現代自動車、ボストン・ダイナミクスの完全子会社化へ――取得手続きは未完了、Atlasは工場導入を視野

現代自動車グループ（Hyundai Motor Group）の関連株主各社は、既存の契約に基づき、ソフトバンクグループが保有するボストン・ダイナミクス（Boston Dynamics）の残存株式すべての取得を進めている。

ただし、取引はまだ完了しておらず、所有権の移転も行われていない。現代自動車が2026年7月16日に発表した公式声明によると、ソフトバンクによるプットオプション（売却請求権）の行使を受け、現代自動車グループの関連各社は現在も社内のガバナンスおよび承認手続きを進めている。取得価格を含む最終的な取引条件も確定していない。

6月の報道では、ソフトバンクが保有する約9.65%の株式の取得価格は約3億2500万ドル（約526億5000万円、1ドル＝162円換算）となり、ボストン・ダイナミクスの企業価値は約34億ドル（約5508億円）に達するとの見方が示されていたが、これらは正式発表前の報道に基づく数字であり、確定した条件ではない。

取引が完了すれば、ボストン・ダイナミクスは現代自動車グループの完全子会社となる。その時期は、同社の人型ロボット「Atlas」が、注目を集めるデモンストレーションから工場への導入へと軸足を移すタイミングと重なる。現代自動車グループの関連各社が取得を検討する取締役会を開いた9日後、Atlasはニュージャージー州イーストラザフォードで、約8万人の観客を前にFIFAワールドカップの主審へセレモニー用の試合球を届けた。取引が想定どおり完了した場合、次の舞台はジョージア州の自動車組立ラインとなる。

人型ロボット産業への投資を検討する投資家、2028年に向けた計画に関わる現代自動車の工場労働者、AtlasをTeslaの「Optimus」やFigure AIの製品と比較する法人顧客には、共通して確認すべき点がある。技術的に高度な人型ロボットを現代自動車グループが単独で所有することが実際に何を意味するのか、そしてその実現がどこまで近づいているのかという点だ。

■当初の契約に組み込まれていたプットオプション

ボストン・ダイナミクスは、企業間で所有権が何度も移ってきた異例の歴史を持つ。Alphabetは2013年に同社を買収し、2017年にソフトバンクへ売却した。その後、ソフトバンクは2021年6月、支配権を伴う80%の株式を現代自動車グループへ約8億8000万ドルで売却した。この取引では、ボストン・ダイナミクスの企業価値は11億ドルと評価された。

残る20%はソフトバンクが保有し続け、契約にはプットオプションが組み込まれていた。当初の契約条件では、ボストン・ダイナミクスが約4年以内に米国でIPO（新規株式公開）を完了しなかった場合、ソフトバンクは事前に合意した条件で残存株式を買い取るよう現代自動車側に求めることができた。

ボストン・ダイナミクスは上場せず、IPOの期限が経過したため、ソフトバンクはプットオプションを行使した。それまでに行われた増資により、ソフトバンクの保有比率は、オプションが行使される時点までに20%から約9.65%へ希薄化していた。現代自動車は、資本の毀損を防ぐため、ボストン・ダイナミクスへ約3兆2800億韓国ウォンを出資している。

正式発表前の報道では、想定取得価格は約3億2500万ドル（約526億5000万円、1ドル＝162円換算）とされ、これに基づく企業価値は約34億ドル（約5508億円）と、2021年時点の3倍を超える。一部の韓国の証券会社は、ボストン・ダイナミクスの潜在的な価値を30兆ウォン（約192億ドル、約3兆1104億円）超と見積もっている。ただし、同社はまだ本格的な商業収益を上げる段階には至っておらず、これらの評価は依然として推測の域を出ない。

取引の完了には、ボストン・ダイナミクスの株式を保有する現代自動車グループの関連4社、現代自動車、起亜、現代モービス、現代グロービスが、それぞれ取締役会で承認する必要がある。現代自動車の7月16日の声明では、これらの承認手続きが現在も進行中であることに加え、関連当事者間の株式配分は、既存の合意と各社の意思決定手続きに従って決定されることが確認された。

