ハズブロのSDCC 2026出展まとめ　トランスフォーマー記念コンサート、D&D「ビホルダー」初公開、G.I.ジョーパネル

サンディエゴ・コミコン 2026で、ハズブロが近年で最大規模という出展を展開している。初日の注目は、Iron Studiosによる「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」初のコレクティブル公開、G.I.ジョーの新製品パネル、そして「トランスフォーマー ザ・ムービー」40周年記念コンサートだ。現地参加者向けの販売情報に加え、会場に行けない人向けにはHasbro PulseのYouTubeチャンネルでブースやパネルのハイライト配信も予定されている。

■D&D初のIron Studios製コレクティブルが登場

高額帯コレクター向けの朝の目玉発表は、メインのハズブロブース内ではなく、ブース#1815で行われる。ハズブロの公式プレスリリースによると、ブラジルのプレミアムコレクティブル企業Iron Studiosが、「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」では初となる製品として、Beholder Demi Art ScaleスタチューをSDCC 2026で世界初公開する予定だ。

予約受付は、会場での初公開直後に始まる予定とされている。ビホルダーは、中央の大きな目と10本の眼柄を持つ球体状のモンスターで、それぞれの眼が異なる魔法の力を持つ。「D&D」を代表するクリーチャーの1つで、1975年の『Greyhawk』サプリメントへの登場以来、高い認知度を保ってきた。

同じブースでは、Snake Eyes、Storm Shadow、Flint、Destro、Optimus Primeなど、既存の「G.I.ジョー」および「トランスフォーマー」のArt Scaleスタチューも展示される。ただし今回の新情報はビホルダーであり、Iron StudiosにとってはD&Dライセンスのコレクティブル市場への初参入を意味する。

D&Dのコレクティブル分野は、フランチャイズの一般層への浸透が進む中で大きく拡大してきた。年間でも最も注目度の高いコレクター向けイベントでIron Studiosが初のD&D製品を投入することは、この市場の先行きに対する継続的な自信を示す動きといえる。

■G.I.ジョーパネルは米太平洋時間午前10時開始

ハズブロのG.I.ジョーパネルは、米太平洋時間7月24日午前10時から11時まで、Room 25ABCで開催予定だ。日本時間では7月25日午前2時から3時に当たる。ハズブロのイベントスケジュールによると、登壇チームはBmac、Mark、新たなG.I.ジョー開発チームで、新製品情報、デジタルキャラクターレンダー、試作フィギュア、予約開始の告知が予告されている。どのフィギュアが公開されるかは、事前には明らかにされていない。

会場内のHasbro Pulse Store（ブース#3213）では、コンベンション限定品の販売がすでに始まっている。ハズブロの公式プレスリリースで確認されているのは、オンラインでも事前に話題を集めていたG.I. Joe Classified Series #204「Fatal Fluffies」と、Classified Series #205「Shipwreck vs. Cadet Deming（There's No Place Like Springfield）」の2セットだ。後者は、フランチャイズの中でも特に人気の高いストーリーアークへの言及になっている。

G.I.ジョーの世界内に存在するコブラのロックバンド、Cold Slitherも、今夜のトランスフォーマーのコンサートに出演する予定だ。製品発表が中心となる1日の中で、玩具とエンターテインメントの両面をつなぐ要素になる。

■トランスフォーマー40周年の中心企画は記念コンサート

夜のメインイベントは、「Transformers: The Movie 40th Anniversary Celebration of Life Concert」だ。会場はHouse of Blues San Diego（1055 Fifth Ave）で、開場は米太平洋時間午後7時、公演開始は午後8時。日本時間ではそれぞれ7月25日午前11時、正午に当たる。チケットはUniverse.comで引き続き販売中で、一般入場は50ドル、手数料込みで約53.50ドル、VIPは100ドル、手数料込みで約105ドルとされている。円換算では、一般が約8774円、手数料込み約8774円、VIPが約1万6400円、手数料込み約1万7220円（1ドル=164円換算）だ。VIPには先行入場、限定グッズ、専用観覧エリア、ギフトバッグが含まれる。

出演者は6組で、1986年のアニメ映画の音楽的な広がりを反映した顔ぶれになっている。Knights of Unicronはヘッドライナーとして出演し、『The Transformers: The Movie: The Soundtrack: The Reformatted Edition』の楽曲を披露する。このアルバムは、オリジナルスコアを再構成した作品で、コンサート翌日の7月24日に配信サービスと限定アナログ盤でリリースされる予定だ。

『The Touch』で知られるStan Bushも出演する。Bushは声明で、「The Transformers: The Movie 40th Anniversary Celebration of Life Concertに参加できてとてもうれしい。この節目は、映画が長く与えてきた影響、その映画が生んだ記憶、そして40年にわたってこれらの曲を受け入れてくれた素晴らしいTransformersコミュニティーへの賛辞だ」と述べた。

7月17日にスペシャルゲストとして発表された、Skid Rowの元リードシンガーSebastian Bachも出演する。さらに、1986年映画の電子音楽とオーケストラを手がけた作曲家Vince DiCola、昨年のComic-ConでライブデビューしたCold Slither、そして『Jem and the Holograms』でJemの歌唱を担当したBritta Phillipsもラインアップに加わる。

