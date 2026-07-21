サムスン「Galaxy Z Fold 8」、ディスプレイ構造を初刷新か──ポリマーからチタン採用で折り目問題を改善へ

サムスンは2026年7月22日（日本時間同日午後10時）の「Galaxy Unpacked」にて、折りたたみスマートフォンの新モデル「Galaxy Z Fold 8 Wide」を発表するとみられている。本作では、長年の課題だった画面の折り目を解消すべく、従来のポリマーフィルムに代わりチタン素材を採用した新構造「Flex Titanium」が導入される見込みだ。ただし、折りたたみ耐久回数などの具体的なスペックは未公表であり、正式発表や実機レビューによる検証が待たれる。

■「折り目」の根本原因に挑む新構造「Flex Titanium」

折りたたみスマートフォンが誕生して7年、歴代のGalaxy Foldシリーズは常に「画面の折り目」というユーザーの不満を抱えてきた。サムスンはこの問題に対し、ヒンジの再設計ではなく、ディスプレイの積層構造そのものを再構築することで解決を図ろうとしている。従来のポリマーフィルムを、毎日千回の折りたたみに耐え、折り目部分への応力集中を防ぐのに十分な強度を持つチタン製部品に置き換えるというアプローチだ。ロンドンで開催される「Galaxy Unpacked」を2日後に控える中、サムスンの公式発表「Flex Titanium」の内容とともに、4:3のメインディスプレイを中心に設計された初の折りたたみデバイス「Galaxy Z Fold 8 Wide」のほぼ全容となるスペック情報が明らかになった。

今回の発表タイミングは、購入を検討しているユーザーにとって極めて重要だ。Galaxy Unpackedは米国東部時間2026年7月22日午前9時（日本時間同日午後10時）にロンドンで開催される。この瞬間からサムスンの事前予約特典が実際の予約注文へと切り替わり、実質的な購入価格を下げる最も確実な手段である下取りキャンペーンが開始されるが、例年通りであれば数日以内に終了する見込みだ。

この「Flex Titanium」の技術が、折りたたみスマホというカテゴリにおける真のブレイクスルーとなるのか、あるいは単なるマーケティング上の素材アップグレードに過ぎないのかは、Unpacked後に独立したレビュアーによる検証が行われることで明らかになるだろう。しかし、サムスンの公式文書や、韓国のサムスンディスプレイ本社を訪れたジャーナリストによる先行ハンズオンプレビューからすでに明らかなのは、この変更が単なる見た目の調整ではなく構造的な刷新であること、そして公開されたスペックシートには依然として重要な未公表事項が存在することだ。

■症状ではなく「原因」を叩くチタン製積層構造

折りたたみスマートフォンの折り目はすべて、同じ原因から発生する。それは、極薄ガラス、OLEDパネル、接着剤、それらの下にある支持フィルムというディスプレイ積層の全レイヤーに蓄積される応力が、開閉を繰り返すたびに折りたたみ軸に集中することだ。これまでこの応力を管理するための主な手段はヒンジの設計だったが、サムスンは今回、異なるアプローチを採用した。

サムスンのプレスリリースによると、Flex TitaniumはOLEDパネルの下のディスプレイ構造に、2つの異なるチタン製部品を統合している。1つ目は、OLEDの直下にある従来のポリマーフィルムに代わるチタン合金フィルムだ。サムスンによれば、このフィルムは従来のポリマーの20倍の機械的剛性を持ちながら、精密な圧延プロセスにより髪の毛の約3分の1という極薄さを実現しており、HotHardwareの独立分析でも割れることなく折りたためることが確認されている。

合金フィルムの下には、折りたたみ部分にレーザーで微細な穴を開けた「ラティス（格子）構造」を持つチタンプレートが配置されている。これにより、ヒンジ部分では柔軟性を保ちつつ、それ以外の部分では高い剛性を維持する。サムスンのプレスリリースによると、この剛性によってプレートがディスプレイモジュールとより強固に密着し、従来応力によるパネル変形の原因となっていたディスプレイモジュールと接着層の間の隙間（空気層）を排除しているという。

サムスンディスプレイのモバイルディスプレイ製品開発チーム長であるユ・ギョンジン副社長は、公式発表の中で次のように述べている。「チタンプレートの折りたたみ部分に高度な微細パターン穴を導入することで、高い耐久性と柔軟性を同時に確保することに成功しました」

