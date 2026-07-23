米FCC、ファーウェイなどが設計したチップ搭載機器の認定禁止を審議　440MHz幅の5G「スーパーバンド」構想も

米連邦通信委員会（FCC）は2026年7月23日午前10時30分（米東部時間、日本時間同日午後11時30分）、7月の公開委員会を開催する。この日の議題に上る5件はいずれも米国の通信政策に大きな影響を及ぼす内容で、閉会までに全議案の採決が行われる見通しだ。

議案には、完成品の組み立て企業を問わず、ファーウェイの半導体部門などが設計・製造したチップを搭載する機器の認定禁止、今後10年間の5G・6G競争を左右し得る周波数オークションの枠組み、衛星免許制度の大幅な見直し、消費者団体が後退だと批判するブロードバンド料金表示規則の変更、違法なロボコール対策データベースの強化案が含まれる。

米国の消費者にとって、供給網に最も直接的な影響を与えるのは周波数オークションではなく、第2議案である。

■他社ブランドの機器に組み込まれたファーウェイ設計チップも規制対象に

FCCは、規制対象リスト「Covered List」の規則に存在すると同委員会が説明する「部品の抜け穴」を塞ごうとしている。従来の規則では、米国ブランドのルーター、欧州ブランドで販売される監視カメラ、ベトナムで組み立てられたスマートホームセンサーなど、第三者メーカーが製造した機器であれば、主要プロセッサがファーウェイの完全子会社である半導体設計会社ハイシリコン（HiSilicon）の設計品でも、FCCの機器認定を受けて米国で販売できた。この抜け穴が今回の措置で塞がれることになる。

新規則は、Covered List掲載企業が製造した「論理機能を持つハードウェア部品」を組み込んだ機器について、FCCによる認定を禁止する。対象企業にはファーウェイ、ZTE、ハイクビジョン（Hikvision）、ダーファ（Dahua）、ハイテラ（Hytera）、DJI、オーテル（Autel）が含まれる。

技術上の重要な区分は、ソフトウェアやファームウェアを実行できるプロセッサやチップセットなどのプログラム可能な部品と、抵抗器、コンデンサ、コネクタ、ねじなどの受動部品との違いである。受動部品は対象外だが、プログラム可能な論理機能を担う部品は規制対象となる。

ファーウェイのチップ設計部門であるハイシリコンは、米国の輸出規制が発効する以前、ファーウェイのスマートフォンやネットワーク機器だけでなく、ハイクビジョンやダーファを含む第三者の監視カメラメーカーにもプロセッサを供給していた。ハイシリコンやCovered List掲載企業の子会社からチップを調達してきた企業は、代替品を探す必要が生じ、設計変更、試験、適合性評価に数カ月を要する可能性がある。

■完成品からチップセットへ広がる規制

Covered Listの対象拡大は今回が初めてではないが、規制の深さという点では過去最大となる。FCCは2025年12月に外国製ドローンをリストへ追加し、2026年3月には中国製の消費者向けルーターの新規認定を禁止した。さらに2026年6月には、Covered List掲載機器のうち2022年以前に認定された従来モデルにも禁止措置を広げた。今回の命令は、規制の単位を完成品からチップセットへ移すものだ。

併せて示された追加規則制定提案告示（Further Notice of Proposed Rulemaking、FNPRM）が将来採択されれば、FCCの機器認定を申請するすべての製品に対し、各部品の製造に関与した企業を記載した完全な部品表（BOM）の提出が要求される。

実現すれば、米国の消費者向け電子機器規制では初となる、義務的なサプライチェーン透明化の仕組みになる。ソフトウェアの供給網について米サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁（CISA）が推進してきた「ソフトウェア部品表（SBOM）」に相当する考え方だ。

FCCのコンプライアンス費用・便益分析によると、採択される規則によって年間約5000万ドル（約81億5000万円、1ドル＝163円換算）の対応費用が生じる一方、国家安全保障上の便益は年間1億ドル（約163億円）を超えると同委員会は評価している。

