韓国・現代自動車、人型ロボット導入を巡りストライキ—自動車業界初と報道

現代自動車の韓国・蔚山（ウルサン）工場で2026年7月20日、従業員3万5000人が4時間の部分ストライキを開始した。ウォール・ストリート・ジャーナルを引用した複数の報道は、人型ロボットが直接の契機となった自動車業界初の工場操業停止だとしている。労働者は、すでにロボットに仕事を奪われたためストライキをしているのではない。ロボットが導入される前に、まだ交渉力があるうちに「Atlas（アトラス）」の導入に対する同意権を確保しようとしている。労組幹部は、そのために残された時間が少なくなっていると認識している。

ストライキが始まった日は、現代自動車グループによる米ロボット企業ボストン・ダイナミクスの完全子会社化に関する契約上の期限と重なった。同社の全電動人型ロボットAtlasが、今回の争議の中心にある。現代自動車は7月16日の公式声明で、ソフトバンクグループがプットオプション（売却請求権）を行使し、グループ各社でガバナンス上の承認手続きが進められていることを確認した。契約上の最終期限は7月20日だった。企業再編と蔚山工場での先回りした労働争議が重なったのは偶然ではない。人型ロボット時代の工場労働を誰が主導するのかを巡る、初の体系的な交渉である。

■労働者のストライキと同時に進む買収手続き

現代自動車グループは7月16日、ソフトバンクグループが保有するボストン・ダイナミクスの残り約10％の株式を取得し、同社を完全子会社化すると発表した。Quartzの報道によると、取引額は約3億2500万ドル（約526億5000万円、1ドル＝162円換算）である。

この取引は、2021年の買収契約に盛り込まれていたプットオプションをソフトバンクが行使したことによるものだ。この条項は、ボストン・ダイナミクスが2026年までに米国で新規株式公開（IPO）を実施しなかった場合、残りの株式を現代自動車側に買い取るようソフトバンクが求められる権利だった。ボストン・ダイナミクスは株式を公開せず、ソフトバンクがオプションを行使した。

3億2500万ドルという取引額からは、ボストン・ダイナミクスの企業価値が約33億ドル（約5346億円、同レート換算）と算出される。Quartzによると、これは現代自動車が2021年にソフトバンクから80％の支配株式を取得した際の評価額とほぼ一致する。キウム証券のアナリスト、シン・ユンチョル氏は、発表後も現代自動車の株価がほとんど動かなかったと指摘した。現在の事業の実態に照らして、この評価額が妥当なのか投資家が懐疑的であることを反映しているという。

ボストン・ダイナミクスは量産段階に入っているものの、商業的な成功はまだ実証されていない。CES 2026での同社の発表によると、2026年に生産されるAtlasはすべて現代自動車の施設とGoogle DeepMind向けに割り当てられており、資本関係のない一般顧客への販売は2027年まで予定されていない。

ソフトバンクにとって、この売却は資金をより集中的な投資先へ振り向ける機会となる。同社はOpenAIに約410億ドル（約6兆6420億円、同レート換算）を投じているほか、データセンターを含むAI駆動型の物理インフラを対象とする新事業「Roze AI」の構築を進めている。報道によると、同事業は1000億ドル（約16兆2000億円、同レート換算）の評価額を目標としている。

現代自動車にとっては、完全子会社化によってボストン・ダイナミクスの取締役会から最後の外部株主がいなくなり、自社のスケジュールでAtlasの導入を加速できる体制が整う。

ボストン・ダイナミクスは、1992年にマサチューセッツ工科大学（MIT）からスピンアウトした企業を起源とする。2014年にAlphabetが買収し、2017年にソフトバンクへ売却された後、2021年に現代自動車が株式の過半数を取得した。

■Atlasとは何か—その仕様が脅威を現実的なものにする理由

争議の中心にあるのは、2026年1月のCESで公開された第5世代の全電動Atlasである。約10年にわたり、動画でバク転などを披露してきた油圧式Atlasとは大きく異なる。旧プラットフォームは2024年4月に退役した。

量産型Atlasは身長6.2フィート（約1.89メートル）、重量198ポンド（約90キログラム）で、56自由度を備える。股関節や腰、首、手足の関節は360度回転できる。最大50キログラムを瞬間的に持ち上げ、30キログラムを継続して扱える。リーチは2.3メートルで、既存の組立ラインを物理的に作り替えずに作業できる。

