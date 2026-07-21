【ファンボロー2026】空戦の主役は「航空機」から「防衛コスト」へ、ロッキードがパトリオット向け低コスト迎撃ミサイル「PAC-3 ACE」を発表

2026年7月20日に開幕したファンボロー国際航空ショーでは、防衛分野の展示が過去最大の規模となり、従来の航空機中心から防衛コストの最適化へと焦点がシフトしている。ロッキード・マーティンは、パトリオットシステム向けの新型低コスト迎撃ミサイル「PAC-3 ACE」を発表し、安価なドローン攻撃に対する迎撃コストの劇的な削減を目指す。この動きは、ウクライナや中東での紛争を背景に、持続可能な防衛体制の構築を迫られているNATO加盟国などの調達計画に大きな影響を与える可能性がある。

■ファンボロー航空ショー2026が開幕、防衛シフトが鮮明に

西側諸国の空軍は、3万5000ドル（約567万円、1ドル=162円換算）のイラン製ドローンを破壊するために、約400万ドル（約6億4800万円）の迎撃ミサイルを費やしてきた。この「攻撃側に100倍有利」なコスト比率が、2026年7月20日にイギリス・ハンプシャー州で開幕したファンボロー国際航空ショーにおける、あらゆる主要な防衛発表の背景にある。そしてこれこそが、ロッキード・マーティンが同日、従来品の半額以下となる新型ミサイルを公開した理由である。

同日の開幕時に発表された「PAC-3 ACE（Adapted Capability Effector）」は、パトリオット空気防衛システム用の新しい低コスト迎撃ミサイルである。既存の「PAC-3 MSE（Missile Segment Enhancement）」と同じ直接衝突（ヒット・トゥ・キル）型の運動エネルギー迎撃技術を搭載し、同じ射撃管制ソフトウェアで動作するが、1発あたりの目標価格は200万ドル（約3億2400万円）未満に設定されている。これにより、ウクライナ戦争の初期からNATOの防衛計画担当者を悩ませてきたコストギャップが大幅に縮小されると期待されている。

このPAC-3 ACEの発表は、78年の歴史の中で最も目に見える形で「航空機中心」から脱却しつつある今回の航空ショーを象徴する出来事となった。

■防衛展示エリアが過去最大規模に拡大した背景

歴史的にファンボロー航空ショーは、展示スペースの約60%が民間航空、約40%が防衛に割り当てられてきた。しかし2026年は、その比率がほぼ半々となり、同ショーの歴史上初めて防衛分野の展示面積が民間分野に並んだ。展示ホールは完売し、主催者が追加した第6ホール（5000平方メートル）も数ヶ月で満杯になった。41カ国から参加した1636の出展企業のうち、22%が初出展であり、その多くはAI搭載兵器システム、防衛サプライチェーン、航空金融など、従来の航空機メーカーやサプライヤーの枠組みを超えた分野から集まっている。

ファンボロー・インターナショナルのギャレス・ロジャーズCEOは開幕式で、「私たちは世界的な地政学的不安の中にいる」と述べた。ロジャーズ氏は、民間航空機の注文も引き続き好調であると付け加えたが、会場のレイアウトはより切実な現実を物語っている。ウクライナや中東での戦争は、単に防衛装備品の需要を生み出しただけでなく、航空宇宙分野の資金の流れや、出展企業、展示内容そのものを再構築している。

■新型ミサイル「PAC-3 ACE」がもたらす防衛コストの変革

PAC-3 ACEが解決を目指すコスト不均衡の問題は、米国主導で行われたイランのシャヘド型ドローン群に対する防衛作戦「オペレーション・エピック・フューリー（Operation Epic Fury）」で深刻化した。既存のPAC-3 MSEのコストは約400万ドル（約6億4800万円）であるのに対し、標的となるイラン製ドローンは約3万5000ドル（約567万円）にすぎない。これは防衛側に114対1という圧倒的なコスト負担を強いるものであり、作戦中には米国の迎撃ミサイルの備蓄が生産ペースを上回る速度で消費されていると専門家から警告されていた。

PAC-3 ACEは、製造プロセスの簡素化と、対処する脅威の範囲を意図的に絞り込むことで、200万ドル（約3億2400万円）未満という価格目標を掲げている。本兵器は既存のPAC-3射撃管制アーキテクチャをベースにしており、ノースロップ・グラマンの統合戦闘指揮システム（IBCS）と統合されているため、パトリオットシステム内で既存のPAC-3 MSE部隊と並行して運用可能である。

設計上の主なトレードオフとして、ACEは巡航ミサイルや近・短距離弾道ミサイルなどの「空気吸入型（エアブリージング）」の脅威への対処に特化している。MSEが対応する中・長距離弾道ミサイルなどの脅威は対象外とされており、この対応範囲の限定が低価格化に直接寄与している。

