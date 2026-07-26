Netflix新作『Our Sticky Love』予告編公開、記憶喪失と虚偽記憶の科学的背景を読み解く

Netflixは、8月7日に全世界配信される韓国ドラマ『Our Sticky Love』の予告編を公開した。本作は記憶喪失の検事と彼女の恋人を名乗る男を描くラブストーリーだが、その設定には精神医学や認知科学の観点から興味深い矛盾と事実が混在している。視聴者は、ドラマが描く「解離性遁走」や「虚偽記憶」の科学的背景を知ることで、物語の結末をより深く考察できるだろう。

■予告編が示す「タフィー村」の舞台と検事の過去

専門的なスキルや社会的判断力は完全に保たれているのに、自分の名前すら分からない。事故で頭部を強打した女性が田舎の診療所で目覚めるという設定だが、これは物理的な脳の損傷によるものではない。特定の精神医学的診断に特有の症状であり、Netflixが設定した「事故」という原因は、診断マニュアルによればその診断を除外する要因となる。

Netflixは7月24日（金）、8月7日の全世界配信に先立ち、グローバルニュースルームで『Our Sticky Love』のメインポスターと予告編を公開した。チョン・ヘイン演じるチャン・テハは田舎町のボクシングコーチで、記憶を失った反腐敗部検事コ・ウンセ（ハ・ヨン演）の病室に現れ、彼女の恋人だと主張する。キム・ジャンハン監督は、韓国の伝統飴（ヨット）のように甘く粘り強い愛の物語だと説明している。その根底には3つの独立した科学的要素が組み込まれており、本作は同ジャンルの一般的な作品よりも、そのうちの2つを慎重に扱っている。

メイン予告編は、謎を解決することなく前提を提示している。ウンセが見知らぬ田舎の病院で記憶を失って目覚めると、状況を把握する前にテハが落ち着いて二人の関係を告げる。Netflixは、伝統的なヨットの店が立ち並び、住民たちが彼女にとって異質に感じられるクジン郡の「タフィー村（Taffy Village）」を舞台に設定している。彼の温かさが彼女の警戒心を解いていくが、その後彼は「自分たちのことを誰にも知られてはいけない」と警告する。Netflixのコピーは、彼が何を隠しているのか、なぜ彼女は彼のそばにいるのが一番安全なのかという未解決の疑問として残りの展開を位置づけている。

7月10日に公開された先行ティーザーでは、事故前の彼女の姿が描かれていた。スポーツカーで到着し、部屋に自己紹介する検事だ。韓国のエンタメメディアZAPZEEの書き起こしによれば、彼女のセリフは「反腐敗部のコ・ジウォン検事です」となっている。一方、Netflix自身のキャスト資料では彼女の名前はコ・ウンセとされている。自身の身元を確認できない人物を描くドラマにおいて、一人の女性に二つの名前が存在することは偶然の産物とは考えにくい。しかし、公式に発表された情報の中にどちらが本名かを示すものはなく、予告編でも明かされていない。

『Our Sticky Love』はStudio Sによって制作され、現在のタイトルになる前は『Lovestuck』という英語の仮題でNetflixのオリジナル作品として採用された。主要な撮影は2025年4月10日に唐津（タンジン）周辺で開始され、沔川（ミョンチョン）骨井池、順城（スンソン）桜並木、阿美（アミ）美術館などがロケ地に含まれている。キム監督は以前『ブラームスは好きですか？』や『マイ・デーモン』を手がけており、2021年のWavveシリーズ『ユー・レイズ・ミー・アップ』に続き、モ・ジヘ脚本家との2度目のタッグとなる。

