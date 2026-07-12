OpenAIが著作権侵害の内部監視ツールを隠蔽か、米報道機関連合が制裁を申し立て

米国の報道機関17社による連合は、OpenAIが裁判所に対して「技術的に不可能」と説明していた内部検索を実際には実行していたとして、連邦地裁に制裁申し立てを行った。さらに、裁判所から保存命令が出ていたChatGPTの会話ログ数十億件をOpenAIが消去したとも主張している。この申し立てが認められれば、著作権侵害の立証プロセスを経ずに、パブリッシャー側が裁判で決定的な優位に立つ可能性がある。

■強制証言で明らかになった「二枚舌」の疑い

報道機関側が提出した制裁申し立てによると、OpenAIはこれまで、トレーニングデータやChatGPTの出力ログからパブリッシャー側の著作権コンテンツを検索することは技術的に不可能であり、ユーザーのプライバシーを脅かす重い負担であると裁判所や相手方弁護人に説明してきた。

しかし、2026年4月に行われたOpenAIのデータプライバシーエンジニア、ヴィニー・モナコ氏への裁判所命令による2回目の証言録取で、その主張が覆された。申し立て書によると、同社はニューヨーク・タイムズ紙が2023年12月に提訴する前から、自社のトレーニングコーパスに対して著作権で保護された報道コンテンツの内部検索を複数回実施していたことをモナコ氏が明らかにしたという。

さらにモナコ氏の証言では、OpenAIが提訴前から、匿名化された約7,800万件のChatGPT会話データベースを構築し、モデルが他者のコンテンツをどの程度再現しているかを監視するために使用していたことも暴露されたとされる。そして、この証言によって「Project Giraffe（プロジェクト・ジラフ）」と呼ばれる社内イニシアチブの存在も浮き彫りになった。

■侵害を検知する内部ツール「Project Giraffe」

申し立て書によると、「Project Giraffe」は、1970年にコンピュータ科学者のバートン・ハワード・ブルーム氏が提唱した確率的データ構造である「ブルームフィルター」を含む内部ツールのセットである。OpenAIは、ChatGPTの出力が著作権で保護されたテキストを再現しているかどうかを検知・記録するために、提訴直後にこのツールを導入したとされる。

ブルームフィルターは、テスト対象の項目を、既知の文字列（この場合は著作権で保護された報道記事の一節）の参照セットと照合してハッシュ化することで機能する。このフィルターは「偽陰性」を発生させないため、フィルターを通過したテキストは参照セットに含まれていなかったことが保証される。テキストがフィルターに引っかかった場合は、一致する可能性が高いと判定される。これにより、ChatGPTが著作権保護されたトレーニング素材に由来する可能性の高い出力を生成したすべてのインスタンスがログとして記録される。このログこそが、パブリッシャー側が訴訟開始以来求めてきた証拠そのものであった。

ニューヨーク・タイムズ紙の主任弁護士であるイアン・クロスビー氏は声明で、「OpenAIは2年以上にわたり、タイムズ紙、デイリーニュース紙の原告団、一般市民、そして裁判所に嘘をつき続けてきた。ChatGPTの出力から自社コンテンツのコピーを検索することは不可能で負担が大きく、ユーザーのプライバシーを侵害すると主張する一方で、すでにそのような検索を行っていたことを隠蔽していた」と非難した。

■保存命令後に消去された数十億件のログ

パブリッシャー側は、OpenAIが「Project Giraffe」や7,800万件の会話データベースを隠蔽しただけでなく、訴訟提起後に証拠を積極的に破棄したとも主張している。これは、関連する出力データを保存・分離することを求めた裁判所の命令に直接違反する行為であるとされる。

このログを巡る開示闘争は約1年にわたり法廷で争われてきた。パブリッシャー側は当初、1億2,000万件のチャットログのサンプルを要求した。交渉の結果、OpenAIが保存している総数の約0.5％に相当する2,000万件を提供することで合意した。しかし、OpenAIは2025年10月に方針を転換し、原告の特定の作品名に言及している会話のみを提供すると提案。オナ・T・ワン治安判事は2025年11月にこの絞り込みを却下し、2,000万件のフルサンプルの提出を命じた。シドニー・H・スタイン地区判事も2026年1月5日にこの決定を支持している。

しかし、OpenAIが2025年12月に最終提出したサンプルについて、パブリッシャー側は、裁判所自体が「使用不可能」と評するほどの黒塗りが施されていたと主張している。さらに、提出されたサンプルの中で数百万件のログが差し替えられており、証拠としての信頼性がないと告発している。