未認証の機器を掲載、流通、販売するオンラインマーケットプレイスも販売禁止規定の対象となり、オンライン販売時に機器のFCC IDを表示することが求められる。FCCは、電子商取引プラットフォームを法執行の対象とする権限の根拠として通信法302条を挙げているが、この法解釈はまだ裁判所で争われたことがない。

■中国法がDJIやファーウェイに求めるもの

世界の消費者向けドローン市場で約70％のシェアを持つDJIは、2025年12月にCovered Listへ追加され、今回の部品単位の禁止措置の対象企業としても明記されている。DJIはこの指定に異議を唱えている。

DJIのグローバル政策責任者であるアダム・ウェルシュ氏は、同社が委託した独立セキュリティ評価に関する2026年5月の声明で、評価結果は「DJIが一貫して主張してきたこと、すなわち当社製品は安全で、データの取り扱いは透明であり、FCCのCovered List指定の根拠となった懸念は技術的証拠によって裏付けられていないことを確認した」と述べた。

DJIによると、2024年6月以降、米国のドローン飛行ログはDJIのサーバーへ自動的にアップロードされていない。すべてのインターネット接続を無効にして飛行できる「ローカルデータモード」も用意され、データにはAES-256暗号化が使用されているという。

一方、米国防総省は2026年4月の覚書で異なる見解を示した。同省によると、外国製ドローンが国家安全保障と公共の安全に許容できない危険をもたらすとの判断は、議会へ提出した機密付属文書を含む、機密・非機密双方の情報に基づいている。米連邦裁判所は2025年9月、国防総省によるDJIの国家安全保障上の指定を支持し、DJIは同年10月に控訴した。

米国政府がDJIの説明だけでは安全性を判断できないとする構造的な理由は、DJIが表明する運用方針ではなく、中国の法律にある。2017年6月に施行された中国の国家情報法第7条は、すべての組織と国民に対し、法律に従って国家情報活動を支持、支援、協力するよう求めている。同法第14条は、情報機関が協力を要求できると定めている。

米国土安全保障省は、この法律の下では、中国政府からの要請によって企業が米国人に関するデータの提供や、機器へのバックドア設置を強制される可能性があると警告している。データ安全法（2021年）とサイバーセキュリティ法（2017年）も、データの国内保存や政府によるアクセスに関する規定を課している。

こうした法的義務は、DJIがドローンをどこで組み立てているか、サーバーが物理的にどこに置かれているか、プライバシーポリシーに何が記載されているかを問わず適用される。中国の管轄下で事業を行うことに伴う構造的な条件であり、企業方針や国外での法人設立によって免除することはできない。

■DJI製ドローン所有者が取れる対策

2025年12月22日より前に認定された既存のDJI製ドローンは、引き続き米国内で合法的に所有・飛行できる。阻止されるのは新製品の販売である。

ローカルデータモードを使用すれば、ドローン用アプリのインターネット接続を無効にでき、飛行中のデータ送信リスクを抑えられる。エネルギーインフラ、軍事区域に近い農地、法執行機関など、機密性の高い環境で使用する事業者は、Skydioなど米国製の代替機や、ほかの国内生産プラットフォームへの移行を検討すべきだ。

ドローンの制御端末を分離されたネットワークで運用するネットワーク分離も、外部にさらされる範囲を限定する。ただし、いずれの対策もメーカーに適用される法的枠組みそのものを完全に解消するものではない。

■Upper Cバンド競売で440MHz幅の「スーパーバンド」へ

FCCは、Upper Cバンド（3.98～4.2GHz）のうち160MHz幅を、競争入札を通じて柔軟な用途の地上無線サービスに開放する報告・命令についても採決する。

この命令は、2025年7月4日に成立した「One Big Beautiful Bill Act」の指示に基づく。同法は、2023年3月に失効していたFCCの一般的な周波数オークション権限を復活させるとともに、2027年7月4日までにUpper Cバンドのオークションを実施するよう求めた。

