Intelが「Arc G3」正式対応のベータドライバーをリリース、20W制限下のハンドヘルドPCでは「Extreme」と性能差なしとの検証も

Intelは2026年7月21日、次世代モバイルプロセッサ「Panther Lake」の統合GPUである標準モデル「Arc G3（Arc B370）」を正式にサポートする新しいベータグラフィックスドライバーをリリースした。同日には、Acer UKがこのGPUを搭載する新型ハンドヘルドゲーム機「Predator Atlas 8」の予約受付を開始し、価格情報を公開している。ベンチマーク測定によると、ハンドヘルド機器で一般的な20Wの電力制限下では、標準モデルと上位の「Extreme」モデルの性能差がほぼ消失することが示されており、購入時の重要な判断材料となりそうだ。

■ドライバー「8864 Beta」のリリースとOEM認証への影響

Intelは7月21日、Windows 10およびWindows 11向けに「Graphics Driver 32.0.101.8864 Beta」（非WHQL）をリリースした。このアップデートにより、同社の次世代プロセッサ「Panther Lake」に統合されるGPU「Intel Arc G3」（10個のXe3コアを備えるArc B370グラフィックスチップ）の製品名サポートが正式に完了した。

同日、Acerの英国法人はハンドヘルドゲーム機「Predator Atlas 8」の優先予約登録を開始し、Arc G3（B370）搭載モデルの価格が999.99ポンド（約20万円、1ポンド＝200円換算）からになると発表した。これは上位の「Arc G3 Extreme」搭載モデルの開始価格1,299.99ポンド（約26万円）よりも300ポンド（約6万円）安い。

この価格差は、具体的な技術的検証に裏付けられた選択肢となる。Notebookcheckが「Core Ultra 5 338H」のエンジニアリングサンプルを用いて実施したベンチマークテストによると、Arc B370の3DMark Time Spyスコアは5,933ポイントで、フルパワー状態のArc B390（Extreme）から11%遅れる結果となった。しかし、この差は35W駆動時には6%に縮まり、さらに重要なことに、20W駆動時には完全に消失した。熱設計やバッテリー駆動時間に制約があるハンドヘルドデバイスにおいて、最も重要となる20Wの電力枠内では、標準のArc G3とArc G3 Extremeは実質的に同等のGPUとして機能することになる。

製品名がドライバーに明記されることは、一見すると事務的な手続きに思えるが、OEM（機器メーカー）の認証プロセスにおいては極めて重要である。Intelの汎用ドライバーインフラでは、OEM独自のドライバービルドを認証する前に、対象製品が名前付きで明示的にリストされている必要がある。このリストがなければ、B370搭載デバイスの市販準備を進めるメーカーは、Intelが公開しているサポートマトリックスの曖昧さを回避するための個別対応を余儀なくされる。

■ドライバー「8864」における具体的な変更点

標準の「Intel Arc G3 Processor」という製品名は、2026年7月7日にリリースされたベータドライバー「32.0.101.8861」で初めて登場した。今回のバージョン8864ではそのリストが引き継がれ、さらに「既知の修正済み問題」セクションにも追加されたことで、OEM各社がB370搭載システムを市場に投入するための明確な検証記録（ペーパートレイル）が整った。

7月1日にリリースされた前回のWHQL版（バージョン32.0.101.8860）では、リリースノートにArc B390およびArc B370グラフィックスを搭載したPanther Lakeプロセッサに関する記述はあったものの、名前付きでサポート対象としてリストされていたのは「Arc G3 Extreme Processor」のみだった。そのため、B370搭載デバイス自体は動作した可能性が極めて高いものの、OEMの認証ワークフローに不可欠な明示的な製品エントリーが欠落している状態だった。

■Arcシリーズ全体で発生していたシェーダークラッシュの修正

今回のドライバー8864では、製品リストの追加に加え、Intelの現行GPUラインナップ全体に影響を及ぼしていたバグも修正された。このバグは、『Assassin's Creed Black Flag Resynced』『Assassin's Creed Shadows』『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』の起動時にゲームがクラッシュするというものだ。