■アイデンティティを消し去る「解離性遁走」の矛盾と解決策

この前提が必要とする解離状態には名前がある。かつて心因性遁走と呼ばれていた「解離性遁走」は、自身のアイデンティティに関する可逆的な記憶喪失を特徴とする稀な状態であり、予期せぬ移動を伴うことが多く、時には全く新しいアイデンティティを引き受けることもある。精神疾患の診断・統計マニュアル（DSM）第5版では、解離性健忘のサブセットとして分類されている。重要な違いは、解離性健忘が器質的健忘症候群と区別されるのは、まさに新しい記憶を形成する能力が保たれているからだという点である。

器質的な記憶喪失は逆の働きをする。フランスの心理学者テオデュール・リボーが1881年の記憶障害に関する著作で定式化した「リボーの法則」によれば、逆行性健忘は時間的勾配に従い、最近の記憶から先に失われ、古い記憶が生き残る。ラリー・スクワイアらは1975年にこのパターンを実験的に確認し、電気けいれん療法の少なくとも4年前に形成された記憶は影響を受けない一方、より最近の記憶は損なわれることを発見した。同様の海馬損傷を持つ人間の患者は、受傷前の約2〜3年に限定された逆行性喪失を示している。あらゆるスキルを保持したまま大人の自伝的記憶をすべて失うことは、器質的文献では「焦点性逆行性健忘」と呼ばれるカテゴリーであり、稀であると説明されている。

心因性のケースは逆の方向をたどる。アイデンティティを定義する古い記憶が失われる一方で最近の記憶が生き残るという、逆転した時間的勾配を示すことが多く、突然解決することもある。研究者たちはこれを、構造的損傷とは根本的に異なるメカニズムの証拠と読み取っている。実際に記録されたケースは、どんな頭部外傷よりもこのドラマの展開によく似ている。タコマ・ニュース・トリビューン紙の記者ジョディ・ロバーツは1985年に失踪し、12年後にアラスカ州シトカで別の名前で生活しているところを発見された。ジェフ・イングラムは2006年に自分が誰か分からない状態でデンバーに現れ、全国放送のテレビで助けを求めた後にようやく身元が判明した。彼には1994年、2006年、2007年の3回の別々のエピソードが記録されている。

ここで、ドラマ自体の設定が矛盾を抱えることになる。DSMの基準では、向精神薬、物理的トラウマ、一般的な医学的状態、せん妄、または認知症に起因する場合、そのエピソードは解離性遁走とはみなされないと明記されている。Netflixのキャラクター説明によれば、ウンセは犯罪組織を追跡中に記憶を消し去る事故に巻き込まれるという。ドラマが描く症状は一つの診断カテゴリーに属しているが、ドラマが提示する原因はそのカテゴリーの除外リストに載っているのだ。

これは致命的な問題ではなく解決可能な問題であり、ドラマは密かにそれを解決するツールを用意している。5月にイ・ジェウォンが、神経精神科医でありテハの高校の同級生であるアン・ギジュン役にキャスティングされた。神経精神科医を助演キャストに組み込んだドラマは、事故が物理的損傷（病変）ではなく、引き金となったストレス要因であったと画面上で説明する余地を残している。これは臨床的に正当化できる説明であり、症例文献が支持するものでもある。

これは視聴者が結末に何を期待すべきかという点でも重要である。遁走状態からの回復は通常、以前の記憶を回復させるものであり、多くの場合急速で、さらなる治療を必要としないことも多い。患者は特定の合図に遭遇したときに自然に回復することが観察されている。もし脚本家が実際の臨床像に従っているなら、彼女の記憶は断片的にではなく一気に戻るはずであり、再び頭を打つことによってではなく、何か意味のあることによって引き起こされるべきである。

■韓国の指紋登録制度と身元特定の問題

記憶喪失よりも難しい問題は、なぜ誰も彼女の身元を調べなかったのかということだ。韓国では出生届の際に全住民に13桁の住民登録番号が割り当てられ、住民登録法に基づき17歳で身分証明書が発行される。その誕生日の1ヶ月以内に、すべての市民が地元役所で指紋を登録し、カード自体には名前、登録番号、自宅住所、指紋、写真が記載される。