会場では、今夜限定のグッズも販売される予定だ。

ハズブロはこのコンサートと40周年キャンペーン全体を、1986年映画でのOptimus Primeの死が世代に残した感情的ダメージに対する、少し冗談めかした『Apology Tour』として位置づけている。この表現は軽妙なものだが、2026年のIP周年施策に対する同社の姿勢も示している。単に節目を祝うのではなく、共有された幼少期の感情的記憶を軸に、1年がかりの商業展開を組み立てているということだ。

このキャンペーンには、『Reformatted Edition』のアルバム、新たなStudio Seriesフィギュア、そしてFathom Entertainmentによる映画の劇場再上映が含まれる。4K上映は2026年9月17日に始まる予定だ。

■Hasbro Pulse Storeで販売される限定品

ハズブロのブース#3213は、HasbroPulse.comの購買体験を模した構成になっており、会場内ではHasbro Pulse Storeが選抜型の物販拠点として運営されている。今週販売されるコンベンション限定商品は次の通りだ。

「Transformers」では、Optimus Prime & Autobot Jazz Cereal Box Set、「Jem and the Holograms」とのクロスオーバー商品であるAutobot Blaster & KP Glit、KP Sundor、KP Rosannaのセットが並ぶ。

「G.I. Joe」では、Classified Series #204「Fatal Fluffies」とClassified Series #205「Shipwreck vs. Cadet Deming（There's No Place Like Springfield）」が販売される。

「Ghostbusters」では、Kenner Classics The Real Ghostbusters Ecto-Glow Glow Copter Vehicleが用意される。

「Star Wars」では、The Black Series ARF Trooper（501st）& AT-RT Figures、The Vintage Collection Anakin Skywalker & Asajj Ventress Figuresが販売対象となる。

「Marvel」では、Legends Series Professor Charles Xavier & Hoverchair, X-Men '97 Figureと、Legends Series Spider-Man、Lizard、Electroの3体セットが並ぶ。

ブースでは、一般販売に先立って、1分の1スケールの高級アニマトロニクス「Ultimate Grogu」も展示される。劇中に忠実なデザインと高級素材を採用し、250種類を超えるアニメーションとサウンドを備える。

なお、ハズブロは、Marvel LegendsのProfessor Xavier Hoverchair限定版について、会場に来られない人向けに、コンベンション終了後にHasbroPulse.comで数量限定販売を行うと確認している。

■会場全体に広がるハズブロIPの展開

SDCCの会場全体では、ハズブロのライセンスパートナー各社も広く展開している。ハズブロの公式プレスリリースによると、Robosen（ブース#2629）はSoundwave、Megatron、更新版Bumblebeeを含む対話型のTransformersロボットを展示している。Threezero（ブース#2944）はSDCC限定のMDLX G2 Heroes Combat MegatronとDLX Optimus Primalを用意している。Symbiote Studios（ブース#5629）は、Frank TodaroとGregg BergerによるTransformers声優サイン会を、同社のぬいぐるみ製品群とあわせて実施しており、SDCC限定のGrimlock G2 plushが目玉になっている。

今後の予定としては、金曜日にMarvel Legendsパネルが米太平洋時間午前11時30分からRoom 5ABで、Hasbro Star Warsパネルが午後2時からRoom 7ABで開かれる。続いて、Hasbro Transformers Toy Developmentパネルが金曜日午後5時からRoom 25ABCで予定されている。土曜日には、Robert KirkmanとJoshua Williamsonが登壇するEnergon Universeパネルが、米太平洋時間午後4時30分からRoom 5ABで開催され、SkyboundによるTransformersとG.I. Joeのコミック共有世界が扱われる。

サンディエゴにいない人向けには、Hasbro PulseのYouTubeチャンネルでブース取材やパネルのハイライト配信が行われる。

■注目ポイントQ&A

●Comic-Con 2026のトランスフォーマー40周年コンサートには誰が出演しますか？

出演が確認されているのは、Knights of Unicron、Stan Bush、Sebastian Bach、Vince DiCola、Cold Slither、Britta Phillipsです。会場はHouse of Blues San Diegoで、開場は米太平洋時間午後7時、公演開始は午後8時です。

●SDCC 2026のハズブロ限定品は、Comic-Conに行かなくてもオンラインで買えますか？

基本的にはできません。大半の限定品はブース#3213での現地購入が必要です。現時点で例外として確認されているのは、Marvel LegendsのProfessor Charles Xavier & Hoverchair, X-Men '97 Figureで、コンベンション終了後にHasbroPulse.comで数量限定販売される予定です。

●Iron Studiosのビホルダー像は何で、なぜ重要ですか？

SDCC 2026でIron Studiosが初公開する、同社初の「ダンジョンズ＆ドラゴンズ」コレクティブルです。ビホルダーはD&Dを代表するモンスターの1つであり、同社にとってD&Dライセンス市場への初参入でもあります。予約受付は会場初公開の直後に始まる予定です。

●トランスフォーマーの『Apology Tour』とは何ですか？

1986年のアニメ映画でOptimus Primeが死亡したことがファンに与えた感情的な影響を踏まえ、ハズブロが展開している1年がかりの40周年企画です。今夜のコンサートに加え、『Reformatted Edition』アルバム、新たなStudio Seriesフィギュア、そして2026年9月17日開始予定の4K劇場再上映が含まれます。

元記事: Hasbro at Comic-Con: Transformers Concert, D&D Beholder Debut, G.I. Joe Reveals