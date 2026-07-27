iPhone 18 Pro Maxは最大200ドル値上げか、今秋は廉価モデルなしで2nmチップ搭載へ

Appleは2026年のホリデーシーズンに、手頃な価格のiPhoneという唯一の選択肢を意図的に廃止しようとしている。その一方で、価格が発表される前から負担感を和らげるため、Klarnaと提携した新たなリースプログラムを開始する。iPhone 18 ProとiPhone 18 Pro Maxは2026年9月に登場する見込みだが、標準モデルの発売は2027年春までずれ込むと予想されている。市場アナリストは、両モデルの価格が前世代より約200ドル（約3万2800円）高くなると予測している。廉価モデルの不在、Proモデルの値上げ、さらに一部のiPhone 17ユーザーさえ利用できない新たなAI機能の要件が重なり、今秋の購入判断はAppleの近年の歴史でも特に重要なものとなりそうだ。

■Apple Upgradeプログラムとは何か、なぜ今導入するのか

Appleがこのタイミングで新たな支払い手段を投入するのは偶然ではない。Bloombergの報道によると、後払い決済（BNPL）事業者のKlarnaと提携して開発された端末リースプログラム「Apple Upgrade」は、7月28日（火）に米国で開始される予定だ。このプログラムでは、ほとんどのiPhone、Mac、iPad、Apple Watchをリースできる。契約期間はiPhoneとApple Watchが24カ月、iPadとMacが36カ月となる。利用者は端末代金を早期に完済したり、リース期間の終了前にアップグレードしたり、期間終了時に端末を返却したりできる。Appleは、Apple Upgradeの開始後、既存の「iPhone Upgrade Program」の新規受け付けを終了する計画だという。

このプログラムを利用すれば、iPhone 18 Pro Maxで予想される200ドル（約3万2800円）の値上げを24カ月のリース期間に分散できる。原文の試算では、月々の追加負担は約5ドル（約820円）となる。値上げが実施された場合、iPhone 17 ProとPro Maxの開始価格である1,099ドル（約18万200円）と1,199ドル（約19万6600円）から、iPhone 18 Proは約1,299ドル（約21万3000円）、Pro Maxは約1,399ドル（約22万9400円）に上昇する可能性がある。AppleはiPhone 18の発表より数週間早くプログラムを展開することで、価格上昇が明らかになる前に、月々の支払いなら手が届きやすいという印象を定着させようとしている。

■A20 Proの内部：2nmシリコンが高価な理由

iPhone 18 Pro Maxにおける最大の技術的変化は、コスト上昇の最大の要因でもある。Appleの「A20 Pro」チップは、TSMCのN2プロセスで製造される。N2は、2025年第4四半期に量産が始まった、ゲート・オール・アラウンド（GAA）ナノシート・トランジスタを世界で初めて量産に採用したプロセスだ。

これがなぜ重要で、コストが高いのかを理解するには、アーキテクチャの変化を見る必要がある。約15年間にわたり、先端チップではFinFETが主流のトランジスタ構造だった。FinFETでは、ゲート電極が垂直なシリコンフィンの3面を囲み、電流を制御する。しかし、2nmノードではこの構造が物理的な限界に近づく。微細化が進むほど、3面を囲むゲートではリーク電流の制御が難しくなるためだ。GAAナノシート・トランジスタは、フィンを薄い水平なシリコンシートの積層に置き換え、ゲート電極でチャネルの4面すべてを囲む。これにより、チャネルをより精密に制御でき、微細化したFinFETのようにリーク電流を増やすことなく、同じ面積により多くのトランジスタを搭載できる。

TSMCの公表値によると、N2プロセスは3nmのN3Eプロセスと比べ、同じ消費電力なら10〜15％高速で、同じ動作速度なら消費電力を25〜30％削減できる。トランジスタ密度も15％以上向上する。こうした性能向上には、高い製造コストが伴う。N2ウェハーの価格は1枚約3万ドル（約492万円）とされ、A19 Proに使われた3nmプロセスのウェハーより約66％高い。報道によると、AppleはiPhone 18シリーズとM5クラスのMac用チップに向けて、TSMCの初期N2生産能力の50％超を確保したという。それでも、正常に動作するチップ1個当たりのコストは大幅に上昇する。

