GitHub Copilotが大変革　無料でAIエージェント解禁、JetBrains対応とコスト管理強化を同時発表

GitHubは、自律型AIコーディングの敷居を下げ、主要なエンタープライズIDEエコシステムへの対応を拡大し、管理者が求めていた支出管理機能を提供する3つの重要なアップデートを1週間足らずの間に立て続けに発表した。これにより、無料プランのデベロッパーでも完全なエージェントセッションを実行できるようになり、JetBrainsユーザーはエディタを切り替えることなくCodexを実行可能になった。さらに、企業のコストセンターは部門間でのAIクレジット消費を制限できるようになり、いずれの発表も段階的な改善にとどまらない大きな変革を示している。

■無料プランを含む全デベロッパーに開放されたCopilotデスクトップアプリ

GitHubは2026年7月7日（現地時間）、スタンドアロンのCopilotデスクトップアプリが、無料プランのアカウントやGitHub Educationライセンスを含む、すべてのCopilotプランで利用可能になったと発表した。対応OSはmacOS、Windows、Linuxである。

この拡張が重要なのは、デスクトップアプリがVS CodeなどのIDE内にあるCopilot拡張機能とはアーキテクチャ上、明確に異なるためである。1つのエディタセッション内で単一のアシスタントとして動作するのではなく、デスクトップアプリは各タスクを、独自の「git worktree」に支えられた独立したエージェントセッションとして処理する。

git worktreeとは、メインのチェックアウトと同じリポジトリ履歴やオブジェクトストアを共有しながらも、独自のブランチ、ファイル、gitインデックスを維持する個別の作業ディレクトリのことである。デスクトップアプリが並行セッションを起動すると、物理的に隔離されたディレクトリである新しいworktreeが作成される。これにより、あるセッションで新機能を構築しているエージェントが、別のセッションでリファクタリングを行っているエージェントのファイルを誤って上書きするのを防ぐことができる。ファイルの衝突やコンテキストの汚染、単一の作業ディレクトリ内で複数のエージェントが競合することによるインデックスの破損を起こすことなく、複数のタスクを完全に並行して進めることが可能になる。

デベロッパーは、GitHubのIssue、オープンされたプルリクエスト（PR）、またはプレーンテキストのプロンプトからセッションを開始できる。完了した作業は、既存のチームレビュー要件やブランチ保護ルールに沿って反映されるため、アプリは既存のワークフローをバイパスするのではなく、そこに組み込まれる形で機能する。

今週まで、このアプリはテクニカルプレビュー期間中であり、有料のCopilot加入者に限定されていた。GitHubの1億5,000万以上の登録アカウントの大部分を占める無料プランのデベロッパーはアクセスできなかったが、その制限は撤廃された。

■「BYOK（キー持ち込み）」が持つ重要な戦略的意味

デスクトップアプリの発表において、注目すべき詳細な機能がある。Copilotプランを契約していないデベロッパーでも、独自のモデルプロバイダーの認証情報を持ち込むことでアプリを使用できる機能、すなわち「BYOK（bring-your-own-key）」である。

一見すると、BYOKはCopilotのサブスクリプションを望まないデベロッパー向けの救済策のように思える。しかし、戦略的レベルでは別の意味を持つ。これは、GitHubのエージェント実行レイヤー（タスク管理アーキテクチャ、git worktreeのオーケストレーション、IssueからPRへのワークフロー統合、ブランチ保護の適用）を、モデルのサブスクリプションから切り離すものである。OpenAIやAnthropicにAPIアクセス料を直接支払っているデベロッパーは、GitHub Copilotの料金を支払うことなく、GitHubのオーケストレーションインフラを利用できる。GitHubは、サブスクリプションを獲得できなくても、エージェント実行環境におけるシェアを確保できることになる。

これこそがプラットフォーム戦略の常套手段である。MicrosoftはVS Codeで同じパターンを実行した。エディタレイヤーを自社で押さえ、その上で拡張機能市場を競合させたのである。GitHubは現在、エージェントレイヤーでこれと同等の戦略を実行している。オーケストレーションの実行環境を自社で押さえ、その上での推論契約をモデルプロバイダー間で競合させる。デスクトップアプリのタスク管理、worktreeの隔離、レビュー統合を中心にワークフローを構築するデベロッパーは、どのAIモデルを使用しているかに関わらず、GitHubのインフラ上で開発を行うことになる。

なお、BusinessおよびEnterpriseプランの組織において、チームメンバーがこのデスクトップアプリを使用するには、管理者の対応が必要となる。管理者は、組織のポリシー設定を通じてCopilot CLIへのアクセスを有効にする必要がある。

