高）は最大2万ドル（約328万円）から5000ドル（約82万円）に、Medium（中）は最大5000ドル（約82万円）から2000ドル（約32万8000円）に、Low（低）は最大約1000ドル（約16万4000円）から250ドル（約4万1000円）に引き下げられた。

一方、常設の招待制プログラムで、参加資格を獲得した研究者のみが参加できる「VIPティア」では、Criticalに3万ドル以上（約492万円以上）、Highに2万ドル（約328万円）、Mediumに7500ドル（約123万円）、Lowに1000ドル（約16万4000円）が支払われる。これは、すべての深刻度で新しい一般向け報奨金の約3〜4倍に当たる。

VIPティアの参加資格を得るには、GitHubのプログラム内で、承認されたCriticalの報告1件、Highの報告2件、Mediumの報告4件、Lowの報告7件のいずれかを達成している必要がある。基準は明確で、過去に記録された実績も累積してカウントされる。

■GitHubが報奨金体系を再構築する理由

GitHubの製品セキュリティエンジニアであるCatherine Cassell氏は、7月22日付の再構築に関する発表を執筆した。根本的な問題は数カ月前から拡大していた。バグバウンティチームのシニア製品セキュリティエンジニアであるJarom Brown氏が執筆した2026年5月のブログ記事では、すでにこの変化が説明されていた。Brown氏は「正当な報告の増加と並行して、実際のセキュリティ上の影響を示していない提出が急増している」と記し、「概念実証（PoC）のない報告、精査に耐えない理論上の攻撃シナリオ、すでに公開済みの対象外リストに含まれる発見」を例に挙げていた。

5月の変更では、動作するPoC、影響の実証、提出前の検証が必須とされた。振り返れば、これは今回の再構築の前触れだった。それでもトリアージの待機列は増え続け、5週間後に発表された全面的な再構築につながった。

GitHubは、AIを活用したセキュリティ研究を歓迎しており、社内でもすでにAIを利用していると明言している。同社が区別しているのは、実在する脆弱性を見つけるためのツールとしてAIを使うことと、発見内容を事前に検証せず、提出物を生成するためにAIを使うことである。「ツールは問題ではない。重要なのは作業の質だ」と同社は述べている。

新規参加者からの未検証報告を減らすため、GitHubは一般向けプログラムにHackerOneのシグナル要件も導入している。HackerOneのプラットフォームで実績をまだ確立していない新規研究者は、当初の提出件数が最大4件に制限される。同社によると、これは実在する脆弱性を発見した研究者が、無制限に提出できるようになる前に自身の能力を証明するには十分な機会だという。

■AIによる粗悪な報告がクラウドソース型セキュリティの経済性を破壊

GitHubの報奨金体系の背後には、2025年から進行し、2026年初頭に急速に加速した経済的な変化がある。

バグバウンティプログラムは、1995年10月にNetscapeが最初のプログラムを開始して以来、「実在する脆弱性の発見には相当なスキルと労力が必要であり、それによって報告の供給が制限されるため、有効な発見に報奨金を支払うことは効率的である」という単純な需要と供給の前提に基づいて運営されてきた。しかし、大規模言語モデル（LLM）により、構成だけはもっともらしい脆弱性報告をほぼコストなしで生成できるようになり、この前提は崩れた。かつてエンジニアが数時間から数日をかけて調査していたような内容を、モデルは数分で記述できる。その脆弱性が実在するのか、悪用可能なのかを確認していなくてもである。

その結果、複数のプラットフォームでトリアージの危機が記録されている。2026年5月、HackerOneは、年初により高性能なAIツールが登場して以降、業界全体の報告件数が100%以上急増したと報告した。増加分には正当な発見も含まれていたが、重複報告、動作するエクスプロイトを伴わない提出、精査に耐えない理論上のシナリオも含まれていた。

Bugcrowdでは、さらに顕著な事態が起きた。2026年3月の3週間で、同プラットフォームのトリアージ待機列は334%以上増加し、そのほとんどを低品質な提出物が占めた。Bugcrowdのチームは、このパターンを「sloptimism（スロプティミズム）」と名付けた。AIが生成した報告を急いで期待交じりに提出し、作成者が根拠そのものよりもモデルの出力を信用してしまう状態を指す。Bugcrowdは2026年4月の記事で、AIそのものが粗悪な報告の加害者になったというより、人間による検証を必要とするあらゆるシステムの経済性を変えたと説明している。説得力のあるコンテンツを作るコストは下がった一方、それが本当に正しいかを確認するコストは下がっていないためだ。

