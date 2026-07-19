『ザ・バットマン』続編、2028年2月へ3度目の延期　新スーツ公開と、劇中技術・心理学の「リアルな科学背景」

映画『THE BATMAN－ザ・バットマン－』の続編『The Batman: Part II（原題）』の全米公開が、2028年2月18日へと3度目の延期となった。監督のマット・リーヴスは、この延期の知らせとともに、ロバート・パティンソン演じるバットマンの新しいバットスーツを捉えた30秒のカメラテスト映像を公開した。本作は公開延期という残念なニュースの一方で、劇中に登場するスマートコンタクトレンズなどのガジェットや、キャラクターの心理描写、探偵としての捜査手法において、現実の科学や技術に極めて忠実なアプローチを取っていることで注目を集めている。

■公開延期と新たなキャスト、そして新バットスーツ

2026年7月15日、ロバート・パティンソンが再び雨に濡れたゴッサム・シティの路地に立ち、パトカーのサイレンが闇の中を通り過ぎる映像が公開された。監督のマット・リーヴスは、動画共有サイトのVimeoに30秒のカメラテスト映像を投稿すると同時に、映画『The Batman: Part II（原題）』の公開が2028年2月18日まで延期されることを明らかにした。同作の延期はこれで3度目となる。リーヴス監督は、ファンを落胆させるこのニュースに合わせる形で、再設計されたバットスーツを身にまとい、赤と青のパトカーの光に照らされながらゆっくりとカメラを振り返るパティンソンの姿を初公開した。

2022年3月に公開された前作『THE BATMAN－ザ・バットマン－』は、世界興行収入7億7000万ドル（約1247億4000万円、1ドル=162円換算）以上を記録し、パンデミック期におけるオープニング週末興行収入で歴代2位の好成績を収めた。当時、続編の制作が発表され、当初は2025年10月の公開を目指していた。しかし、2023年に発生した脚本家組合（WGA）および俳優組合（SAG-AFTRA）のストライキにより、公開は2026年10月、さらに2027年10月へと延期され、今回の発表で最終的に2028年2月となった。前作から実に6年近くの歳月が流れることになる。

配給元のワーナー・ブラザースは、プレジデントデー（大統領の日）に伴う4日間の連休を利用するために公開日を移動したとみられる。この時期は歴史的にスーパーヒーロー映画のヒット作が多く、過去には『ブラックパンサー』（2018年）、『アントマン＆ワスプ：クアントマニア』（2023年）、『キャプテン・アメリカ：ブレイブ・ニュー・ワールド』（2025年）などがこの週末に公開されている。なお、この日程変更に伴い、もともと2027年10月1日に予定されていたJ・J・エイブラムス監督、グレン・パウエルとジェナ・オルテガ出演のSF映画『The Great Beyond（原題）』がその枠に入る。

続編には、ブルース・ウェイン役のパティンソンのほか、アルフレッド・ペニワース役 of アンディ・サーキス、オズワルド・コブルポット（ペンギン）役のコリン・ファレル、ジェームズ・ゴードン役のジェフリー・ライト、ベラ・リアル役のジェイミー・ローソンらが復帰する。また、リーヴス監督が2026年5月にSNSで明かした新キャストには、スカーレット・ヨハンソン、セバスチャン・スタン、チャールズ・ダンス、ブライアン・タイリー・ヘンリー、セバスチャン・コッホらが名を連ねている。バリー・コーガンも、前作で強烈な印象を残したジョーカー役を再演すると広く予想されているが、ワーナー・ブラザースからの公式発表はまだない。

新キャストの具体的な役柄についても、スタジオ側からの正式な発表はない。初期の報道では、セバスチャン・スタンがのちに「トゥーフェイス」となる地方検事ハーレイ・デントを演じ、スカーレット・ヨハンソンがその妻ギルダ・デントを演じると噂されていた。しかし、2026年6月に映画ジャーナリストのジェフ・スナイダーが報じた内容によると、スタンが演じるのは連続殺人鬼のビクター・ザズーであり、ブライアン・タイリー・ヘンリーがハーレイ・デントを演じる可能性があるという。また、ヨハンソンとチャールズ・ダンスは、複数のキャラクターを組み合わせた、あるいは再解釈された役を演じるとされている。これらの情報はリーヴス監督やスタジオによって肯定も否定もされておらず、プロットの詳細は厳重な情報統制下にある。リーヴス監督は以前、本作のヴィランについて「これまでの映画で描かれたことのないキャラクターになる」と語っていた。