■制裁が認められた場合の影響

今回の制裁申し立ては非常に攻撃的な内容だが、最も重大な救済措置を勝ち取るためのハードルは高い。電子的に保存された情報の破棄を規定する連邦民事訴訟規則第37条(e)は、最も厳しい制裁を科す基準として、当事者が「訴訟において相手方がその情報を使用することを妨害する意図」を持って行動したと裁判所が認定することを求めている。単なる過失では不十分である。

パブリッシャー側が求めている具体的な制裁内容は以下の通りである。

1. 信頼性が損なわれたとして、OpenAIが提出した2,000万件の会話ログサンプルを裁判の証拠から排除すること。2. ChatGPTのログに原告の著作権コンテンツの「実質的かつ組織的な」再現が示されていたことを拘束力のある事実として認定すること。3. OpenAIが裁判において、提出されたログが報道機関の記事の大規模な再現を示していないと主張することを禁止すること。4. OpenAIが当初から保有していたとされる証拠を追及するために発生した弁護士費用および訴訟費用の支払いを命じること。5. OpenAIによる証拠破棄の疑いについて陪審員に説明（不利益推認の指示）を行うこと。

特に2番目と3番目の救済措置が認められた場合の影響は甚大である。裁判官が、ChatGPTが組織的に著作権で保護された報道記事を再現していたという事実を（パブリッシャー側による立証なしに）認定すれば、OpenAIの「公正利用（フェアユース）」の主張は極めて困難になり、損害賠償額も跳ね上がることになる。

■OpenAI側の反論と業界への影響

OpenAIはこれらの告発を否定し、制裁申し立ては原告側の訴訟戦術に過ぎないと反論している。OpenAIの広報担当者であるドリュー・プサテリ氏は声明で、「タイムズ紙の主張が弱まり、我々に対する請求の取り下げを余儀なくされる中で、彼らはこの訴訟とは無関係の人々のプライバシーを侵害しようと執拗に試みており、あからさまに虚偽の告発を行っている。我々は今後もユーザーのプライバシーと、確立されたフェアユースの原則を守り続ける」と述べた。

OpenAIは一貫して、チャットログの提出に対する抵抗は妨害工作ではなく、ユーザーのプライバシーを守るための原則的な立場であると主張してきた。しかし、ワン判事とスタイン判事は、匿名化と既存の保護命令の組み合わせによってユーザーのプライバシーは十分に保護されるとして、OpenAI側のプライバシーに関する主張を退けている。

ニューヨーク・タイムズ紙が2023年12月にOpenAIとマイクロソフトを提訴して始まったこの訴訟は、現在17の報道機関による16の著作権訴訟が統合されている。AIシステムを許諾なしに著作権テキストでトレーニングすることが著作権侵害にあたるのか、それともフェアユースによって保護されるのかという中心的な法的問いは依然として未解決である。しかし、今回の制裁申し立てが成功すれば、今後の訴訟は「侵害があったかどうか」の争いから、「その損害額がいくらになるか」という争いへと一変することになる。

■注目ポイントQ&A

●「Project Giraffe」とは何ですか？なぜこの訴訟で重要視されているのですか？

Project Giraffeは、ChatGPTの出力が著作権で保護されたテキストを再現したインスタンスを検知・記録するために、OpenAIが提訴直後に導入したとされる内部ツールです。これには「ブルームフィルター」と呼ばれる技術が使われていました。OpenAIは裁判所に対し、出力から著作権コンテンツを検索することは技術的に不可能だと説明していたため、このツールの存在は同社の主張と直接矛盾する決定的な証拠とみなされています。

●パブリッシャー側が求めている最も厳しい制裁内容は何ですか？

ChatGPTのログに原告の著作権コンテンツが「実質的かつ組織的」に再現されていたことを、裁判における確定事実として認定することです。これが認められれば、パブリッシャー側は最も困難なプロセスである「侵害の立証」をスキップして、損害賠償額の交渉に移行することができます。

●制裁が認められるためには、OpenAIが意図的に証拠を破棄したことを証明する必要がありますか？

はい。連邦民事訴訟規則第37条(e)に基づき、最も厳しい制裁を科すためには、単なる過失ではなく、相手方に証拠を使わせないという「意図」があったことを裁判所が認定する必要があります。保存命令が出た後もログの消去を継続していたかどうかが焦点となります。

●ChatGPTユーザーの会話がこの訴訟によって公開される可能性はありますか？

裁判所はOpenAIに対し、匿名化された2,000万件の会話ログのサンプルを原告側に提出するよう命じており、これらは保護命令のもとで管理されています。ユーザーの個人名は伏せられており、裁判所は匿名化と保護命令によってユーザーのプライバシーは十分に守られると判断しています。

元記事: Deposition Reveals OpenAI Tracked Its Own Copyright Violations While Claiming It Could Not