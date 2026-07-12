IMFの2026年成長率予測3.0%に暗雲、前提となるホルムズ海峡再開シナリオが崩壊の危機か

国際通貨基金（IMF）は2026年7月8日（米国東部時間）、最新の「世界経済見通し（WEO）改訂版」を発表し、2026年の世界経済成長率を3.0%と予測した。しかし、この予測の根幹を支える「ホルムズ海峡の再開」という前提条件が、発表直後の軍事衝突激化によって早くも崩壊の危機に瀕している。本記事では、エネルギー危機とAIブームという2つの相反する力がもたらす世界経済の二極化と、市場が直面するリスクについて解説する。

■崩壊の危機に瀕する「ホルムズ海峡再開」の前提シナリオ

IMFが発表した2026年7月の世界経済見通し改訂版は、2026年の世界全体の実質GDP成長率を3.0%と予測し、2027年には3.4%へと部分的に回復すると見込んでいる。しかし、この予測全体が立脚している最も重要な前提条件が、発表からわずか24時間以内に揺らぎ始めている。

IMFの予測は、「2026年7月中旬までにホルムズ海峡の再開が始まり、2027年3月までに紛争前の水準に回復する」という具体的なタイムラインを前提としている。しかし、この目標期日まであと数日に迫る中、現地情勢は緊迫化している。報道によると、米軍がイランの軍事目標を攻撃し、イラン側もバーレーンやクウェートのアメリカ軍基地に報復攻撃を行った。トランプ米大統領は一時「停戦は終わった」と宣言し、後にその発言を撤回する一幕もあった。

原油価格の見通し、中東地域の経済回復、2027年のリバウンドなど、今回のIMF予測のすべては、このホルムズ海峡に関する前提から導き出されたものである。そのため、この報告書を信頼できる基準として読んでいる投資家や中央銀行、政策立案者は、すでに無効化された可能性のある数値をもとに判断を下しているリスクがある。

■世界経済を分断する「相反する2つの力」

IMFは、現在の世界経済が「国ごとに非対称な影響を及ぼし、相反する方向に押し合う2つの大きな力」によって形成されていると指摘する。通常、慎重な表現を好むIMFとしては、非常に直接的な現状分析を示している。

第1の力は、中東紛争による負の供給ショックである。エネルギー価格の高騰、ホルムズ海峡の通航乱れ、インフレの高止まり、そして新興国市場に広がる投資家のリスクオフ姿勢がこれに該当する。世界の総合インフレ率は、2025年の4.1%から2026年には4.7%に上昇すると予測されており、2024年初頭から続いていたインフレ鈍化の傾向が逆転する見通しだ。一方でコアインフレ率は比較的安定しており、エネルギー経路が主な影響波及ルートであることを示している。

第2の力は、AI（人工知能）の導入と展開に牽引される、世界的なテクノロジーサイクルの加速である。IMFのエコノミストであるペティア・コエヴァ・ブルックス氏とデニズ・イガン氏は、テクノロジーのバリューチェーンに組み込まれた国々が、エネルギーショックを吸収しつつも「需要主導の加速的な勢い」によって押し上げられていると説明する。

この結果、世界経済は二極化している。紛争地域外のエネルギー輸出国は交易条件の改善の恩恵を受け、AIハードウェアのサプライチェーンに組み込まれた国々は経済を拡大させている。しかし、テクノロジー分野との関わりが薄いエネルギー輸入国（多くの低所得国など）は、輸入コストの上昇とテクノロジーの恩恵の欠如という「二重の苦境」に直面している。

■韓国の成長率7.5%が示す「AIハードウェア分断」の実態

この二極化が最も顕著に現れたのが韓国である。韓国は中東からのエネルギー輸入への依存度が高いにもかかわらず、2026年第1四半期の実質GDP成長率は季節調整済み年率換算で7.5%を記録した。これは、IMFが4月時点で予測していた1.8%の4倍以上である。その原動力となったのは、エネルギー価格高騰の逆風をはねのけた、AIハードウェアおよび半導体の輸出ブームである。IMFは韓国の2026年通年の成長率予測を2.6%へと、0.7ポイント上方修正した。

IMFがAI関連ハードウェアの主要純輸出国として指定する4カ国・地域（台湾、韓国、タイ、マレーシア）は、第1四半期にIMFの予測を平均で4.4ポイント上回る驚異的な成長を記録した。これに対し、世界のその他の国々の平均は予測を0.3ポイント下回った。また、ベトナムもテクノロジー輸出の好調と堅調な内需を背景に、2026年の予測が0.4ポイント上方修正され7.5%となった。

一方で、その他の地域の見通しは厳しい。ユーロ圏の2026年の予測は、消費者マインドの低迷や第1四半期の弱含みの影響、エネルギー価格の重荷を反映し、1%未満に引き下げられた。フランスと日本はともに0.6%に下方修正された。米国は、エネルギーの純輸出国であること、財政支援、そして継続的なAI関連の企業投資の恩恵を受け、4月予測と変わらず2.3%を維持している。

