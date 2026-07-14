スペースX「スターシップ」第13回飛行試験、16日夜に打ち上げへ　初の実用Starlink V3衛星を搭載

米連邦航空局（FAA）は、スペースXの「スターシップ」第12回飛行試験におけるブースター異常に関する調査を完了し、同社が提示した是正措置を承認した。これにより規制上の最後のハードルが取り除かれ、初の宇宙実用サテライトを搭載する「Flight 13」は、米国中部時間2026年7月16日夕方（日本時間17日朝）にテキサス州南部から打ち上げられる見通しとなった。今回のミッションは、スペースXの深宇宙探査計画や次世代通信網の展開において極めて重要な節目となる。

■52日間の飛行停止をもたらした「Flight 12」の異常原因

FAAが発表した最終事故報告書によると、第12回飛行試験におけるスーパー・ヘビー・ブースター（Booster 19）喪失の最も可能性の高い根本原因として、上昇中の推進システム部品に対する熱の影響と、エンジンアラームシステムの誤設定による予定外のエンジン停止の2点が特定された。

2026年5月22日に実施されたFlight 12では、打ち上げから約2分20秒後、スターシップの上段（宇宙船）がブースターから分離する「ホット・ステージング」の際に、エンジンの起動タイミングにわずかなズレが生じた。これによりブースターの方向転換（フリップ）マニューバが軸から約90度ずれ、メキシコ湾への着水に向けた逆噴射（ブーストバック・バーン）を正常に行えなくなった。結果として33基のラプターエンジンのうち5基が再着火に失敗し、ブースターは時速約1,450km（約900マイル）でメキシコ湾に衝突。この影響で航空機5便が上空での待機を余儀なくされた。

一方で、上段の「Ship 39」は良好に機能し、22基の質量シミュレーターと撮像衛星を放出した後、大気圏再突入を生き延びてインド洋への制御着水を果たした。これにより、スペースXは次の試験段階に進むための貴重なデータを獲得している。

■「Booster 20」に施された技術的改良

スペースXはFlight 13に向け、起動タイミングとアラームシステムの両方の問題に対処するエンジニアリング上の修正を施した。ブースターのフリップに関しては、起動タイミングのばらつきに対してより堅牢になるようエンジンの起動シーケンスを変更。これにより、ホット・ステージング時の燃焼にわずかな非対称が生じても、ブースターが正しい方向にフリップできるようにした。

また、アラームシステムについては、複数エンジンが稼働する飛行環境下でエンジン停止を命令する閾値とロジックを更新し、正常に動作しているエンジンが誤って異常と判定されて停止するリスクを低減させた。さらに、新型ブースター「Booster 20」には、再着火の信頼性を向上させるためのハードウェア変更も加えられている。

■最重要テスト：宇宙空間でのエンジン再着火

Flight 13のミッションプロファイルには、20機の「Starlink V3」実用衛星の搭載が含まれている。これはスターシップが商業目的で実用衛星を運ぶ初の事例となる。衛星は太陽電池アレイとアンテナを展開し、衛星間レーザーリンクや南アフリカの地上局を介してStarlinkコンステレーションへの接続を短時間試みた後、宇宙船「Ship 40」と同じ弾道軌道（サブオービタル）で大気圏に再突入する予定だ。

しかし、今後のスペースXの計画において最も重要なテストは、宇宙空間の惰性飛行（コースト）フェーズ中に、Ship 40が1基のラプターエンジンを再着火させる試みである。この宇宙空間での再着火は、NASAのアルテミス計画で採用されている「スターシップ人類着陸システム（HLS）」の実現に向けた基盤技術となる。月着陸ミッションを成功させるには、複数のタンカー宇宙船が軌道上で燃料を補給し合う必要があり、極低温の推進剤を積んだ状態で宇宙の冷気の中でラプターエンジンを確実に再着火できなければならない。NASAのHLSプログラム副マネージャーであるケント・チョイナツキ氏は「バージョン3がHLSのベースになる。この最初の飛行に多くがかかっている」と述べており、今回の再着火実証がその実用性を証明する鍵となる。