この問題は、以前のドライバーバージョンでDirectX 12のシェーダーがコンパイルおよびキャッシュされた状態で、新しいドライバーにアップグレードした際に発生していた。原因は、古いドライバーのコンパイル環境で構築されたシェーダーバイナリと、新しいドライバーの実行パスとの間で不整合が生じたことにある。

この修正は、Core Ultra シリーズ3（Panther Lake）の統合GPU、Arc Bシリーズ（Battlemage）およびArc Aシリーズ（Alchemist）のデスクトップ向けGPU、さらにCore Ultra シリーズ1（Meteor Lake）およびシリーズ2（Lunar Lake）の統合GPUを含む、幅広い製品に適用される。また、ドライバー8864では、影響を受けるすべてのプラットフォームにおいて『LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight』のカットシーン中に画面が乱れる問題も修正された。

Intel Arcハードウェアを使用し、これらのゲームをプレイするユーザーは、クラッシュを引き起こす可能性のあるキャッシュされたシェーダーファイルをクリアするため、次のドライバーアップデートが提供される前にバージョン8864へ更新することが推奨される。なお、Lunar Lakeおよびその派生製品では、アップデート前のシステムに対する手動の回避策として、キャッシュされたすべてのシェーダーファイルをクリアする方法が有効であると案内されている。

■B370とB390のアーキテクチャの違いと、その差が意味をなさなくなる理由

Panther Lakeの2つのGPUバリエーションは、14コアのCPUレイアウト（Pコア×2、Eコア×8、低電力Eコア×4）を共有しているが、グラフィックス用のチプレットで仕様が異なる。Arc G3 Extremeは12個のXe3コアを搭載し最大クロック2.5GHzで動作する「Arc B390」を採用しているのに対し、標準のArc G3は10個のXe3コアを搭載し最大2.4GHzで動作する「Arc B370」を採用している。

低電力時に両者の性能差が縮まる理由は、偶発的なものではなくアーキテクチャ上の設計によるものだ。どちらの統合GPUも、基板に直付けされたLPDDR5X-8533システムメモリを共有しており、専用のVRAMは搭載していない。そのため、20Wの電力制限下では、いずれのチップの演算性能上限に達するよりも前に、メモリバスが最大のボトルネックとなる。12コアのB390は、より高い電力状態であれば2個多いXe3コアの恩恵を受けられるが、薄型デバイスやバッテリー駆動のハンドヘルド機器のような厳しい熱設計枠内では、コア数の多さはボトルネックの解消につながらない。

両チップは、Intelの「18A」プロセスノードで製造されている。これは、全周ゲート（GAA）トランジスタ「RibbonFET」と、裏面電源供給技術「PowerVia」を組み合わせた、同社の1.8nmクラスの技術である。これら2つの革新技術を組み合わせた量産半導体ノードとしては、米国で製造される初の事例となる。18Aアーキテクチャは、従来の「Intel 3」ノードと比較して、同等性能において最大38%の消費電力削減を実現しており、このトレードオフが、IntelがPanther LakeのArc統合GPU全体でアピールする高い電力効率を支えている。

ただし、購入を検討するユーザーが留意すべき技術的要件が1つある。Arc B370およびB390のブランド名、およびそれに伴う超解像技術「XeSS 3」のマルチフレーム生成機能は、システムメモリが最低でもLPDDR5X-7467 MT/sの速度で動作している場合にのみ有効化される。この閾値を下回ると、OSはGPUを汎用の「Intel Graphics」として認識し、Arcブランドや関連するAIアップスケーリング機能が無効化される。現在発表されているB370またはB390グラフィックス搭載のPanther Lakeデバイスが、すべて直付けのLPDDR5Xメモリを採用しているのは、この仕様上の最低基準を下回らないようにするためである。

■Acerの価格設定から見るB370の価値

Arc G3のサポートを完了するドライバーのリリースと同日、Acer UKは「Predator Atlas 8」の全4構成の価格を公表した。これにより、標準のArc G3（B370）のコストパフォーマンスの高さがより明確になった。