ホットスワップに対応した2基のバッテリーを搭載し、1パック当たりの稼働時間は約4時間である。約3分でバッテリーを自動交換できるため、勤務シフトを通じた連続運転が可能となる。

ただし、工学的により重要な違いはハードウェアそのものではなく、その学習方法にある。従来の油圧式Atlasが明示的にプログラムされていたのに対し、全電動Atlasは強化学習を使用する。

モーションキャプチャースーツを着た人間が目標となる動作を実演し、そのデータをAtlas固有の関節構造と可動域に合わせて調整する。作成された動作方策は、クラウドGPU上で数百万回の並列シミュレーションを通じて学習される。

TechTimesが買収とAtlasの技術について報じた記事によると、油圧による駆動機構を、遊星ローラースクリューと高密度ネオジム磁石を使用した独自の回転式アクチュエーターに置き換えたのは、シミュレーション上の挙動と実機の動きを正確に一致させるためだった。これにより、エンジニアが「ゼロショットのシミュレーション・実機間転移」と呼ぶ手法が可能になる。シミュレーションだけで学習した動作方策を、追加学習なしで実機に適用できる技術である。

実用上の結果として、Atlasは学習内容を別の状況にも適用できる。社内試験では、50キログラムの荷物を扱うよう学習した動作方策が、Atlasにそれより重い荷物を扱わせた際にも、再学習なしで対応した。TechTimesによるAtlasの学習工程の分析では、新たな産業タスクを約24時間で学習させられるという。

これは、自動車の組立ラインですでに使われている固定用途のロボットアームとは根本的に異なる。従来型のロボットアームは、決められた作業では高速かつ低コストだが、大幅な再プログラミングや設備の物理的変更なしに別の作業へ振り替えることはできない。Atlasは、作業内容が変化する場合、身体的な負担が大きい場合、固定設備を設置できない場所で作業する場合に競争力を持つ。

現代自動車は7月5日、ニュージャージー州イーストラザフォードで行われたFIFAワールドカップ決勝トーナメント1回戦のブラジル対ノルウェー戦で、この能力を公開した。Atlasは、8万人の観客の携帯電話で無線周波数が混雑した環境において、状態が一定でない天然芝の上を自律的に移動し、試合球を届けた。エンジニアは、このスタジアムでの運用に向けて専用の通信チャンネルを設計する必要があった。

Atlasは遠隔操作されていたわけではない。操作者は一連の動作を開始させるが、バランスの維持、移動、姿勢の回復は、Atlasのワールドカップ運用に関する技術解説で示されたように、すべてロボット本体のシステムが担う。

コストの低下も、労働者にとっての問題を大きくしている。企業向け価格は1台約32万ドル（約5184万円、同レート換算）と推定されている。アナリストは、同等の作業を行う人間の賃金や付随費用を含む総人件費と比べた場合、Atlasは約2年で投資額を回収できると予測している。

しかも、価格が32万ドルのままとは限らない。中国の競合企業Unitree Roboticsは、すでに「G1」を約1万6000ドル（約259万円、同レート換算）から販売している。Unitreeは上海に本社を置き、組織に政府の情報活動への協力を義務付ける中国の国家情報法の対象となる。この点は、データセキュリティー上の義務を負う企業顧客にとって、欧米の競合企業との重要な違いとなる。Teslaの「Optimus」は、量産時に2万～3万ドル（約324万～486万円、同レート換算）の価格を目標としている。高価格帯の産業用人型ロボットには、価格引き下げへの圧力が急速に強まっている。

■1日4時間のストライキで労組が実際に求めているもの

今回のストライキが、労働者にとって最初の行動だったわけではない。7月13日から15日まで、15回に及ぶ賃金交渉が合意に至らなかったことを受け、蔚山工場の昼勤と夜勤の生産部門従業員は毎日2時間早く職場を離れた。操業停止を4時間に拡大したことは争議の段階が一段上がったことを示し、労組が財務面からの圧力に効果があると考えていることをうかがわせる。

現代自動車の労組は3万9000人を超える従業員を代表しており、3万4000人以上が争議行為を承認した。現代自動車の世界生産の約半分を担う蔚山工場での1日4時間のストライキは、同社に大きな圧力をかける。現代自動車はすでに、米国の関税による営業利益の30.8％減少と、中国の電気自動車メーカーとの価格競争激化に対応しているためだ。