一方でリーヴス監督が明言しているのは、続編では前作以上にブルース・ウェインという人物そのものに焦点を当て、バットマンとしての自警活動から、マスクの裏に隠された男の心理へと内面的にシフトしていくという点だ。

2026年5月に投稿されたセット写真では、寒冷地仕様にカスタマイズされたバットモービルが確認されており、今回のカメラテスト映像でもバットマンは雪が舞う事件現場に身を置いている。なお、本作の撮影監督は、前作のグレイグ・フレイザーからエリック・メッサーシュミットに交代している。

脚本はリーヴス監督とマットソン・トムリンが共同で執筆し、現在は英国のワーナー・ブラザース・スタジオ・リーブスデンで撮影が進行中だ。11週間に及ぶ夜間撮影が行われることが確認されている。

■バットマンのコンタクトレンズの仕組みと、現実のスマートレンズ技術

リーヴス監督が描くバットマンの世界において、最も科学的根拠に基づいたガジェットは、ブルース・ウェインが装着しているスマートコンタクトレンズだ。これはウェアラブルな情報収集システムとして機能している。

2022年の前作において、このレンズは超小型カメラおよびオーディオレコーダーとして機能し、撮影された映像はユーティリティ・ベルトのメモリーカードに保存された。さらに、衛星中継による位置追跡や熱感知機能も備えていた。最も劇的だったのは、ほぼリアルタイムで犯罪者データベースと照合する顔認識システムだ。識別には数秒の遅延（レイテンシー）が生じるが、映画ではこれをバットマン特有の「鋭く物憂げな眼差し」として巧みに表現していた。セリーナ・カイル（キャットウーマン）がこのレンズを着用してクラブ「アイスバーグ・ラウンジ」に潜入した際、バットマンは完全に独立したワイヤレス通信ではなく、近くのビルに設置した中継送信機を介して彼女を監視していた。

この「中継ボックス」の存在こそが、映画の中で最も技術的に正確な描写である。

AR（拡張現実）コンタクトレンズを実現するには、少なくともマイクロLEDまたはマイクロOLEDディスプレイ、CMOSイメージセンサー、マイクロコントローラー（プロセッサー）、Bluetooth Low EnergyまたはNFCの無線通信回路、そして電源が必要となる。これらすべてを、角膜への酸素供給を妨げないほど薄く柔軟な素材で製造しなければならない。酸素透過性は、コンタクトレンズを安全に装用できる時間を決定づける最大の生理学的制約だ。これらの個別部品はすでに存在しているが、それらをコンタクトレンズのサイズに統合し、十分なバッテリー寿命を持たせる技術は、いまだ解決されていない課題である。

この分野で最初の概念実証（PoC）となったMojo Vision（モジョ・ビジョン）の「Mojo Lens」は、直径0.5ミリメートル未満の1万4000ppiマイクロLEDディスプレイ、アイトラッキング（視線追跡）センサー、無線チップを搭載し、ARMプロセッサーは首に掛ける別個のデバイスに搭載する方式を採用していた。2022年には装着デモに成功したものの、資金調達の難航により2023年にプロジェクトは中止された。

現在開発が進められている中で最も実用化に近いとされるのが、ドバイを拠点とするディープテック企業「XPANCEO（エクスパンセオ）」だ。同社はシリーズAラウンドで2億5000万ドル（約405億円、1ドル=162円換算）を調達し、企業価値は13億5000万ドル（約2187億円、1ドル=162円換算）と評価されている。これは中東・北アフリカ（MENA）地域における最大規模のシリーズAであり、AR/VRハードウェアの歴史においても世界最大級の資金調達だ。

2026年3月に開催された「Mobile World Congress（MWC）」において、XPANCEOはそれぞれ異なる技術課題を解決した5つの機能プロトタイプを実演した。それらは、独自の光学システムを備えたマイクロディスプレイ、ワイヤレス充電が可能な自律型マイクロバッテリー、バイオマーカーを検出するヘルスモニタリングプラットフォーム、透明で柔軟な電子回路プラットフォーム、そして高効率アンテナを搭載したウェアラブルデバイスだ。同社の創業者らは、ディスプレイ、健康センサー、ワイヤレス電源を1つのレンズに統合した初の完全統合型プロトタイプを、2027年初頭に公開デモで披露する計画を立てている。