戦略上の意味は、競売される160MHz幅だけにとどまらない。Upper Cバンドは、FCCが2020年から2021年に競売し、米財務省に約810億ドル（約13兆2030億円、1ドル＝163円換算）の収入をもたらしたLower Cバンド（3.7～3.98GHz）に隣接している。

今回の命令は両帯域の技術規則とサービス規則を調和させ、連続する440MHz幅のミッドバンド周波数を形成する。ブレンダン・カーFCC委員長は、これを先進国で最大の同種割り当てとなる「スーパーバンド」と表現している。

すでにLower Cバンドの免許を保有する通信事業者は、Upper Cバンドの免許も獲得することで周波数を束ね、より大容量の5Gを展開できるようになる。将来的には6Gでの利用も見込まれる。

FCCのチーフエコノミスト、ジョナサン・ウィリアムズ氏は、AIモデルの推論やデータセンター接続に無線バックホール容量が必要となり、既存のミッドバンド割り当てだけでは将来的に需要を満たせない可能性があるため、AIが新たな周波数需要を生み出していると指摘している。

■航空機の電波高度計への干渉対策

Lower Cバンドの導入時にも問題となった課題が残っている。Upper Cバンドの地上送信設備は、隣接する4.2～4.4GHz帯で動作する航空機の電波高度計に干渉する可能性がある。

電波高度計は、地上へ電波を発射し、その反射から地表までの高度を測る装置である。視界不良時の計器進入や自動着陸に不可欠な装置でもある。米連邦航空局（FAA）の耐空性改善命令AD 2023-10-02は、Cバンドの無線通信による干渉を受けた場合、電波高度計が「本来の機能を果たすと信頼することはできない」と判断した。

今回の命令は、FAAが今後定める高度計基準に適合するよう機器を更新する航空機の運航者・所有者を対象に、リベート制度を設ける。この制度はFAAのPart 119に基づく米国の証明を持つ航空事業者に限定される。外国籍の航空機を運航する事業者は対象外であり、米国へ乗り入れる外国航空会社の設備更新には補助が出ない。FAAは2026年夏の後半に、高度計の干渉耐性に関する最終規則を公表する見通しだ。

現在Upper Cバンドを利用している既存の固定衛星業務（FSS）事業者は、定められた日程で帯域から移行しなければならない。上位75の部分経済地域（PEA）では2030年12月30日までに帯域を空け、翌31日から無線サービスを開始できるようにする。その他の地域では2031年6月30日までに移行を完了し、同年7月1日に無線運用を開始する。

期限内の移行に連動する具体的な奨励金額は、公開された命令案では非開示となっている。

■衛星免許制度を一世代ぶりに全面改定

3件目の主要議案は、衛星局と地球局の免許制度を定めてきたFCC規則Part 25を、新たな宇宙・地球局サービス規則Part 100へ置き換えるものだ。

Part 25は、静止衛星が少なく、一つ一つが特殊な存在だった時代に設計された。衛星に関するすべての申請を新たな政策課題として扱い、案件ごとに一から個別審査していた点が構造上の問題だった。SpaceXは、Starlinkネットワークをギガビット速度へ更新するためのFCC承認を得るまで、2024年10月から2026年1月まで15カ月以上待った。

Part 100は、この仕組みを「免許付与の組立ライン」ともいえるモジュール型の推定的な枠組みに改める。FCC規則を満たす申請は公共の利益に資すると推定され、技術要件への適合が確認されれば、公共の利益に関する追加説明を求めずに許可できる。

新たな枠組みでは、ほとんどの宇宙局・地球局の免許期間を20年に延長する。多くの非一括処理免許について保証金要件を撤廃し、詳細な技術資料に代えて自己証明を利用できる範囲も広げる。

通常とは異なる軌道を移動する衛星を対象とした「可変軌道宇宙局」の免許区分も新設する。さらに初めて、申請処理の法定期限を明示し、衛星システムへ数億ドルを投じる投資家が長く求めてきたスケジュールの予測可能性を高める。

FCCの「Build America Agenda」進捗報告によると、宇宙局は2025年中に申請の滞留件数を約43％減らし、2026年の最初の5カ月にもさらに15％削減した。

