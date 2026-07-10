ボルボ、200万台超にApple MusicをOTA配信へ　EVでは空間オーディオに対応

ボルボ・カーズは2026年7月7日、既存の200万台以上の車両を対象に、Apple Musicのネイティブ統合を可能にする無線（OTA）ソフトウェアアップデートの配信を開始した。これにより、対象モデルのオーナーはディーラーへの入庫やハードウェアの交換を行うことなく、車載タッチスクリーンや音声操作から直接Apple Musicにアクセスできるようになる。さらに、特定の電気自動車（EV）モデルでは、ドルビーアトモスによる空間オーディオ体験も提供される。

■11車種を対象に無線アップデートを配信

今回のOTAアップデートは、Googleが開発したインフォテインメントOS「Android Automotive OS」を搭載する、2020年モデル以降のすべてのボルボ車が対象となる。具体的には、EX90、ES90、XC90、S90、V90、XC60、S60、V60、XC40、EX40、EC40の11モデルだ。

オーナーは既存のAppleアカウントでサインインするだけで、プレイリストやライブラリ、ライブ配信ラジオに即座にアクセスできる。SpotifyやTidalから移行するユーザー向けに、プレイリストを再構築することなくインポートできるライブラリ転送ツールも用意されている。

ボルボは各モデルへの具体的な配信日程は明言しておらず、車種によって時期が異なる可能性があるとしている。なお、今夏に納車が開始される新型電動クロスオーバー「EX60」には、Apple Musicがプリインストールされた状態で出荷される。米国での価格は、シングルモーター仕様が58,400ドル（約946万円、1ドル=162円換算）、デュアルモーターAWD仕様が60,7500ドル（約984万円、1ドル=162円換算）からとなっている。

また、新規および再登録の対象ユーザー向けに、Apple Musicを最大3ヶ月間無料で利用できる特典も提供される。この特典はボルボ・カーズ・アプリを通じて、2027年7月6日まで引き換えが可能だ。

■「ネイティブ統合」が音質にもたらす意味

これまでもApple CarPlayを介してボルボ車内でApple Musicを再生することは可能だったが、CarPlayはスマートフォン側のプロセッサで処理を行い、車載画面をリモートディスプレイとして使用する「スマートフォン投影プロトコル」であるため、音質面で制約があった。

CarPlayでは、スマートフォンのプロセッサから出力されたオーディオ信号がUSBまたはワイヤレス接続を経由して車両のD/Aコンバーターに送られる。この過程で車両独自の音響キャリブレーションの一部がバイパスされ、アンプは事前処理されたオーディオストリームを受け取るため、車両側のチューニング機能を十分に活かせないという課題があった。

これに対し、Android Automotive OSのネイティブアプリによる統合では、Apple Musicが車両のシステムオンチップ（SoC）上で直接動作する。OSと物理アンプ、スピーカー、デジタルシグナルプロセッサ（DSP）間のソフトウェアインターフェースである「オーディオ・ハードウェア・アブストラクション・レイヤー」と直接通信するため、信号経路にスマートフォンが介在しない。

この設計の違いにより、ドルビーアトモスが本来の性能を発揮できるようになる。オブジェクトベースのオーディオレンダラーが車両のプロセッサ上で動作し、最大128個の独立した音響オブジェクトを3次元空間に配置して、搭載されているスピーカー構成に最適にマッピングする。一方、スマートフォン投影経路では、アトモスのメタデータがスマートフォン側でデコードされ、事前レンダリングされたマルチチャンネルストリームとして車両に送信されるため、本来の音響効果が圧縮されてしまう。

■EX60、EX90、ES90で実現する空間オーディオ

ドルビーアトモスによる空間オーディオ体験は、EX60、EX90、ES90の3モデルにおいて、オプションの「Bowers & Wilkinsプレミアムサウンドシステム」を搭載している場合にのみ利用できる。ボルボのエンジニアリングチームが空間オーディオの対応をこれら3つのEVモデルに限定した理由は、その優れた静粛性にある。

EVは内燃機関のノイズがないため、キャビン内の環境騒音レベルが大幅に低減され、オーディオシステムを音響的な限界に近い状態で動作させることができる。さらに、EX60、EX90、ES90には追加の防音対策が施されており、他のモデルよりも制御された音響環境が構築されているという。

これらの車両に搭載されているBowers & Wilkinsシステムは「True Sound」テクノロジーを採用しており、各モデルのキャビン形状（寸法、反射面、リスニングポジション）に合わせて音響キャリブレーションが個別に行われている。この車種専用のチューニングにより、リスナーの頭部位置が固定され、天井が低いという、ホームシアターとは根本的に異なる車内環境においても、臨場感のあるドルビーアトモスの空間音響を実現している。

ボルボ・カーズのグローバルソフトウェアエンジニアリング責任者であるアルウィン・バッケネス氏は、「多くのお客様が日常的にスマートフォンや自宅でApple Musicを利用している。Apple Musicを車内に直接取り入れることで、車を音楽を体験するための格別な場所に変えていく」と述べ、アーティストが意図した通りのエモーショナルなリスニング体験を届けることが狙いであると説明した。

