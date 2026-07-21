AI相場に最大の試練、原油高騰と米ハイテク大手決算が重なる緊迫の1週間

米国株価指数先物は20日月曜日の朝、小幅に上昇した。投資家が判断を迫られる時間は異例のほど短い。米国によるイランへの空爆が9日連続となり、原油価格が1バレル＝90ドル（約1万4,580円、1ドル＝162円換算）に近づく一方、アルファベット、テスラ、インテルという巨大企業の決算発表が集中する週が始まったためだ。今週は、AI設備投資のスーパーサイクルにとって、これまでで最も重大な試練になる可能性がある。

時間外取引ではナスダック100先物が約0.7％高と上昇を主導し、S＆P500先物は約0.3％、ダウ先物は約0.2％上昇した。市場が木曜日の取引終了までに見極めようとしているのは、原油高が新たな利上げを引き起こしかねない状況でAI相場が持ちこたえられるか、そして企業決算が投資家を納得させられるかという点である。

■戦争は9日目、外交では相反するメッセージ

米軍は夜間にイランへの新たな空爆を実施した。ワシントンとテヘランによるホルムズ海峡を焦点とした覚書（MOU）をめぐる和平交渉が決裂して以降、作戦は9日連続となった。

米中央軍は、金曜日以降で3人目となる米軍人の死亡を確認した。今回死亡した軍人は、イラクのクルディスタン地域で撃墜されたイラン製ドローンを制御爆破していた際に死亡した。ほかの2人は、ヨルダンにある米軍基地へのイランの攻撃で死亡している。これにより、2月28日の戦闘開始以降、この紛争で死亡した米軍人は計17人となった。

イランも週末を通じて攻撃を続け、クウェートの発電施設や海水淡水化施設を標的としたほか、米海軍第5艦隊の司令部が置かれているバーレーンの施設を攻撃した。イラン国営通信は月曜日の朝、イランの許可を得ずにホルムズ海峡を通過しようとした石油タンカー2隻を航行不能にしたと報じた。英国軍も、同海峡のオマーン沿岸付近で船舶1隻が炎上していることを確認した。

TechTimesによるこれまでの情勢報道によれば、MOUをめぐる交渉決裂後に米国が空爆を再開して以降、イラン国内では少なくとも50人が死亡し、500人以上が負傷したとイラン当局は発表している。イランは別途、2月28日の開戦以降、子ども168人を含む3,000人以上のイラン人が死亡したとも主張している。この数字は紛争全体を対象としたもので、米国による独立した検証は行われていない。

2月の攻撃で父親のハメネイ師が死亡した後、その地位を継承したイランの新たな最高指導者アヤトラ・モジュタバ・ハメネイ師は、国営メディアを通じ、米国に対して「忘れられない教訓を用意している」と警告した。

こうした中、日曜日には数時間のうちに大きく異なる2つのメッセージが発せられた。イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は国営メディアに対し、「国益に合致するのであれば」、米国との交渉は引き続き可能だと述べた。一方、イラン政府の別の高官は、当初のMOUは「もはや有効ではない」とし、実際に空爆を受けている間は交渉する意思がないと述べた。

数時間のうちに出されたこの2つのメッセージは、現在のイラン戦略を形作る内部の矛盾を浮き彫りにするとともに、外交リスクを正確に市場価格へ織り込むことがほぼ不可能であることを示している。

■WTIとブレントの乖離が投資家に示すもの

月曜日に見られた原油指標間の乖離は、単なる商品市場の珍しい動きではない。WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）原油は約0.2％下落して1バレル＝約82.35ドル（約1万3,341円）となった。一方、中東の供給リスクに最も敏感な国際指標であるブレント原油は約0.5％上昇して88.54ドル（約1万4,343円）となり、月曜日の早い時間には6月以来となる90ドル（約1万4,580円）超えを一時記録した。

2つの指標が反対方向に動いている理由は偶然ではなく、構造的なものだ。WTIは、米オクラホマ州クッシングで受け渡される軽質低硫黄原油の指標であり、中東の海上輸送ルートからおおむね切り離された北米の需給動向を反映する。

