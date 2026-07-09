サムスン、過去最高の四半期利益を記録も株価は7%急落――好業績は織り込み済み

韓国サムスン電子が7日発表した2026年第2四半期（4〜6月期）の暫定決算は、過去最高の四半期営業利益を記録したが、ソウル市場の同社株価は6.9%急落した。このパラドックスの背景には、市場の事前の期待値と、AI向け高帯域幅メモリ（HBM）の増産がもたらす半導体市場全体の物理的な供給制約がある。

■利益は市場予想を上回るも、売上高は届かず

サムスン電子が発表した2026年第2四半期の暫定決算によると、営業利益は前年同期比約19倍となる89.4兆ウォン（約9兆6,600億円）に達し、3四半期連続で過去最高を更新した。この利益水準は、同期間の米エヌビディアや米アップルを上回り、テクノロジー企業が報告した四半期営業利益としては史上最大となる。しかし、同日のソウル株式市場でサムスン株は6.9%安で取引を終え、時価総額にして数百億ドルが1日で消失した。

この下落は、過去1年間で株価が150%上昇していたことで、好業績がすでに織り込まれていたためとみられる。FnGuideがまとめたアナリストの営業利益コンセンサス（約84.4兆ウォン）は約6%上回ったものの、売上高は171兆ウォン（約18兆4,700億円）にとどまり、コンセンサスの約173.3兆ウォンに届かなかった。

さらに、今年初めに終結した初の労働ストライキの妥結内容に基づき、半導体部門の年間営業利益の10.5%に相当する特別従業員ボーナスの引当金（ソウル経済新聞の推計で約17兆ウォン）を今期に計上したことも、表面上の利益を圧縮した。この引当金を除いた実質的な四半期利益は106兆ウォンを超えており、四半期利益が100兆ウォンの大台を突破した初の企業となった。部門別の詳細な内訳は7月30日に公表される予定である。

■HBM4への移行とウェハ争奪戦がもたらす「21ドルのDRAM」

サムスンの利益急増の背景には、AIインフラの設計者や企業バイヤーが注視すべき具体的なメカニズムが存在する。それは、高帯域幅メモリ（HBM）の製造プロセスがもたらす、従来のDRAM市場への影響である。

HBMは単に高速化されたDRAMではなく、構造そのものが異なる。標準的なDRAMが狭いシリアルバスでプロセッサと接続するのに対し、HBMは最大12枚のメモリダイを垂直に積層し、シリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる無数の銅の柱で接続する。JEDECのHBM4規格（JESD270-4）によると、HBM4ではデータバス幅が2,048ビット（DDR5は64ビット）に拡大し、1スタックあたり毎秒2テラバイト（TB/s）を超える帯域幅を実現する。サムスンは2026年2月にHBM4の量産を開始し、5月29日には次世代の「HBM4E」（帯域幅3.6 TB/s）のサンプル出荷を競合のSKハイニックスに数ヶ月先駆けて開始したと主張している。

しかし、このアーキテクチャはメモリ市場全体に予期せぬ副作用をもたらしている。HBMは12枚の薄型ダイを精密に接合してテストする必要があるため、1スタックの製造に標準的なDRAMウェハ3〜4枚分の面積を消費する。サムスンやSKハイニックスがウェハの生産能力をHBMに振り向けることで、DRAM全体の生産量が増加しても、汎用的なDDR4やDDR5の供給量は減少する。市場調査会社DRAMeXchangeによると、この需給逼迫により、2026年6月末時点で汎用DDR4の価格は1個あたり約21ドル（約3,402円）に達し、前年比で約8倍に高騰した。シティ・リサーチのデータでも、第2四半期のDRAM平均販売価格は前四半期比で約44%上昇、NANDフラッシュも53%上昇している。

UBSの予測によると、DRAMの契約価格は第3四半期に前四半期比でさらに32%上昇し、第4四半期にはさらに18%上昇する見通しで、AI主導の供給不足は2028年まで続くとみられている。サムスンはすでに2026年分のHBM4生産キャパシティのすべてを顧客向けに割り当て済みである。

■好決算でも株価が下落した理由

ブルームバーグのデータによると、サムスンは2019年初頭以降に決算を発表した16四半期のうち、すべての四半期で営業利益の市場予想を上回っているが、そのうち10四半期で発表後に株価が下落している。株価が事前に大きく上昇している場合、公表されるコンセンサスではなく、より高い数値を想定した機関投資家の内部モデル（バイサイド予想）が基準となるため、市場予想を上回ってもバイサイドの期待に届かなければ株価は下落する。

未来アセット証券のアナリスト、キム・ヨンガン氏は「業績自体は好調を維持しているものの、価格上昇ペースの鈍化に対する懸念が株価の重石になっているようだ」と指摘する。また、eToroのザビエル・ウォン氏は、競合のSKハイニックスが米国時間7月10日にナスダック市場へADR（米国預託証券、ティッカー：SKHY）を上場するタイミングと重なったことで、資金がそちらに流れた可能性を挙げている。