■JetBrainsにおけるCopilotの進化

同日、GitHubはJetBrainsのIDE（IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStormなどを含む）において、Codexがエージェントプロバイダーとしてパブリックプレビューで利用可能になったことを発表した。

JetBrainsのツール群は、Java、Kotlin、Python、.NETのエンタープライズ開発において大きなシェアを占めており、月間アクティブユーザー数は数百万人規模にのぼる。これらのユーザーは歴史的に、Copilotのエージェント機能の多くが最初に登場したVS Code環境とは異なるエコシステムで活動してきた。これまでもJetBrains内でCopilotのチャットやコード補完は利用できたが、自律的な複数ステップのコーディングエージェントセッションはVS Codeの領域にとどまっていた。今回のアップデートでその格差が解消される。

JetBrainsでCodexをセットアップするには、ローカルマシンにCodex CLIをインストールし、IDEの設定からGitHub Copilotのチャット設定でCodexを有効にしてCLIのパスを指定し、チャットパネルのエージェント選択でCodexを指定する手順が必要となる。BusinessおよびEnterpriseの契約者は、管理者がエディタのプレビュー機能ポリシーを事前に有効にする必要がある。

このアップデートでは、現実のエージェント利用パターンを反映したワークフローの改善も行われている。新しい「/plugins」ダッシュボードにより、開発者はセッション開始前に再設定することなく、アクティブなセッション中に拡張機能をインストールして切り替えることができる。また、「/mcp list」コマンドにより、どのModel Context Protocol（MCP）サーバーが接続されアクティブであるかが表示される。さらに、Copilot CLIセッションの承認設定には、ポリシーごとの確認ダイアログを挟む「Default Approvals」、ツールの呼び出しを自動承認する「Bypass Approvals」、すべてのツール呼び出しを自動承認し、確認の質問にも自動で回答する「Autopilot」の3つの明示的な許可モードが用意された。Autopilotモードは、開発者がエージェントの判断を信頼できる限定的なタスクにおいて、完全にハンズフリーでの実行を可能にするが、支出上限を設定していないチームにとっては、AIクレジットを大幅に消費する要因になりやすいモードでもある。

なお、JetBrainsは独自のIDE内蔵AI製品（自社オープンソースモデル「Mellum」をベースにしたコーディングエージェント「Junie」など）を提供しており、低遅延の無制限コード補完を無料枠で提供している。CopilotのJetBrains拡張は、デベロッパーがすでにネイティブなAI選択肢を持っているエコシステムに参入することになるため、単にアクセスできることだけでなく、機能の深さやワークフローの統合具合が差別化要因となる。

■9月の請求リセットを前に、管理者に支出管理手段を提供する「クレジットプール」

GitHubは2026年7月2日、Copilot BusinessおよびEnterpriseの管理者向けに「AIクレジットプール」機能を公開した。これは、コストセンターの所有者が、企業全体で共有する月間のAIクレジットのうち、個々のコストセンターが消費できる上限を設定できる機能である。

このタイミングでの導入には重要な意味がある。GitHubが2026年6月1日にすべてのCopilotプランをトークンベースの課金（定額のプレミアムリクエスト割り当てから、1クレジット＝0.01ドル（約1.62円、1ドル＝162円換算）のGitHub AIクレジット制）に移行した際、エージェントワークフローを実行するエンジニアリングチームは、課金計算がこれまでの予算編成とは根本的に異なることに気づいた。GitHubが2026年5月に発表した調査によると、エージェントによるコーディングタスクは、標準的な1往復のチャットクエリと比較して約1,000倍のトークンを消費するという。最先端モデルを使用して大規模なファイルをリファクタリングし、テストを実行し、エラーを繰り返すセッションでは、キャッシュされたシステムプロンプト、ツール定義、セッション状態を含むコンテキストウィンドウ全体を再送信する個別のモデル呼び出しが数十回発生することがある。スタンフォード・デジタルエコノミー・ラボの調査によると、この再送信されたコンテキストだけで、エージェントの総推論コストの約62%を占めている。開発者からは、負荷の高いエージェントワークフローにおいて、月額の請求額が29ドルから750ドル（約12万1,500円）へ、あるいは50ドルから3,000ドル（約48万6,000円）へと急増したことが報告されている。Uberは2026年のAIコーディング予算全体をわずか4ヶ月で使い果たしたとされている。

クレジットプールが存在する前は、利用頻度の高い単一のチームが企業全体の共有クレジット残高を使い果たしてしまい、他の部門が割り当て分を消費できなくなる事態が発生していた。これは予期せぬ超過料金の発生や、不確実な社内課金管理の原因となっていた。新しいAIクレジットプールは、コストセンターが割り当てられたCopilot BusinessおよびEnterpriseライセンスの資金以上のクレジットを使用することを防ぎ、各グループが支払った範囲内に収まるようにする。