Counterpoint Researchの推計では、1TB版iPhone 18 Pro Maxの総部品コストは、前世代より300ドル（約4万9200円）近く上昇する見込みだ。NANDフラッシュストレージだけでも1台当たり250ドル（約4万1000円）を超えると予想され、これはiPhone 17 Pro Maxの部品表（BOM）全体のおよそ半分に相当する。メモリ価格を押し上げている半導体不足は、AI需要と直接関係している。世界的なAIサーバーの増設で広帯域メモリ（HBM）やNANDの生産能力が大量に使われ、消費者向け半導体の契約価格も上昇しているためだ。Appleのティム・クックCEOは、現在のメモリを巡る状況について、自身の40年以上の経験でも見たことがないものだと認めている。

小売価格を平均200ドル引き上げたとしても、Counterpointは、iPhone 18 Pro Maxの粗利益率が2025年のiPhone 17 Pro Maxをわずかに下回ることをAppleが受け入れると予想している。ストレージ容量ごとの価格設定やサービス収益を通じ、長年にわたってハードウェアの利益率を守ってきたAppleにとって、これは異例の譲歩となる。

■価格上昇に見合う価値はあるのか

値上げを受け入れる購入者にとって、iPhone 18 Pro Maxにはチップ以外にも、それぞれ意義のある3つのハードウェア上の進化がある。

バッテリー駆動時間：2026年7月上旬に確認された中国の3C認証データベースへの登録情報によると、iPhone 18 Pro Maxの米国向けeSIMモデルのバッテリー容量は5,567mAhとなっている。iPhone 17 Pro Maxの定格容量である5,088mAhから約500mAh、率にして約9.4％の増加だ。大型バッテリーを搭載するため、iPhone 18 Pro Maxは前世代よりわずかに厚くなり、重量は約240グラム（8.5オンス）になると報じられている。A20 Proの電力効率向上と新しいLTPO+ディスプレイパネルを組み合わせることで、実使用時のバッテリー駆動時間は、ここ数年のPro Maxシリーズで最大の伸びになると予想されている。

カメラハードウェア：Bloombergのマーク・ガーマン氏は、iPhone 18 Proのカメラハードウェアについて、ここ数年で「最大の飛躍」になると述べている。メインの48メガピクセルFusionカメラには、可変絞りが追加されると噂されている。可変絞りは物理的に開閉でき、暗い場所では開いてより多くの光を取り込み、明るい場所では絞って被写界深度を深くできる。望遠カメラにも、より明るい大口径レンズが採用されると予想されている。これによりカメラ部品のコストも一定程度上昇し、部品コスト全体を押し上げる要因になるとみられる。

デザインとディスプレイ：Appleは、Face IDの投光イルミネーターをOLEDディスプレイパネルの下に移すことで、Dynamic Islandを縮小すると予想されている。これには極めて高い製造精度が必要であり、パネル供給元のSamsung DisplayとLG Displayにとって歩留まりの確保が課題となる。背面パネルも再設計され、現在のアルミニウムとガラスによるツートン仕上げから、より均一なつや消し調の外観に変わる見込みだ。カラーはダークチェリー、ライトブルー、ダークグレー、シルバーが用意されると予想されている。

■iPhone 18 Pro MaxはAIの要件を満たすか

iPhone 18 Pro Maxで戦略的に最も重要な要素は、カメラでもバッテリーでもない。AppleのオンデバイスAIモデル「AFM Core Advanced」を実行するための条件となる、12GBのLPDDR5X RAMだ。このモデルは、AppleがWWDC 2026で目玉として紹介した、Siriの音声表現をカスタマイズする機能と、システム全体で使える音声入力の精度を大幅に高める機能を支えている。

技術的な理由は明確だ。データをサーバーへ送らず、大規模言語モデル（LLM）を端末上で実行するには、モデルのパラメーターの相当部分を高速なユニファイドメモリに保持する必要がある。Appleの最も高性能なオンデバイスモデルには、12GBという明確な最低要件がある。8GBや9GBのRAMを搭載したスマートフォンなど、この基準を下回る端末でも機能を抑えたApple Intelligenceは実行できるが、すべての機能は利用できない。

