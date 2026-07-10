EU一般裁判所、Googleの「時間稼ぎ」を封じる判決――AndroidのAI機能開放期限まで残り18日

欧州連合（EU）一般裁判所は2026年7月8日、Appleによるデジタル市場法（DMA）上のゲートキーパー指定に対する不服申し立てを却下する判決を下した。この判決により、GoogleがAndroidのAI統合レイヤーや検索データの開放命令を遅らせるための「最後の法的手段」が事実上封じられた。欧州委員会が設定した2026年7月27日の期限まで残り18日となるなか、モバイルOSにおけるAIアシスタントの競争環境を定義する世界初の規制判断が下される見通しだ。

■Appleの敗訴がGoogleの「時間稼ぎ」を不可能に

ルクセンブルクのEU一般裁判所（第8部、裁判官5人制）は7月8日、AppleによるDMAゲートキーパー指定に対する3つの不服申し立てをすべて却下した。裁判所は、App StoreとiOSが引き続きDMAの義務を完全に負うことを確認し、iMessageに関するAppleの申し立てについては不適法として却下した。Appleは欧州司法裁判所に法律審として上訴できるが、上訴中も順守義務は維持される。

この判決でGoogleにとって最も影響が大きいのは、Apple以外の文脈に触れた部分である。裁判所は、Appleが指定そのものではなく、指定に伴う「相互運用性の義務」を争おうとしたと指摘した。この義務は、欧州委員会が具体的な是正措置（執行決定）を下した段階で初めて具体化するものである。ブリュッセルの法律事務所ホワイト＆ケースのコンペティション法パートナーであるアシマキス・コミノス氏は、この判決の論理を「手続き上の障壁」と表現し、欧州委員会が具体的な執行決定を下す前に相互運用性の要件を争おうとしたAppleの試みは「時期尚早」だったと指摘した。また、モントリオール大学のピエール・ラルーシュ教授（法・イノベーション担当）は、裁判所はAppleの主張に妥当性があるかどうかを判断せず、現時点ではその主張を提起する権利がないと判断したため、これらの議論は「別の訴訟で再び持ち上がることになる」と述べた。

この「順序のルール（sequencing rule）」と呼ばれる手続き上の原則は、Appleだけでなくすべてのゲートキーパーを縛る。Alphabet、Amazon、ByteDance、Meta、Microsoftは、具体的な是正措置が下される前に、抽象的な段階でDMAの義務を争うことはできないと知ることになった。Googleにとって、この制約は最も重要なタイミングで課されることになる。欧州における競争において戦略的に極めて重要な2つの拘束力のある仕様決定の期限が18日後に迫っており、事前の差し止め請求を行うための法的な窓口は閉ざされた。

■7月27日にGoogleに突きつけられる2つの決定

欧州委員会は2026年1月27日、Googleに対して2つの並行した仕様策定手続きを開始した。これらには6カ月の法定期限が設けられており、いずれも7月27日までに結論を出さなければならない。

1つ目の「ケースDMA.100220」は、DMA第6条第7項に基づくもので、AndroidのAI相互運用性を対象としている。欧州委員会が4月27日にGoogleに送付した予備的見解では、Googleに対し、Geminiが使用しているAndroidのハードウェアおよびソフトウェア機能への「無償かつ効果的な相互運用性」をサードパーティのAI開発者に提供することを求めている。この仕様は、競合AIサービスが独自のウェイクワードやシステム全体の入り口を介して起動できること、ユーザーの画面上の内容を理解しアプリをまたいでタスクを実行できること、Geminiと同等の応答性を確保するためのハードウェアおよびソフトウェア資源へのアクセス、そしてGeminiがユーザーの文脈を理解するためのデバイス上データフローへのアクセス、という4つの領域をカバーしている。

2つ目の「ケースDMA.100209」は、第6条第11項に基づくもので、Google検索のデータを対象としている。これは、Google検索の匿名化されたランキング、クエリ、クリック、閲覧データを、競合する検索エンジンや、極めて重要な点としてAIチャットボットプロバイダーに対して、公正、合理的かつ非差別的な（FRAND）条件で共有することを義務付けるものである。欧州委員会の予備的仕様では、どのデータを流すべきか、どのように匿名化すべきか、価格設定はどうあるべきか、どのような監査体制を敷くべきかがフィールドレベルで定義されている。欧州委員会は「2026年7月27日までに最終決定を採択する」と公式に認めている。

両手続きに関するパブリックコンサルテーションはすでに終了しており、現在は決定書の作成が進められている。

■AndroidのAIアクセス格差がもたらす技術的課題

DMA.100220における相互運用性の争いは抽象的なものではない。これは、現在のAndroidの構造における、具体的かつ測定可能な技術的非対称性に関するものである。