ロッキード・マーティン・ミサイル・アンド・ファイア・コントロールのプレジデントであるティム・ケイヒル氏は、「米国および同盟国の戦闘員は、実戦で証明され、かつ予算面でもスマートな解決策を必要としている」と述べた。同社は、ACEの開発と製造を米国および欧州の業界パートナーと共同で行うとしており、これは完成品の輸入ではなく自国での製造参画を求める欧州各国の要望に応える共同生産体制となっている。なお、ロッキードは具体的な目標価格や正確な生産スケジュールについては公表を避け、「記録的な速さ」で配備される予定であると述べるにとどめた。

■次世代戦闘機「GCAP」が詳細設計フェーズへ移行

迎撃ミサイルのコスト問題が注目を集める一方で、次世代戦闘機開発計画「GCAP（グローバル戦闘航空プログラム）」も、これまでにない進展を見せている。開幕の17日前、GCAP機関は、英BAEシステムズ、伊レオナルド、日本の航空機システム共同開発推進会社（JAIE）による共同企業体「エッジウィング（Edgewing）」に対し、高度概念・評価フェーズを完了し、共同詳細設計へと移行するための46億ポンド（約61億ドル、日本円で約9882億円）の契約を授与した。この18ヶ月間の契約期間は2026年7月1日から2027年12月31日までとなっている。

この契約は、2026年4月に締結された6億8600万ポンドの暫定合意に続くものであり、6月30日に発表された英国の防衛投資計画（今後4年間でGCAPに86億ポンドを投入）によって実現した。この資金調達が、今回のファンボローでエッジウィングの幹部らが新たなパートナー候補との協議を進める原動力となっている。

このタイミングは地政学的にも重要である。西側諸国で開発中のもう一つの第6世代戦闘機計画である仏独伊の「SCAF（将来航空戦闘システム）」は、ダッソー・アビエーションとエアバスの間の開発分担を巡る対立が解消できず、2026年6月8日のILAベルリン航空ショーにおいて、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相が計画の中止を発表し、正式に崩壊した。この崩壊によりドイツは次世代戦闘機のロードマップを失い、GCAPにとってはパートナーシップを拡大する構造的な好機が生まれている。カナダは、マーク・カーニー首相による「米国製プラットフォームへの過度な依存からの脱却」という戦略の一環として、早ければ火曜日（7月21日）にも初の公式オブザーバーとしての参加を正式表明するとみられている。

GCAP機関の岡真臣最高経営責任者（CEO）は契約調印式で、「この長期的な資金確保により、GCAPの未来はかつてないほど確実なものとなった」と述べた。GCAPは2035年の就役を目指しており、現在のフェーズでは本格開発に向けた主要要件の確定に注力している。サウジアラビアやドイツも将来のパートナー候補として挙げられているが、拡大には創設3カ国すべての合意が必要となる。

■ボーイングの無人機「ゴーストバット」が示す協調戦闘の未来

ボーイングは今回の航空ショーで、実機展示を通じて未来の空中戦のあり方を提示している。オーストラリア空軍と共同開発した無人協調戦闘機（CCA）「MQ-28 ゴーストバット」が、ファンボローで初めて地上展示された。

MQ-28は、有人戦闘機と随伴飛行し、監視、電子戦、戦力増強などの任務を遂行するように設計されている。今年初めには太平洋での演習「バリアント・シールド」に参加し、多国籍共同演習で運用された初の協調戦闘機となった。

ボーイングは、ゴーストバットをGCAP戦闘機の随伴パートナーとして明確に位置づけている。エッジウィングが開発パートナーを募る同じショーでの展示は、有人ステルス戦闘機が指揮ノードとなり、無人の「ロイヤル・ウイングマン」がセンサー範囲を広げてリスクを肩代わりするという、第6世代空中戦の新たな運用構想を裏付けるものである。この分野では、アンドゥリル（Anduril）の「フューリー（Fury）」、ジェネラル・アトミクスの「ギャンビット（Gambit）」、ヘルシング（Helsing）の「CA-1」、エアバスの「レイヴンストーム（Ravenstorm）」などが競合しているが、MQ-28は最も長い運用開発実績を持っており、今回の出展は欧州の調達市場への本格的な参入アピールとみられる。

■民間航空機部門も大口受注を獲得するが、主役の座は譲る

初日には民間航空機分野でも取引が動いた。リヤド航空はボーイング787ドリームライナー28機の追加オプションを行使し（既存の787-9注文20機を大型の787-10へ変更することを含む）、さらにエアバスA350-1000を6機確定発注し、A350の確定注文数を31機とした。同社は2026年6月にリヤド〜ロンドン路線で初の商業運航を開始している。

アイルランドのリース会社SMBCアビエーション・キャピタルは、リース会社として過去最大となるボーイング737 MAXの注文（MAX 10を60機、MAX 8を40機）を発表した。同社はさらにエアバスとも同規模の契約を結び、A321neoを65機、A320neoを35機発注した。フィリピン航空も最大20機のボーイング787-10（確定15機、オプション5機）の発注を発表し、BOCアビエーションはCFMインターナショナルのLEAPエンジン300基を発注した。