ここで、AI機能を巡るRAM容量の壁が問題になる。2027年春に9GBのRAMを搭載して発売される予定の標準モデル「iPhone 18」は、前述した2つの機能を利用できない。2025年秋に標準モデルのiPhone 17へ買い替えたユーザーも同様だ。iPhone 17のRAMは8GBだからである。現在販売されているiPhoneのうち条件を満たすのは、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Airだけだ。iPhone Airが該当するのは、Appleが同機種を薄型軽量のプレミアム端末として設計したためである。1年足らず前に799ドル（約13万1000円）でiPhone 17を購入したユーザーは、すでにAppleの最上位AI機能を利用するための要件を満たしていないことになる。

iPhone 18 ProとPro Maxは12GBのRAMを維持し、AFM Core Advancedの全機能を利用できる。標準モデルのiPhone 18とともに2027年春に登場すると予想されるiPhone Air 2も、12GBのRAMを搭載すると報じられている。

■今秋は廉価版iPhoneなし：ホリデーシーズンの購入者への影響

Appleが標準モデルのiPhone 18、iPhone 18e、第2世代iPhone Airの発売を2027年春にずらすことで、2026年のホリデー商戦から799ドルのエントリー価格帯が完全に姿を消すことになる。今年のホリデーシーズンに購入する人は、発売から1年以上が経過し、Appleの最上位AI機能への対応でも1世代遅れとなるiPhone 17を買うか、推定で200ドル多く支払ってiPhone 18 Proを買うかという厳しい選択を迫られる。

再販価値も判断を難しくする。2027年春に標準モデルのiPhone 18が登場し、Appleが12GBのRAMをAI対応の標準として訴求し始めれば、8GBしか搭載していないiPhone 17の再販価値は、通常のアップグレードサイクルより速く下落する可能性がある。

7月28日に始まるリースプログラム「Apple Upgrade」は、一部の購入者にとって負担の捉え方を変える。24カ月のiPhoneリースなら、総額200ドルの値上げは月額約8ドル（約1300円）に相当する。小さな金額ではないものの、店頭で1,000ドルを超える代金を一度に支払う場合に比べれば、購入判断のハードルは大幅に下がる。Appleは、廉価な価格帯のモデルが存在しないからこそ、このプログラムによってProモデルへの買い替えが加速すると見込んでいるようだ。

ただし、価格の見通しについてアナリストの意見が一致しているわけではない。GF Securitiesの株式アナリスト、ジェフ・プー氏は、Appleのサプライチェーン調査に基づき、同社がハイエンドAndroid端末との競争で市場シェアを守るため、開始価格を前年と同じ水準に維持することを優先すると主張している。プー氏は、大容量ストレージモデルが値上げされたとしても、Appleの購買規模と部品価格の交渉力によってコスト上昇分を吸収し、基本モデルの価格は据え置かれるとみている。一方、IDCのシニアディレクターであるナビラ・ポパル氏は、「50ドル（約8200円）ずつ値上げする時代は終わった」と述べている。Appleが6月下旬にMacとiPadを最大300ドル値上げした後に更新されたIDCの分析では、Proモデルは200ドル値上げされる可能性が高いと予測している。

■Appleの計算された賭けと今後の展開

Appleの2026年秋の製品構成では、2nmシリコン、GAAトランジスタ構造、Pro Max史上最大のバッテリー、可変絞りカメラといった最先端技術のすべてが、より安価な標準モデルを伴わないPro価格帯に集約される。9月に登場するiPhone 18 Pro Maxは、Appleがこれまでに開発した中で最も高性能なiPhoneになるだろう。同時に、史上最も高価なiPhoneになる可能性も非常に高い。

Apple Upgradeリースプログラム、RAM容量によるAI機能の制限、2027年春まで標準モデルのiPhoneを投入しないという判断は、それぞれ独立したものではない。これらは連動した1つの戦略だ。ホリデー四半期に、買い替えを検討する消費者をできるだけProモデルへ誘導し、部品コストが上昇する中でも端末1台当たりの売上高を維持する。そして、オンデバイスAI機能をProモデルに限定することを、割増価格に見合う価値の根拠として利用する狙いである。