最も深刻な事例は、オープンソースの世界で起きた。数十億台のデバイスで使われているインターネットデータ転送ツール「curl」の開発者兼メンテナーであるDaniel Stenberg氏は、有効な脆弱性と確認された割合が5%未満、つまり20件中19件以上が無効な報告となったことを受け、2026年1月末にHackerOne上のcurlの有償バグバウンティを終了した。「報奨金を停止する主な目的は、粗悪で十分に調査されていない報告をわれわれに提出するインセンティブをなくすことだ」とStenberg氏は記している。

その後の変化は示唆に富む。curlが現金報酬を終了し、無報酬の脆弱性報告を受け付けるためHackerOneに戻った後、2026年4月までに報告は2025年の約2倍のペースで届いた。しかし、有効な脆弱性と確認された割合は15〜16%となり、有償期間中の5%未満から上昇した。Stenberg氏によると、ほぼすべての報告がAIの支援を受けているように見えたものの、その大半は高品質になっていた。金銭的インセンティブの撤廃によって日和見的な低品質報告が除かれ、熟練した研究者は影響を受けなかったとみられる。

■業界の対抗策

各プラットフォームの対応は、AIベースのトリアージ、実績や信頼度に基づく参加制限、本人確認、提出頻度の制限という共通の対策へ収束しつつある。

HackerOneは2025年7月に「Hai Triage」を開始した。自然言語理解を使って重複報告を検出し、人間のアナリストに届く前に無効である可能性の高い提出物へフラグを付けるAIベースのシステムである。このシステムは、同じ脆弱性を異なる表現で説明した報告と、実際に異なる発見を区別する。AIが生成した報告は、同一の問題を説明していても表現が異なるため、単純な文字列照合では解決できない問題である。

Bugcrowdも続いて、一連の規制強化を実施した。2026年3月、同プラットフォームは本人確認の義務化、動的な提出頻度制限、CAPTCHAによる検証、無効な報告を10件以上連続で提出したアカウントに対する30日間の利用停止を導入した。提出を自動化して大量に行う行為には永久利用停止を科した。2026年5月までには要件をさらに拡大し、Managed Bug Bountyプログラムへ提出しようとするすべての研究者に対し、最初の提出前に本人確認を完了することを義務付けた。

2026年3月、GoogleはOpen Source Software Vulnerability Reward ProgramにおけるAI生成の提出を制限した。さらに2026年5月には、主要なAndroidおよびChromeの脆弱性報奨金プログラムを別途再構築した。Chromeのメモリ関連バグに対する基本報奨金を削減する一方、永続性を伴うPixel Titan Mのゼロクリックエクスプロイトに対する最高報奨金を150万ドル（約2億4600万円）へ引き上げ、AIツールではまだ安定して特定できない脆弱性の種類に報奨金の重点を移した。HackerOneのInternet Bug Bounty Programは、AIによって脆弱性の発見速度と修正速度の不均衡が生じているとして、2026年3月27日から新規のオープンソース脆弱性報告の受け付けを一時停止した。

オープンソースのファイル共有プラットフォームであるNextcloudは、「低品質な報告の大幅な増加」を受け、2026年4月にバグバウンティプログラムを一時停止した。より優れたフィルタリングシステムが整備された後に再開する意向を示している。

Linux Foundationは、構造的な対応を取った。2026年3月、同財団はAnthropic、AWS、GitHub、Google、Microsoft、OpenAIの支援を受けた1250万ドル（約20億5000万円）のセキュリティ資金提供イニシアチブを発表した。バウンティモデルだけでは維持することが難しくなりつつあるオープンソースのセキュリティインフラに、資金を提供することが目的である。

■新体制がセキュリティ研究者にもたらす意味

GitHubの再構築によって、明確ではあるものの、条件の厳しい昇格の仕組みが設けられた。上位のVIP研究者は、より高い報奨金、より速い応答、GitHubのセキュリティエンジニアリングチームへの直接のアクセスを得られる。一方、新規参加者には、実績を築くための最大4件の提出枠が設けられる。

この仕組みが、正当な初心者研究者の参加を妨げるかどうかは、依然として大きな未解決問題である。HFS ResearchのアソシエイトプラクティスリーダーであるAkshat Tyagi氏は、そのリスクを率直に表現した。初心者層の参加減少が続けば、「バグバウンティへの参加を、セキュリティコミュニティの中で学び、貢献し、成長するための現実的な道だと考える新規参入者が減り、サイバーセキュリティ人材の供給経路に長期的な影響を及ぼす可能性がある」という。

