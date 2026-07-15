次世代電波望遠鏡「SKA」、高速電波バースト観測で4つの基礎物理学実験を統合へ

宇宙の大部分を占める目に見えないガスや磁場を、高速電波バースト（FRB）を用いてマッピングする新たな手法が提案された。シドニー大学の研究チームが公開したプレプリントによれば、次世代電波望遠鏡「SKA」による観測で、4つの基礎物理学実験を同時に行える可能性があるという。SKAの本格運用が始まる2020年代後半に向け、宇宙論の新たな観測手法として注目を集めている。

■宇宙の不可視構造を解き明かす

宇宙の大部分は目に見えない。電離ガス、拡散プラズマ、磁場が銀河間の広大な空間を貫き、物質の集まり方や宇宙の進化を形作っているが、通常の星の光にはほとんど痕跡を残さない。シドニー大学の天文学者Manisha Caleb氏ら17人の研究チームが2026年7月13日に公開した新たなプレプリントは、観測可能な宇宙で最もエネルギーの高い突発的な電波現象である高速電波バースト（FRB）が、この目に見えない構造を大規模にマッピングするための初の現実的な手段を提供すると主張している。

研究チームは、次世代電波望遠鏡「SKA（Square Kilometre Array）」によって蓄積される単一のFRBカタログを用いた観測キャンペーンが、宇宙磁場の制約、宇宙の通常物質の計量、光子が本当に質量を持たないかどうかの検証、アインシュタインの等価原理が宇宙論的距離で成り立つかどうかの調査、そして予測されている超軽量暗黒物質の探索を同時に可能にすることを示した。これまで別々に行われていた4つの基礎物理学実験が、1つに統合されることになる。

■謎の現象から精密な測定ツールへ

高速電波バースト（FRB）は、銀河系外を起源とする突発的な電波パルスであり、通常はマイクロ秒からミリ秒しか持続しない。2001年に記録されたアーカイブデータから初めて認識され、2007年に正式に発表されたFRBは、太陽が3日間で放出するのと同じ量のエネルギーをわずか1ミリ秒で放出するとされている。発生源でのエネルギーは莫大だが、地球に届く信号は微弱であり、研究者によれば「月面にある携帯電話からの信号の約1000分の1の弱さ」だという。

その起源については、現在も一部で議論が続いている。2020年に天の川銀河内のマグネター（強力な磁場を持つ中性子星）「SGR 1935+2154」からFRB 200428が検出されたことで、マグネターがFRBを発生させ得ることが確立された。しかし、すべてのFRBがマグネターに由来するのか、あるいは他の発生源が存在するのかは未解決のままだ。一方で、測定ツールとしての有用性については議論の余地がない。

Caleb氏らが新たな論文で要約しているように、FRBは宇宙論的な距離を移動する間に通過するすべての荷電粒子や磁場と相互作用し、その相互作用の詳細な痕跡を伴って地球に到達する。研究チームは、この痕跡こそが、電波天文学者が現在利用できる最も情報密度の高い観測データであると主張している。

■宇宙を測る3つの「指紋」

論文では、FRBの信号が移動中に蓄積する3つの明確な物理的特徴（指紋）を特定している。

1つ目は「分散度（DM）」だ。バーストが通常物質（具体的には銀河間物質中の自由電子）を通過する際、低い周波数の電波は高い周波数よりも遅延する。この周波数依存の遅延は、視線上の電子の総量に比例するため、信号が通過した通常物質の量を直接エンコードしている。これにより、FRBは銀河間の宇宙網を満たす通常の原子（バリオン物質）を探るための最も感度の高いプローブとなる。

2つ目は「ファラデー回転」である。偏波したFRBが自由電子と磁場の両方が存在する領域を通過すると、その直線偏波の面が回転する。この回転の大きさ（回転度：RM）は、経路全体で蓄積された電子密度と視線方向の磁場成分の積の積分に比例する。測定可能な回転度を伴って到達するすべてのFRBは、事実上、宇宙を貫く独自の視線に沿った直接的な磁場測定となる。