■新型Atlasの実力：現在は何ができるのか

今回の取引の中心にある資産は、かつて注目を集めた動画でバク転を披露していた油圧式Atlasではない。旧型のプラットフォームは2024年4月に退役した。現代自動車グループが完全所有する可能性があるのは、2026年1月5日にラスベガスで開かれたCES 2026で一般公開され、同月にマサチューセッツ州ウォルサムのボストン・ダイナミクス本社で商業生産を開始した、第5世代の完全電動式人型ロボットである。

技術的な違いは、単なる外観の変更ではない。従来の油圧システムは、複雑な配管や摩擦特性を持つ流体圧アクチュエータに依存しており、その挙動をシミュレーション上で正確にモデル化することが難しかった。このため、訓練時のロボットの挙動と、実世界での挙動との間に大きな隔たりが生じていた。

電動式Atlasは、油圧システムを、遊星ローラーネジと高密度ネオジム磁石を用いた独自の回転式アクチュエータに置き換えている。ボストン・ダイナミクスでロボット挙動部門のディレクターを務めるアルベルト・ロドリゲス氏は、Forbesのインタビューで、再設計によって前世代と比べて「複雑さがほぼ1桁減少した」と評価した。これにより、ロボットのシミュレーションモデルは実機のハードウェアに近い挙動を示すようになった。

この一致は、Atlasが明示的なプログラミングではなく強化学習を利用して訓練できることにつながる。訓練パイプラインは3段階で構成される。第1段階では、モーションキャプチャースーツを着た人間の演技者が目標となる動作を行い、そのデータを物理シミュレーション環境へ入力する。

第2段階では、リターゲティングと呼ばれる処理により、人間の動きをAtlasの関節構成、身体形状、物理的制約に適合させる。人間が2本の脚と一定の可動域で行う動作を、56自由度と2.3メートルのリーチを持つAtlas向けに変換する必要がある。

第3段階では、変換した動作を、クラウドGPU上で何百万ものシミュレーションを並列実行して訓練する。報酬信号を用いて、動作を安定して実行できるようになるまでポリシーを調整する。ワールドカップでの運用に関する強化学習の訓練情報によると、人間のアスリートが約1年間の身体的な練習を必要とする動作を、Atlasは約24時間で習得した。

その結果、Atlasは決められたスクリプトに従うだけでなく、学習内容を別の条件にも応用できる。社内試験では、50ポンド（約22.7キログラム）の小型冷蔵庫を使って訓練したポリシーが、追加訓練なしに100ポンド（約45.4キログラム）を超える荷物の持ち上げにも適応した。

ロボット工学では、この性質を「ゼロショットのシミュレーション・ツー・リアル転移」と呼ぶ。固定機能型のロボットアームは、設計対象となった作業ではAtlasより高速で安価だ。一方、作業内容が変化する場合、身体的な負荷が大きい場合、または固定設備を設置できない空間では、Atlasが競争力を持ち得る。

商用版Atlasの仕様は、56自由度、2.3メートルのリーチ、最大可搬重量50キログラム（110ポンド）、股関節・腰・首の360度回転となっている。デュアルバッテリーパックを備え、約3分で自律的に交換できる。これは産業現場で交代制勤務に対応するための実用上の要件でもある。動作温度範囲は華氏マイナス4度から104度（摂氏マイナス20度から40度）で、屋外でも作業できる。

■ワールドカップでの実地試験は何を示したのか

現代自動車グループの関連各社が取得を検討する取締役会を開いた9日後の2026年7月5日、Atlasは世界中の観客の前に姿を現した。ニュージャージー州イーストラザフォードのニューヨーク／ニュージャージー・スタジアムで開催されたFIFAワールドカップ決勝トーナメント1回戦のブラジル対ノルウェー戦で、Atlasはサッカーを題材にしたゴールパフォーマンスを披露し、主審にセレモニー用の試合球を手渡した。人型ロボットが実際のワールドカップ会場に登場したのは初めてだった。

27年間にわたりFIFAのスポンサーを務め、大会の公式ロボティクスパートナーでもある現代自動車は、この運用を「社内での検討から一般公開の実証へ移る転換点」と位置付けた。現代自動車の公式発表では、同社のエグゼクティブバイスプレジデント兼グローバル最高マーケティング責任者であるソンウォン・ジー氏が、そのように説明している。