最も深刻な打撃を受けているのは中東地域自体である。中東・中央アジア地域の2026年の成長率は0.7%に急減すると予測されており、これは4月時点から1.2ポイントの下方修正となる。2027年には6.5%の急反発が予測されているが、これもホルムズ海峡の再開が前提条件となっている。イラク、クウェート、カタールは2026年に大幅なマイナス成長となり、2027年に2桁の成長を記録すると予測されている。イランの2026年の予測はマイナス5.4%となっている。

■原油価格の非線形な高騰リスク

IMFの基本シナリオにおける2026年の平均原油価格は、1バレルあたり89ドル（紛争前の水準を約25%上回る）と予測されている。しかし、この前提は崩れつつある。IMFの発表前日である7月7日、イラン軍がホルムズ海峡で商業タンカー2隻（カタール船籍のLNG船とサウジアラビア船籍の大型タンカー）を攻撃し、その翌日にも3隻目の船舶を攻撃したと報じられている。これに対し米国は、6月の合意で解除していた原油輸出制裁を再発動し、米中央軍はイランの軍事目標80箇所以上を攻撃した。イランもバーレーンやクウェートの米軍施設を攻撃して報復し、緊張が極限に達している。

IMFは、ホルムズ海峡の通航減少を補ってきた世界の原油在庫が「数年ぶりの低水準」に近づいており、混乱が長引けば危機的レベルに達する可能性があると警告している。さらに、この供給ショックが一時的なものではなく恒久的なものと認識された場合、在庫を取り崩す動きが弱まり、供給減少の規模と価格反応の関係が「非線形（ノンリニア）」になるという。つまり、わずかな供給減少が、不釣り合いなほど大規模な価格急騰を引き起こすリスクがある。7月7日から8日にかけての情勢緊迫化は、この最悪のシナリオが現実化する確率を著しく高めている。

■AIブーム自体がシステムリスクになるという警告

IMFはAIブームについて、短期的な成長の原動力として評価する一方で、強い警戒感も示している。AI関連の設備投資は成長を支えており、S&P500企業の8割以上が2026年第1四半期の決算で市場予想を上回った。米国、日本、韓国、台湾など、AIへの露出が大きい株式市場は好調を維持している。

しかしIMFは、このAI投資への熱狂が「マクロ金融の不安定性の種をまいている可能性がある」と指摘した。もしAI関連の収益性や生産性向上に対する期待が下方修正された場合、テクノロジー集約型セクターへの投資が急激に縮小し、株式市場、特にAI関連企業に集中している市場で大幅な調整（急落）が起こる可能性がある。この価格再評価は、資産効果や貿易のつながり、国境を越えた資本フローを通じて波及し、テクノロジーセクターをはるかに超えて世界の金融環境を引き締める可能性があると警告している。

■中央銀行が直面する政策決定の麻痺

中央銀行は、紛争に起因するインフレと、AIに起因する需要拡大の双方を同時に管理しなければならないという、極めて難しい舵取りを迫られている。総合インフレ率が再加速する一方でコアインフレ率が比較的安定している中、IMFは「インフレ圧力が一時的で期待インフレが安定している場合は、実質金利を概ね一定に保つべき」と提言している。これは、上昇するインフレに合わせて名目金利を引き上げる必要性を暗に示唆している。

また、IMFは中央銀行の独立性を維持することの重要性を強調した。財政政策については、広範なエネルギー補助金は「対象が絞られておらず、財政コストが高く、撤回が政治的に困難である」として反対している。このことは、米国やユーロ圏での早期利下げへの期待をさらに複雑にするものであり、IMFは予測期間を通じて両地域の実質政策金利が「ほぼ横ばいで推移する」とみている。

■注目ポイントQ&A

●IMFの2026年世界経済成長率予測が「間違っている可能性がある」とされるのはなぜですか？

IMFは2026年の世界成長率を3.0%と予測していますが、この予測は「2026年7月中旬までにホルムズ海峡の再開が始まる」という前提に基づいています。しかし、7月7日から8日にかけて発生したタンカーへの攻撃や米軍とイランによる相互の軍事攻撃により、この前提の実現は極めて困難とみられており、予測の前提自体が崩壊しつつあるためです。

●ホルムズ海峡の閉鎖は、原油価格や日常生活にどのような影響を与えますか？

ホルムズ海峡は世界の原油供給の約20%、LNG取引の約20%が通過する要衝です。閉鎖や通航制限が続くことでエネルギー価格が高止まりし、世界の総合インフレ率は2025年の4.1%から2026年には4.7%に上昇すると予測されています。これは輸送費、食料生産、光熱費などのコスト上昇を通じて、世界中の消費者の日常生活に直結します。

●2026年にAI投資の恩恵を最も受けている国と、そのリスクは何ですか？

台湾、韓国、タイ、マレーシアがAI関連ハードウェアの主要輸出元として大きな恩恵を受けており、韓国の2026年第1四半期の成長率は年率換算で7.5%に達しました。しかしリスクとして、現在の高い株価評価は将来の持続的なAIの生産性向上を前提としており、もし期待が裏切られた場合は投資が急激に縮小し、これらの国々の株式市場が急落するシステムリスクをはらんでいます。

元記事: IMF’s 3.0% Growth Forecast Rests on Hormuz Assumption Already Collapsing