AppleのUSB-C版Magic MouseがAmazonで史上最安値を記録、キーボードも割引価格を維持

米Amazon.comのプライムデー2026は終了したが、Appleの現行世代のUSB-C対応Magicアクセサリの一部が、現在も過去最安値水準のセール価格を維持している。特にブラックのMagic Mouseは、米Amazon.comにおいてこれまで85ドルを下回ったことがなかったが、現在は史上最安値となる79.99ドル（約1万2958円）で販売中だ。Mac用入力デバイスの買い替えを検討していたユーザーにとって、現行のUSB-C製品群をこれほどお得に手に入れられる機会は極めて稀である。

■プライムデー価格を維持するAppleアクセサリ一覧

2026年7月8日時点で、プライムデー時の特別価格を維持しているAppleのMagicアクセサリは以下の通りだ。価格はすべて2024年10月にM4搭載iMacと同時に発売された現行のUSB-Cモデルである（1ドル＝162円換算）。

・Apple Magic Mouse（USB-C、ブラック）：79.99ドル（通常99ドル、約1万2958円）※Amazonでの史上最安値。これまでは85ドルを下回ったことがなかった。

・Apple Magic Mouse（USB-C、ホワイト）：59.99ドル（通常79ドル、約9718円）

・Apple Magic Keyboard（USB-C、テンキーなし）：79.99ドル（通常99ドル、約1万2958円）※過去に一度しか記録していないAmazon史上最安値と同等。

・Apple Magic Keyboard with Touch ID（USB-C）：99ドル〜（構成による、約1万6038円〜）

・Apple Magic Keyboard with Touch ID and Numeric Keypad（USB-C、テンキー付き）：144.99ドル（通常179ドル、約2万3488円）。さらに商品ページ上のクーポン適用で決済時に約143ドル（約2万3166円）に値下がり。※Amazonでの史上最安値。

Apple製品の価格追跡を行っている9to5Toysの報告によると、これらの価格は6月26日のプライムデー終了後、何度も上下を繰り返しており、近いうちに予告なく通常価格に戻る可能性があるという。

■購入前に知っておくべき2つの注意点

Magic MouseとTouch ID搭載キーボードには、一般的なセール情報ではあまり強調されないものの、購入時に極めて重要な仕様上の制限が存在する。

1つ目は、Magic Mouseは充電中に使用できないという点だ。USB-Cポートがマウスの底面に配置されているため、充電時はマウスを裏返しに置く必要があり、操作が不可能になる。MacRumorsの確認によると、この設計は2015年に内蔵充電バッテリー式に移行して以来変わっておらず、2024年10月のUSB-Cアップデートでも維持された。ただし、Appleの急速充電仕様により、約2分間の充電で約9時間使用できるため、短い休憩時間に充電すれば1日の業務を乗り切ることは可能だ。それでも、ケーブルを接続したまま使用できるマウスを求めている場合、Magic Mouseは適していない。

2つ目は、Touch ID搭載キーボードがAppleシリコン（M1以降）を搭載したMacでしか動作しない点だ。Appleの「プラットフォームセキュリティ」ガイドによると、Touch ID機能はAppleシリコン内のセキュアな暗号化プロセッサ「Secure Enclave」とペアリングすることで動作する。Intelプロセッサ搭載のMac（2019年以前のモデルや、IntelベースのiMac、Mac Proなど）では、キーボード自体のタイピングは可能だが、Secure Enclaveがないため指紋認証機能は無効化される。古いMacのユーザーは、高価なTouch IDモデルを選ぶ前にこの点に注意する必要がある。

■今回の割引が極めて異例である理由

AppleのMagicアクセサリ（マウス、キーボード、トラックパッド）は、同社のデスクトップ向け主要周辺機器であり、値引きされることは滅多にない。USB-Cモデルが発売された2024年10月以降の8か月間で、ベースモデルのMagic Keyboardが79.99ドルまで下がったのは今回を含めて2回のみだ。また、ブラックのMagic Mouseが79.99ドルに達したのは、Amazonにおいて今回が初めてである。

この価格統制は構造的な要因によるものだ。Appleは正規販売店ネットワークを通じて価格を厳格に管理しており、Amazonが主要なセールイベント以外で現行のApple製品を大幅に値引きすることは極めて稀である。年間で最大のチャンスとなるのは「プライムデー」と「ブラックフライデー」の2回のみで、いずれも短期間で終了する。