民間部門の動きは活発だが、エアバスとボーイングの製造枠は2030年代まで埋まっており、現在の発注は当面の機材確保ではなく、将来の納入順を確保するためのものである。そのため、かつて航空ショーの主役だった巨額の受注発表は、現在では即座の収益イベントというよりも、長期的な計画シグナルとしての意味合いが強くなっている。

■ファンボロー2026が示す、NATO調達担当者へのメッセージ

展示スペースは2度にわたり完売し、追加された第6ホールも満杯となった。1636の出展企業のうち22%が初出展で、その多くは従来の防衛産業の枠外から参入している。また、出展企業の64%が海外からの参加である。防衛と民間の比率は、従来の60対40から、わずか1サイクルでほぼ同等へと逆転した。

ファンボロー2026が示しているのは、段階的な近代化ではなく、持続的な高強度紛争に対応するための西側航空宇宙産業の構造的再編である。複数の紛争が同時に発生する中、前世代 of 弾薬コストの計算式では、同等規模の敵との消耗戦を生き抜けないという認識が広がっている。PAC-3 ACEは、その再編を最も端的に表した存在である。安価な迎撃ミサイルが必要とされるのは、それが許容できるからではなく、そうしなければ防衛の計算が成り立たないからである。

航空ショーの商談日は木曜日まで続き、火曜日にはカナダによるGCAPオブザーバー参加の正式発表が予想されるほか、BAEシステムズやエンブラエルの記者会見、航空ショー史上初となる2機のeVTOL（電動垂直離着陸機）による同時飛行デモンストレーションなどが予定されている。

■注目ポイントQ&A

●PAC-3 ACEとは何ですか？既存のパトリオットミサイルと何が違いますか？

PAC-3 ACE（Adapted Capability Effector）は、ロッキード・マーティンが2026年7月20日のファンボロー航空ショーで発表した、パトリオット空気防衛システム用の新しい低コスト迎撃ミサイルです。既存のPAC-3 MSEと同様に、標的に直接衝突して破壊する「ヒット・トゥ・キル」技術を採用し、同じ射撃管制ソフトウェアや統合戦闘指揮システム（IBCS）で動作します。主な違いはコストと対応する脅威の範囲です。MSEが約400万ドルであるのに対し、ACEは200万ドル未満を目指しています。ACEは巡航ミサイルや短距離弾道ミサイルなどの「空気吸入型」の脅威に特化しており、中・長距離弾道ミサイルへの対応を省くことで低価格化を実現しています。また、米国と欧州のパートナーによる共同生産が予定されています。

●GCAPプログラムとは何ですか？46億ポンドの契約にはどのような意味がありますか？

GCAP（グローバル戦闘航空プログラム）は、英国、イタリア、日本が共同で2035年の就役を目指して第6世代ステルス戦闘機を開発する計画です。BAEシステムズ、レオナルド、日本の航空機システム共同開発推進会社（JAIE）の共同企業体「エッジウィング」が主導しています。2026年7月3日に授与された46億ポンド（約61億ドル）の契約は、18ヶ月間にわたる概念・評価フェーズを完了し、共同詳細設計へ移行するための資金となります。この契約は、競合していた仏独伊の「SCAF」計画が崩壊した直後に締結されたため、西側諸国で唯一稼働している第6世代戦闘機開発プログラムとしてのGCAPの地位を確固たるものにしました。

●なぜ現在の脅威環境において、空気防衛のコストがそれほど重要視されるのですか？

迎撃ミサイル1発に400万ドルかかり、標的となるドローンが3万5000ドルである場合、攻撃側の1ドルの支出に対して防衛側は114ドルを費やすことになり、持続不可能な不均衡が生じます。この状態が続くと、迎撃ミサイルの備蓄が生産ペースを超えて枯渇し、安価な兵器を大量投入する攻撃側に圧倒されてしまいます。ウクライナや中東の作戦でこの問題が顕在化したため、ロッキードは1発あたり200万ドル未満に抑えたPAC-3 ACEを開発し、防衛コストの差を縮めることで、持続可能な防衛体制の構築を目指しています。

●協調戦闘機（CCA）とは何ですか？なぜMQ-28 ゴーストバットがファンボローに出展されたのですか？

協調戦闘機（CCA、またはロイヤル・ウイングマン）は、有人戦闘機と連携して飛行し、センサー範囲の拡大、追加兵器の搭載、有人機の身代わりとしてリスクを負うなどの任務を行う無人機です。ボーイングがオーストラリア空軍と共同開発した「MQ-28 ゴーストバット」がファンボロー2026で初めて地上展示されたのは、同機を第6世代戦闘機GCAPの随伴機（パートナー）として位置づけ、欧州の調達担当者にアピールするためです。

元記事: Farnborough 2026: Patriot Gets a Cheaper Interceptor as Defense Rewrites the Show