英国での価格構成は以下の通りである。

・Predator Atlas 8（Arc G3、16GB RAM、512GB SSD、60Whrバッテリー）：999.99ポンド（約20万円）

・Predator Atlas 8（Arc G3、24GB RAM、512GB SSD、60Whrバッテリー）：1,099.99ポンド（約22万円）

・Predator Atlas 8 Extreme（Arc G3 Extreme、24GB RAM、1TB SSD、80Whrバッテリー）：1,299.99ポンド（約26万円）

・Predator Atlas 8 Extreme（Arc G3 Extreme、32GB RAM、1TB SSD、80Whrバッテリー）：1,499.99ポンド（約30万円）

エントリーモデルとなるB370搭載機（999.99ポンド）は、Arc G3 Extreme搭載の最安構成より300ポンド安い。両モデルとも、8インチ（1920×1200、120Hz）ディスプレイ、Windows 11 Home、マルチフレーム生成対応のXeSS 3、ホールエフェクト式アナログトリガー、およびAcer独自の「AeroBlade」アクティブ冷却システムを共通して搭載している。

両者の処理性能における違いは、GPUのコア数（10コア対12コア）と、CPUの最大動作周波数のわずかな差（Pコアの最大ターボ時4.6GHz対4.7GHz）のみである。これらは、ハンドヘルド機器が通常維持する20Wの電力レベルにおいては、ゲームプレイ時にほぼ同等のパフォーマンスしか発揮しない。ただし、バッテリー容量には違いがあり、Arc G3モデルが60Whrのバッテリーを搭載するのに対し、Arc G3 Extremeモデルには80Whrのバッテリーが搭載されている。

Acer Predator Atlas 8は、2026年10月に英国、北米、欧州、中東、アフリカ、およびオーストラリアで発売される予定だ。なお、米国での価格は現時点で公表されていない。

■IntelのパフォーマンススタックにおけるArc G3の位置づけ

12コアの「Arc B390」については、第三者による検証結果から、これら統合GPUの立ち位置を推し量ることができる。NotebookcheckによるB390のレビューでは、同等ワークロードにおいてNvidiaの単体GPU「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」より6〜25%遅いものの、電力効率は大幅に優れていることが示された。また、CES 2026におけるClub386のハンズオン検証では、『Cyberpunk 2077』を1080p・「高」設定、アップスケーリングなしの状態で50 fps以上で動作させることができ、XeSSを有効にすることでさらに大幅なフレームレート向上が確認されている。

B390は、Lunar Lake世代の「Arc 140V」と比較して、ゲーム性能が77%向上している。同じ熱条件下において、B370もこの性能向上の大部分を引き継ぐことになる。前世代のIntel統合GPUからの性能飛躍は非常に大きい一方で、Panther Lake世代内におけるB370とB390の性能差は、実用上極めて小さいと言える。

「XeSS 3」のマルチフレーム生成機能は、両方のバリエーションで利用可能だ。この技術は、モーションベクトルとデプスバッファに基づくオプティカルフローネットワークを使用して、レンダリングされたフレームの間に最大3枚のAI生成フレームを挿入し、最大4倍のフレーム出力を実現する。すべてのXe3コアには、NvidiaのTensorコアに相当する行列演算アクセラレータ「XMX（Xe Matrix Extensions）」ユニットが搭載されているため、コア数の違いに関わらず、B370とB390の双方でマルチフレーム生成機能が同等に動作する。

■ドライバー「8864」における既知の未解決問題

以前のリリースから引き継がれ、バージョン8864でも未解決のままとなっている不具合がいくつか存在する。

Core Ultra シリーズ3（Panther Lake）の統合GPUにおいては、『Mafia: The Old Country』のプレイ中にクラッシュが発生する可能性、異方性フィルタリング有効時に『Marathon』でオブジェクトが一時的に破損して表示される問題、『Borderlands 4』が断続的にクラッシュする問題、レイトレーシング有効時に『Hogwarts Legacy』で描画が乱れる問題、および『Forza Horizon 6』で反射のビジュアル品質が想定通りに表示されない問題が確認されている。

Arc BシリーズおよびAシリーズの単体GPUでも、同様の問題の一部が発生するほか、長時間ベンチマーク実行時にAdobe Premiere ProおよびDaVinci Resolve向けの「PugetBench」が断続的にクラッシュする問題が残されている。