ただし、注目すべき例外がある。SpaceXが2026年1月に申請した、分散型AIコンピューティング基盤として機能する最大100万機の衛星システムは、従来のPart 25に基づく審査対象のままとなる。FCCは、新規性が高い大規模コンステレーションについては、新制度の下でも個別審査が必要だと判断している。

■ブロードバンド料金表示の緩和は実際の支払額を見えにくくするのか

4件目の議案は、2022年に採択された「ブロードバンド・ニュートリション・ラベル」規則を変更するものだ。同規則は、インターネット接続事業者に対し、通信速度、料金、手数料を標準化された形式で販売時に表示するよう求めている。

変更案は、表示内容の細かさを複数の面で引き下げる。事業者は電話で案内する際、完全な書式のラベルを提示する代わりに、ラベル情報を会話形式で説明できるようになる。

現在は個別表示が必要な地方行政関連の転嫁料金を、一つの合計項目にまとめることも可能になる。オンライン販売時には完全なラベルの代わりに、リンクまたはアイコンを表示できる。

ラベルの内容を独立した機械可読形式のスプレッドシートとして提供する要件や、提供を終了した料金プランのラベルを2年間保存する義務も廃止される。

ニューメキシコ州選出で上院商務委員会通信・メディア小委員会の筆頭委員を務めるベン・レイ・ルハン上院議員と、カリフォルニア州選出のアダム・シフ上院議員ら米上院議員8人は、2025年12月の書簡で変更案に正式に反対した。

議員らは、この変更が「法律の要請や消費者が受けるべき扱いとは反対の方向へ進むものだ」と主張した。インフラ投資・雇用法は、FCCに対してラベルを作成するよう明確に指示しているとも指摘した。

ブロードバンドへの公平なアクセスを重視する非営利団体Benton Institute for Broadband & Societyは、機械可読形式のラベルデータによって、料金比較ツールや研究者がインターネット接続事業者の料金設定を大規模に検証できると指摘した。この要件を廃止すれば、そうした分析ができなくなるという。

一方、International Center for Law & Economicsなど変更案の支持者は、地域によって異なる手数料を個別表示すると「情報が乱雑になり、意思決定に最も重要な月額費用の合計へ注意を向けにくくなる」と主張している。

■ロボコール対策データベースの強化案

5件目の議案は、音声サービス事業者が違法な自動音声通話への対策状況を証明するために使用する「Robocall Mitigation Database（RMD）」の強化について意見を募る追加規則制定提案告示である。

FCCは、「音声サービス」と「音声サービス事業者」の定義明確化、悪質な事業者がデータベースへ登録することを防ぐための申請者審査強化、新たな監査・執行手段の導入、RMDと顧客確認義務の整合を提案している。

ほかの4件とは異なり、これは最終規則ではなく意見募集の段階である。実施までには少なくとも数カ月を要する。

■今回の採決が消費者と事業者に与える影響

ドローン、ルーター、監視カメラ、スマートホーム機器を所有している、または購入を予定している米国の消費者にとって、チップ単位の禁止措置は、ハイシリコン、ZTEなどCovered List掲載企業のプロセッサを搭載する製品が、新たに米国市場の認定を受けられなくなることを意味する。

採決前に認定された機器が直ちに回収されるわけではない。ただし、長期的な中古販売価値やメーカーによるサポート継続には不確実性が生じる。

米国市場で約70％のシェアを持つとされるDJI製品に依存する商用ドローン事業者は、代替機への移行計画を急ぐ必要がある。米国製の代替品は存在するが、すべての用途でDJIと同等の製品構成や価格水準を実現しているわけではない。

無線通信の加入者にとっては、2027年半ばまでに完了すると見込まれるUpper Cバンドのオークションが、今後10年間の5G容量をめぐる競争環境を形作る。Lower CバンドとUpper Cバンドの周波数を束ねられる通信事業者は、AIを多用するアプリケーションをモバイル端末で利用可能にする大容量5Gを展開しやすくなる。