著名なハードウェアアナリストであるIce Universe氏は、この変化について、折りたたみスマホの歴史における長年の構造的議論を反映した表現で評価している。折り目は単なるヒンジの問題ではなく、ヒンジ技術だけでは管理できても排除はできないディスプレイ積層構造の問題だった。「サムスンは初めて、ヒンジの改良だけに集中するのではなく、OLEDディスプレイ積層の基礎構造を再設計した。これは折りたたみディスプレイ技術の方向性における大きな転換点となる」と、同氏は発表後に記している。

この変化は、サムスンが2020年の「Galaxy Z Flip」で極薄ガラス（UTG）を導入し、カバー素材の戦略を大きく変えたことになぞらえることができる。Flex Titaniumが支持構造にもたらす変化は、かつてUTGがカバー素材にもたらした変化と同等であり、表面的な改良にとどまらず、カテゴリの基礎となるアーキテクチャそのものを変えるものだ。

ただし、この新構造が実際の使用環境で数万回もの開閉サイクルに耐えられるかどうかはまだ未知数だ。サムスンはFlex Titaniumの折りたたみ耐久回数のスペックを公表していない。前モデルの「Galaxy Z Fold 7」は50万回の折りたたみ耐久評価を得ていた。9to5Googleの報道によると、7月22日のUnpackedプレゼンテーションで寿命について言及されるとみられているが、イベント前日の時点ではその数値は未公表のままである。

■実用性に新たな賭けを挑む「Wide」のフォルム

「Galaxy Z Fold 8 (Wide)」は、従来のブック型折りたたみスマホのプロポーションを根本から見直したモデルであり、単なる段階的なアップデートではない。2019年以来、Galaxy Foldシリーズは縦長のシルエットを採用してきたが、Z Fold 8 Wideではメインディスプレイに4:3のアスペクト比を採用している。SamMobileのスペックレポートによると、開いた状態では縦よりも横が広く、タブレットや初代iPadでおなじみの向きになる。

複数の独立した情報源からリークされ確認されたスペックによると、メインディスプレイは7.6インチ、解像度は2,448×1,848ピクセルで、最大120Hz駆動のDynamic AMOLED 2Xパネルを搭載する。GSMArenaのスペックレポートによれば、カバーディスプレイは5.5インチ（アスペクト比16:10、1,248×1,972ピクセル）で、従来のGalaxy Foldのカバー画面よりも大幅に横幅が広くなっている。開いた状態のサイズは123.9×161.4×4.5mmで、厚さ4.5mmはサムスンがこれまでに発売した折りたたみデバイスの中でも最薄クラスだ。閉じた状態のサイズは123.9×81.9×9.7mm、重量は約201gであることがAndroid Centralのレポートで確認されている。

MacRumorsの折りたたみiPhoneガイドによると、これらのプロポーションは、Apple（アップル）が2026年9月に発表すると噂されている折りたたみiPhoneの予想フォルム（約7.8インチのメインディスプレイ、4:3の横長画面）に直接対抗するものとなる。

■スペックシートが明かす事実と、静かに伏せられた妥協点

SamMobile、GSMArena、Android Authority、Android Centralなどの複数の独立した情報源によって裏付けられたリークスペックから、Unpackedを2日後に控えた時点でのハードウェアのほぼ全容が見えてきている。

プロセッサとメモリ：心臓部には「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」が搭載される。これは「Galaxy S26 Ultra」と同じチップであり、TSMCの3nmプロセスで製造され、サムスンの要求に応じて高周波動作の検証が行われたものだ。メモリ（RAM）はストレージ容量256GBおよび512GBのモデルが12GB、1TBモデルが16GBとなる。Android Authorityのリーク情報によると、全モデルでLPDDR5XメモリとUFS 4.0ストレージが採用されている。

カメラ：Z Fold 8 Wideは、背面のカメラシステムが50MPのメインカメラ（f/1.8）と50MPの超広角カメラ（f/1.9）のデュアル構成に縮小され、従来モデルにあった望遠レンズが廃止されている。インカメラは各画面に10MP（f/2.2）のものが1つずつ搭載される。SamMobileのカメラスペックレポートによると、これは開いた状態での厚さ4.5mm、重量201gを実現するためにサムスンが明確に選択したトレードオフだという。