ワールドカップでの運用によって表面化した工学上の課題も注目に値する。天然芝では、訓練済みの歩行ポリシーが摩擦やグリップの条件を明示的に考慮しなければならない。コンクリートの工場床でAtlasのバランスを維持する技術が、一歩ごとに足元の接触状態が変わる芝生に自動的に適用できるわけではない。

スタジアムには別の問題もあった。約8万人の観客が持つスマートフォンの信号によって無線周波数環境が混雑し、エンジニアはロボット用の独自通信チャネルを設計する必要があった。このような問題は、管理された実験室環境では通常表面化しない。

ロドリゲス氏によると、ワールドカップでのパフォーマンスと、ボストン・ダイナミクスが開発している産業用作業では、同じ訓練手法が使われる。ボールを蹴るのか、部品を所定の位置に置くのかによって報酬関数は変わるが、基礎となるアーキテクチャは同じだ。

したがって、ワールドカップへの登場は、工場作業と無関係なロボットを使った単なるマーケティング施策ではなかった。Atlasがジョージア州の工場でも使用する予定の訓練パイプラインを用いて、制御されていない環境で実施したストレステストだった。

■完全子会社化で可能になることと、まだ証明できないこと

現代自動車グループが示しているAtlasの導入計画は具体的だ。2026年生産分のAtlasはすべて供給先が決まっており、ジョージア州にある現代自動車のロボティクス・メタプラント・アプリケーション・センターと、Google DeepMindへ出荷される。Google DeepMindは、Atlasが幅広い作業へ学習内容を応用できるようにする基盤AIモデルを開発している。

現代自動車の7月16日の声明によると、同グループは2028年からHyundai Motor Group Metaplant AmericaへAtlasを導入し、当初は部品を所定の順番に並べる部品シーケンシング作業を支援させる計画だ。継続的な技術検証、運用準備、事業上の要件を満たすことを前提に、Atlasはより幅広い製造工程を支援し、2030年までに部品組立にも用途を広げると見込まれている。

現代自動車は、グループの製造施設全体に2万5000台を超えるAtlasを導入する計画も示している。ジョージア州サバンナ近郊の専用工場では、2028年までに年間3万台のロボットを生産できる体制を目指す。

この計画を支える垂直統合は、異例なほど広範囲に及ぶ。グループの自動車部品会社である現代モービスは、Atlasの関節を動かすアクチュエータを製造する。現代自動車向け部品を生産するサプライチェーンが、現代自動車向けロボットのハードウェアも生産する形だ。

ボストン・ダイナミクスはシステム統合、ソフトウェア、訓練を担当し、現代自動車の工場が最初の顧客になる。完全子会社化が完了すれば、少数株主であるソフトバンクとの調整に伴うガバナンス上の摩擦がなくなり、現代自動車グループは、ボストン・ダイナミクスの製品ロードマップと自社の製造戦略を一体的に進められるようになる。

一方、この統合構造だけでは、外部市場からの評価は得られない。Atlasが現代自動車の工場だけで、社内的に補助された導入コストによって稼働するのであれば、商業製品として市場で通用することを証明したとはいえない。

Atlasの価格は1台当たり約32万ドル（約5184万円）と報じられている。社内では米国の製造業労働者2人分の2年間の人件費を下回る水準と位置付けられているとされるが、これらは正式発表前の情報に基づく数字で、最終的な販売条件は公表されていない。

独立した第三者の産業顧客がAtlasの価格を受け入れるかどうかが初めて試されるのは、ボストン・ダイナミクスが追加の顧客に商用提供を広げる予定の2027年になるとみられる。それまでは、Atlasの商業性に関する判断は、現代自動車自身の運用データに依存する。

ボストン・ダイナミクスのCEOであるロバート・プレイター氏は、Atlasが恒常的に生産ラインへ導入されるための性能基準を明確にしている。Atlasは新しい工場作業を1～2日で学習し、99.9%の信頼性を達成する必要がある。この基準を長期間にわたる複数シフトの産業環境で達成したことは、まだ確認されていない。

労働問題も未解決だ。韓国金属労働組合の現代自動車支部は2026年1月、正式な労使合意なしにAtlasを現代自動車の工場へ導入することは認めないとの声明を発表した。組合は、2026年夏の労働協約交渉が対立の重要な局面になるとの見方を示している。