この賭けが成功するかどうかは、Appleの12月四半期決算に表れるだろう。現在購入を検討している消費者にとって、判断基準は明確だ。2027年春より前にiPhoneが必要で、iOS 27のApple Intelligenceをフルに利用したいなら、iPhone 18 ProまたはPro Maxが唯一の選択肢となる。待つことができる、あるいはAI機能を重視しないのであれば、iPhone 17 Pro Maxも有力だ。12GBのRAMを搭載し、すべてのAI機能の利用要件を満たしているうえ、iPhone 18の登場後には値下げされる可能性が高い。価格を最優先するなら、7月28日に始まるApple Upgradeプログラムが、この夏で最も重要なAppleの新サービスになるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●iPhone 18 Pro Maxの価格はいくらになりますか？

Appleは価格を正式に発表していません。調査会社IDCは2026年6月下旬に予測を修正し、ProとPro Maxが200ドル（約3万2800円）値上げされると予想しました。その場合、iPhone 18 Proの開始価格は約1,299ドル（約21万3000円）、Pro Maxは約1,399ドル（約22万9400円）となり、iPhone 17 ProとPro Maxの1,099ドル、1,199ドルから上昇します。Counterpoint Researchは、NANDフラッシュ、DRAM、新しい2nmチップの影響で、1TBモデルの部品コストが300ドル近く上昇すると分析しています。ただし、Appleは全モデルを一律に値上げするのではなく、ストレージ容量に応じて段階的に値上げすると予想されています。GF Securitiesのアナリスト、ジェフ・プー氏は基本モデルの価格が据え置かれる可能性を指摘しており、正式な価格はAppleが9月に発表するまで確定しません。

●2nmのA20 Proチップとは何ですか？なぜ重要なのですか？

A20 Proは、TSMCのN2製造プロセスを採用するApple初のチップです。N2では、従来のiPhone用チップで使われてきたFinFETから、ゲート・オール・アラウンド（GAA）ナノシート・トランジスタへと基本構造が変わります。GAAトランジスタでは、ゲート電極がチャネルの3面ではなく4面すべてを囲むため、電流をより精密に制御し、微細化した際のリーク電流を抑えられます。TSMCの公表値では、N2は3nmプロセスと比べ、同じ消費電力なら10〜15％高速で、同じ動作速度なら消費電力を25〜30％削減できます。iPhone 18 Pro Maxでは、性能向上、バッテリー駆動時間の延長、より大規模なオンデバイスAIモデルを継続的に実行できる処理能力の余裕につながります。

●iPhone 18 Pro MaxはiOS 27のApple Intelligenceの全機能をサポートしますか？

はい。iPhone 18 ProとPro Maxは12GBのLPDDR5X RAMを搭載する見込みで、Appleのオンデバイスモデル「AFM Core Advanced」の最低要件を満たします。このモデルは、iOS 27で提供されるSiriの音声表現のカスタマイズ機能と、高精度な音声入力機能を支えます。iPhone 17や今後発売される標準モデルのiPhone 18など、RAMが12GB未満の端末でも通常版のApple Intelligenceは実行できますが、この2つの機能には対応しません。iOS 27のSiri関連AI機能をすべて利用することを優先する場合、対応するとされるのはiPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、折りたたみ式のiPhone Ultra、そして2027年春に登場予定のiPhone Air 2です。

●iPhone 18 Pro Maxを買うべきですか、標準モデルのiPhone 18を待つべきですか、それともiPhone 17を選ぶべきですか？

判断を左右するのは、購入時期、AI機能の優先度、許容できる価格の3点です。2027年春より前にiPhoneが必要な場合、原文では2026年秋に投入される新しいAppleのフラッグシップとしてiPhone 18 Pro Maxを挙げています。Siriの音声カスタマイズや高精度な音声入力など、iOS 27のApple Intelligenceをフルに利用したい場合は、12GBのRAMを搭載するProモデルが必要です。2027年春まで待てるなら、標準モデルのiPhone 18はProより安価になる見込みですが、RAMは9GBで、この2つのAI機能には対応しません。iPhone 17 Pro Maxは12GBのRAMを搭載し、すべてのApple Intelligence機能を利用するための要件を満たしています。iPhone 18の発売後には値下げされる可能性が高く、最新のカメラやA20 Proチップを必要としない購入者にとって有力な選択肢となります。

元記事: iPhone 18 Pro Max: New 2nm Chip, Up to $200 More, and No Cheap Alternative This Fall