ただし、一般消費者が手に入れられるようになるかは別問題だ。XPANCEOの創業者らは、スマートコンタクトレンズが広範な消費者市場に普及するまでには、さらに10年以上かかる可能性があると予測している。電子部品を内蔵したレンズは、米食品医薬品局（FDA）の医療機器承認プロセスを通過しなければならないからだ。現在、FDAの承認を得ている唯一のスマートコンタクトレンズである、緑内障監視用の「Triggerfish（トリガーフィッシュ）」も、複数フェーズにわたる臨床試験の完了までに何年も要した。さらに、プライバシーや監視に関する懸念も無視できない。アイトラッキング機能を持つレンズは、個人の視線データを極めてプライベートな形で収集することになる。また、盗撮防止の観点から、被撮影者の同意が必要な地域では、デバイスの録画機能に対して法的な規制がデフォルトで適用されることになる。

リーヴス監督の映画が採用した「完全自立型のスマートレンズではなく、外部の中継送信機を必要とする」という設計は、現実世界のプロトタイプ開発の現状と見事に一致している。レンズが映像を捉え、帯域幅と電力の処理は外部デバイスが担う。バットマンのあの物憂げな眼差しは、実はシステムの遅延を隠すためのものだったというわけだ。

■ハーレイ・デントの精神医学的背景と「トゥーフェイス」の謎

続編における最も注目されるキャスティング（セバスチャン・スタンかブライアン・タイリー・ヘンリーが演じるとされる役柄）は、このフランチャイズが持つ最も深い心理学的テーマ、すなわち「極限状態において、いかにして統一された自己同一性が分裂するのか」という問いを指し示している。

ハーレイ・デント（トゥーフェイス）に対して最も一般的に適用される臨床的枠組みは「解離性同一性障害（DID）」だ。精神疾患の診断・統計マニュアル第5版改訂版（DSM-5-TR）では、2つ以上の明確に区別される人格状態（交代人格）の存在、日常的な物忘れの範囲を超える反復的な記憶の欠落、そして著しい社会的機能の障害を伴うものと定義されている。この障害の生涯有病率は、一般人口の1.1%から1.5%の間とされている。

ハーレイ・デントというキャラクターの魅力であり、リーヴス監督がチャールズ・ダンス演じる噂のあるハーレイの父親「クリストファー・デント」を通じて探求しようとしているとみられるのは、トラウマモデルにおけるDIDの解釈だ。このモデルにおいて、DIDは精神の崩壊ではなく、トラウマに対する「適応的な発達反応」として理解される。一般的に5〜6歳以前の幼児期に深刻なトラウマを経験すると、発達途上の精神は圧倒的な恐怖や苦痛を処理するために、体験を別個の人格状態へと区画化（コンパートメント化）し、精神全体の崩壊を防ごうとする。

この解釈に従えば、ハーレイ・デントを「トゥーフェイス」へと変貌させた硫酸の襲撃は、彼の精神を破壊した直接の原因ではない。それ以前から存在していた精神の亀裂を、もはや隠し通せなくした引き金にすぎないのだ。

しかし、トゥーフェイスを扱った多くの大衆作品が省略している、重要な科学的留保がある。それは、幼児期のトラウマとDIDの因果関係は、臨床において依然として議論の的であり、トラウマモデルは科学的な合意（コンセンサス）を得ていないという点だ。ハーバード大学のリチャード・マクナリー教授らをはじめとする研究者が支持する対立仮説「社会起源モデル」では、DIDの症状はトラウマに対する有機的な反応ではなく、治療者の誘導や催眠、あるいは文化的な枠組みといった「医原性（治療行為が原因で生じるもの）」によって作り出されることが多いと主張されている。交代人格間で記憶喪失（アムネジア）を訴える患者に対して客観的な記憶テストを行ったところ、実際には記憶機能が維持されていることが判明した研究も多い。2006年のレビュー論文では、1980年代から90年代にかけてのDID診断の急増は、捏造が指摘された「シビル（Sybil）」症例に端を発した「学術的な一時的流行（ブーム）」にすぎなかったと評されている。

これはハーレイ・デントの心理描写がフィクションとして破綻しているという意味ではない。むしろ、この映画シリーズが、科学的に未解決のリアルな議論を取り入れていることを示している。人間の精神を崩壊させるものの正体が未だ解明されていないからこそ、その崩壊を体現するキャラクターは、単なる比喩を超えた本物の科学的リアリティを帯びるのだ。