経済的な影響も具体化している。7月13～15日の部分ストライキにより、約5000台の生産が滞り、潜在的な売上高の減少額は約2000億ウォン、約1億4500万ドル（約234億9000万円、1ドル＝162円換算）と推定されている。

現代自動車は、ストライキの日に失われた賃金を補償しないことを確認した。経営側は、操業停止が「取り戻すことのできない生産損失」を引き起こすと警告している。労組は、自動化に関する要求について会社が交渉を拒めば、争議を延長するか、全面ストライキへ拡大する用意があるとしている。

争議が長引けば、蔚山工場で生産され北米の販売店へ出荷されるTucson、Santa Fe、Sonata、Ioniq各モデルの納車が遅れる可能性がある。

賃金を巡る対立も実在し、要求額は具体的である。従業員は、現代自動車の連結純利益の30％に相当する成果給を求めている。AI関連需要で半導体事業の利益が伸びたSamsung ElectronicsとSK Hynixが従業員に多額の賞与を支給したことも、この要求を勢いづけた。

現代自動車の経営側は、月額基本給を8万9000ウォン引き上げ、基本給の350％に1000万ウォンを加えた成果給と、従業員1人当たり15株の自社株を支給する案を提示した。しかし、労組幹部は不十分だとして拒否した。

ただし、このストライキが歴史的な意味を持つ理由は、賃金を巡る対立ではない。

■労組が本当に求めるもの—ロボット導入前の拒否権

今回のストライキを前例のないものにしている要求は、賞与を巡る対立をはるかに超えている。労働者は、時間給で働く生産職を固定給へ移行させるよう求めている。自動化によって有給の労働時間が減り、実質的な収入が徐々に減少するのを防ぐためだ。

定年を60歳から65歳へ引き上げることも要求している。人型ロボットによって雇用が置き換えられる可能性が現実になる前に、雇用期間を延ばす狙いがある。

そして最も直接的な要求は、韓国の工場にAtlasが1台でも入る前に、あらゆる人型ロボットの導入を労組が承認、または拒否できる権利を正式な合意に盛り込むことである。Unite.AIによるストライキの報道で、この要求が伝えられている。

韓国金属労働組合（KMWU）の事務局長で交渉責任者を務めるビョン・ジュンファン氏は、労組の立場について、ロボットが1台でも工場の敷地に入る前に安全措置を確保できるよう、労働者は準備しなければならないと説明した。

労組の行動には法的な根拠がある。韓国の労働関係調整委員会は6月、調停手続きを打ち切り、労組が争議行為に進む法的権利を認めた。労組はすでに2026年1月、自動化を交渉事項に据え、労使間の合意が成立しない限り、「新技術を利用するロボットは1台たりとも職場への進入を認めない」と公に宣言していた。

KMWUが試みているのは、汎用AI技術に対する将来の同意権を労働協約に組み込むことである。自動車産業の労使関係史に、これと直接比較できる前例はない。

プレス機の導入からロボット溶接アームの展開まで、過去の技術革新では通常、技術が導入され、雇用が失われた後に交渉が行われた。労働者は退職金、再訓練費用、移行支援について交渉したが、技術が工場に入る前に、その導入を承認する権利について交渉したわけではなかった。

KMWUは、Atlasが韓国の工場に導入される前、すなわち労働者がまだ交渉力を持っている段階で、この権利を確立しようとしている。

現代自動車の経営側は、AIに関連する雇用保証の要求を拒否している。長期的な人員再編の決定を制約することから、交渉上とりわけ難しい課題だと位置付けている。現代自動車グループの張在勲（チャン・ジェフン）副会長は、従業員はロボットの訓練、監督、保守といった、より付加価値の高い役割に移行するとの見解を示している。

施設によっては、経営側と労組側の主張が同時に成り立つ可能性がある一方、別の施設では正面から矛盾する可能性もある。

BGRによる労組側の主張についての報道によれば、労組の中心的な懸念は経済性にある。Atlasは保守費用だけで休みなく稼働できる一方、24時間を人間だけでカバーするには3人分の労働力が必要になるという点だ。現代自動車は、この経済的な主張に直接反論していない。

■Atlasはまだ韓国で稼働していない—だからこそ今、交渉する

Atlasは現在、韓国の工場ではいかなる作業にも割り当てられていない。現代自動車が確認している導入先は、米ジョージア州サバナ近郊の「Hyundai Motor Group Metaplant America」で、導入開始は2028年を予定している。

