『黄泉のツガイ』第15話：ユルの「竜の屁」解釈は無知にあらず。哲学と脳科学が証明するその合理性

アニメ『黄泉のツガイ』第15話「ユルとダンジ」が配信され、主人公ユルと幼馴染ダンジの複雑な関係性が明らかになった。本作が提示する「監視から生まれた愛情は本物か」という問いや、ユルが「飛行機雲を竜の屁」と信じていた背景には、心の哲学や脳科学、認知科学の観点から極めて合理的な説明が成り立つ。本記事では、これらの学術的アプローチから第15話の人間ドラマと世界観を深く読み解く。

■ダンジは監視役のツガイだった――哲学が示す「本物の感情」

ダンジは長年、主君からの秘密命令を受けてユルを監視し、最も身近な存在として過ごしてきた。第15話「ユルとダンジ」は、CrunchyrollとNetflixで配信が開始され、「監視関係から生まれた本物の愛情は、その起点によって否定されるべきか」という問いを投げかけている。心の哲学における「機能主義」の立場をとる哲学者ヒラリー・パトナムの議論によれば、精神状態はその起源ではなく、機能的組織によって構成される。監視という任務から始まった関係であっても、その過程で本物の愛情（ケア）が芽生えたのであれば、それは起源に関わらず本物の絆と同等であるとみなされる。作中でのダンジの苦悩や描写は、彼の内面的な感情が本物であることを示しており、機能主義的な観点からは、監視という出自がその絆の価値を損なうものではない。

■脳科学が予測するユルの「森への逃避」と信頼の崩壊

第15話の終盤でユルが森へと退避した行動は、単なる演出ではなく、認知的に極めて合理的な適応行動である。脳科学において、他者への信頼はオキシトシン系や内側前頭前皮質における予測モデルを通じて構築される。しかし、信頼していた相手の裏切りが発覚すると、脳は「自伝的記憶の遡及的修正」という非常に負荷の高い処理を強いられる。ユルはダンジの裏切りだけでなく、幼少期の偽アサの存在や、東村で教え込まれた嘘（飛行機雲＝竜の屁、ヘリコプター＝竜）など、これまで信じていた認知モデルが次々と崩壊する事態に直面している。彼が森へ逃れたのは、動物の行動や風のパターンなど、自分の予測モデルが今なお正確に機能する（人間関係に汚染されていない）環境で、脳の認知機能を回復させようとする本能的な行動と言える。

■風神・雷神の登場：コメディの裏にある気象科学の具現化

作中に登場するツガイ「風神」と「雷神」は、単なるコメディリリーフではなく、気象科学を視覚的に表現した存在である。日本の仏教・神道において重要な一対の神である風神と雷神は、京都・建仁寺の国宝である俵屋宗達筆『風神雷神図屏風』に代表されるように、互いに補完し合う関係として描かれてきた。現代の気象科学において、風と雷は密接に結びついている。風神の「風」がもたらす気圧差ダイナミクスが積乱雲を発達させ、その中で生じる電荷分離が雷神の「雷（稲妻）」を生み出す。つまり、風の働きが雷の発生条件を作り出す「共役系」なのである。本作における風神・雷神の反転カラーデザイン（風神は明るい体に暗い模様、雷神は暗い体に明るい模様）は、この物理的な相補性を視覚的に表現している。

■東村の隔離政策と「竜の屁」に隠された認知科学

江戸時代の「鎖国」政策を彷彿とさせる東村の隔離環境において、ユルが飛行機雲を「竜の屁」と解釈していたことは、決して彼の無知（ナイーブさ）を意味しない。認知科学における「スキーマ駆動型知覚」によれば、人間は五感から入る情報を、脳内にある既存の概念カテゴリ（スキーマ）に当てはめて処理する。ユルには「航空機」というスキーマが存在しなかったため、脳が最も近いカテゴリである「竜」に当てはめて解釈したに過ぎない。この「竜の屁」という結論は、限られた情報（偏った事前確率）に基づく極めて合理的な「ベイズ推論」の結果である。ユルの知性は正常であり、単に彼を取り巻く情報環境が統制されていたのである。

■欺瞞の上に築かれたツガイの絆と「裏切り者」問題

ツガイ制度の根本的な形著上学において、契約者とツガイは不可分の関係にあるが、その絆が欺瞞に基づいていた場合、どのような問題が生じるのだろうか。生態学における「絶対的相利共生」（イチジクとイチジクコバチのように、互いになくてはならない関係）では、双方が同じ目的を共有している。しかし、一方が第三者への隠された義務（監視任務）を負っている場合、この共生関係は非対称なものとなる。ダンジはユルとの絆を結びつつも、同時に別の義務を負っていた。この「裏切り者」問題が、形成された絆そのものを無効化するのか、それとも一度生まれた本物の絆がその起源を凌駕するのか。第15話はこの問いの答えを保留したまま、ユルを森へと送り出している。

■注目ポイントQ&A

●『黄泉のツガイ』第15話はどこで視聴できますか？

第15話「ユルとダンジ」は、CrunchyrollおよびNetflixにて配信されています。Crunchyrollでは北米、欧州、オセアニア、アフリカ、中東、東南アジアなどでグローバルに配信されており、Netflixでも複数の吹き替え版とともに世界配信されています。

●ダンジのユルへの愛情が本物だったとしても、なぜそれが「裏切り」になるのですか？

心の哲学（機能主義）の観点からはダンジの愛情は本物と言えますが、ユルの信頼は「二人の関係がすべてである」という前提に基づいていたため、隠された監視任務の存在自体が信頼の前提を崩す「裏切り」となります。脳科学的にも、過去のすべての記憶を修正せざるを得ないため、相手の感情が本物であっても脳にかかる認知的負荷（裏切りのショック）は軽減されません。

●風神と雷神のデザインにはどのような科学的意味がありますか？

気象科学において、風（風神）が引き起こす気圧差が積乱雲を発達させ、それが雷（雷神）を発生させるという「共役系（互いに結びついたシステム）」になっています。本作における風神と雷神の反転カラーデザインは、この物理的な相補性とツガイの絆の構造を視覚的に表現しています。

●ユルが飛行機雲を「竜の屁」と信じていたのはなぜですか？

ユルが無知だったからではなく、認知科学における「スキーマ駆動型知覚」によるものです。東村で隔離されて育ち「航空機」という概念（スキーマ）を持たなかったユルは、目にした飛行機雲を、脳内にある最も近い概念である「竜」に当てはめて合理的に解釈（ベイズ推論）した結果、そのように認識しました。

元記事: Daemons of the Shadow Realm Ep. 15: Yuru’s Dragon Fart Logic Is Rational Science, Not Naïveté