Androidにおけるウェイクワードによる起動は、OSレベルの専用オーディオ検出レイヤーを介して機能する。GoogleのGeminiは、ホームボタンやナビゲーションハンドルの長押しというシステム全体のジェスチャーから起動できるが、この主要なインタラクションポイントは現在、GeminiまたはGoogleの「かこって検索（Circle to Search）」機能にのみ割り当てられている。サードパーティのAIサービスは独自のアプリを構築してユーザーに手動で開くよう求めることはできるが、Googleが現在公開していないAPIアクセスがなければ、同じシステムレベルのジェスチャーに登録することはできない。

画面上の文脈把握（コンテキスト認識）についても同様の格差が存在する。Geminiは、Androidがサードパーティ開発者に提供している公開の「ユーザー補助サービス（Accessibility Services）」レイヤーを超えた、特権的なシステムレベルのAPIを使用して、ユーザーの画面に現在表示されている内容を読み取り、それに基づいて動作できる。標準的な開発者向けAPIを介して動作する競合AIサービスは、Geminiの組み込み統合が提供するものよりも高い遅延と、制限された文脈アクセスに直面している。

さらに、ハードウェア資源の割り当てという問題もある。Geminiは、現代のAndroidデバイスに搭載されているニューラルプロセッシングユニット（NPU）などのデバイス上AIハードウェアのスケジューリングにおいて、標準的なAndroidのスケジューリングを介して競合する他社サービスよりも低い推論遅延を実現するレベルの統合の恩恵を受けている。欧州委員会が提案している措置はこれら3つの格差すべてに対処するものであり、Googleに対し、Geminiに提供されているものと同じ条件で各カテゴリへのアクセスを提供することを求めている。

Googleは、シニア・コンペティション・カウンセルのクレア・ケリー氏を通じて、「Androidは設計上オープンである」とし、同社はすでに競合他社に検索データをライセンス供与していると主張し、このアプローチを「不当な介入」と公に批判している。また、同等なAIハードウェアへのアクセスを義務付けることは「ユーザーのプライバシー、セキュリティ、およびイノベーションを損なう可能性がある」との懸念も示している。これらの主張は7月27日以降の法的異議申し立ての基礎となる可能性があるが、決定が下される前にそれを阻止するために持ち出すことはできない。

■検索データ共有命令がもたらす実質的な変化

DMA.100209における検索データの仕様は、Googleが欧州の検索市場を支配していることに起因する構造的な競争不均衡に対処するものである。

Google検索はEUの検索市場で約95%のシェアを握っており、この圧倒的な集中によって生成されるクエリ、クリック、ランキングのシグナルの非対称性は、規模的に再現不可能なものである。これらのシグナルは、検索アルゴリズムやAI検索（RAG）システムを訓練し改善するための主要なインプットとなる。競合他社は、より小規模な検索インデックスを構築したところで同等の訓練データを生成することはできない。データの価値は、競合他社が到底及ばない規模でGoogleが処理するクエリの量そのものから生まれるからである。

欧州委員会の仕様は、第6条第11項のデータ共有義務をAIチャットボットプロバイダーにも明示的に拡大している。これは、検索と同等の機能を実行するあらゆるサービスを適格なデータ受信者として扱うという、2026年におけるDMAの再解釈である。欧州委員会が説明する論理によれば、チャットボットを通じて情報を求めるユーザーは、機能的にウェブ検索と同等の行為を行っている。どちらも情報検索の形態であり、同じ基礎的なシグナルプールに依存している。AIチャットボットプロバイダーがGoogleのランキングやクリックデータにアクセスできるようになれば、検索に裏付けられたAI回答を生成するための競争力のあるインプットを得ることができる。現在、彼らはこれをGoogleから商業的にライセンス取得するか、はるかに小さな規模で自ら生成するしかない。

欧州委員会の競争政策担当責任者であるテレサ・リベラ氏は、手続き開始時にその基本理念を語っている。目標は、AIへの移行の可能性を最大限に引き出し、競争環境が少数の巨大企業だけに有利に傾くことなく、オープンで公平であることを保証することである。

■Geminiの囲い込みが進む中でのタイミングの緊急性

規制のスケジュールが重要視される理由の一つは、手続きが進行している間にGoogleが産業面で進めていた動きにある。Googleは2026年初頭にAndroid上でのGoogleアシスタントからGeminiへの移行を完了し、欧州および世界中のすべてのAndroid端末でGeminiをデフォルトのAI体験とした。欧州委員会が仕様策定手続きを開始したのは、この移行が完了したのと同じ月であった。