現代自動車の張在勲（チャン・ジェフン）副会長は、人間の労働者がロボットシステムの訓練、監督、保守など、より付加価値の高い役割へ移行すると説明している。一部の施設では両者の見方が同時に成り立つ可能性がある一方、別の施設では真っ向から対立する可能性もある。

■ソフトバンクは持ち分を売却し、より大きな投資へ

ソフトバンクにとって、ボストン・ダイナミクス株の売却で得られると見込まれる資金は、孫正義氏が別の分野で進める資本戦略に比べれば少額だ。ソフトバンクはOpenAIに約410億ドルの持ち分を保有していると報告している。

2026年4月にはWall Street Journalが、孫氏が人工知能とロボティクスを用いて、データセンターを含む物理インフラを建設する新事業「Roze AI」の設立を進めていると報じた。Financial Timesは関係者の話として、孫氏がRoze AIで1000億ドルの企業価値を目指し、早ければ2026年にも上場させる可能性があると報じている。Roze AIは、ソフトバンクが2025年に買収で合意したABB Roboticsとともに、既存のソフトバンクのインフラ資産を統合する可能性がある。

両者の戦略の違いは明確だ。現代自動車は、ジョージア州でAtlasに電気自動車を組み立てさせようとしている。孫氏は、人工知能を稼働させるための建物をロボットに建設させようとしている。どちらも工場で働く人型ロボットに投資しているが、対象となる工場、顧客、時間軸は異なる。

ボストン・ダイナミクス株の売却が完了すれば、ソフトバンクは、実質的に単一の主要顧客を持つロボット企業の少数持ち分を、複数の産業にまたがるAIインフラ事業の資金へ転換することになる。

■ボストン・ダイナミクス、研究拠点を拡大

2026年6月24日、ボストン・ダイナミクスは、マサチューセッツ州ウォルサムの既存本社近くにある1601 Trapelo Roadに、32万3000平方フィートの新たなロボティクス・AIセンターを設けるため、1億ドルを投資すると発表した。

この施設では、近隣の3拠点を統合し、高度な製造、AI開発、人材訓練、研究開発の能力を拡大する。同社は2033年までに1250人の新規雇用を創出する見通しだ。Boston Business Journalによると、これはボストン・ダイナミクスの世界全体の従業員数をほぼ倍増させる規模となる。

マサチューセッツ州のヒーリー＝ドリスコル政権は、このプロジェクトを支援するため、経済開発インセンティブプログラムを通じて2500万ドルの助成金を交付した。施設への入居は2027年半ばから段階的に始まる予定だ。

暫定CEOのアマンダ・マクマスター氏は、この投資によって「この10年間で3番目となるロボットプラットフォームを立ち上げる」ことが可能になると述べた。最初の2つは倉庫用ロボットの「Stretch」とAtlasで、詳細が明らかにされていない第3のプラットフォームが現在開発されている。

■人型ロボット分野の今後

現代自動車グループの完全子会社になると見込まれるボストン・ダイナミクスを取り巻く競争環境は、大半の予測担当者が2年前に見込んでいたよりも速く変化している。

Figure AIの「BotQ」施設は、2026年半ばに「Figure 03」を1時間当たり1台生産するペースに達した。Agility Roboticsは2026年6月、25億ドル規模のSPAC（特別買収目的会社）との取引に合意し、AmazonとNVIDIAの支援を受ける人型ロボット専業企業として、初の上場企業になる見通しだ。Teslaは既存の上場企業内で人型ロボット「Optimus」を開発している。Unitreeを含む中国メーカーは、より低価格の製品を開発するとともに、自社の上場を目指している。

これらの競合に対するボストン・ダイナミクスの強みは、垂直統合の深さにある。同社には、設備状況が分かっている最初の確実な顧客がいる。Atlasのアクチュエータを製造する現代モービスというサプライチェーンパートナーがおり、新たな作業への応用を可能にするモデルを開発するGoogle DeepMindという基盤AIのパートナーもいる。これら3つの要素をすべて押さえている人型ロボットメーカーはほかにない。

その一方で、外部顧客による評価はまだ得られていない。競合各社が1台当たり10万ドル未満の採算構造を目指すなか、Atlasの販売価格が公開市場で受け入れられるかどうかも試されていない。