Atlasは当初、組立ラインで必要になる順番に部品を仕分け、並べる「部品シーケンシング」を担当する。その後、2030年までに部品の組立作業へ役割を広げる計画だ。

まさにこの点に、労組が行動できる時間的な余地がある。ジョージア州のメタプラントは非組合の施設であり、全米自動車労働組合（UAW）が現在も組織化を試みている。このため、同工場の従業員には、現時点でAtlasの導入について交渉する手段がない。一方、韓国の労働者にはその手段がある。

KMWUの先回りした戦略は、この違いを利用するものだ。Atlasが米国の施設にしか存在せず、韓国への導入がまだ計画上の話にとどまる段階で同意権を確保すれば、将来の韓国での導入を規律する契約上の仕組みを作ることができる。

現代自動車は、世界各地の現代自動車と起亜の工場に2万5000台を超えるAtlasを導入する計画である。これは、同グループが2028年までの実現を目指す年間3万台の生産能力の83％に相当する。ジョージア州サバナ近郊に設けるロボット専用工場は、この生産規模への到達を想定して設計されている。

グループの部品会社であるHyundai Mobisは、Atlasの関節を動かすアクチュエーターを製造する。現代自動車の車両部品を生産するのと同じサプライチェーンが、現代自動車のロボット用ハードウェアも生産することになる。

人間とロボットが混在する作業環境における人型ロボットを、明確に対象とした安全規格は存在しない。米労働安全衛生局（OSHA）にも、この状況を対象とする規則はない。

動的に安定して歩行するロボットの安全規格「ISO 25785-1」は策定中であり、TechTimesが以前に報じたOSHAの規制上の空白に関する記事によると、公開は早くても2026年または2027年になる見通しだ。KMWUは、まだ存在しない法制度に先立ち、規制の空白を団体交渉によって埋めようとしている。

■同じ工場の作業領域を狙う競合企業

現代自動車によるボストン・ダイナミクスの完全子会社化は、競争が急速に激しくなる時期と重なった。TrendForceは、世界の人型ロボット出荷台数が2026年に5万台を超え、前年から約700％増加すると予測している。

自動車工場での採用を巡っては、3つのプラットフォームが積極的に競争している。Figure AIの「Figure 02」は、BMWのスパータンバーグ工場の生産ラインで10カ月間稼働し、3万台を超える車両の組み立てに関わった。その後、BMWはHexagon Roboticsの「AEON」を使い、人型ロボット計画をライプチヒ工場にも拡大した。

Teslaは、Optimusの生産に向けてフリーモント工場の一部を転用している。ただし、イーロン・マスク氏はTeslaの2025年第4四半期決算説明会で、同社の施設においてOptimusが実質的な意味で有用な作業を行っている段階にはまだ達していないと認めた。

Agility Roboticsの「Digit」はAmazonとGXOの倉庫ですでに稼働している。同社は2026年6月、人型ロボット専業企業として初の上場を目指し、特別買収目的会社（SPAC）との25億ドル（約4050億円、1ドル＝162円換算）の取引に合意した。

国際ロボット連盟によると、米国の自動車産業は2025年、従来型の産業用ロボットを約1万3500台導入した。自動車産業はすでに世界で固定式自動化を最も多く利用する産業であり、BMWからGeneral Motorsまで、主要な競合企業が人型ロボットの実証試験を進めている。

問われているのは、人型ロボットが自動車工場に入るかどうかではない。労働者と交渉した条件の下で導入されるのか、それとも労働者の反対を押し切って導入されるのかである。

■蔚山工場での交渉結果が意味するもの

現代自動車の経営側とKMWUの交渉結果は、韓国の自動車産業を超えて注視されることになる。人型ロボットの導入に対する同意権を労働協約に組み込むことに労組が成功すれば、ほかの労組が利用できるひな型になる。

今後18カ月以内にOptimusやFigureの商用販売が始まり、Tesla、General Motors、Fordで同様の問題に直面する可能性があるUAWは、蔚山での交渉を注視するとみられる。人型ロボット計画を進める主要自動車メーカーの従業員を傘下組織が代表する国際金属労連も同様だ。

Atlasは従業員を置き換えるのではなく支援し、従業員はより付加価値の高い監督業務へ移行するという現代自動車経営側の主張は、非現実的とはいえない。製造業における過去の自動化は、一般に生産性を引き上げ、最終的には新たな種類の雇用を生み出してきた。

