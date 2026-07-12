EU、MetaをDSA違反で正式警告――無限スクロールなどの「中毒性設計」を問題視

欧州委員会は2026年7月10日（現地時間）、Metaが提供するInstagramとFacebookの設計について、ユーザーのスクロールを止めにくくする「中毒性のあるデザイン」を採用しているとして、デジタルサービス法（DSA）違反の疑いで正式に警告（暫定的な事実認定）した。この判断が確定した場合、Metaには120億ドル（約1兆9,440億円）を超える制裁金が科される可能性があるほか、プラットフォームの根本的な仕組みの再構築を迫られることになる。本件は、SNSの「アテンション（関心）最大化ビジネスモデル」に対する、EUによるこれまでで最も影響力の大きい挑戦となる。

■「オートパイロット状態」を生み出す4つの設計メカニズム

欧州委員会が問題視しているのは、「無限スクロール」「動画の自動再生」「プッシュ通知」、そしてユーザーのエンゲージメント履歴に合わせて最適化された「高度にパーソナライズされたアルゴリズムによるおすすめフィード」の4つの設計メカニズムだ。これらは2026年7月13日に欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長に提言を行う予定の「子どものオンライン安全に関するEU特別パネル」の動きに先駆けて公表された。

欧州委員会の見解によれば、これらの機能が組み合わさることで、ユーザーの脳は行動科学でいう「オートパイロット（自動操縦）モード」に移行してしまう。これにより、かつてのインターフェースに存在していた自然な「閲覧を終了するきっかけ（シグナル）」が排除され、意図的に設計された継続ループに置き換わっているという。

今回の措置が、これまでのDSA執行と一線を画すのはその法理だ。2025年12月にX（旧Twitter）に科された1億2,000万ユーロ（欺瞞的デザインと広告透明性の欠如）や、2026年5月にTemuに科された2億ユーロ（違法製品リスクの評価怠慢）への制裁金は、コンテンツモデレーションや透明性の義務違反を対象としていた。これに対し、今回のMetaへの警告は、コンテンツがどのように提供され、セッションがどのように終了する（あるいは終了しない）かという「ユーザー体験の設計アーキテクチャ（製品設計の意思決定）」そのものが、DSA第25条、第34条、第35条に基づく法的責任の対象になると主張している。

■「無限スクロール」にオフスイッチがないという法的問題

欧州委員会の主張は、具体的なエンジニアリングの議論に基づいている。無限スクロールや自動再生は、単に魅力的なコンテンツを表示するだけでなく、ユーザーが「視聴を止める」という選択をするためのインターフェース機構を能動的に排除しているという点だ。かつての「ページネーション（ページ割り）」は、ユーザーに「このページの最後に達しました」という自然な停止ポイントを提供していた。しかし自動再生は、自発的に再生ボタンを押す行為を不要にする。また、プッシュ通知はスロットマシンと同じ心理メカニズムである「変動比率スケジュール」に基づいて配信されるよう設計されており、ユーザーは次にいつ報酬（新しい情報）が得られるか予測できず、すっきりと利用を終えることができなくなる。

学術研究者らは、無限スクロールを「アテンション捕捉型ダークパターン」に分類している。これは、ユーザーを自身の本来の意図とは異なる行動へと誘導する設計カテゴリを指す。欧州委員会は、操作的なインターフェース設計を禁止するDSA第25条に基づき、この構造的な再分類を単なるラベル貼りではなく、運用上の法的な認定事実として扱っている。Metaが現在提供している「時間制限リマインダー」や「メンタルヘルスリソースへのリンク」などの対策は、コンテンツ層での対処にとどまり、設計層の強迫的なアーキテクチャ自体に手を触れていないため、不十分であると判断された。

この法理が最終決定で確定すれば、ビジネスモデルが「自然な停止ポイントの排除」に依存しているプラットフォームは、たとえ任意のオプトアウト（無効化）ツールを提供していたとしても、構造的にDSA違反とみなされることになる。この先例は、Metaにとどまらず、EU内で事業を展開するすべての超巨大オンラインプラットフォーム（VLOP）に影響を及ぼす。