ペトラ・キャピタル・マネジメントの共同創業者アルバート・ヨン氏は、投資家が懸念しているのはAIインフラ投資の持続期間であるとし、ハイパースケーラー（巨大クラウド事業者）の設備投資が抑制されれば、サムスンの高利益率を支えるプレミアムメモリ製品の需要が減少する可能性があると指摘した。モルガン・スタンレーのアナリスト、ショーン・キム氏が決算前に指摘したように、市場の関心は「AIスーパーサイクルが本物かどうか」から、「このサイクルが市場予想を超えていつまで続くか」へと移っている。

■ボーナス規定の変更と7月16日の抗議活動

サムスンの業績を巡っては、内部的な課題も浮上している。今年妥結した労働ストライキの合意に基づき、半導体を担うデバイスソリューション（DS）部門の年間営業利益の10.5%が従業員ボーナスに充てられる。韓国の証券各社は2026年通期のDS部門の営業利益を320兆〜330兆ウォンと予想しており、ボーナス原資は総額40兆ウォン（約4兆2,400億円）に達する可能性がある。

この配分構造が社内での対立を生んでいる。この利益分配算定式の対象外となっているスマートフォンや家電部門の従業員は、部門間の報酬格差に抗議するため、7月16日に水原本社近くで集会を計画している。合意交渉時には、半導体部門と家電部門の収益比率が100対1にまで拡大することは想定されていなかった。

■光州での800兆ウォン投資計画への懸念

長期的な投資計画についてもアナリストの間で議論が交わされている。サムスンとSKハイニックスは6月29日、韓国南西部の光州（クァンジュ）に4つの新しい半導体工場（各社2棟ずつ）を建設するため、共同で800兆ウォン（約84兆8,000億円）を投資すると発表した。サムスンの負担額は約400兆ウォンにのぼる。

しかし、建設予定地は平沢（ピョンテク）や華城（ファソン）といった既存の半導体産業集積地から大きく外れている。カウンターポイント・テクノロジー・マーケット・リサーチのディレクター、トム・カン氏はCNBCに対し、光州地区には既存の半導体インフラ（ユーティリティ、設備、サプライチェーンネットワーク）がなく、すべてをゼロから構築する必要があると指摘した。政府は規制承認の迅速化や予備妥当性調査の免除を約束しているが、野党側からは、この立地選定が産業的な合理性ではなく、李在明（イ・ジェミョン）共に民主党代表の支持基盤を意識した政治的配慮によるものではないかとの疑問の声も上がっている。

■7月30日の本決算で明らかになる真の実績

今回の暫定決算は連結の総額のみであり、部門別の内訳は開示されていない。投資家や業界関係者が本当に注目している情報、すなわち半導体部門の利益率が前四半期比でどう推移したか、売上高の未達がモバイル部門と半導体部門のどちらに起因するのか、HBM4の実際の歩留まり、そして音響子会社ハーマンの成長性などは、7月30日の本決算で明らかになる。

■注目ポイントQ&A

●サムスンは本当に四半期営業利益の世界記録を達成したのですか？

はい。2026年第2四半期の暫定営業利益89.4兆ウォン（約9兆4,764億円）は、テクノロジー企業が公表した単一四半期の営業利益としては史上最大であり、エヌビディアやアップルの過去の記録を大きく上回りました。これには約17兆ウォンの従業員ボーナス引当金が含まれており、これを除いた実質的な営業利益は約106.5兆ウォンに達すると推計されています。

●過去最高の業績だったにもかかわらず、なぜ株価が7%近くも下落したのですか？

過去1年間で株価が150%上昇していたため、好業績はすでに株価に織り込まれていました。発表された営業利益は一般的な市場予想を約6%上回ったものの、機関投資家などが独自に描いていたさらに高い期待値（バイサイド予想）には届かなかったため、利益確定売りが出たとみられます。また、競合であるSKハイニックスのナスダック上場を控えて資金移動が起きたことも一因とされています。

●AIメモリの需要急増は、一般のサーバーやPCの購入者にどのような影響を与えますか？

少なくとも2028年までメモリ価格の高止まりが続く可能性があります。HBMの製造には通常のDRAMウェハの3〜4倍の面積が必要となるため、主要メーカーがHBM生産を優先することで、通常のDDR4やDDR5の供給が減少しています。これにより、2026年6月末時点で汎用DDR4の価格は前年比約8倍の約21ドルに達しており、今後もさらなる値上がりが予測されています。

●7月30日には何が発表されますか？

サムスンの2026年第2四半期の確定決算が発表され、半導体、モバイル、ディスプレイ、家電などの部門別売上高や営業利益、利益率が明らかになります。また、HBM4の歩留まり状況や、第3四半期の見通しについても詳細が語られる予定です。

元記事: Samsung Smashes Tech Profit Record: 19-Fold Surge Fails to Halt 7% Stock Drop