これらの指紋は引き出しに眠っているわけではない。カード発行時に採取された指紋は、行政安全部のデータベースと警察庁の犯罪分析データベースに保管される。この慣行は、1968年の住民登録法に基づく全国的な指紋収集の導入に遡る。ほとんどの国は犯罪者の指紋を保持しているが、韓国は警察が検索できる全国民の市民指紋セットを保持している。身元不明の大人というのは、韓国では構造的に解決済みの問題なのだ。身元不明の女性を主人公にした韓国ドラマが、欧米のドラマよりもはるかに険しい道のりを歩まなければならない理由はここにある。

ドラマ側もこれを認識しており、誰も疑問に思わないことを祈るのではなく、画面上で答えを出している。ティーザーについて報じている複数のメディアは、ウンセが身元不明のまま目覚め、指紋の照合が不可能だったと伝えている。同じ映像を要約しているKドラマサイトのDramabeansは、医師が彼女に身元を特定できなかったと告げ、シーンが彼女の重く包帯を巻かれた指に切り替わると指摘している。これはプロットの穴ではない。自らの前提に対する最大の反論に目を向け、それに対する答えを撮影した制作陣の姿勢の表れである。

韓国の識別番号は中立的なインフラというだけでなく、現在進行形のプライバシー論争の的でもある。2013年以降、別の法律で特に義務付けられていない限り、この番号をオンラインの本人確認に使用することはできない。ラタンヤ・スウィーニーとジス・ユは2015年に、韓国の処方箋データベースにある23,163件の暗号化された住民登録番号をすべて復元できることを実証し、互いに裏付け合う2つの独立した実験を行った。2025年初頭には、全国規模のモバイル住民登録証が導入されている。

■虚偽記憶の植え付けとAIによる最新の知見

このドラマの中心にあるロマンチックな仕掛けは、50年にわたる文献の蓄積がある実験プロトコルでもある。現在「ショッピングモールで迷子になった」実験として知られる研究で、エリザベス・ロフタスとジャクリーン・ピクレルは24人の参加者に、3つの真実と1つの捏造された子供時代の出来事の要約を与えた。捏造された出来事は家族によって裏付けられており、参加者の約4分の1がその架空の出来事を記憶していると報告した。24人中5人は、どれが嘘の物語かを告げられても特定できず、代わりに真実の物語を選んだ。その後の再現実験全体でこの数字は約30%に落ち着いており、より大きなサンプルを用いた2023年の事前登録された再現実験では35%と報告されている。

この設計における有効成分は、ドラマが再現しているものであるため、正確に名付ける価値がある。それは抽象的な暗示ではない。対象者が裏付けを取ることができない、独自の立場にある情報提供者による確証である。つまり、あなたが持っていないあなたの過去の知識をもっともらしく持っている人物だ。テハはまさにその役割を担っている。そして、ロフタスとピクレルの参加者には、暗示を検証するための無傷の自伝的記憶があったが、ウンセにはそれがない。このパラダイム自体の論理によれば、彼女の場合、その影響は小さくなるどころか、より大きくなるはずである。

このパラダイムには純粋に異論が存在し、読者はそれを知っておくべきだ。キャシー・ペズデクとダネル・ホッジは1999年のChild Development誌で、痛みを伴う恥ずかしい架空の出来事を用いた研究の拡張版で報告がはるかに少なかったことから、もっともらしい記憶の植え付けは、もっともらしくない記憶の植え付けには一般化できないと主張した。リン・クルックとマーサ・ディーンは1999年のEthics & Behavior誌で倫理と一般化可能性に異議を唱え、ロフタスは同じ号で反論を発表した。ルース・ブリザードとモーガン・ショウは2019年に、この発見は反復的な虐待の回復記憶には適用できないと主張したが、ブルーナ・カラドらは2021年にMemory誌で反復的な出来事に対する虚偽記憶を植え付ける研究を発表し、その反論に異議を唱えている。