■欧州委員会が調査で突き止めた事実

2024年5月16日に正式開始された欧州委員会の2年間にわたる調査は、MetaがDSA第34条および第35条で義務付けられている「プラットフォーム設計がユーザーの身体的・精神的健康に及ぼすシステム的なリスク」の適切な評価を怠ったという、具体的な法的不履行に焦点を当てている。

第34条は、VLOPに対し、自社サービスの「設計または機能」から生じる危害について年次のリスク評価を行うよう義務付けている。また第35条は、特定されたリスクに対する適切な緩和措置を求めている。欧州委員会は、Metaがそのどちらも行っていなかったと認定した。特に、Metaは「未成年者が夜間にInstagramやFacebookに費やす時間に関する既存の情報を無視していた」と指摘。これは準拠したリスク評価において必ずフラグを立てるべき指標である。さらに、Metaの製品チームは、エンゲージメント最大化機能が未成年者や脆弱な成人の強迫的な利用にどのように加担するかを十分に評価しないまま、「Reels（リール）」や「Stories（ストーリーズ）」を開発したと結論付けた。

欧州委員会は、Metaの既存の対策も一蹴した。セーフティセンター経由でアクセスするメンタルヘルスリソースへのリンクなどの啓発機能は、簡単に無視できるため設計レベルの問題解決には不十分であるとされた。また、ペアレンタルコントロールツールは多くの保護者が持たないレベルの技術的知識を必要とし、時間制限リマインダーも容易に無視できるものであると指摘された。

■EUが要求する4つの設計変更

暫定的な事実認定では、具体的な是正措置のあり方が示されている。欧州委員会はMetaに対し、以下の対応を求めている。

1. 無限スクロールと動画の自動再生をデフォルトで無効化し、オプトイン（ユーザーの同意による有効化）方式に変更すること。2. 外部リソースへのリンクではなく、アプリ内の設計レベルで効果的なスクリーンタイム休憩メカニズムを実装すること。3. おすすめアルゴリズムを再設計し、エンゲージメント偏重を抑え、フィードを駆動している過度なパーソナライズの強度を下げること。4. ユーザーを強迫的なエンゲージメントパターンに移行させるツールとして指摘されたプッシュ通知に対処すること。

これらは情報開示の要求ではなく、構造的な変更要求である。リスボンのNOVAスクール・オブ・ローのファブリツィオ・エスポジト准教授（私法）はAl Jazeeraに対し、これらの違反指摘はMetaのビジネスモデルの「核心を突くもの」であると語った。エンジニアリングレベルでの要求の本質を理解すれば、この指摘はより明確になる。つまり、EUが求めているのは「スロットマシンの仕組みに対する警告ラベルの貼付」ではなく、「スロットマシンの仕組みそのものの撤去」なのだ。

■Metaの反論：ティーンアカウントと問題の複雑性

Metaは即座にこの認定に反論した。同社の広報担当者であるベン・ウォルターズ氏は、CNBCなどの複数メディアに対し、「これらの暫定的な認定には同意できない。これらは、当社がティーンを保護するために講じてきた重要な措置を正確に反映していない」と述べた。

同社は、調査開始以降の誠実な準拠への取り組みの証拠として、保護者が夜間のアクセスをブロックしたり、1日のスクリーンタイムを15分に制限したりできる「ティーンアカウント（Teen Accounts）」の導入を具体例として挙げた。ウォルターズ氏はさらに、「当社は、ティーンに安全でポジティブなオンライン体験を提供するという欧州委員会のコミットメントを共有しており、今後も建設的な対話を続けていく」と付け加えた。

また、SNSの中毒性を巡る訴訟において、Metaは法廷で「ティーンのメンタルヘルスは極めて複雑で多面的な問題」であり、単一のアプリに関連付けることはできないと主張してきた。しかし、欧州委員会の暫定認定は、まさにそのフレーミング自体を問題視している。危害の原因を、無限スクロールや自動再生といった具体的な設計ではなく、「複雑な社会的要因」に帰するようなリスク評価は、「自社サービスの設計または機能」から生じるリスクを評価するというDSAの義務を満たしていないという見解だ。