これに対し、ブレントは国際的に取引される原油の約70％の価格決定に使われる海上輸送原油の指標であり、湾岸産油国の基準価格でもある。このため、ホルムズ海峡の通航が脅かされると直接上昇する。同海峡に混乱が生じた場合、ブレントには地政学的リスクプレミアムが反映される一方、米国のシェール原油は同海峡を通過しないため、WTIは部分的に異なる動きをする。

ブレントが上昇する一方でWTIが下落した月曜日の値動きは、世界の原油供給が逼迫する中でも、米国内のエネルギー供給は供給ショックから引き続き比較的守られると市場がみていることを、リアルタイムで示している。

このシグナルの影響は、ガソリン価格だけにとどまらない。ホルムズ海峡では、1日当たり約2,000万バレルの原油および石油製品が輸送されている。これは世界の石油消費量全体の約20％、海上輸送される原油の約4分の1に相当する。さらに、世界の液化天然ガスの約20％も同海峡を通過する。

インフレ期待を動かすのに物理的な海上封鎖が継続する必要はない。イランが月曜日にタンカー2隻を航行不能にしたとする事例は、断続的な妨害でもリスクプレミアムを高い状態に保つには十分であることを示している。

ブレント原油の上昇がアルファベットの株価評価倍率に波及する仕組みは明確だ。原油高は、エネルギーを輸入に依存する国の総合消費者物価指数を押し上げる。それが中央銀行の金融引き締め観測を強め、実質金利を上昇させる結果、各ハイパースケーラーの設備投資計画の中心となっている長期的なAIインフラ投資に適用される割引率が上昇する。

アルファベットは今年に入り、通期の設備投資見通しを最大1,900億ドル（約30兆7,800億円）へ引き上げた。金利が上昇すれば、この投資から将来得られる収益の現在価値は計算上低下する。これは投機的な見方ではなく、評価モデル上の機械的な作用である。

■金は4,000ドル付近を維持、銀は上昇

地政学的リスクを受けて安全資産への需要が再び高まり、月曜日の貴金属相場は上昇した。ただし、紛争の規模から一般的に想像されるほど大きな値動きではなかった。金先物は0.21％上昇して1オンス＝4,027ドル（約65万2,374円）、銀先物は1.44％上昇して57.13ドル（約9,255円）となった。

金の反応が鈍い背景には、WTIとブレントの乖離を生んでいるものと同じ仕組みがある。通常なら金価格を急騰させる地政学的緊張の高まりが、2026年には一貫して相反する力とぶつかっている。原油高によるインフレは利上げ観測を強め、それがドルを押し上げる。ドル高は、ドル建ての金を米国外の買い手にとって割高にするとともに、利子を生む米国債に対する金の相対的な魅力を低下させる。

その結果、金の安全資産としてのプレミアムは、インフレに起因する利上げ観測によって一部相殺されている。空爆が続く中での0.21％上昇は、投資家が平静であることを示すのではなく、相反するマクロ経済上の力が互いを打ち消していることを示している。

工業用金属と安全資産という2つの性格を持つ銀の1.44％上昇には、紛争がどれほど続くか見通せない投資家のヘッジ需要が反映された。銀価格は1月の高値を大幅に下回っており、月曜日にはいくらか回復したものの、貴金属市場全体の方向感は依然としてまちまちである。

■アルファベット、テスラ、インテル―AI相場が今週必要とするもの

地政学情勢がマクロ経済の背景を規定する中でも、ウォール街の主な関心は、AI投資の妥当性に対する体系的なストレステストとなる企業決算へ移りつつある。アルファベットとテスラは水曜日の取引終了後、インテルは木曜日に決算を発表する。

3社の時価総額は合計で5兆ドル（約810兆円）を大きく超える。決算内容と、特に重要な将来見通しは、AI設備投資のスーパーサイクルが実際の経済的リターンを生み出しているのか、それとも株式市場が基礎的な事業環境を先取りし過ぎたのかを判断するうえで、これまでで最も包括的な1週間分の材料になる可能性がある。

アルファベットには高い期待が寄せられている。アナリストのコンセンサス予想では、Google Cloudの採用拡大とデジタル広告の堅調さを背景に、売上高と利益はいずれも前年同期比で20％を超える成長が見込まれている。