これが1995年を舞台にした時代劇ではない理由は、情報提供者の椅子に機械を座らせて同じ効果が測定されたばかりだからだ。MITメディアラボのサマンサ・チャン、パット・パタラヌタポーンらは、UCアーバイン校のロフタスと協力し、200人の参加者を対象に、対照群、アンケート、事前スクリプト化されたチャットボット、大規模言語モデルで駆動する生成チャットボットの4つの条件で、犯罪目撃者の模擬インタビューを実施した。生成チャットボット条件は、対照群の3倍以上、アンケート手法の約1.7倍の即時虚偽記憶を誘発し、参加者の回答の36.4%が対話を通じて誤解を招いた。

重要なのはその持続性に関する発見だ。1週間後、生成チャットボットによって誘発された虚偽記憶の数は減少しておらず、それらの虚偽記憶に対する参加者の自信は対照群よりも高いままだった。同じグループはその後、CHI 2025で虚偽記憶を植え付けるAI編集の画像と動画に関する研究を、IUI 2025で通常のチャットボットの会話に微妙に注入される誤情報に関する研究を発表している。

臨床医がまさにこの理由から逆のアプローチをとる。解離性遁走は多くの場合、患者が家を出る前に何が起こったか、移動そのもの、そしてその後に築いた生活に関する文書化された履歴を医師が確認した後に、遡及的に診断される。一人の人間の証言ではなく、外部の記録に基づくのだ。その安全装置こそが、テハの嘘が排除する唯一のものである。

■伝統飴「ヨット」の化学と韓国文化における意味

物語の舞台となる村では本物の化学が行われており、そのプロセスはドラマが画面上で説明する時間がないほど興味深いものだ。ヨットは韓国の伝統的な菓子（韓菓）の一種で、蒸した米、もち米、もち高粱、トウモロコシ、サツマイモ、または雑穀から作られ、炊いた米とヨッキルム（粉末状の麦芽）が決定的な材料となる。これは砂糖を煮詰めたものではない。糖化産物なのだ。

発芽した大麦はβ-アミラーゼを豊富に含む麦芽を生成する。β-アミラーゼはエキソ酵素であり、デンプン鎖の非還元末端からのみ攻撃し、マルトースを2つのグルコース単位で放出し、マルトースが実質的に唯一の産物となる。これが、もち米が好ましいデンプン源である機械的な理由だ。アミロースは単一の非還元末端を持つが、もち米の主要成分であるアミロペクチンは枝分かれしており、1つの還元末端と多くの非還元末端を持つ。つまり、枝分かれした基質は酵素に多くの同時攻撃ポイントを与えるのである。

温度がすべてを左右する。大麦のβ-アミラーゼは、条件にもよるが約50〜65度の範囲で最適に働き、還元糖の最高収量は約60〜63度付近であると報告されている。約70度を超えると失活する。伝統的な保温工程は、酵素が活発に働き、かつまだ自らを熱変性させていない温度帯を維持するものだ。得られた液体を少し煮詰めるとジョチョン（液状のヨット）になり、さらに煮詰めて冷やすと固まってゲンヨットになる。

そこにはトレードオフが隠されており、それがこの飴が成立する理由でもある。β-アミラーゼは単独ではα-1,6の枝分かれ部分を越えて切断できないため、枝切り酵素が存在しない限り変換は不完全となり、より大きなデキストリンが残る。この不完全さは欠陥ではない。残留する高分子量の炭水化物が、冷却された塊が粒状の砂糖に結晶化するのを防ぎ、代わりに非晶質のガラス状態を保つ役割を果たすのだ。

冷却された塊を引っ張る工程は、同時に2つのことを行う。Wikipediaには目に見える効果が直接記録されている。ゲンヨットは最初は茶色がかっており、タフィーを作るように引き伸ばすことで色が明るくなる。細かい泡として空気を折り込むことで、すべての可視波長にわたって光を散乱させる界面が作られる。これは雪やビールの泡が白く見えるのと同じ理由だ。この機械的な作業は同時に、大きな結晶の形成を防ぐ役割も果たす。