衛星インターネット利用者にとって、Part 100への移行は、将来的には新たな衛星容量やサービスに対するFCC承認の迅速化につながるとみられる。ただし、SpaceXが提案するAIコンピューティングネットワークを含む最大規模のコンステレーションは、引き続き従来の審査を受ける。

ブロードバンド利用世帯にとって、ラベル規則の変更は販売時に確認できる手数料情報の細かさを低下させる。複数の接続事業者を比較する際は、ラベルだけに頼らず、手数料の完全な内訳を事業者へ直接求めることがこれまで以上に重要になる。

中国政府はこれまで、Covered Listによる規制を世界貿易機関（WTO）の規則に反する保護主義的措置だと批判してきた。これに対してFCCは、規制は情報機関を通じて収集した証拠を含む、独立して検証された国家安全保障上の判断に基づくとの立場を一貫して示している。

中国の国家情報法は、中国企業に構造的な法的義務を課している。プライバシーポリシー、独立監査、企業による保証が無意味だからではなく、法律上の要件が各企業の行動や情報開示とは独立して存在するため、そうした措置だけで法的義務を完全に覆すことはできない。

■注目ポイントQ&A

●米国でDJI製ドローンを引き続き購入・飛行できますか？

DJI製ドローンのモデルが2025年12月22日より前にFCCの機器認定を受けていれば、米国内で引き続き合法的に所有・使用できます。現在のFCC規則では、すでに認定されたモデルは規制対象から除外されています。

禁止措置は、新しいDJI製品が認定を受けて米国市場へ参入することを阻止するものです。認定済みのDJI製ドローンを飛行させることは、FAAの規則上も引き続き合法です。変更点は、禁止日より後に発売される新しいDJIモデルを合法的に輸入、宣伝、販売できなくなることです。

●「論理機能を持つハードウェア部品」とは何ですか？

ソフトウェアやファームウェアを実行できるプロセッサ、チップセットなどのプログラム可能な部品を指します。

FCCの新規則は、機器をどの企業が組み立てたかにかかわらず、ファーウェイの半導体部門ハイシリコンなどCovered List掲載企業が設計したプロセッサやチップセットを搭載している場合、その機器の認定を禁止します。

従来は、中国企業以外のブランドが組み立てたルーターや監視カメラであれば、ハイシリコン製プロセッサを使用していてもFCCの認定を受け、米国内で合法的に販売できました。今回の命令の下では、それができなくなります。ハイシリコンのチップは複数分野の第三者製品にも使われてきたため、禁止措置はファーウェイブランドの製品だけにとどまりません。

●FCCが提案する完全な部品表の提出義務とは何ですか？

併せて示された追加規則制定提案告示は、機器認定の条件として、すべての部品を製造した企業を記載した完全な部品表を申請者に提出させる案について意見を募集しています。

採択されれば、米国の消費者向け電子機器規制では初めての義務的なサプライチェーン透明化の仕組みになります。連邦政府のサイバーセキュリティ機関がソフトウェア供給網について推進してきたソフトウェア部品表と同様の考え方です。

ただし、この要件は提案段階であり、まだ採択されていません。最終規則となる前に、意見募集手続きを終える必要があります。

●Upper Cバンドとは何ですか。オークションが重要なのはなぜですか？

Upper Cバンド（3.98～4.2GHz）は、2020～2021年のオークションで通信事業者が取得したLower Cバンド（3.7～3.98GHz）に隣接するミッドバンド周波数です。Lower Cバンドのオークションでは約810億ドルの収入がありました。

ミッドバンドは、低い周波数の広い到達範囲と、高い周波数の大容量通信という特性を併せ持つことから、「ゴルディロックス」の周波数と呼ばれることがあります。

FCCは両方のCバンドで技術規則を調和させ、通信事業者が大容量5Gのために束ねて利用できる連続440MHz幅の帯域を形成します。実際の周波数免許オークションは、2027年半ばまでに始まる見通しです。

元記事: FCC Bans Devices With Huawei Chips and Unlocks a 440 MHz 5G Super-Band