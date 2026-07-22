「レゴ ワンピース」が9月29日にNetflixで独占配信決定、実写版キャストが英語声優を担当

Netflixは、新作アニメスペシャル『レゴ ワンピース（LEGO ONE PIECE）』を2026年9月29日より独占配信すると発表した。本作は2部構成で、実写版ドラマの英語キャストが声優として再集結するほか、日本語吹き替え版にはアニメ版のオリジナル声優陣が参加する。ウソップがチョッパーにこれまでの冒険を語って聞かせるというユニークな設定で、シーズン1と2のストーリーを振り返る内容となっている。

■実写版キャストが声優として再集結

Netflixは2026年7月20日（現地時間）、新作アニメスペシャル『レゴ ワンピース（LEGO ONE PIECE）』の初の公式予告編を公開した。本作は2部構成で、2026年9月29日よりNetflixで独占配信される。

本作の最大の特徴は、実写版ドラマシリーズの英語キャストが声優としてそのまま出演することだ。ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ナミ役のエミリー・ラッド、ゾロ役の新田真剣佑、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーがそれぞれのキャラクターの声を担当する。さらに、シーズン2から登場するドクターくれは役のケイティ・セガール、スモーカー役のカラム・カー、ビビ（ミス・ウェンズデー）役のチャリトラ・チャンドラン、そしてバギー役のジェフ・ワードも参加する。

日本語吹き替え版には、ルフィ役の田中真弓やチョッパー役の大谷育江をはじめとする、テレビアニメ版のオリジナル声優陣が起用されている。

■ウソップが語る「信頼できないナレーション」の妙

物語は、麦わらの一味で最も「大ホラ吹き」なウソップが、何も知らないチョッパーに対してイーストブルー編からの冒険を語って聞かせるという設定で進む。しかし、ウソップの誇張や嘘に対して、他のメンバーが次々と割り込んで訂正を入れていく。

ショーランナー兼脚本を務めるトム・ハインドマンは、この設定について、新規の視聴者が事前の知識なしに『ONE PIECE』の世界に入れるようにするために考案したと説明している。ハインドマンは「新規の視聴者が『ONE PIECE』の広大な世界にスムーズに入り込めるようにしつつ、長年のファンにも最初の2シーズンの象徴的なストーリーを新鮮で楽しい視点から見てもらえるような作品にしたかった」と語る。

原作者の尾田栄一郎は、実写版に引き続き本作でも製作総指揮を務めている。ウソップの嘘や誇張が、仲間の信頼と本人の意志によって徐々に現実になっていくというキャラクターの成長プロセスは、原作の重要なテーマでもある。ウソップを語り手に据えて物語を再構成することは、単なるコメディ的な演出にとどまらず、作品の本質的なテーマをレゴのフォーマットに落とし込んだものと言える。

■レゴならではの物理的制約を再現する技術

アニメーション制作は、バンクーバーを拠点とするアトミック・カートゥーンズ（Atomic Cartoons）が、集英社およびレゴグループとの提携のもとで担当し、チェルシー・カーが監督を務める。

レゴのCGIアニメーションは、単にプラスチックのおもちゃのように見える映像を作るだけでなく、ソフトウェア上には存在しない「物理的な制約」をあえて課すことで制作されている。2014年の映画『レゴ(R) ムービー』でアニマル・ロジック（Animal Logic）が確立した基準に従い、画面に映るすべてのものは、理論上、実際のレゴブロックを使って手作業で組み立て可能でなければならない。

例えば、水や炎、爆発のエフェクトは流体シミュレーションではなく、レゴブロックを組み合わせた形状で表現される。また、実物のストップモーションアニメのような質感を保つため、ミニフィギュアの動きにはモーションブラー（ブレ効果）が適用されない。

アトミック・カートゥーンズは、ABS樹脂製ブロックの表面の光沢や、金型の継ぎ目、突起（スタッド）の形状にいたるまで正確に再現している。また、ミニフィギュアの顔は柔軟に変形しないため、表情の変化は頭部パーツを高速で切り替えるデジタル版の「置換アニメーション」と、全身のポージングによって表現される。

■Netflixにおける『ONE PIECE』3つの展開

本作は、Netflixが計画的に進めている『ONE PIECE』フランチャイズの展開において重要な役割を果たす。実写版シーズン2は2026年3月10日に配信され、世界中で高い視聴時間を記録した。続くシーズン3「アラバスタ戦闘編」はケープタウンでの主要撮影を終えており、2027年の配信が予想されている。

さらに、WIT STUDIOが制作する新作アニメ『THE ONE PIECE』も2027年に配信予定だ。これにより、2027年までにNetflix上には「実写版」「レゴ版」「新作アニメ版」という、異なるターゲットとフォーマットを持つ3つの『ONE PIECE』コンテンツが共存することになる。

これはメディア学者のヘンリー・ジェンキンスが提唱した「トランスメディア・ストーリーテリング」の好例と言える。実写版はドラマチックな再現度と映画規模のスケールを、レゴ版は親しみやすさとコメディ要素を、WIT STUDIO版はコアなファン向けのハイクオリティな映像美を提供する。これらは互いに競合することなく、作品世界を補完し合う。

また、レゴグループからは9.99ドル（約1,628円）から329.99ドル（約5万3,788円、1ドル＝163円換算）までの関連セットも発売され、体験を物理空間にも広げている。2026年9月29日配信のレゴスペシャルは、実写版シーズン2（2026年3月）とシーズン3（2027年予定）の間の18ヶ月の空白期間を埋め、ファンの関心をつなぎ止める戦略的な役割も担っている。

■注目ポイントQ&A

●レゴ版『ONE PIECE』の配信日と視聴方法は？

2部構成のアニメスペシャル『レゴ ワンピース』は、2026年9月29日よりNetflixで世界独占配信されます。2つのエピソードは同日に一挙配信され、劇場公開の予定はありません。

●実写版ドラマのキャストが声優を務めるのですか？

はい。ルフィ役のイニャキ・ゴドイ、ナミ役のエミリー・ラッド、ゾロ役の新田真剣佑、ウソップ役のジェイコブ・ロメロ、サンジ役のタズ・スカイラーの5人が声優として出演します。また、日本語吹き替え版には、ルフィ役の田中真弓さんやチョッパー役の大谷育江さんなど、テレビアニメ版のオリジナル声優陣が参加します。

●レゴのCGIアニメーションは通常のアニメとどう違うのですか？

通常のCGIが物理的な限界を超えた滑らかな動きを目指すのに対し、レゴのCGIはあえて物理的な制約を再現します。ミニフィギュアの関節の可動域は固定され、モーションブラーは使用せず、水や炎などのエフェクトもすべて実際のレゴブロックで組み立て可能なデザインで表現されます。表情の変化は頭部パーツの高速な切り替えによって行われます。

●このスペシャル番組にはシーズン3のネタバレが含まれますか？

いいえ。このスペシャルは実写版のシーズン1とシーズン2（イーストブルー編からグランドライン突入まで）のストーリーのみを振り返る内容となっており、本編のストーリーを先へ進めるものではありません。シーズン3「アラバスタ戦闘編」は2027年に配信される予定です。

元記事: LEGO One Piece Comes to Netflix Sept. 29 With Live-Action Cast as Voice Actors