粘着性は甘さの効果ではなく、相境界の効果である。ハードキャンディは典型的なガラス状の食品であり、ガラス転移温度以下では脆い固体だが、それを超えるとゴム状の非常に粘度の高い液体になる。市販のハードキャンディは、水分含有量約4.5%で少なくとも45度のガラス転移温度を持つように規定されており、より乾燥した配合では約78度まで及ぶ。

水分は境界を移動させる変数である。水分はガラス転移温度を下げる可塑剤として働くため、ガラス状の製品は湿度を吸収するだけで、その温度が周囲の温度を下回るまでゴム状に変化する。研究者たちは、非晶質糖の凝集性は、温度や湿度を個別に追うのではなく、実際の温度とガラス転移温度の複合的な差に連動することを発見しており、報告されている粘着点は転移温度より約15度高いところにある。マルトースは吸湿性があり、その境界をさらに引き下げる。この飴を温かく湿った口の中に入れると、その境界線を越える。その時点で接着力が凝集力を上回り、飴自体がくっつき合う力よりも強く奥歯に張り付くのだ。

韓国語のタイトル『이런 엿 같은 사랑（こんなヨットみたいな愛）』は、ヨットを罵倒語として使用しており、その用法の起源は科学と社会の歴史の真実の一片である。広く語り継がれている話によれば、1964年の中学入試で、ヨット作りに麦芽の代わりに使える材料は何かという問題が出された。正解はジアスターゼとされたが、選択肢には韓国大根の絞り汁もあり、多くの人がこれも同様に正解だと主張した。成績が下がった生徒の親たちは政府の教育機関の外でデモを行い、大根の絞り汁で作ったヨットを掲げて役人に「これを食え」と迫ったという。

この論争における両方の用語はアミラーゼである。ジアスターゼは麦芽のデンプン分解酵素活性の歴史的な名称であり、生の韓国大根も独自のアミラーゼ活性を持っている。だからこそ、生徒たちの答えは化学的に正当化できたのだ。反腐敗部の検事が「承認されたバージョンの自分の人生」を手渡されるというドラマが、承認された答え以外のものが機能することを組織が認めるかどうかをめぐる争いからタイトルを取っているのである。英語のタイトルはそのニュアンスを伝えることができず、おそらくそれが「Sticky（ベタベタな）」に落ち着いた理由だろう。

この飴のもう一つの文化的な意味合いは逆の方向に向かっている。ヨットは試験の前に「志望校に粘りつく（合格する）」ようにと受験生に贈られる。これは朝鮮時代の科挙試験に関連する習慣だ。このドラマは、何かに粘りつくことの国家的メタファーを製造する村を舞台にしている。

■ボクシングの経歴が示唆するもう一つの記憶障害リスク

脚本家が意図しているかどうかにかかわらず、もう一つの現実の神経学が前提の中に潜んでいる。チャン・テハは、ギャングの生活に入った後、コーチに転身した元ユースボクシングチャンピオンとして説明されている。ボクシングは、トラウマに起因する神経変性疾患に最初の名前を与えたスポーツである。ハリソン・マートランドは1928年に米国医師会雑誌でパンチドランカー症候群について記述し、ミルスポーは1937年に「ボクサー認知症（dementia pugilistica）」という用語を導入した。コルセリスらは1973年に、15人の引退したボクサーのシリーズで神経病理学を発表した。

現代の文献が付け加えているのは、ノックアウトだけでなく、反復的な脳震盪未満の衝撃が、現在「慢性外傷性脳症（CTE）」と呼ばれるタウ病理を引き起こすということだ。参考資料によれば、プロボクサーの最大5分の1がボクサー認知症を発症し、症状はキャリアの開始から平均して約12〜16年の潜伏期間を経て現れるという。ユースチャンピオンは思春期にその時計をスタートさせている。