BMOキャピタル・マーケッツは先週、アルファベットの目標株価を435ドルから455ドル（約7万3,710円）へ引き上げた。これは金曜日の終値から31％の上昇余地を示す。投資家は設備投資見通しの更新にも注目する。アルファベットは前四半期、通期の設備投資目標を最大1,900億ドルへ引き上げており、この規模により、同社は原油価格を起点とする金利見通しの変化に極めて敏感になっている。設備投資見通しの据え置きや引き下げは、売上高の伸びと同じほど重要な情報となる。

テスラは第2四半期の納車台数が予想を上回った勢いを保って水曜日の決算を迎える。ただし、過去4回の決算発表のうち3回では、その後に株価が下落した。アナリストは、利益と売上高が前年同期比で2桁の伸びになると予想している。

決算説明会では、北米の電気自動車需要、価格戦略、関税がサプライチェーンに与える影響、ロボタクシーと自動運転のロードマップに関する最新情報が詳しく吟味される。特に後者は、テスラ株の割高な評価を支える物語の基盤となっている。

インテルは2026年の半導体分野で最も値動きの激しい銘柄の一つとなっている。第1四半期の好決算を受けて20％超上昇した後、半導体株全般の売りを背景に、この1週間では約13％下落した。

投資家は、インテルの「18A」製造プロセスとデータセンター構想「Terafab」の進捗に加え、最近発表されたGoogleとの提携に関する続報や、第1四半期にみられた利益率の回復を年後半まで維持できるかに注目する。

FactSetのデータによると、今回の決算発表期にこれまで決算を公表したS＆P500構成企業約50社のうち、およそ88％がアナリスト予想を上回った。LSEG IBESのデータでは、第2四半期の利益総額は約26％増加すると予想されている。

すでに設定された基準が高いだけに、今週の決算は一段と重要になる。3社のいずれかが予想を下回れば、特に現在の金利環境下で将来見通しが期待外れとなった場合、株価指数全体の投資家心理に通常以上の影響を及ぼす可能性がある。

■原油90ドルでもECBは金利を据え置けるか

決算に加え、為替・金利市場の参加者は、7月23日木曜日に予定されている欧州中央銀行（ECB）の政策金利決定も織り込んでいる。予測市場の価格によると、現行の中銀預金金利2.25％が据え置かれる確率は約88％である。

ロイターが7月13～16日にエコノミスト74人を対象に実施した調査では、全員が7月会合での据え置きを予想した。一方、回答者の約70％は、エネルギー価格が高止まりした場合、主に9月を想定して、2026年中に追加利上げがあると予想している。

ドイツ連邦銀行のヨアヒム・ナーゲル総裁は先週、この難題について、状況は「極めて不安定」であり、ECBは「慎重に対応すべきだが、必要であれば断固として行動しなければならない」と表現した。

中央銀行関係者に典型的な留保を伴うこの発言について、市場は、原油高によるインフレが秋まで続けば金融引き締めに動く余地を残したものと受け止めた。

ECBの問題は構造的である。欧州は石油と天然ガスの圧倒的大部分を輸入しており、そのほとんどがホルムズ海峡から大西洋へ至る交易ルートを迂回できない。このため、ブレント原油が90ドルに近づけば、米国の場合とは異なり、ドイツ、フランス、イタリアでは家計のエネルギーコスト上昇に直接つながる。

7月23日に金利を据え置いても、声明がタカ派的であれば、2026年の成長率がすでに0.5％という低い水準にとどまると予測される中で、ユーロ圏全体の金融環境を実質的に引き締める可能性がある。ラガルドECB総裁は木曜日の記者会見で、この微妙な均衡を保つことを迫られる。

■市場のリスク分離は維持できるか

月曜日の先物市場の上昇は小幅ではあったものの、紛争が続く中でも、投資家がまだ株式を手放す構えではないことを示している。S＆P500は最高値をうかがう水準を維持し、2026年に約9～10％上昇している。背景には堅調な企業利益の伸びへの期待があり、これまでの決算発表期の序盤では、その期待を十分に裏付ける結果が出ている。

市場がこの紛争を通じて示してきたのは、特定の形でリスクを切り分ける動きである。地政学的リスクはエネルギー市場に反映させる一方、株式市場の見通しは企業業績に左右される別の問題として扱ってきた。原油価格が上がれば石油関連株が恩恵を受け、それ以外の市場は事業の基礎的条件に沿って評価し直されるという構図だ。