Metaには今後、欧州委員会の調査ファイルを閲覧し、正式な書面による弁明を提出する権利が与えられている。今回の暫定認定は、最終的な結果を予断するものではない。

■米国でも進む法的な包囲網

今回のEUによる措置は、孤立した動きではない。2026年3月、米国のカリフォルニア州とニューメキシコ州の2つの陪審員裁判において、プラットフォームの中毒性設計を巡る訴訟でMetaに対する有罪評決が下された。カリフォルニア州の陪審は、代表的な個人傷害訴訟において、InstagramとYouTubeが中毒的な利用を助長する形で過失を伴って設計され、その過失が若い原告に危害を与えたと認定し、総額600万ドル（約9億7,200万円）の賠償を命じた（Metaの責任割合は70％）。また、ニューメキシコ州の陪審は、州検察官が提起した消費者保護訴訟において、3億7,500万ドル（約607億5,000万円）の支払いを命じた。

Metaは両評決を不服として控訴している。欧州委員会が暫定認定を公表する2日前の2026年7月8日、Metaはカリフォルニア州の訴訟について正式な控訴通知を提出した。

さらに2026年5月には、1,200件以上の同種の学区訴訟の代表事例となったケンタッキー州の地方学区の訴訟において、全被告による総額2,700万ドル（約43億7,400万円）の和解が成立した。Metaの個別負担分は被告の中で最大となる900万ドル（約14億5,800万円）だった。各社は法的責任を認めずに和解している。現在、4つの州が総額最大1兆4,000億ドル（約226兆8,000億円）の制裁金を求める訴訟を提起しており、2026年8月にはオークランドで仮の裁判が予定されている。

米国の裁判手続きにおける内部告発者の証言や裁判資料からは、Metaの内部チームがこれらの設計上の懸念をいかに長期にわたって把握していたかが明らかになっている。元データエンジニアのフランシス・ホーゲン氏（2021年）、元セーフティマネージャーのアルトゥーロ・ベハール氏（2023年）、そしてケイシー・サベージ氏（2025年）はいずれも、Metaの自社研究者が未成年者への危害を繰り返し記録していたにもかかわらず、経営陣によって繰り返し却下されたと連邦議会で証言した。裁判資料に引用された内部記録によると、Metaはティーンアカウントをデフォルトで非公開にすれば、望まないダイレクトメッセージのやり取りを1日あたり540万件防止できると試算しながらも、成長へのコストが高すぎるとして導入を見送ったとされている。

■無限スクロールは「中立な技術」ではない

欧州委員会の暫定認定における行動科学的なフレーミングは、単なるレトリックではなく、問題の本質的なメカニズムを反映している。無限スクロールは2006年にデザイナーのアザ・ラスキン氏によって考案されたが、同氏は後に「ポケットの中のスロットマシン」のようになってしまったと公に後悔を表明している。その心理的メカニズムは「変動比率強化スケジュール」と呼ばれる。ユーザーは、次のコンテンツが自分にとっての「報酬」になるかもしれないと考え、その報酬がいつ現れるか予測できないためにスクロールを続ける。自動再生は、視聴を続けるという自発的な選択を排除することで、この効果をさらに悪化させる。プッシュ通知はこれをプラットフォーム外にまで拡張し、昼夜を問わず不規則なタイミングでユーザーにアプローチする。

欧州委員会が2025年7月に公表した、DSA第28条（未成年者保護）を執行するためのガイドラインでは、すでに未成年ユーザーに対して「コア睡眠時間」における自動再生とプッシュ通知のデフォルト無効化を義務付けていた。これは、未成年と成人を区別し、時間帯ベースのデフォルト設定を実装できる技術的アーキテクチャの存在を前提としていた。今回の暫定認定は、この要件を睡眠時間の未成年者だけでなく、すべてのユーザーのデフォルト状態へと拡張するものだ。無限スクロールや自動再生が設計上、誰にとっても有害であるならば、デフォルト状態もそれを反映すべきだというのが欧州委員会の立場である。