今回の取引と7月20日の契約上の期限は、5年間に及ぶプロセスが終盤に近づいていることを示す目印だ。しかし、所有権の移転を完了させ、実際の工場で99.9%の信頼性を達成し、Atlasの導入を可能にする労使合意を結び、現代自動車グループ以外の顧客から商用受注を獲得するという、より困難な仕事はこれからだ。

■注目ポイントQ&A

●なぜソフトバンクはボストン・ダイナミクスの株式を現代自動車に売却するのですか？

2021年に現代自動車へ支配権を売却した際、ソフトバンクが保持した契約上のプットオプションが行使されたためです。この契約では、ボストン・ダイナミクスが約4年以内に米国でIPOを完了しなかった場合、ソフトバンクは、事前に合意した条件で残存株式を買い取るよう現代自動車側に求めることができました。

ボストン・ダイナミクスは、技術投資の拡大に伴う累積損失を計上しており、上場に適した公正な評価を得ることが困難だったため、上場しませんでした。その後、ソフトバンクがプットオプションを行使しました。ただし、現代自動車の2026年7月16日の声明が示すとおり、関連各社では社内のガバナンスおよび承認手続きが続いており、取引はまだ完了していません。

取引が完了すれば、ソフトバンクは売却資金を、OpenAIへの大規模投資や新たなAIインフラ事業「Roze AI」などへ振り向けられるようになります。孫正義氏は、実質的に単一の主要顧客を持つロボット企業の少数持ち分よりも、こうした事業に大きな商機を見いだしているとみられます。

●Atlasはどのようにして新しいタスクを学習するのですか？従来の産業用ロボットとの違いは何ですか？

従来の産業用ロボットでは、エンジニアが動作ごとに明示的な命令をプログラムします。ロボットはその命令を正確に実行できますが、プログラムされた範囲を超えて適応することはできません。

Atlasは強化学習を使って訓練されます。まず、モーションキャプチャースーツを着た人間が動作を実演します。そのデータをリターゲティング処理によってAtlasの関節構造へ適合させた後、クラウドGPU上のシミュレーションで同じ動作を何百万回も実行し、報酬信号によってポリシーを調整します。

旧型の油圧システムから電動式アクチュエータへ変更したことで、シミュレーションと実機の挙動を近づけやすくなりました。これにより、シミュレーションだけで訓練したポリシーを最初の実機運用から機能させる「ゼロショットのシミュレーション・ツー・リアル転移」が可能になります。社内試験では、50ポンドの荷物で訓練したAtlasが、再訓練なしに100ポンドの荷物にも適応しました。

●人型ロボットの導入によって、現代自動車の工場で働く人間は削減されますか？

楽観的な見方と慎重な見方の両方が、施設によっては同時に現実となる可能性があります。現代自動車の張在勲副会長は、人間の労働者がロボットの訓練、監督、保守など、より付加価値の高い役割へ移行すると説明しています。

一方、韓国金属労働組合の現代自動車支部はこの見方に異議を唱え、正式な労使合意なしにAtlasを工場へ導入することは認めないと表明しています。組合は、ロボットの価格を、経営側がAtlasを人員削減の手段と見ていることの根拠として挙げています。

米国労働安全衛生局には、人間と同じ場所で稼働する人型ロボットに特化した規制がありません。また、動的に安定を保って歩くロボットに関する国際安全規格「ISO 25785-1」は、まだ策定中です。現代自動車の経営側と組合による2026年夏の労働協約交渉が、双方の主張が実際にぶつかる場となります。

●現代自動車によるボストン・ダイナミクスの買収はすでに完了しているのですか？

いいえ、まだ完了していません。2026年7月16日時点で、現代自動車グループは公式声明を通じ、ソフトバンクがプットオプションを行使した一方、関連各社では社内のガバナンスおよび承認手続きが続いていると説明しています。

所有権の移転は行われておらず、取得価格を含む最終的な取引条件も決まっていません。約3億2500万ドルという既報の金額は、正式発表前の情報源に基づくもので、確定した条件ではありません。取引の完了は見込まれているものの、関連各社による社内承認手続きの完了が条件となります。

元記事: Hyundai Moves to Take Full Control of Boston Dynamics as Atlas Exits World Cup, Eyes Factory Floor