このリスク分離が維持される条件は、原油高が利上げ観測を大幅に強め、成長株の評価を見直させるほどにならないことである。しかし、ブレント原油が90ドルに近づく中、その条件は今まさにリアルタイムで試されている。

空爆がさらに1週間続き、原油が90ドルを付け、AI相場の信頼性を支える企業の決算が取引終了後に相次いでも、この二分された市場構造が維持できるのかは、すぐに明らかになるだろう。今後5営業日は、今年の中でも特に多くの重要情報が集中する期間となり、アルファベット、テスラ、インテルを長期保有する投資家にとっては、特に重大な5日間となる可能性がある。

■注目ポイントQ＆A

●WTI原油とブレント原油が異なる方向に動いているのはなぜですか？

WTIは、米オクラホマ州クッシングで受け渡される北米原油の指標であり、中東の海上輸送ルートから比較的切り離された市場です。ブレントは国際的に取引される原油の大部分の価格決定に使われる世界的な指標で、中東の産油国が直接参照しているため、ホルムズ海峡を通る供給が脅かされると上昇します。

現在のようにホルムズ海峡への懸念が強まると、ブレントには地政学的リスクプレミアムが反映される一方、WTIは部分的に異なる値動きになります。ブレントが上昇し、WTIが小幅に下落した月曜日の動きは、米国内の原油供給が世界の供給よりも紛争の影響を受けにくいと市場がみていることを示しています。

●原油価格の上昇は、アルファベット、テスラ、インテルの決算にどのような影響を与えますか？

影響の経路は間接的ですが、評価の仕組み上は明確です。ブレント原油の上昇は、エネルギーを輸入に依存する国のインフレ率を押し上げ、ECBや米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測を強めます。

予想金利の上昇は、アルファベットなどが数千億ドル規模で進めるAIインフラ投資を含め、長期的な資産を評価する際の割引率を引き上げます。割引率が上がれば、その投資から将来得られる収益の現在価値が低下するため、事業そのものが成長していても株価評価には逆風となります。

したがって、今週のアルファベットの決算には、売上高の伸びだけでなく、原油高に伴う金利リスクによる評価見直しにも耐えられるほど強い将来見通しが求められます。

●ECBの政策金利発表はいつで、なぜ米国のテック株にとって重要なのですか？

ECBは7月23日木曜日の米東部時間午前7時45分（日本時間同日午後8時45分）に政策金利を発表し、ラガルド総裁は米東部時間午前8時30分（日本時間同日午後9時30分）から記者会見を行います。市場では、現行の中銀預金金利2.25％が据え置かれる確率が約88％とみられています。

米国のテック株にとって重要なのは決定そのものではありません。据え置きの可能性は非常に高く、むしろ重要なのはラガルド総裁の発言姿勢です。9月の金融引き締めを示唆するタカ派的な記者会見となれば、世界的に金利がより長く高止まりするとの見方が強まり、長期的な成長を前提とするテクノロジー企業の評価に対する割引率上昇圧力が増します。

アルファベット、テスラ、インテルがそろって決算を発表する週に、木曜日の朝にタカ派的な記者会見が行われれば、一方に企業の業績見通し、もう一方に中央銀行のシグナルが置かれる、異例に短期間の厳しい試練となります。

●今週、市場にとって悪い結末となるには、どのような条件が重なる必要がありますか？

最悪のシナリオは、3つの悪材料が同時に発生することです。アルファベットまたはテスラの決算が予想並みにとどまり、マクロ経済の不確実性を理由に慎重な将来見通しが示されること、ECBの7月23日の声明がタカ派的と受け止められ、9月の利上げ観測が強まること、そして両社の決算説明会が行われる水曜日までブレント原油が90ドルを超えて推移し、インフレ期待が高止まりすることです。

これらのうち1つだけであれば対処可能です。しかし、同じ5営業日の間に3つすべてが重なれば、原油市場のリスクと株式市場のリスクは別々の問題だという前提が試されます。本記事で説明したエネルギー価格、インフレ、金利、株価評価という連鎖を踏まえれば、実際には両者が完全に別の問題だったことはありません。

元記事: AI Trade Faces Its Biggest Test as War Drives Oil Whipsaw and Earnings Loom