3つ目は「散乱」だ。経路上の乱流プラズマがバーストを散乱させ、時間的に引き伸ばす。これは単なる平均電子数ではなく、介在するプラズマの密度揺らぎを明らかにする。

これら3つの観測量により、各FRBは、80億から90億光年に及ぶ可能性のある視線に沿って、電離物質、乱流プラズマ構造、磁場を同時に測定できるマルチパラメータのプローブとなる。

■SKAがもたらす圧倒的な感度と低周波観測

これらの観測概念自体は新しいものではない。論文が指摘する変化は、SKAの完成が間近に迫っていることだ。SKAは現在2つのサイトで建設が進められている。南アフリカのカルー砂漠にある既存の64基のMeerKAT望遠鏡を組み込んだパラボラアンテナ群「SKA-Mid」と、西オーストラリア州マーチソン地域に13万1000基以上のダイポールアンテナを広大な範囲に展開する「SKA-Low」である。これらを合わせると、現在稼働中のどの電波望遠鏡よりも約50倍高い感度を持つことになる。SKAフェーズ1の科学運用は2028年または2029年に開始される見通しだ。

FRB科学において、SKA-Lowは特に重要である。CHIME（400〜800MHz）よりも低く、これまでほとんどのFRBが検出されてきた約1.4GHz帯をはるかに下回る50〜350MHzの周波数帯を観測するからだ。現在に至るまで、400MHz未満でFRBが検出されたことはない。SKA-Lowは、この帯域で現在最も高性能なLOFAR望遠鏡を1桁以上上回る感度で、この周波数ウィンドウを初めて開くことになる。

SKAは、FRBの検出数を稼ぐ主要な装置になるとは予想されていない。その役割は、探査速度を重視して設計された広視野アレイが担う。カリフォルニア工科大学（Caltech）がシュミット・サイエンシズの資金提供を受けてネバダ州の遠隔地に建設中の「Deep Synoptic Array（DSA）」は、2026年6月に最終設計審査を通過し、2029年頃の初期科学運用を目指している。DSAは20×16キロメートルのエリアに1650基のパラボラアンテナを配置し、年間数千個のFRB検出を目標としている。カナダのブリティッシュコロンビア州にあるCHIMEは、すでにこのモードで稼働している。

SKAが提供するのは検出数ではなく、検出の「深さ」である。その並外れた感度により、これまでで最も微弱なFRBを明らかにし、先行するどの望遠鏡よりも宇宙の深部へと到達する。さらに、長波長光子に対する伝播効果が劇的に増幅される周波数帯にアクセスすることで、3つの「指紋」すべてがより測定しやすくなるという。

■基礎物理学の3つの検証

Caleb氏らの論文は、大規模なSKAのFRBカタログによって可能になる3つの具体的な基礎物理学の検証に多くの注意を払っている。それぞれが、違反があれば中核的な物理学の修正を必要とするほど基礎的な仮定を対象としている。

1つ目は「光子の計量」だ。標準模型では光子の質量は完全にゼロであることが求められるが、これは正式には仮定であり、測定結果ではない。光子の質量には上限を設けることしかできず、現在FRBから導き出された光子質量の上限値は約3.8 × 10⁻⁵¹キログラムである。もし光子がごくわずかでも質量を持っていれば、低エネルギーの電波は高エネルギーの電波よりもわずかに遅く進む。同じFRBからの周波数間の時間遅延は移動距離とともに増大するため、数十億光年を移動するFRBはこの効果に対して独自の感度を持つ。SKAの感度と、質量による分散が最も強くなる超低周波へのアクセスにより、地球上のいかなる実験でも不可能なレベルまでこの制約を厳しくすることができる。

2つ目は「アインシュタインの等価原理の検証」である。一般相対性理論の基礎となる等価原理は、すべての形態のエネルギーが重力場において同一に落下するというものだ。もしこの原理が破られていれば、巨大な銀河団の近くを通過する同じFRBの異なる周波数は、わずかに異なる重力的時間遅延を経験することになる。これは、ローレンツ不変性と等価性を検証するために一般化されたシャピロ遅延の一種である。SKAのタイミング精度と、非常に微弱で遠方にあるFRBを検出する能力は、以前のどの電波観測所も匹敵できないレベルの検証手段を提供する。