■IPO後初の試験飛行：株主が注視するスターシップの進捗

Flight 13は、スペースXが2026年6月12日にナスダック市場への新規株式公開（IPO）を完了して以来、初の統合試験飛行となる。このIPOは750億ドル（約12兆1,500億円、1ドル=162円換算）を調達し、米国史上最大のIPOとなった。取引初日のティッカーシンボル「SPCX」での時価総額は約1.77兆ドル（約286兆7,400億円）に達している。

同社が5月に提出したS-1目論見書では、成長戦略が「スターシップの大規模な開発成功に依存する」と明記されている。スペースXはスターシップの開発に150億ドル（約2兆4,300億円）以上を投じており、これはファルコン9の開発費（約4億ドル）を遥かに凌駕する。さらに同社は、2026年後半にStarlink V3衛星の本格的な展開を開始することを目指している。これらの次世代衛星はファルコン9のペイロードフェアリングには収まらないサイズであり、経済的な展開にはスターシップが不可欠であるため、ビジネス面でも今回の試験の成否が極めて重要となる。

■アルテミスIV計画のタイムライン維持に向けて

2028年初頭を目指すNASAの「アルテミスIV」計画では、アポロ17号以来となる有人月面着陸が予定されている。これにはスペースXのスターシップHLS、またはブルーオリジンの「ブルームーン」着陸船が、月軌道でオリオン宇宙船とドッキングし、月面へ降下できる状態にあることが求められる。スペースXの計画では、宇宙飛行士を乗せる前に、軌道飛行の達成、軌道上での推進剤移送、そして無人での月面着陸をこの順序で成功させなければならない。

NASAの監査総監は2026年3月、スターシップがまだ軌道到達や推進剤移送の実証、無人月面着陸を完了していないことを指摘し、2028年のタイムラインに対するリスクとして警告していた。スペースXの元飛行信頼性担当副社長であるハンス・ケーニヒスマン氏は、軌道上での燃料補給を「おそらく最後の大きな課題」と表現している。スペースXのグウィン・ショットウェルCOOは、2026年末までに月1回の飛行頻度と軌道上運用を目指すとしており、16日の飛行はそのペースを維持できるかを占う試金石となる。

■注目ポイントQ&A

●スターシップFlight 12のブースター失敗の原因は何ですか？また、対策は取られましたか？

FAAの最終報告書によると、上昇中の熱による推進システム部品への影響と、エンジンアラームシステムの誤設定が主な原因とされています。スペースXはこれに対し、起動シーケンスを改良して方向転換時のタイミング誤差への許容度を高め、アラームおよび中断ロジックを複数エンジン飛行に適した内容に更新する対策を講じました。

●なぜ宇宙空間でのラプターエンジン再着火試験がそれほど重要視されているのですか？

宇宙空間での再着火は、スペースXの深宇宙探査アーキテクチャ全体の基盤となる技術だからです。NASAのアルテミス計画で月着陸を行うには、軌道上で複数のタンカー宇宙船から極低温推進剤を移送する必要があり、そのためには宇宙の過酷な環境下でエンジンを確実に再着火できる能力が不可欠となります。

●Starlink V3とは何ですか？なぜファルコン9ではなくスターシップが必要なのですか？

Starlink V3は、より大容量で衛星間レーザーリンク機能を備えたスペースXの次世代ブロードバンド衛星です。筐体が大型化しているためファルコン9のフェアリングには収まらず、より広いペイロードベイを持つスターシップでのみ効率的な大量展開が可能となります。

●Flight 13の具体的な打ち上げ日時はいつですか？

打ち上げウィンドウは、米国東部時間2026年7月16日（木）午後6時45分（日本時間7月17日金曜日午前7時45分）から90分間開きます。FAAの調査は完了しており、最終的なカウントダウン準備中に新たな技術的問題が発生しなければ、この時間帯に打ち上げられる予定です。

元記事: Starship Flight 13 Cleared to Launch Thursday with First Functional Starlink V3 Payloads