■USB-C世代で変わったこと、変わらなかったこと

2024年10月のアップデートにおける最大の変化は、充電ポートがLightningからUSB-Cへ移行したことだ。これにより、現代のMacユーザーはデスク上にLightningケーブルを別途用意する必要がなくなり、MacBookの充電に使用しているUSB-Cケーブルをそのまま周辺機器の充電に使い回せるようになった。

一方で、ポート形状以外のデザインや内部機構は維持されている。Magic Mouseの極めてフラットで薄型のフォルムは2015年から変わっていない。底面ポートに対する批判は根強いものの、Appleがこの設計を維持しているのは、上面全体がジェスチャー操作（360度スクロールやページスワイプ、スマートズームなど）に対応するマルチタッチ表面であるため、デザインの美しさと平らさを優先した結果とみられる。

Magic Keyboardについても、シザースイッチ機構や約1か月間持続するバッテリー寿命は従来通りであり、ハードウェア的な変更はUSB-Cポートの採用のみに留まっている。

■このセール価格はいつまで続くか

プライムデー終了後のセール価格維持は非常に不安定だ。ブラックのMagic Mouseは7月7日に一度通常価格に戻った後、商品ページ上のクーポン適用によって再び79.99ドルに値下げされた。これはAmazon側が在庫調整に入っている兆候とも言える。9to5Toysは「いつ通常価格に戻り、その後1年間は安くならないといった状況になってもおかしくない」と警告している。

また、間もなくAppleの「新学期を始めよう（Back to School）2026」キャンペーンが始まると予想されており、例年この時期はMagicアクセサリの需要が急増するため、在庫がさらに逼迫する可能性がある。

■一般ユーザーにとっても買いなのか？

Magic MouseとMagic Keyboardは、Appleのエコシステムに最適化されている。macOSやiPadOSとの自動ペアリング、OS標準のマルチタッチジェスチャーへの対応など、Macをメインで使うユーザーにとってはこれ以上ない親和性を誇る。

一方で、長時間の使用におけるエルゴノミクス（人間工学）的な快適性を重視するユーザーや、サードパーティ製ソフトウェアなしでホイールの中央クリックを使いたいユーザー、あるいは充電中も使い続けたいユーザーにとっては、ロジクール（Logitech）の「MX Master」シリーズなど、同価格帯のサードパーティ製高機能マウスの方が適している場合がある。Magic Mouseは平らな形状ゆえに手のひらを支える傾斜がなく、人によっては長時間の使用で手が疲れると感じることもあるため、自身の用途に合わせた選択が推奨される。

■注目ポイントQ&A

●Apple Magic Mouseは充電しながら使用できますか？

使用できません。USB-C充電ポートがマウスの底面にあるため、充電中はマウスを裏返しに置く必要があり、操作は不可能です。ただし、約2分間の充電で約9時間使用できる急速充電に対応しているため、短い休憩時間を利用して充電すれば、その日の業務に必要なバッテリーを確保できます。

●Touch ID搭載のMagic KeyboardはIntel製プロセッサ搭載のMacでも使えますか？

タイピングを行う通常のワイヤレスキーボードとしては動作しますが、Touch ID（指紋認証）機能は使用できません。Touch IDの動作にはAppleシリコン（M1以降）に搭載されているセキュリティプロセッサ「Secure Enclave」が必要となるためです。

●AmazonでのApple製Magicアクセサリの割引頻度はどのくらいですか？

極めて稀です。ブラックのMagic Mouseが79.99ドルまで値下がりしたのは今回が初めてであり、ベースモデルのMagic Keyboardがこの価格帯になったのも過去に2回しかありません。通常は年間を通じて定価に近い価格で販売されており、大幅な割引はプライムデーやブラックフライデーなどの大型セール時に限定されます。

●今回セール対象となっているのは最新モデルですか？

はい、最新モデルです。2024年10月にM4搭載iMacと同時に発売されたUSB-Cポート搭載の現行世代モデルです。なお、これらのUSB-C世代モデルを適切に機能させるには、macOS Sequoia以降のOSが必要とされています。

元記事: Apple Magic Mouse Hits Amazon All-Time Low Post-Prime Day: base keyboard is $80 again