GeminiがAndroid上でフルOSレベルの統合を持つ唯一のAIサービスであり続ける期間が1週間延びるごとに、ユーザーの習慣はその周りに形成されていく。競合サービスは、ユーザーがすでに知っているジェスチャーで起動する代わりに、別のアプリに移動するよう求めなければならない。欧州委員会が2026年4月に発表したDMA.100220に関する予備的見解では、この懸念が直接示されている。GoogleのAIサービス、特にGeminiは、競合するAIサービスが仕様策定手続きで義務付けようとしているアクセス権なしには再現できない、システムレベルの機能への特権的な統合を享受している。

■AppleとGoogleで異なる対応姿勢

現在の状況で際立っているのは、この規制の瞬目を前にして、AppleとGoogleがどれほど異なる姿勢をとってきたかという点である。

Appleは、不本意ながらも事前の準拠に向けて動いてきた。EUのユーザーはiOS 26.2でSiri以外のデフォルトの音声アシスタントを設定できるようになっており、Bloombergの報道によれば、AppleはiOS 27でサードパーティのAIサービスに対してより広範なSiriの開放を計画している。Appleは、DMAの義務がiPhoneのプライバシーとセキュリティの特性を脅かすと主張し続けており、7月8日の判決後も「DMAの義務は適法かつ比例的な範囲を超えていると確信している」と述べたが、その法的議論と並行して準拠のためのアーキテクチャを構築してきた。

一方、Googleの姿勢はより対立的である。同社の公式声明は、欧州委員会の提案を、真の競争上の問題ではなく、競合他社主導の行き過ぎた規制であると表現してきた。この姿勢により、Googleは7月27日の決定を、継続的な対話の明文化としてではなく、直接的な対決として迎えることになる。決定が下されれば、直ちに準拠を開始しなければならない。Googleが訴訟を提起する場合、それは決定の後に行われることになる。また、不遵守に対する制裁金は、Alphabetの全世界における年間売上高の最大10%に達する可能性があり、直近の年間売上高に基づくと350億ドル（約5兆6700億円、1ドル＝162円換算）以上に相当する。

■ブリュッセルが書くグローバルなルールブック

7月27日の決定が持つ意味は、欧州におけるGoogleへの影響にとどまらない。欧州委員会によるDMA.100220のAndroid AI仕様は、モバイルOSにおける「無償かつ効果的な」AIアシスタントの相互運用性が技術レベルで何を意味するのかを定義する、世界初の拘束力のある法的文書となる。どの入り口を開放すべきか、どのデータフローを均等化すべきか、そしてどのハードウェア資源を利用可能にすべきかを規定し、EUを参考にするあらゆる規制機関がAI競争政策を策定する際の指針となるだろう。

EUの規制上の影響力を示すこの「ブリュッセル効果」と呼ばれるダイナミクスは、机上の空論ではない。英国の「2024年デジタル市場・競争・消費者法（DMCC）」はすでにDMAの執行と密接に連動する形で実施されており、英国競争・市場庁（CMA）は独自のAI相互運用性義務を策定する際にEUの技術的定義を参考にする見通しである。日本や韓国もデジタルプラットフォーム向けの並行した競争枠組みを構築中であり、EUのAIに特化した執行を注視している。

タイミングもその重要性を高めている。7月27日のDMA仕様決定の5日後である8月2日には、EU AI法の最も実質的な規定が全面的に適用される。Memeburnなどの分析では、欧州委員会がこれらの規制措置を意図的に順序立てて配置したようだと指摘されている。AIシステムを規制するより広範な枠組みが本格的に始動するまさにその瞬間に、AIサービスがアクセスできる内容に関する拘束力のあるルールが確定することになる。

■激化するDMA執行の全体像

Googleに対する7月27日の期限は、DMAの執行が決定的に処罰フェーズへと移行する中で迎えるものである。

EU司法裁判所は、Appleの判決の7日前である7月2日に、Google Androidに対する41億2500万ユーロの反トラスト法制裁金を永久に確定させた。Google検索とChromeをAndroidに違法に抱き合わせたことをめぐる8年間の法廷闘争に終止符を打ったこの決定は、DMAの新たな執行時代が加速するまさにその瞬間に、旧時代の執行を締めくくった。

これとは別に、DMAの下で発行されたものとしては過去最大規模とされるGoogleへの制裁金が、欧州委員会の8月の休会前に科される見通しである。これは、Google検索が自社のバーティカルサービス（ショッピング、フライト、ホテル）のランキングをサードパーティの比較プラットフォームよりも優先する「自己優遇」を対象としており、欧州委員会の予備的見解ではDMA第6条第5項への違反とされている。制裁金は数億ユーロ（3桁台後半）規模に上ると報じられている。

