米ブルーム・エナジー、加ブルックフィールドから250億ドルの巨額投資を獲得――AIデータセンター向け燃料電池の導入を加速

米ブルーム・エナジーとグローバル投資会社のブルックフィールドは、戦略的提携を従来の50億ドルから250億ドル（約4兆250億円、1ドル＝161円換算）へと5倍に拡大した。この巨額のコミットメントは、AI業界がもはや既存の送電網の整備を待っておらず、オンサイト（敷地内）での自主発電へと舵を切っている現状を浮き彫りにしている。固体酸化物形燃料電池（SOFC）を用いた自主発電は、送電網への接続待ちを回避する手段として急速に普及している。

■送電網を待てないAI業界、オンサイト発電へのシフト

ブルーム・エナジー（Bloom Energy）とブルックフィールド（Brookfield）が2026年6月30日に発表した250億ドル規模の提携拡大は、単一の企業発表にとどまらない大きなトレンドを示している。ハイパースケーラーやデータセンター開発企業は、固体酸化物形燃料電池（SOFC）を用いて敷地内で電力を自主発電することにより、電力会社への接続待ち行列を回避し始めている。このシフトを背景に、ブルーム・エナジーは2026年においてあらゆるセクターの中で最も急成長している企業の一つとなった。

この250億ドルのコミットメントは、ブルックフィールドが2025年11月に立ち上げた、AIファクトリー、電力ソリューション、コンピューティングインフラへの1000億ドル（約16兆1000億円）の配分を目指す「AIインフラ基金」の一部である。ブルックフィールドのAIインフラ部門責任者であるシカンダー・ラシッド（Sikander Rashid）氏は、今回の提携拡大について、世界で最も洗練された顧客に対して「電子（電力）からトークン（AI出力）まで」エンドツーエンドのAIインフラソリューションを提供する能力を強化するものだと説明している。

この発表を受けて、ブルーム・エナジーの株価は6月30日に前日比10%高の302.70ドルで取引を終えた。同社の株価は過去12カ月で1,200%以上も急騰しており、機関投資家が「AI構築の決定的なボトルネックはチップやソフトウェアではなく、電力である」という点に巨額の資金を投じていることを裏付けている。

■AIの電力問題は「チップ」ではなく「送電網」の問題

今回の提携の背景にある緊迫感は、AI開発のスピードと送電網建設のスピードの乖離から生じている。現代的なAIトレーニングキャンパス1カ所だけで、1ギガワット（GW）以上の電力を必要とすることがある。しかし、米国の多くの市場において、電力会社への新規接続を申請してから実際に接続されるまでには5〜7年もの待ち時間が発生している。米国エネルギー省（DOE）の予測によると、米国のデータセンターの消費電力は2023年の176テラワット時（TWh）から、2028年までに325〜580テラワット時に達する見通しだが、既存の送電網はこのような急激な需要増に対応するようには設計されていない。

米ニュースメディアのAxiosが引用した調査によると、その結果として、米国で計画されている新規データセンターの電力容量の約3分の1が、送電網を完全にバイパスし、敷地内で自主発電を行う設計になっているという。データセンター事業者は、いつ接続できるか分からない送電網の行列に並ぶよりも、規制された電力システムを意図的に回避する道を選んでいる。

そして、その回避手段として主役に躍り出たのがブルーム・エナジーの燃料電池システムである。同社は2026年初頭の約90日間に、約76億5000万ドル（約1兆2317億円）の法的拘束力のあるデータセンター向け契約を締結した。これは、燃料電池業界全体が過去10年間にデータセンター部門から得た累積売上高を上回る規模である。

■固体酸化物形燃料電池（SOFC）が選ばれる技術的理由

ブルーム・エナジーがこの市場を制している理由を理解するには、固体酸化物形燃料電池（SOFC）の仕組みと、それが従来のガスタービンやディーゼル発電機とどう異なるかを知る必要がある。

SOFCは電気化学的な変換装置である。600〜1,000℃の高温下で、固体セラミック（酸化物）電解質を介して天然ガスを直接酸化させることで発電する。燃焼を伴わないため、従来の熱機関を制限するカルノーサイクルの効率限界が同じようには適用されない。ブルームのSOFCは、使用場所において54%の発電効率を達成しており、これは一般的なオープンサイクルガスタービンよりも15〜20パーセントポイント高い。ガス価格の前提に基づくと、中規模な175メガワット（MW）のデータセンターの場合、この効率性の優位性により5年間で7000万〜1億ドル（約113億〜161億円）の燃料費削減につながると試算されている。さらに、排熱回収システムと組み合わせることで、総合効率は90%以上に向上する。