ただし、過去の自動化は、工場内のあらゆる場所で多様な作業を行え、新しい作業を24時間で学習し、休憩なしに連続稼働し、投資回収期間についての議論を成り立たなくする水準まで価格が低下し得る汎用機械を伴うものではなかった。

蔚山工場の労働者は、この違いを理解している。技術に抵抗するラッダイトではなく、まだ可能なうちに、その導入条件を交渉しようとしている。この戦略は歴史的に異例であり、合理的ともいえるが、実行できる時間はほぼ確実に限られている。

■注目ポイントQ&A

●現代自動車は韓国の工場にAtlasを導入する予定はありますか？

韓国工場への導入時期は発表されていません。現代自動車が確認しているのは、米ジョージア州サバナ近郊の「Hyundai Motor Group Metaplant America」で2028年から導入を始める計画です。まず部品シーケンシングを担当させ、2030年までに部品の組立作業へ役割を広げる予定です。

労組が求めている同意権は、明示的な労使合意がない限り、韓国にある現代自動車の工場へAtlasを導入できないよう労働協約で定めることを目的としています。この権利が現在の労働協約に盛り込まれるかどうかによって、将来の韓国への導入時に新たな交渉が必要になるのか、経営側の判断だけで進められるのかが決まります。

●労働者が現在持つ交渉力は、なぜ将来には失われる可能性があるのですか？

理由は2つあります。第一に、Atlasはまだ韓国の工場に導入されていないため、韓国の労働者は誰も仕事を奪われておらず、実際の運用についての前例もありません。雇用が置き換えられる前に交渉する労働者は、現代自動車が現在必要としている生産を停止できるため、雇用に基づく交渉力を保っています。

第二に、Atlasが実際に導入されるジョージア州のメタプラントは非組合の施設であり、現時点で従業員には同意権を交渉する仕組みがありません。KMWUは、労働協約、進行中の労使交渉、人型ロボットの導入を加速させる親会社という3つの条件を同時に持つ、世界で最初の労働者組織です。この条件がそろう期間は長く続かないため、今のうちに前例を作ろうとしています。

●労組が求める「同意権」は、法的にどのような意味を持ちますか？

KMWUは現在の労働協約に、韓国の生産施設へ人型ロボットを導入する前に、現代自動車の経営側が労組の正式な承認を得なければならないとする条項を盛り込むよう求めています。

実現すれば、韓国でのAtlas導入に対する事実上の拒否権として機能します。少なくとも、導入を遅らせたり阻止したりする権限を伴う事前交渉が義務付けられます。

この種の条項には、自動車産業の団体交渉史で直接比較できる前例がありません。産業自動化を対象とする既知の労働協約にも、同様の条項はないとされています。現代自動車の労働協約に盛り込まれれば、汎用AI技術に対する将来の同意権を労働者が交渉によって獲得した、初めて確認された事例となります。自動車、物流、製造業で自動化を巡る交渉を行うほかの労組にとっても、直ちにひな型となる可能性があります。

●Atlasは従来の産業用ロボットと何が違うのですか？

既存の工場用ロボットでは、エンジニアが具体的な動作命令をプログラムします。ロボットは命令された動作を正確に実行しますが、プログラムされた範囲を超えて適応することはできません。

Atlasは強化学習を使用します。人間がモーションキャプチャースーツを着て動作を実演し、そのデータをAtlasの56自由度と固有の関節構造に合わせて調整します。その後、動作方策が確実に実機へ移せるようになるまで、数百万回の並列シミュレーションを通じて学習させます。

油圧機構を遊星ローラースクリュー式のアクチュエーターに置き換えた電動設計により、シミュレーションと実機の挙動を高い精度で一致させています。このため、シミュレーションで学習した動作方策を、実機に初めて適用した段階から機能させられます。

Atlasは、学習した内容を別の条件にも適用できます。50キログラムの荷物を対象に学習した動作方策で、それより重い荷物にも再学習なしで対応でき、新たな産業タスクは約24時間で学習させられるとされています。連続稼働、短時間での再学習、価格低下という組み合わせが、雇用代替の経済性を現実的なものにしています。蔚山工場の労働者は、Atlasが1台も工場に入らないうちに、その影響への対応を交渉しています。

元記事: Hyundai Workers Walk Out in Auto Industry’s First Humanoid Robot Strike