■加速するDSAの執行トレンド

今回のMetaに対する措置は、欧州委員会による2026年のSNSまたは大規模マーケットプレイスに対する3件目の主要なDSA執行事例となる。2026年2月6日に出されたTikTokに対する暫定認定でも、無限スクロール、自動再生、プッシュ通知、極度にパーソナライズされたおすすめフィードという同様の機能群が標的となり、TikTok側は「全く根拠がない」として反論している。

このパターンは、欧州委員会が「中毒性設計」をプラットフォーム個別の例外事象ではなく、カテゴリレベルの執行優先事項として追求していることを示している。さらに、この動きは今後の法制化によってさらに強化される見通しだ。欧州委員会は、2026年第4四半期に「デジタル公平法（Digital Fairness Act: DFA）」を正式な法案として提出することを確約している。DFAは、中毒性設計、操作的なパーソナライズ、ダークパターンの禁止をEU消費者保護法に明文化するものであり、DSAの執行理論をベースに、VLOP義務の対象外である一般のデジタルサービスにまで適用範囲を広げるものとなる。

欧州委員会の技術主権・安全・民主主義担当上級副委員長であるヘンナ・ヴィルックネン氏は、公式プレスリリースの中で、今回のMetaへの措置を公衆衛生の観点から次のように位置づけた。「欧州市民の身体的および精神的健康を守ることは、ソーシャルメディアプラットフォームにとって最優先事項でなければならない。デジタルサービス法（DSA）は、サービスの依存性設計とその影響についてプラットフォームの責任を追及するための明確な枠組みを提供している。我々はその執行に全力で取り組む」

■決定を待たずにユーザーや保護者ができる対策

今回の暫定認定は最終決定ではなく、Metaは正式な弁護を行う予定だ。最終的な判断が下されるまでには数ヶ月を要する可能性がある。しかし、規制の進展を待ちたくないユーザーには、今すぐ実行できる実用的な選択肢がある。

InstagramとFacebookの設定メニューでは、すでに自動再生のオフ、プッシュ通知の無効化、そしてInstagramにおいては利用時間制限に達した際のリマインダー設定が可能だ。Metaが2024年から順次導入している「ティーンアカウント」では、18歳未満と判定されたユーザーに対して、夜間のアクセス制限や保護者の判断による15分のスクリーンタイム制限など、より制限の厳しいデフォルト設定が自動的に適用される。これらの対策は、根本的なおすすめアルゴリズムを排除したり、欧州委員会が問題視するエンゲージメント最大化のデフォルト設定を完全に無くしたりするものではないが、規制プロセスが進む間のリスク露出を減らすことには役立つ。

保護者にとっては、欧州委員会が指摘した「ペアレンタルコントロールツールには技術的な知識が必要である」という事実を念頭に置くことが重要だ。プラットフォームが自動的に制限をかけることを期待するのではなく、保護者がティーンと一緒に設定を確認していくことが、現時点で最も確実な緩和策となる。

■Meta、そしてすべてのプラットフォームの今後

欧州委員会の暫定認定が最終的に不遵守決定として確定した場合、Metaは違反の性質、重大性、反復性、期間に応じた制裁金を科される。その上限は、全世界の年間総売上高の6％と定められている。Metaの2025年の売上高（約2,010億ドル弱）を基準にすると、この上限は約120億ドル（約1兆9,440億円）に達する。

しかし、より重大な影響は構造的な変更要求にある。欧州委員会はMetaに対し、両プラットフォームにおいて無限スクロールと自動再生をデフォルトで「オプトイン（同意による有効化）」にすることを求めている。暫定認定で標的となったエンゲージメント最大化の仕組みは、Metaの広告収入モデルを支える平均セッション時間の長さに直結している。そのため、欧州委員会は実質的に、Metaに対して欧州事業の収益エンジンそのものの再設計を求めていることになる。