また、燃料電池には回転部品（可動部）がない。この設計は、ミリ秒単位で電力負荷が定格の20%から150%超へと激しく変動するAIワークロードに極めて適している。機械的な慣性に縛られる従来の燃焼式発電機では、この速度での変動に対応できない。ブルームのシステムは、負荷上昇時には回転式発電機の少なくとも2倍の速さで応答し、負荷減少時には瞬時に応答する。スーパーキャパシタと組み合わせることで、ミリ秒以内での完全な応答を実現している。

さらに、ブルームのシステムはモジュール式である。325キロワット（kW）の基本ブロックを積み重ねることで、数メガワットから数百メガワット規模まで拡張可能だ。この積層設計により、1エーカー（約4,047平方メートル）あたり最大100メガワットの電力を供給でき、これは天然ガスタービンの約2倍の出力密度に相当する。土地の確保が難しい郊外のデータセンター市場において、この省スペース性は大きな強みとなる。

AIインフラにおいて最も重要な技術的特徴は、導入スピードの速さである。ブルームの「エナジーサーバー（Energy Servers）」は工場で事前製造された状態で届くため、数年ではなく数カ月で稼働を開始できる。オラクル（Oracle）は、自社のAIデータセンターキャンパスのオンサイト発電にブルームのシステムを採用した際、最初のシステムをわずか55日で稼働させた。これは目標としていた90日間を35日も前倒しする結果となり、オラクルが自社運用全体で最大2.8ギガワットまでブルームのシステムを拡張する契約を結ぶ決定打となった。

■250億ドルの賭けが送電網にもたらす構造的影響

2026年6月30日に発表されたブルックフィールドのコミットメントの5倍への拡大は、2025年10月に合意された初期の50億ドルの枠組みを発展させたものである。この拡大契約は、ブルームの燃料電池システムを世界のAIデータセンターやハイパースケールAIファクトリーへ展開することをカバーしており、ブルックフィールドの資金力およびインフラ開発力と、ブルームの即応型電力プラットフォームを組み合わせる。

ブルームの最高商業責任者（CCO）であるアマン・ジョシ（Aman Joshi）氏は、今回の提携拡大について「このパートナーシップを立ち上げた際、これはより大きなビジョンの第一段階に過ぎないと述べた。ブルームは、AIの急速な成長を支えるクリーンで信頼性の高い電力への緊急の需要に応えられる独自のポジションにいる」とコメントしている。

1兆ドル以上の運用資産を持つブルックフィールドは、今10年間におけるAI関連インフラへの総支出が1兆ドルを超えると予測している。

しかし、両社の発表で直接言及されなかった構造的な懸念は、この自主発電の急増が既存の送電網自体にどのような影響を与えるかという点である。ギガワット規模のAIデータセンターが敷地内で自主発電を行うことは、送電網を補完しているのではなく、戦略的に「バイパス」していることを意味する。このシフトは、電力会社が送電網や発電所への投資を正当化するために依存してきた需要の伸びを空洞化させ、電力会社の設備投資が「座礁資産」となるリスクを浮き彫りにする。また、規制当局にとっても、従来の電力料金体系や監視の枠外で大規模な天然ガス発電が稼働するという、新たなガバナンスの問題を突きつけている。

■投資家とデータセンター事業者が留意すべきリスク

今回の巨額の契約額に目を奪われがちだが、今後の実行フェーズにおける課題も無視できない。ブルーム・エナジーの株価は過去1年で1,200%以上上昇したものの、2026年7月初旬時点で予想株価収益率（PER）は130倍を超えている。BMOキャピタルは、初期段階の実行リスクを理由に、投資判断を「Hold（維持）」、目標株価を279ドルに据え置いている。BMOのアナリストは、資金調達のコミットメントと、実際に稼働するプロジェクトは別物であり、250億ドルの枠組みは利用可能な資金の上限であって、売上高を保証するものではないと指摘している。

競合他社との競争も激化している。シェブロン（Chevron）とマイクロソフト（Microsoft）は、代替のオンサイト発電ソリューションとして天然ガスタービンを導入している。また、米国エネルギー省は同じデータセンター電力市場をターゲットに次世代原子炉の開発を支援しており、フューエルセル・エナジー（FuelCell Energy）やプラグ・パワー（Plug Power）も燃料電池セグメントで競合している。これらの代替技術の台頭は、ブルームの新規契約における価格決定力を制限し、市場の成熟に伴ってマージンを圧迫する可能性がある。