その一方で、Tyagi氏は、経験豊富な研究者にとっては「待機列のノイズが減れば、トリアージと報奨金の支払いが速くなり、プログラムの信頼性も高まる」と述べている。プログラムが時間を費やすだけの価値を保てるかどうかについて、最も大きな利害を持つのが、こうした研究者だからである。

Greyhound ResearchのチーフアナリストであるSanchit Vir Gogia氏は、GitHubのようなプラットフォームが、信頼度に基づく参加制限を今後さらに強化すると予想している。「目に見えるものとしては、権限、提出頻度制限、テンプレート、本人確認、評判スコアリングなどがある」と同氏は述べた。「一方、ランキングシステム、自動化された事前トリアージ、AI由来であることを示すシグナル、行動スコアリング、信頼できることが分かっている貢献者の目立たない形での優先など、外からは見えにくいものもあるだろう」

こうした状況には皮肉もある。AIを使って実在するバグを効率的に発見している経験豊富な研究者は、その点をよく理解している。トリアージの危機を引き起こしているのと同じツールが、能力ある研究者の手に渡れば、人間だけの場合よりも迅速かつ高度な脆弱性発見を可能にするためだ。HackerOneの「2025 Hacker-Powered Security Report」によると、AIに関連する有効な脆弱性報告は同年に210%増加し、完全自律型の「ハックボット」からも、確認済みの有効な発見が560件以上提出された。基礎となる調査と検証が適切に行われていれば、AI支援による研究は実際のセキュリティ価値を生み出すことを示している。

GitHubが採用した方針は、量ではなく、実証された質に報いるというものだ。質と実績の両方を示せる研究者にとって、VIPティアは有力な収入機会となる。そうでない研究者にも、250ドルから1万ドルの一般向けプログラムは引き続き開かれている。ただし、金銭的な魅力は前週までより小さくなった。

■注目ポイントQ&A

●GitHubのバグバウンティの現在の支払額はいくらですか？

2026年7月27日現在、一般向けプログラムの報奨金は固定額で、Lowが250ドル（約4万1000円）、Mediumが2000ドル（約32万8000円）、Highが5000ドル（約82万円）、Criticalが1万ドル（約164万円）です。実績のある研究者が招待される常設のVIPティアでは、同じ4段階について、それぞれ1000ドル（約16万4000円）、7500ドル（約123万円）、2万ドル（約328万円）、3万ドル以上（約492万円以上）が支払われます。

●GitHubのVIPバグバウンティプログラムの参加条件は何ですか？

招待制のVIPティアに参加するには、GitHubの一般向けプログラム内で、承認されたCriticalの報告1件、Highの報告2件、Mediumの報告4件、Lowの報告7件のいずれかを達成している必要があります。条件となる報告を同じ提出期間内にそろえる必要はなく、すでに記録されている過去の実績もカウントされます。GitHubによると、基準は公開されている同社のHackerOneページに記載されています。

●なぜGitHubや他のプラットフォームはバグバウンティの支払額を削減したのですか？

AIツールによって、もっともらしい脆弱性報告を生成するコストが大幅に下がり、信頼できそうに見えても検証できない報告が大量に提出されるようになったためです。こうした報告が誤りであることを確認するにも、実在する脆弱性を検証する場合と同様に、コストの高い人間のエンジニアリング作業が必要です。HackerOneは2026年5月、業界全体の報告件数が100%以上急増したと報告しました。GitHub、Google、Bugcrowd、HackerOneのInternet Bug Bounty Program、curlやNextcloudなどのオープンソースプロジェクトは、同じ問題を理由として、2026年にプログラムの再構築、停止、対象範囲の縮小を行っています。

●研究者からのバグ報告が減ることで、ソフトウェアのセキュリティにはどのような影響がありますか？

セキュリティアナリストが懸念しているのは、初心者層のセキュリティ研究者を育てる人材供給経路が細る可能性です。バグバウンティプログラムは、新たな研究者にとって収入源であると同時に、学習と成長の機会にもなってきました。報奨金の減額によって初心者の参加が経済的に成り立たなくなれば、プログラムの運営組織は、一般公開型プログラムがもたらす多様な視点と、将来上級者へ成長する人材の双方を失う可能性があります。プラットフォーム側は、より高額なティアへ進むために必要な条件を明示することで対応しようとしていますが、それだけで新規研究者の参加を維持できるかどうかは、依然として未解決です。

元記事: GitHub Bug Bounty Cuts Public Payouts in Half, Hides Top Rates in Invite-Only Tier