ハーレイ・デントが投げるコインは、この議論の余地がある領域を最も正確に象徴している。深い無力感、特に権力者（親など）から理不尽な罰を与えられる子供のような無力感を経験した人間にとって、道徳的な決定を「偶然（コインの表裏）」に委ねることは、逆説的に自己コントロール感を取り戻す手段となる。誰も決定を下さなければ、誰も責められることはなく、誰も傷つかない。コインは虚無主義の象徴ではなく、強迫観念として固着した「認知的な対処メカニズム」なのだ。

■探偵としてのバットマンと認知科学

リーヴス監督がこのシリーズで一貫して掲げているのは、ブルース・ウェインは「何よりもまず探偵である」という方針だ。犯罪を解決するスーパーヒーローではなく、たまたまコウモリの格好をした捜査官なのだ。前作は、その構造全体が法医学的な手続き（プロシージャル）に沿って構築されていた。テリトリー・スタジオが手がけたバットケイブのデザインは、あえて「冷たくアナログ」と表現され、証拠ボード、現像された写真、手書きのメモなどが並んでいた。これはウェインの技術的なアプローチだけでなく、彼の精神状態をも反映している。

これは、映画が偶然に正しく描写した演出ではない。認知科学の研究において、専門的な捜査官の推論と素人の推論を分ける最大の要因は、「仮説の構築と修正の管理」にあるとされている。専門の捜査官は、研究者が「強いアブダクション（仮説的推論）」と呼ぶ手法を実践する。これは、手元にある証拠から最も可能性の高い説明を導き出すと同時に、最初に思いついた仮説に固執せず、他の可能性の確率も常に追跡する手法だ。一方、素人は初期の仮説に固執し（アンカリング）、その後の証拠をその仮説に都合よく解釈してしまう傾向がある。これは「確証バイアス」と呼ばれ、実際の犯罪捜査でも頻繁に確認されており、検察官や裁判官、陪審員にまでエラーが連鎖する原因となっている。

前作において、バットマンはまさにこの「専門の探偵でも陥りやすい罠」に嵌まっていた。彼は「リドラーの標的は汚職官僚である」という初期の仮説に固執（アンカリング）したため、リドラーの最終目的がゴッサム・シティ全体を壊滅させる大規模なテロ攻撃であるという証拠を見落としてしまった。彼はリドラーを逮捕できず、リドラーは自ら出頭した。バットマンの知的な敗北は、認知科学者が犯罪捜査における「トンネル視野（視野狭窄）」と呼ぶ失敗パターンと構造的に全く同じであり、これは経験豊富なプロフェッショナルでも陥る問題だと研究者らは指摘している。

また、バットケイブにある物理的な「捜査ボード」にも学術的な裏付けがある。経験豊富な捜査官が複雑な情報をどのように処理するかに関する研究によると、写真の配置や手書きのメモ、地図など、証拠を空間的・物理的に整理することは、デジタルインターフェースでは得られない「空間記憶の想起手がかり」を活性化させることが分っている。

続編において、バットマンではなく「ブルース・ウェイン」に焦点を当てるとリーヴス監督が表明したことは、捜査官としての彼の心理が時間とともにどう進化していくかを描くという意思表示でもある。活動2年目（イヤー・ツー）を経た探偵はより優れた推論者になれるのか、それとも彼を優秀な探偵たらしめている精神的な傷そのものが、彼を再び同じ失敗へと導いてしまうのだろうか。

■カメラテスト映像が示唆するもの

雨に濡れた環境、パトカーのサイレン、そしてゆっくりと振り返るバットマンを捉えたカメラテスト映像は、言葉を介さずに多くの情報を伝えている。

バットスーツは再設計されたとみられる。わずか30秒の低コントラストな映像を分析した専門家らは、カウル（マスク）のラインやスーツの表面テクスチャに変更が加えられていると指摘しているが、詳細な分析はまだ推測の域を出ない。2026年5月の雪のセット写真と、今回の雨とパトカーの光に満ちたカメラテスト映像を合わせると、続編のゴッサム・シティは「冬」と「濡れた気候」を視覚的な特徴として強調することが示唆される。これは、前作のすでに薄汚れた雰囲気に、さらなるトーンの変化をもたらすだろう。

前作のグレイグ・フレイザーに代わって撮影監督を務めるエリック・メッサーシュミットは、異なる映像センスを持ち込む。フレイザーの映像は琥珀色と深い影を多用していたが、メッサーシュミットの近年の作品は、より高いコントラストとインダストリアル（工業的）なカラーパレットを特徴としている。