3つ目は「暗黒物質のソリトンコアの探索」だ。暗黒物質の有力な候補モデルの1つは、質量が約10⁻²²電子ボルトの超軽量アクシオン様粒子を仮定している。このモデルの量子圧は、銀河内部に特徴的な密度プロファイルを生み出す。すなわち、ソリトンと呼ばれる高密度の中心コアが、粒状のハローに囲まれているというものだ。ソリトンはプラズマのようなレンズとして機能し、特定の予測可能な分散シグネチャを生み出す。そのようなコアを通過したFRBは、その分散パターンにシグネチャを保持する。SKAによる正確に位置特定された数千のFRBを用いれば、天文学者は多くの銀河にわたってこの効果の統計的探索を行うことができ、ソリトンを検出するか、あるいはこの形態の暗黒物質が存在し得るかどうかに厳しい制約を課すことができる。

■宇宙磁場の3Dマッピング

論文で説明されているすべての科学的目標の中で、宇宙磁場をマッピングする展望は、最も広範な長期的意義を持つ可能性がある。

磁場は、個々の星、銀河、銀河団、そしてそれらを結ぶ広大な宇宙網のフィラメントを貫き、あらゆるスケールで宇宙に浸透している。しかし、その起源は天体物理学における未解決の大きな問題の1つである。初期宇宙で種がまかれた原始的なものなのか、それとも宇宙の時間をかけて天体物理学的なダイナモによって生成されたものなのか、コンセンサスは得られていない。

この問題の解決を困難にしてきたのは、ファラデー回転の測定例が希少であることだ。各測定には、磁化プラズマ領域の背後にある偏波した背景電波源が必要となる。最近まで、そのような測定の数は、宇宙規模での磁場の詳細な3次元画像を構築するにはあまりにも少なかった。現在の機器から得られる回転度は輪郭を描くにとどまり、マップを構築するには至っていない。

大規模なFRBカタログはこれを変える。正確に位置特定された各FRBは、独自の視線に沿った1つの回転度測定を提供する。その視線は、複数の銀河ハロー、おとめ座銀河団、あるいは宇宙網自体を通過する可能性がある。空全体に分布し、さまざまな距離にある数千の測定値を組み合わせることで、3次元の宇宙磁場のトモグラフィー再構成という全く新しい結果が得られる。論文は、この展望を、目に見えない宇宙の磁気骨格のMRIに例えている。

■最遠のFRB検出実績と今後の展望

この研究プログラムは完全に理論的なものではない。2025年8月、Caleb氏らは画期的な検出を発表した。MeerKAT望遠鏡を使用して赤方偏移z=2.148に位置特定され、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で確認された「FRB 20240304B」である。この赤方偏移は、ビッグバンからわずか30億年後、宇宙の星形成のピーク時にあたる約100億年のルックバックタイム（光の旅した時間）に相当する。おとめ座銀河団と手前の銀河群を通過するその視線は、すでに数ギガパーセクスケールに及ぶ磁場の複雑さを明らかにしている。単一の発生源からの単一のバーストが、宇宙の歴史の広大な領域の磁気構造をマッピングしたのである。

今回の新たな論文は、その基盤の上に構築されており、孤立した画期的な検出ではなく、体系的なカタログが何を達成できるかを示すための理論的枠組みとシミュレーション作業を提供している。これは3部作の第2弾であり、バリオン分布に関する姉妹編（arXiv:2606.29388）は2日後に提出され、FRBの天体物理学に関する第3弾（arXiv:2606.27546）がSKAの科学的根拠を締めくくる。

SKAフェーズ1の本格的な科学運用はまだ数年先であり、SKA-Lowのファーストライトは2027年頃、試運転は2028年または2029年まで続くと予測されている。しかし、エコシステムはすでに構築されつつある。CHIMEは現在稼働中であり、ネバダ州でのDSA建設も始まっており、2029年頃の初期科学運用を目指している。MeerKATはFRBの検出を続けており、その後継機はその到達範囲を拡大するだろう。