これらの問題は、8864で提供されたArc G3の製品サポート追加やシェーダークラッシュの修正には影響しないが、ユーザーがWHQL版のリリースを待たずにベータドライバーを導入するかどうかを判断する際の材料となる。

■Arc G3展開におけるドライバー完成度の重要性

IntelのArc GPU向けドライバー開発プログラムは、新しいアーキテクチャの初期数ヶ月間において信頼性に課題があるという評価を歴史的に受けてきた。これはTechTimesによるPredator Atlas 8発表時の報道でも指摘されている。しかし、7月1日のWHQL版8860（B370の記載なし）から、7月7日のベータ版8861（B370の初掲載）、そして7月21日のベータ版8864（B370の確定とバグ修正）へと至る流れは、ドライバーの開発サイクルが非常に活発かつ迅速に繰り返されていることを示している。

Acer Predator Atlas 8は、価格が公表された初のArc G3（非Extreme）搭載デバイスであり、2026年10月の発売を目指している。これにより、Intelにはデバイスが消費者の手に渡るまでに、B370の製品サポートを引き継いだWHQL認証済みドライバーを提供する猶予が約3ヶ月間あることになる。OEM独自のドライバー検証プロセスは、通常、汎用ドライバーのタイムラインの上に乗る形で進められるため、7月21日のベータ版リリースは、その検証作業を開始するための実質的な必須条件をクリアしたことを意味している。

■注目ポイントQ&A

●Panther Lake搭載のハンドヘルドPCにおいて、Intel Arc G3とArc G3 Extremeの違いは何ですか？

両チップは同じ14コアのCPU構成を持ち、Intelの18Aプロセスで製造されていますが、GPU仕様が異なります。Arc G3 Extremeは12個のXe3コアを搭載する「Arc B390」（最大2.5GHz）を採用し、標準のArc G3は10個のXe3コアを搭載する「Arc B370」（最大2.4GHz）を採用しています。最大電力状態ではB370の方がベンチマークスコアで約11%劣りますが、ハンドヘルドPCで一般的な20Wの電力制限下では、共有メモリバスがボトルネックとなるため、両者のゲーム性能はほぼ同等になります。

●標準のIntel Arc G3（Arc B370）は「XeSS 3」のマルチフレーム生成に対応していますか？

はい、対応しています。XeSS 3のマルチフレーム生成は、B370とB390の双方でサポートされています。この機能は、行列演算アクセラレータである「XMX（Xe Matrix Extensions）」ユニットを搭載するすべてのIntel Arc GPU（Arc Aシリーズ、Bシリーズ、およびMeteor Lake、Lunar Lake、Panther Lakeを含むXe2/Xe3統合グラフィックス）で利用可能です。ゲーム側が「XeSS Frame Generation v1.1」に対応している必要があります。

●Intel Arcドライバーのアップデート時にクラッシュするゲームと、バージョン8864での修正状況を教えてください。

ドライバー8864 Betaでは、『Assassin's Creed Black Flag Resynced』『Assassin's Creed Shadows』『Tom Clancy's Rainbow Six Siege』において、古いドライバー環境で作成されたDirectX 12のキャッシュされたシェーダーファイルが原因で、アップデート後にゲームが起動時にクラッシュする問題が修正されました。この修正は、Panther Lake、Meteor Lake、Lunar Lakeの統合GPU、およびArc Aシリーズ、Bシリーズの単体GPUに適用されます。また、『LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight』のカットシーンでの描画乱れも修正されています。

●Acer Predator Atlas 8（標準Arc G3搭載モデル）の発売時期と価格は？

英国での価格は2026年7月21日に発表され、標準のArc G3搭載モデルが999.99ポンドから、Arc G3 Extreme搭載モデルが1,299.99ポンドからとなっています。発売は2026年10月に英国、北米、欧州、中東、アフリカ、オーストラリアで予定されています。米国での価格は未公表です。

元記事: Intel Completes Arc G3 Driver Support as Standard B370 Matches Extreme at 20W