2028年2月のプレジデントデー週末への延期により、リーヴス監督には当初予定されていた2027年10月の公開から約4ヶ月の追加ポストプロダクション期間が与えられることになる。これにより、視覚効果（VFX）、音響デザイン、音楽のクオリティアップに時間をかけることができる。DCスタジオの共同CEOであるジェームズ・ガンは、この開発ペースを擁護し、「続編で5年以上のブランクが空くのは珍しいことではない」と述べ、過去の例として『エイリアン』と『エイリアン2』の間の7年、『Mr.インクレディブル』とその続編の間の14年を挙げている。

『The Batman: Part II（原題）』は、リーブスデン・スタジオで2026年10月頃まで撮影が続けられ、2028年2月18日に全米公開される予定だ。

■注目ポイントQ&A

●『The Batman: Part II（原題）』の公開日はいつですか？なぜ何度も延期されているのですか？

現在の全米公開日は2028年2月18日です。当初予定されていた2025年10月から数えて3回目の延期となります。最初の延期は、2023年の脚本家組合および俳優組合のストライキによって制作スケジュールが乱れたためです。2度目の延期（2027年10月へ）は、マット・リーヴス監督が共同脚本家のマットソン・トムリンと共に脚本を完成させ、推敲するための時間を確保するためでした。今回の4ヶ月の延期は、撮影開始が予定より約5ヶ月遅れたことに伴うもので、リーヴス監督に追加のポストプロダクション期間を提供するとともに、スーパーヒーロー映画の興行で実績のあるプレジデントデーの祝日週末に公開を合わせるためです。

●劇中でバットマンが使用するスマートコンタクトレンズは、現実世界にも存在しますか？

まだ存在しませんが、映画の技術と現実の差は縮まりつつあります。レンズを構成する個々の部品（マイクロLEDディスプレイ、イメージセンサー、無線チップ、超小型プロセッサー）はすでに実用化されています。しかし、これらをコンタクトレンズ of サイズに統合し、十分なバッテリー寿命と、安全に装用できる角膜への適合性を両立させる技術はまだ確立されていません。この分野をリードするXPANCEO社は、2026年3月までに各技術要素のプロトタイプを5つ完成させており、2027年初頭にはこれらを1つに統合した初のスマートコンタクトレンズの公開デモを予定しています。ただし、規制当局の承認や製造規模の課題から、一般消費者が利用できるようになるにはさらに10年以上かかると予測されています。なお、映画で描かれた「レンズ単体ではなく、外部の中継送信機を必要とする」という仕様は、現実のプロトタイプ開発の現状と一致しています。

●解離性同一性障害（DID）とは何ですか？トゥーフェイスとどのような関係がありますか？

DIDは、精神疾患の診断・統計マニュアル（DSM-5-TR）において、2つ以上の明確に区別される人格状態（交代人格）が存在し、記憶の欠落や社会的機能の障害を伴う精神疾患と定義されています。ハーレイ・デントのキャラクター描写でよく用いられる「トラウマモデル」では、幼児期の深刻なトラウマから精神の崩壊を防ぐための適応反応としてDIDが発達するとされています。しかし、このモデルは精神医学界で合意されたものではなく、治療者の誘導や文化的背景によって症状が形成されるとする「社会起源モデル」との間で議論が続いています。映画シリーズはこの未解決の科学的議論を取り入れており、キャラクターに深みを与えています。トゥーフェイスのコイン投げは、トラウマモデルの観点からは、深い無力感を経験した子供が自己コントロール感を取り戻すために道徳的決定を偶然に委ねる「適応的な対処メカニズム」が大人になっても固着したものと解釈できます。

●バットマンの探偵としての捜査手法は、実際の捜査官の思考プロセスを反映していますか？

一般的なフィクション作品よりも、実際の捜査プロセスに非常に近い描写がなされています。実際の法医学捜査では、フィクションの探偵がよく見せる「演繹的な確実性」ではなく、不完全な証拠から最も可能性の高い説明を導き出しつつ、他の仮説も追跡する「アブダクション（仮説的推論）」が主流です。研究によると、経験豊富な捜査官であっても、初期の仮説に固執する「アンカリング」や「確証バイアス」に陥りやすいことが分かっています。前作のバットマンも、リドラーの標的に関する初期の仮説に固執した結果、街全体への大規模テロという真の目的に気づけないという、実際の捜査官と同じ「トンネル視野」の失敗を犯していました。また、バットケイブの物理的な捜査ボードも、証拠を空間的に整理することで記憶の想起を助けるという学術的な裏付けがあります。

元記事: Batman Part II Arrives Feb 2028 as Camera Test Reveals Pattinson’s New Batsuit