バッテリーと充電：4,800mAhのバッテリーを搭載し、従来モデルから強化された45Wの有線急速充電およびワイヤレス充電に対応する。Android Authorityのバッテリースペックレポートが確認したEPREL（欧州エネルギーラベル製品データベース）の登録情報によると、このバッテリーは1,200回の充電サイクル後も初期容量の80%以上を維持することが保証されている。参考までに、一般的なフラッグシップスマートフォンは同様のテストで1,500〜2,000回のサイクル寿命を誇ることが多いため、この差はデバイスを数年間使い続ける予定の購入者にとって留意すべき点だ。

防水性能：IP48等級の認証を取得しており、GSMArenaのリークレポートによると、1.5メートルの水深で30分間の耐水性を持つ。これは、サムスンのGalaxy S26 Ultraや、水深6メートルでのテストをクリアしている多くの一般的な非折りたたみフラッグシップスマホの標準規格であるIP68よりも明らかに劣る。また、IP48の「4」は防塵性能が限定的であることを意味する。1,899ドル（約30万7,638円、1ドル=162円換算）を支払う購入者は、Z Fold 8 Wide'sの防塵・防水性能が、従来のスマートフォン市場における同価格帯の基準に達していない点に注意すべきだ。

カラーバリエーション：GSMArenaのレポートによると、グラファイト、クリーム、ラベンダーに加え、サムスン公式オンラインストア限定カラーとしてピスタチオが用意される見込みだ。

開始価格：PhoneArenaの価格レポートによると、複数の独立したリーカーが米国での開始価格を256GBモデルで1,899ドル（約30万7,638円、1ドル=162円換算）と予想しており、正式な価格は7月22日のUnpackedで確定する。

■「Z Fold 8 Wide」と「Z Fold 8 Ultra」の違い

「Galaxy Z Fold 8 Ultra」は、サムスンが2026年に展開する折りたたみラインナップのもう一つのモデルだ。このモデルの仕様を理解することで、Wideが何をトレードオフにしたのかが明確になる。SamMobileのスペックレポートによると、Ultraは従来の縦長なFoldのフォルムを維持し、8インチのほぼ正方形（3:2）のメインディスプレイを採用している。カメラは、Foldシリーズ史上初めてGalaxy S26 Ultraと同等レベルに達し、200MPのメイン、50MPの超広角、10MPの3倍光学ズーム望遠のトリプル構成となる。バッテリー容量も約5,000mAhに大型化されている。リーク情報によると、米国での開始価格は1,999ドル（約32万3,838円、1ドル=162円換算）から2,099ドル（約34万18円、1ドル=162円換算）の間とされており、情報源によって多少のばらつきがあるものの、Wideよりも高価な選択肢となる。

製品としてのロジックは明確だ。Wideは「実用性の再設計」であり、Ultraは「カメラ性能のフラッグシップ」である。このセグメンテーションが購入者の決断にうまく響くかどうかは、サムスンがこの違いをどれだけ明確にアピールできるにかかっている。

■サムスンはAppleに対して「2ヶ月のアドバンテージ」を持てるか

サムスンが7月22日にUnpackedを開催することは、Appleが2026年9月に発表すると予想されている折りたたみデバイスに対して、約8週間の先手を打つことを意味する。このリードは単なる象徴的なものではない。前世代のサムスン端末からの事前予約下取りキャンペーンでは、例年400ドル（約6万4,800円、1ドル=162円換算）から700ドル（約11万3,400円、1ドル=162円換算）の特典が提供されており、これは通常、Unpacked直後の予約期間にのみ適用される。

MacRumorsの折りたたみiPhoneガイドによると、JPMorganやMing-Chi Kuo氏を含む複数のサプライチェーンアナリストのレポートでは、Appleの折りたたみiPhoneの開始価格は2,000ドル（約32万4,000円、1ドル=162円換算）から2,500ドル（約40万5,000円、1ドル=162円換算）になると予想されている。また、PhoneArenaの2026年1月の報道によると、両社は折り目軽減に対して異なるアプローチをとっており、サムスンがZ Fold 8シリーズでFlex Titaniumを採用するのに対し、Appleはディスプレイ積層に異なる内部アーキテクチャを採用するとみられている。実際の折り目の比較は、両方の実機が出揃うまでお預けとなる。