つまり、記憶喪失の女性に記憶が戻ると約束している男は、逆方向に進む彼自身の統計的リスクを抱えているのだ。彼女のリスクは派手でドラマチックであり、臨床像が当てはまるなら可逆的である。彼のリスクは静かで、蓄積的で、不可逆的だろう。ドラマはこれに触れる意図があるとは示唆しておらず、決して触れないかもしれない。しかし、2つの形態の記憶障害がすでにそこには存在している。

8月にこの作品に12時間を費やすかどうかを決める読者にとって重要なのは、科学が完璧であるということではない。制作陣が、この種の比喩の評判から想像されるよりも多くの宿題をこなしているように見えるということだ。彼らは指紋の問題を無視するのではなく言及し、神経精神科医をキャスティングした。予告編が教えてくれないのは、診断、アイデンティティ、あるいは嘘のどれが最初に解決されるかということだ。1915年から2004年までの約60本の映画をBMJ誌のためにレビューした臨床神経心理学者のサリー・バクセンデールは、画面上の記憶喪失は通常、本物の神経学的または精神医学的状態とは全く関係がないことを発見した。彼女の指摘は批判的というより臨床的なものだった。映画は実際の患者の家族が次に何が起こるかを期待する形を作るため、医師は神話を知っておく必要があるというのだ。8月7日、数百万人の人々が記憶喪失とはどのようなものかという印象を形成することになる。そのうちのどの部分が真実であるかを知っておく価値はある。

■注目ポイントQ&A

●『Our Sticky Love』はいつNetflixで配信されますか？また、全何話ですか？

2026年8月7日（金）にNetflixで全世界配信されます。配信時間は発表されていません。複数のメディアは各約60分の全12話が一挙配信されると報じていますが、Netflixの公式発表にはエピソード数は記載されていません。

●現実の人間が過去をすべて失いながら、スキルや性格を保つことは可能ですか？

はい、稀ではありますが可能です。そのメカニズムは構造的（脳の損傷）というより心理的なものです。解離性健忘は、新しい記憶を形成する能力が保たれるという点で器質的健忘症候群と区別され、患者は自身のアイデンティティを失いながらも、言語、専門的スキル、推論能力を保持することができます。失踪から12年後に発見されたジョディ・ロバーツや、テレビでの呼びかけの後に身元が判明したジェフ・イングラムなどの記録された事例があります。

●実際になかった関係を記憶していると思い込ませることは本当に可能ですか？

研究によれば、健康な成人の一定割合で可能であり、ドラマが設定しているような条件下でその効果は最も強くなります。ロフタスとピクレルの1995年の研究では、信頼できる家族の裏付けを用いることで、参加者の約4分の1に起こったことのない子供時代の出来事を報告させることに成功しました。ロフタスが共同執筆した2024年のMITメディアラボの研究では、生成AIのインタビュアーが対照群の3倍以上の虚偽記憶を誘発し、1週間後も高い自信が測定されました。ただし、このパラダイムには現実の批判者もおり、彼らの反論も併せて読む価値があります。

●なぜ韓国語のタイトルでは飴を意味する言葉が罵倒語として使われているのですか？

「ヨット（yeot）」は伝統的な穀物飴を意味すると同時に、タイトルがもじっているフレーズでは下品な言葉（罵倒語）を意味します。広く語り継がれている話によれば、この侮辱的な用法は、1964年の中学入試でヨット作りに麦芽の代わりに使える酵素源は何かという問題が論争になったことに由来します。親たちは大根の絞り汁で作ったヨットを手に教育機関の外で抗議しました。一方で、この飴にはポジティブな意味もあり、受験生が「志望校に粘りつく（合格する）」ようにと試験の前に贈られる縁起物でもあります。

元記事: Our Sticky Love Trailer: Netflix Amnesia Needs Fugue Diagnosis Its Own Accident Excludes