この仕組みは、継続的な手動管理を必要としないように設計されている。GitHubは、コストセンターに割り当てられたライセンスからプール制限を自動的に計算し、ライセンスの追加や削除に応じて調整する。また、管理者はコストセンターが上限に達したときの挙動として、それ以上の利用をブロックするか、超過利用を許可して従量課金に移行するかを選択できる。

重要なアーキテクチャ上の違いとして、クレジットプールは「ライセンスに付属する月間クレジット（含まれる利用プール）」を管理するものであり、含まれるクレジットが枯渇した後に発生する従量課金フェーズを管理する「コストセンターごとの予算」とは別物である。完全な支出管理には、両方のメカニズムを管理する必要がある。現在、クレジットプール管理はREST API経由でのみ利用可能で、コストセンター設定UIでの管理機能は開発中である。なお、Business（ユーザーあたり月額30ドル（約4,860円）相当）およびEnterprise（ユーザーあたり月額70ドル（約1万1,340円）相当）向けのプロモーション用クレジットバッファーは2026年8月31日まで提供され、その後は標準レベルに戻る。

■1週間に3つの発表が意味するもの

これら3つのアップデートは、それぞれ異なるターゲット層を対象としており、それこそが重要である。デスクトップアプリを無料プランのユーザーに開放することは、GitHubエコシステムにおける最大の層にアプローチすることになる。JetBrainsへのCodex導入は、エージェント型コーディングの波を待っていたエンタープライズデベロッパー層にアプローチする。そしてクレジットプールは、実際の組織内でエージェントワークフローをスケールさせるために承認が必要となる、ITや財務のステークホルダーにアプローチするものである。

長期的に追跡すべきなのは、デスクトップアプリにおけるBYOKオプションの動向である。競合するモデルプロバイダー（OpenAI、Anthropic、あるいは今後参入する企業）を利用するデベロッパーが、GitHubのデスクトップアプリ内で日常的にエージェントワークフローを構築するようになれば、GitHubはモデルのサブスクリプションを獲得できなくても、エージェントのオーケストレーションレイヤーでの足場を築くことができる。この足場は、競合する実行環境ではなく、GitHubのインフラを通過するIssueからPRへのワークフロー、worktreeセッション、レビューサイクルごとに強固なものになっていく。モデル市場が統合されるか断片化するかに関わらず、オーケストレーションプラットフォームはスイッチングコストを蓄積していくことになる。

■注目ポイントQ&A

●GitHub Copilotの無料プランでも、新しいデスクトップエージェントアプリを使用できますか？

はい、2026年7月7日より利用可能です。GitHubは、Copilot FreeやGitHub Educationアカウントを含むすべてのプラン層にCopilotデスクトップアプリを開放しました。また、Copilotプランを契約していないデベロッパーでも、BYOK（キー持ち込み）オプションを通じて独自のモデルプロバイダーの認証情報を接続することでアプリを使用できます。

●Copilotデスクトップアプリと、Copilot VS Code拡張機能の技術的な違いは何ですか？

VS Code拡張機能は、単一の共有作業ディレクトリ内でCopilotを実行します。一方、デスクトップアプリは、エージェントセッションごとに個別の「git worktree」を作成します。これは独自のブランチ、ファイル、gitインデックスを持つ物理的に隔離されたディレクトリであり、リポジトリの履歴とオブジェクトストアのみを共有します。このアーキテクチャにより、ファイルの衝突やコンテキストの混乱を起こすことなく、同じコードベース上で複数のセッションを並行して進めることができます。

●GitHub AIクレジットプールは、どのようにして企業チームの請求超過を防ぐのですか？

クレジットプールは、特定のコストセンターが請求期間中に消費できる、企業全体の共有月間AIクレジットの上限を設定します。上限に達した際、管理者はそれ以上の利用をブロックするか、有料の超過分として継続を許可するかを選択できます。なお、この機能はライセンスに付属する月間クレジットを管理するものであり、超過後の従量課金を管理する予算管理とは別個に設定する必要があります。

●JetBrainsへのCodex統合により、JetBrains内で完全に自律的なコーディングエージェントを実行できるようになりますか？

はい、2026年7月7日よりパブリックプレビューとして利用可能です。デベロッパーはVS Codeに切り替えることなく、IntelliJ IDEA、PyCharm、WebStorm内から自律的なエージェントセッションを実行できます。これには、ツールの呼び出しを自動承認し、確認の質問に自動で回答する「Autopilot」モードも含まれます。ただし、BusinessおよびEnterpriseユーザーがアクセスするには、管理者がエディタのプレビュー機能ポリシーを有効にする必要があります。

元記事: GitHub Copilot Breaks Agent Barrier: Free Desktop App, JetBrains, Cost Controls