この要求は、制裁金が最終的にいくらになるかに関わらず適用される。そして、EU内で事業を展開する他のすべてのVLOPも、DSA第34条および第35条（Metaが違反を問われている条項と同じ）の下で同一の義務を負っている。そのため、欧州委員会の設計レベルでの執行理論は、YouTube、Snapchat、Xなど、EU内で4,500万人以上のユーザーを抱えるすべてのプラットフォームに及ぶことになる。これらの企業は今後、自社の年次リスク評価において、自然な停止ポイントを排除する設計レベルのメカニズムを考慮していること、そしてその緩和措置が単にヘルプページへ誘導する以上の実効性を持っていることを証明しなければならない。

■注目ポイントQ&A

●InstagramやFacebookは、ヨーロッパで本当に無限スクロールを廃止するのですか？

欧州委員会の暫定的な事実認定では、DSAに準拠するための条件として、無限スクロールと自動再生をデフォルトで「オプトイン（ユーザーが同意して有効化する方式）」にすることをMetaに求めています。Metaの弁明を経てこの認定が最終決定として確定した場合、EU内のユーザーに対してこの変更が義務付けられます。Metaは認定に同意しない姿勢を示しているため、最終決定後に法廷闘争に発展する可能性もあります。最終決定までのタイムラインは数ヶ月かかるとみられます。

●このEUの判断は、すべてのSNSプラットフォームに影響しますか？それともMetaだけですか？

今回の暫定認定自体はMetaのInstagramとFacebookを対象としたものです。しかし、「自然な停止ポイントを排除する設計アーキテクチャはシステム的なリスクであり、DSA第34条および第35条に基づく評価と緩和が必要である」という欧州委員会の執行理論は、EU内で月間4,500万人以上のユーザーを抱えるすべてのプラットフォームに適用されます。実際に欧州委員会は、2026年2月にTikTokに対しても同様の機能群を対象とした同等の暫定認定を出しています。さらに、2026年第4四半期に法案提出が予定されている「デジタル公平法（DFA）」により、VLOP以外の一般的なデジタルサービスにも同様の規制が広がる可能性があります。

●「中毒性設計（アディクティブ・デザイン）」とは何ですか？なぜEUはこれを法的な問題としているのですか？

中毒性設計とは、スロットマシンを魅力的にしている心理メカニズムである「変動比率強化スケジュール」を利用し、プラットフォームの滞在時間を最大化するように設計されたインターフェース機能のことです。無限スクロールはページの区切り（停止シグナル）を排除し、自動再生は視聴を続けるという自発的な選択を不要にし、不規則に届くプッシュ通知はアプリから離れることを困難にします。EUがこれを法的な問題とするのは、DSA第25条が「操作的なインターフェース設計」を明示的に禁止しており、第34条および第35条がユーザーの心身の健康に対するシステム的リスクの評価と緩和を義務付けているためです。欧州委員会は、Metaのリスク評価がこれらの機能による強迫的利用への影響を考慮していなかったと結論付け、是正措置は単なる情報開示ではなく設計レベルで行われるべきだと主張しています。

●Metaが欧州でデフォルト設定を変更した場合、世界全体でも変更されますか？

Metaは欧州での設計変更をグローバルに適用する意向を表明しておらず、今回の暫定認定自体に全面的に反論しています。しかし、過去のGDPR（一般データ保護規則）やDMA（デジタル市場法）の執行など、EUによる規制圧力を受けてMetaが導入した変更が、最終的に他地域へも拡大された事例は存在します。また、Metaは米国でも複数の陪審員評決や、総額最大1.4兆ドルを求める4つの州による訴訟、2026年8月に予定されているオークランドでの裁判など、多大な法的リスクに直面しており、EUの規制結果とは独立して、米国の裁判所や立法者からも同様の圧力を受けています。

元記事: EU Charges Meta With Addictive Design: Infinite Scroll Violates DSA Health Rules