TechTimesが報じたGalaxy Z Fold 8の生産に関する記事によると、Counterpoint Researchは2026年3月、Appleの市場参入が主な牽引役となり、2026年の世界の折りたたみスマホ出荷台数が前年比20%増加すると予測している。Appleの参入はサムスンの優位性（7世代にわたる製造経験と今回の構造革新）を損なうものではないが、購入者が9月以降に価格と性能を詳細に比較する際の基準となることは間違いいない。

■「Flex Titanium」が今後証明すべき課題

サムスンが主張するFlex Titaniumの公式なメリットは、「折り目の視認性低減」「耐久性の向上」「接着安定性の向上」だ。しかし、9to5Googleの報道でも指摘されているように、サムスンは現時点で、数年間にわたり毎日何百回も開閉されるデバイスにとって最も重要な長期性能指標である「折りたたみ耐久回数」を公表していない。

前モデルのGalaxy Z Fold 7は50万回の耐久評価を得ていた。Flex Titanium'sの構造変化がディスプレイ層全体に応力を均等に分散させることで折り目を軽減するのであれば、同じ開閉回数でも蓄積される変形は少なくなるはずだ。しかし、「はずだ」というのはスペックではない。サムスンはUnpackedでこの点に言及する可能性が高い。もし耐久回数が向上していれば、それは長期的な耐久性における最大の強みとなる。もし向上していない、あるいは公表されないのであれば、その不開示自体が何かを物語っていると言える。

発表前にサムスンディスプレイの本社を訪れたTom's GuideのMark Spoonauer氏は、実機のデモ機において折り目が劇的に減少している様子を「自分の目を疑うほどだった」と表現している。発売時にほぼ見えなかった折り目が、日常的な使用頻度で1年間使い続けた後も同様に目立たないままでいられるかどうかが、今後の真の試金石となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Fold 8のディスプレイで、Flex Titaniumは具体的に何を変えるのですか？

OLEDパネルの下にある従来のポリマーフィルムを、20倍の剛性を持つチタン合金フィルムに置き換えています。さらにその下には、折りたたみ部分にレーザーで微細な穴を開けたチタンプレートを配置し、柔軟性を保ちつつ接着層との隙間を排除しています。これにより、折りたたみの応力による画面の変形を防ぎ、折り目を大幅に目立たなくするとサムスンは主張しています。ただし、具体的な折りたたみ耐久回数は現時点で公表されていません。

●Galaxy Z Fold 8 Wideは防水仕様ですか？

IP48等級の防塵・防水認証を取得しています。これは、1.5メートルの水深で30分間の耐水性を持つことを意味しますが、一般的なフラッグシップスマホ（Galaxy S26 Ultraなど）が対応しているIP68等級（水深6メートルなど）に比べると劣ります。また、防塵性能（「4」の評価）も限定的であるため、1,899ドル（約30万7,638円、1ドル=162円換算）という価格帯の製品としては、保護性能が控えめである点に注意が必要です。

●Galaxy Z Fold 8 WideとGalaxy Z Fold 8 Ultraの違いは何ですか？

Z Fold 8 Wideは、開いたときに横長になる4:3のアスペクト比を採用し、50MPのメインと超広角のデュアルカメラ、4,800mAhのバッテリーを搭載しています。一方、Z Fold 8 Ultraは従来の縦長な3:2のアスペクト比（8インチ画面）を維持し、200MPメインや3倍望遠を含むトリプルカメラ、5,000mAhのバッテリーを搭載しています。価格はUltraの方が100〜200ドル（約1万6,200円〜3万2,400円）高くなると予想されています。

●Galaxy Z Fold 8 Wideを今すぐ予約すべきですか、それともAppleの折りたたみiPhoneを待つべきですか？

サムスンのZ Fold 8 Wideは7月22日のUnpackedで正式発表され、お得な事前予約下取りキャンペーンが始まるとみられます。一方、Appleの折りたたみiPhoneは2026年9月に2,000ドル（約32万4,000円、1ドル=162円換算）以上の価格で発表されると噂されています。現在お使いのスマートフォンの下取り価値が高く、早期に割引を適用したい場合はサムスンの予約期間が有利ですが、OSやブランドにこだわりがない場合は、9月まで待って両者を比較するのも合理的な選択肢です。

元記事: Samsung Galaxy Z Fold 8 Ditches Polymer Film for Titanium in First Display Stack Overhaul