さらに、「クリーンパワー」という表現が覆い隠しがちな炭素排出の問題もある。ブルームの燃料電池は、天然ガスを使用する限り二酸化炭素を排出する。燃焼式に比べて窒素酸化物（NOx）、硫黄酸化物（SOx）、粒子状物質をほぼ排出しないため極めてクリーンではあるが、ゼロカーボンではない。同社はバイオガスや水素を用いた低排出運転への道筋を示しているが、データセンターが必要とする規模において、これらの燃料は依然として供給量が限られており、高価である。

■AIインフラ競争における250億ドルの意味

より広いAI業界にとって、今回の提携拡大の意味は金額の大きさにとどまらない。これは、AIインフラ構築競争における決定的な制約が、アクセラレータ（半導体）やインターコネクトではなく、「電力（電子）」であることを示す最も明確なシグナルである。AI開発の野心的なペースに見合う信頼性の高い電力をいかに迅速に提供できるかが、どのデータセンタープロジェクトが建設され、どれが順番待ちの列に取り残されるかを決定づけることになる。

ブルーム・エナジーの2026年の通期財務見通しは、売上高34億〜38億ドル（中間値で前年比約80%増）へと上方修正されており、市場はすでに燃料電池を短期的な解決策として受け入れていることを示唆している。ブルックフィールドによる250億ドルのコミットメントは、機関投資家の資金もその見方に同意していることを示している。今後の焦点は、米国の電力インフラを管理する規制当局や送電網の計画組織が、自らの監視の完全に外側で起きているこの急速かつ大規模な変化に対応できるかどうかである。

■注目ポイントQ&A

●ブルーム・エナジーの固体酸化物形燃料電池は、どのようにして燃焼させずに発電しているのですか？

ブルーム・エナジーの固体酸化物形燃料電池（SOFC）は、燃料を燃焼させるのではなく、電気化学プロセスによって天然ガスを電気に変換します。600〜1,000℃の動作温度において、セラミック（固体酸化物）電解質が酸素イオンをカソード（正極）からアノード（負極）へと伝導させ、そこで天然ガスを酸化させます。この直接的な化学・電気変換により、機械的なタービンを回す工程を完全に省くことができるため、使用場所での発電効率54%を達成し、窒素酸化物や硫黄酸化物、粒子状物質などの大気汚染物質をほとんど排出しないクリーンな発電が可能になります。

●なぜAIはデータセンターにおいてこれほど深刻な電力不足を引き起こしているのですか？

AIのトレーニングや推論のワークロードは、物理的な設置面積に対して前例のない規模で、連続的かつ高密度の電力を必要とするためです。大規模なAIトレーニングキャンパス1カ所だけで1ギガワット（GW）以上の電力を必要とすることがあります。このような規模の需要に対応するための米国の送電網接続待ち時間は、多くの市場で5〜7年に達しています。米国エネルギー省の委託によるローレンス・バークレー国立研究所の2024年の報告書では、米国のデータセンターの電力需要は2023年の176テラワット時から2028年までに325〜580テラワット時に達すると予測されており、短期的な送電網のアップグレードだけでは対応しきれないため、事業者はオンサイト発電を選択しています。

●AIデータセンターが大規模に自主発電を行うと、既存の送電網はどうなりますか？

AIデータセンターが送電網を介さない大規模な自主発電（ビハインド・ザ・メーター発電）を行うようになると、単に送電網を補完するのではなく、送電網から完全に離脱することになります。電力会社は、送電網や発電所への投資を正当化するために大口の産業需要に依存しているため、これらの需要が消失すると、需要を見込んで建設したインフラが「座礁資産」となるリスクが生じます。また、規制当局にとっても、従来の電力料金体系や監視、排出許可の枠外で大規模な天然ガス発電が稼働するという新たな課題に直面することになります。

●ブルーム・エナジーの燃料電池技術はカーボンフリー（炭素排出ゼロ）ですか？

いいえ、カーボンフリーではありません。ブルームの燃料電池は、燃焼を伴わないため窒素酸化物や硫黄酸化物、粒子状物質をほぼ排出せず、従来の燃焼式発電機に比べて大幅にクリーンですが、天然ガスを使用する限り二酸化炭素を排出します。同社はバイオガスや水素を使用した低排出運転への移行パスを示していますが、これらの燃料はデータセンター規模で必要とされる量に対して依然として高価で供給量も限られています。現時点では、燃料電池はゼロカーボンソリューションではなく、よりクリーンで迅速に導入できる「架け橋（ブリッジ）」の技術として位置づけられています。

元記事: Bloom Energy Lands $25 Billion Brookfield Commitment for AI Data Center Fuel Cells