■ソフトウェア定義車両（SDV）としての実力

今回のアップデートは、機能そのものだけでなく、その配信手法も極めて重要である。リコール通知やサービス工場への入庫、ハードウェアの改造を伴わずに、200万台の車両を無線でアップデートすることは、自動車業界が推進する「ソフトウェア定義車両（SDV）」への移行が、実務において何を意味するかを証明している。購入後にも新機能が追加され、納車時が車両能力のピークではなくなるのだ。

ボルボは2020年モデルからOTAアップデートを提供しており、Android Automotive OSプラットフォームの立ち上げ当初からのOEMパートナーでもある。この早期からの取り組みが、今回の規模での遡及的なアップデートを可能にした。2020年以降の全ラインナップが共通のソフトウェアアーキテクチャを共有しているため、Android Automotive OS向けに認定された単一のアプリをフリート全体に同時に展開できる。すでにGoogle Playストアを通じてSpotifyやTidalがネイティブアプリとして提供されており、Apple Musicは同プラットフォームにおける3つ目のネイティブ選択肢となる。

ただし、OTAアップデートには、低い確率ながらもリスクが伴う。米消費者団体専門誌『Consumer Reports』の報告によると、2025年5月にボルボXC90のドライバーが、アップデートによるブレーキ機能への影響が原因とみられる衝突事故を起こしており、ボルボはその後すぐに修正用のOTAを配信している。同誌のポリシーフェローであるステイシー・ヒギンボーサム氏は、いかに厳格なテストを行っても、すべてのソフトウェアアップデートには実世界でのエラー発生の可能性があると指摘している。なお、今回のApple Musicのアップデートはアプリレイヤーの変更であり、安全に関わる制御システムに触れるファームウェアアップデートではないため、パワートレインやブレーキ関連のソフトウェアに比べてリスクカテゴリは大幅に低い。

■拡大するApple Musicの車載展開

ボルボへの導入は、車載プラットフォームにおけるApple Musicの統合推進の一環である。ゼネラルモーターズ（GM）は2025年12月、2025年および2026年モデルのキャデラックとシボレーの一部車種にApple Musicをネイティブサポートすることを発表した。また、同月にはApple MusicとChatGPTの統合も行われている。さらに、2026年3月にはTikTokとの統合により、ショート動画アプリ内からApple Musicサブスクリプションを通じたフル再生が可能になり、同月にはBandsintownのイベント情報がApple Musicのアーティストページに表示されるようになるなど、パートナーシップが拡大している。ボルボは、この一連の展開における最新かつ最大規模の事例となる。

Apple Musicは2026年初頭時点で世界に1億人以上の加入者を抱え、Spotifyに次ぐ業界第2位のオンデマンド音楽ストリーミングサービスとなっている。スマートフォンに依存する投影方式ではなく、車載システムへのネイティブ統合を進めることは、スマートフォンのバッテリー残量や接続の安定性に左右されずに高品質なリスニング環境を求めるユーザーに対し、Appleが自社サービスを差別化するための重要な戦略となっている。

■注目ポイントQ&A

●2026年のOTAアップデートでApple Musicが利用可能になるボルボのモデルはどれですか？

Android Automotive OSを搭載した2020年モデル以降の11車種（EX90、ES90、XC90、S90、V90、XC60、S60、V60、XC40、EX40、EC40）が対象です。今夏に納車が開始される新型EX60には、Apple Musicがプリインストールされて出荷されます。なお、OTAアップデートの配信時期はモデルによって異なります。

●ネイティブのApple Musicと、CarPlayを介した利用との実用的な違いは何ですか？

CarPlayはスマートフォン投影プロトコルであり、iPhone側で処理されたオーディオ信号を車両に送信します。これに対し、ネイティブ統合では車両のプロセッサ上で直接アプリが動作し、車両のDSPやアンプと直接通信します。これにより、ドルビーアトモスの空間オーディオ再生時に、車両のBowers & Wilkinsシステムの音響キャリブレーションを最大限に活かした、本来の3次元音響効果を得ることができます。また、スマートフォンの接続も不要になります。

●Apple Musicに対応するすべてのボルボ車で空間オーディオが利用できますか？

いいえ、ドルビーアトモスによる空間オーディオは、EX60、EX90、ES90の3モデルで、かつオプションのBowers & Wilkinsプレミアムサウンドシステムを搭載している場合のみ利用可能です。これらのモデルは静粛性に優れたEVであり、高度な防音対策が施されているため、空間オーディオに適した音響環境が整っています。その他の8モデルでは、空間オーディオを除く通常のApple Music機能が利用可能です。

●ボルボ車でApple Musicの無料トライアルを利用するにはどうすればよいですか？

新規および再登録の対象ユーザーは、ボルボ・カーズ・アプリを通じて最大3ヶ月間の無料体験特典を引き換えることができます。この特典はOTAアップデート対象の11モデルすべてに適用され、有効期限は2027年7月6日までです。すでにApple Musicを契約している場合は、アップデート完了後に車載システムからAppleアカウントでサインインするだけで利用できます。

元記事: Volvo OTA Update Brings Apple Music to 2 Million Cars, Spatial Audio to EVs