論文で説明されている物理学の検証は、特定の日付に実行される予定のものではない。それらは蓄積されるカタログから徐々に現れ、FRBの数が数百から数千、そして数万へと増えるにつれて統計的なパターンが見えてくる。等価原理の検証、光子質量の制約、暗黒物質ソリトンの探索には、それぞれ信号を検出できない最小カタログサイズがあり、それを超えると、これまでに行われた中で最も精密な検証となる。

技術に詳しい読者にとって注目すべき最も意味のあるマイルストーンは、単一の検出ではなく「ペース」である。DSAとSKAが組み合わさり、正確に位置特定されたFRBを年間数千個のペースで生成し始めたとき、Caleb氏らが説明した統合的なマルチパラメータ宇宙論サーベイは、人類がこれまでに構築した中で最も強力な科学機器の1つへと静かに変貌を遂げるだろう。それは単一の機械からではなく、宇宙で最も激しい電波現象の蓄積された光から組み立てられるのである。

■注目ポイントQ&A

●高速電波バースト（FRB）とは何ですか？また、なぜ宇宙論に役立つのでしょうか？

高速電波バーストは、遠方の銀河から届く短く極めてエネルギーの高い電波のパルスで、通常は数ミリ秒しか持続しません。宇宙論に役立つ理由は、数十億光年の旅の途中で通過するすべての荷電粒子や磁場と相互作用するからです。これにより、通過した通常物質の量をエンコードする周波数依存の遅延、磁場を直接測定する偏波の回転、乱流プラズマによる時間的な広がりなど、測定可能な痕跡が信号に残されます。これら3つの観測量を、宇宙論的な距離を越えて検出できるほどの信号強度で兼ね備えている天体は他にありません。

●SKAはどのようにして4つの異なる物理学実験を同時に可能にするのですか？

光子の質量の制約、アインシュタインの等価原理の検証、宇宙磁場のマッピング、超軽量暗黒物質の探索といったこれまでの実験は、それぞれ専用の機器や観測プログラムを必要としていました。SKAのFRBカタログによるアプローチは、FRBが1回の観測でこれら4つの疑問すべてに関連する痕跡を運んでくるため、同じデータから4つを同時に達成します。鍵となるのはSKAの感度です。現在の望遠鏡では微弱すぎるFRBを、これまで探索されていなかった周波数帯で、宇宙の歴史のより大きな部分にわたって検出することで、統合されたデータセットの統計的威力を劇的に増幅させます。

●SKAは光子が質量を持つことを実際に証明できるのでしょうか？

光子が質量を持たないことを証明することはできません。いかなる実験も、ある性質が存在しないことを決定的に確認することはできないからです。SKAにできることは、光子質量の上限を現在の制約よりもはるかに低く押し下げることです。もし光子が特定の閾値以上の質量を持っていれば、SKAは通常のプラズマ分散では説明できない、FRB信号の周波数依存の時間遅延を検出するでしょう。数千のFRBを観測してもそのような過剰な遅延が見つからなければ、光子質量の上限は厳しくなり、質量を持つ光子が隠れることのできる物理的空間が制限されます。どちらの結果であっても物理学を前進させます。

●SKAは宇宙の磁場の実際のマップを作成するのでしょうか？

はい。ただし、「マップ」という言葉ではその次元性を十分に表現できません。空全体に分布し、さまざまな距離にある数千のFRBからファラデー回転の測定値を蓄積することで、天文学者はトモグラフィー再構成、つまりそれらの視線が通過した磁場の3次元画像を作成できるようになります。これは、現在利用可能なまばらな2次元の回転度カタログとは質的に異なります。現在のカタログは磁気領域を特定することはできても、その3次元構造を追跡することはできません。Caleb氏らの論文は、これが磁場の起源と宇宙の歴史を通じた進化を理解する上で変革をもたらすと説明しています。

元記事: SKA Will Use Violent Radio Blasts to Map Universe’s Hidden Magnetic Fields