さらに6月25日、欧州委員会はより広範な影響を及ぼす一歩を踏み出した。EUのクラウド収入の約65〜70%を共同で占めるAmazon Web Services（AWS）とMicrosoft Azureについて、クラウドインフラ分野におけるDMAゲートキーパーに指定すべきだとする予備的見解に達した。これは、消費者向けサービスの下層にあるインフラレイヤーに同法が適用された初の事例である。両社ともDMAの標準的な定量的基準は満たしていないが、欧州委員会は、両社のAIに関連したロックイン効果と高い移行コストを理由に、定性的基準に基づき指定が正当化されると主張した。両社は2026年9月までに回答する期限を与えられており、最終決定は11月に下される見通しである。

Appleの「順序のルール」は、これらのあらゆる手続きに適用される。一般裁判所が7月8日の判決で明確にしたように、ゲートキーパーは欧州委員会が行動を起こす前に、事前の法的挑戦で執行を先回りすることはできない。Appleが2年を費やして試み、Googleも理論的には今週まで利用可能だった戦略は閉ざされた。

■7月27日の命令で「できないこと」とは

7月27日に予定されている仕様決定は、不遵守の認定ではなく、それ自体で制裁金を科すものでもない。これらは、2024年3月から技術的に施行されているDMAの義務を遵守するためにGoogleが具体的に何をすべきかを指示する、拘束力のある仕様書（法的文書）である。仕様決定に従わない場合、最大額の制裁金が科される可能性のある別の不遵守手続きが開始されることになる。

Googleが裁判所で決定を争う能力は、「順序のルール」によって排除されたわけではなく、単に後回しにされただけである。決定が下されれば、それらは司法審査の対象となる具体的な不利益執行行為となる。Googleは一般裁判所に控訴することができる。欧州委員会のAndroid AI提案を「不当な介入」とする同社の立場を踏まえると、控訴する可能性は高い。Googleが控訴に勝てば仕様の内容で勝訴となり、敗訴すれば義務が確定する。ただし、控訴の結果が出るまで準拠義務を凍結する差し止め命令を得ることはできない。DMAの執行アーキテクチャは、控訴中の義務の自動停止を規定していないからである。

テレサ・リベラ氏率いるチームに残された時間は18日である。彼らが7月27日に提示するものは、Google、欧州のAI市場、そしてロンドンから東京まで注視している規制当局に対し、モバイルプラットフォームにおけるAIアシスタントの競争がどうあるべきかを定義する文書となるだろう。

■注目ポイントQ&A

●EUがGoogleに課した7月27日の期限とは何ですか？なぜGoogleはこれを延期できないのですか？

欧州委員会は2026年1月27日、Googleに対して2つの仕様策定手続きを開始し、これらには6カ月の法定期限が設けられていました。そのため、2026年7月27日までに拘束力のある最終決定を下す必要があります。7月8日にEU一般裁判所が下した判決により、ゲートキーパーは具体的な執行決定が下される前にDMAの義務を争うことはできないという「順序のルール」が確立されたため、Googleは決定が出る前に差し止め請求を行って延期させることができなくなりました。

●AndroidのAI相互運用性に関する決定は、ユーザーが利用できるAIアシスタントにどう影響しますか？

欧州委員会の仕様決定が草案通りに下された場合、OpenAIのChatGPTやAnthropicのClaudeなどの競合AIサービスは、Googleが現在Geminiにのみ提供しているAndroidのシステムレベルの統合ポイント（ウェイクワード起動、ホームボタン長押しジェスチャー、画面上の文脈認識、NPUなどのハードウェア資源へのアクセス）に、法的に保護された形でアクセスできるようになります。これにより、ユーザーは競合AIをGeminiと同様にOSレベルで動作するように設定できるようになります。

●なぜこのEUの決定がヨーロッパ以外でも重要なのですか？

この決定は、モバイルOSにおける「無償かつ効果的な」AI相互運用性を技術的に定義する世界初の法的文書となるためです。英国、日本、韓国などの規制当局も同様のデジタル競争枠組みを構築しており、EUの定義を参考にする可能性が高いとされています。グローバルプラットフォームにとっては、地域ごとに異なる仕様を作るよりも、最も厳しい規制基準に合わせる方が効率的であるため、EUの基準が世界標準になる「ブリュッセル効果」が働くとみられています。

●Googleが7月27日の命令に従わない場合はどうなりますか？

DMAの仕様決定に従わない場合、正式な不遵守手続きが開始され、Alphabetの全世界における年間売上高の最大10%（直近の売上高に基づくと350億ドル以上）の制裁金が科される可能性があります。違反を繰り返す場合は最大20%に引き上げられます。また、控訴しても義務が自動的に停止されることはありません。

元記事: EU Court Ruling Gives Google 18 Days to Open Android AI Layer, Blocks Last Legal Defense