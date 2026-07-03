中国の探査機「天問2号」が準衛星カモオアレワに接近、地球の「第2の月」の謎に迫る

中国初の小惑星サンプルリターン探査機「天問2号」が、日本時間の2026年7月4日に地球の準衛星「カモオアレワ」へ約20キロメートルまで最接近する見込みだ。この天体は地球に寄り添うように公転しており、月が起源である可能性が指摘されている。天問2号によるサンプル回収と2027年の地球帰還により、長年の学術的論争に決着がつくと期待されている。

■ベールに包まれた「天問2号」の接近

米国が独立記念日を迎える2日前の2026年7月4日、中国の宇宙探査機が地球近傍にある極めて奇妙な天体へと肉薄する。早ければ同週の土曜日（7月4日）にも、その天体の初の詳細な画像が得られる見通しだ。この探査機は、中国初の小惑星サンプルリターン探査機「天問2号（Tianwen-2）」であり、目的地は市街地の1ブロックほどの大きさを持つ小惑星「469219 カモオアレワ（Kamoʻoalewa）」である。カモオアレワは少なくとも1世紀にわたり、地球の影のように寄り添いながら安定した軌道を巡っており、将来的に回収サンプルが分析されれば、月自体から剥がれ落ちた破片であることが判明するかもしれない。

天問2号は2026年7月4日にカモオアレワから20キロメートル以内にまで接近するとみられている。これは、2025年5月に打ち上げられたものの、世界的にはほとんど注目されてこなかった13カ月間に及ぶ惑星間航行において、最も重要な局面の始まりを意味する。探査機が目的地付近に到達したという確認は、北京の中国国家宇宙局（CNSA）からではなく、オープンソースのデコーダーソフトウェアとアンテナを用いて小惑星の座標を追跡していたドイツとオランダのアマチュア無線天文学者たちによってもたらされた。CNSAは、外部の観測者が探査機を追跡できるような軌道データを公開していなかったが、天問2号がカモオアレワの観測範囲内に近づくと、ドイツの宇宙通信団体「AMSAT-DL」のチームがそのXバンド信号を捉え、移動を監視することに成功した。

■準衛星「カモオアレワ」とは何か

カモオアレワ（正式名称：469219、仮符号：2016 HO3）は、2016年4月27日にハワイのハレアカラ天文台にある望遠鏡「Pan-STARRS 1」によって発見された。直径は40〜100メートルとサッカー場よりも小さく、約28分に1回という、これまでに探査機が訪れた小惑星の中でも極めて速い部類の自転速度を持つ。2019年には、ハワイ島ヒロのイミロア天文学センターが運営するプログラムを通じて、ハワイ語で「揺れ動く天体の破片」を意味する「カモオアレワ」と命名された。これは、地球から見ると毎年、地球の周囲をゆっくりと逆行するループを描くように見える特徴を捉えた、ふさわしい名称である。

技術的な定義において、カモオアレワは「月（衛星）」ではない。真の衛星は惑星の重力に束縛されてその周りを直接公転するが、カモオアレワは太陽の周りを公転しており、地球と1対1の平均運動共鳴の関係にある。公転周期が地球とほぼ同じ約1年であるため、太陽の重力の影響を強く受けつつも、地球から月までの距離の38〜100倍の範囲内に常に留まり続けている。天文学者はこの構成を「準衛星」または「準の月（quasi-moon）」と呼ぶ。この軌道は宇宙のタイムスケールで見れば本質的に不安定であり、シミュレーションモデルによると、現在の軌道を維持するのは約30万〜50万年間で、その後は重力の乱れによって馬蹄形の軌道に移行するか、共鳴関係から完全に弾き出されるとみられている。

■「月起源説」と「小惑星帯起源説」の対立

カモオアレワが地球と酷似した軌道（太陽からの距離や公転周期がほぼ同じで、軌道傾斜角と離心率が緩やか）を持っていることから、科学者の間では「普通の小惑星ではないのではないか」という疑念が当初から抱かれていた。

2021年、当時アリゾナ大学に所属していた天文学者ベン・シャーキー氏が率いるチームは、大型双眼望遠鏡（LBT）とローウェルディスカバリー望遠鏡を用いてカモオアレワを観測し、波長ごとの太陽光の反射パターン（反射スペクトル）を測定した。その結果、一般的な地球近傍小惑星とは一致せず、かつての月探査ミッション（アポロ14号やソ連のルナ24号）が持ち帰った、宇宙風化を受けたケイ酸塩岩石の特徴と一致した。チームは学術誌『Communications Earth & Environment』に論文を発表し、カモオアレワは天体衝突によって月面から吹き飛ばされ、地球近くの太陽周回軌道を漂うようになった「月の放出物」である可能性が極めて高いと結論づけた。

さらに2024年の『Nature Astronomy』の論文では、その衝突の具体的な原因として、月の裏側にある直径22キロメートルの「ジョルダーノ・ブルーノ・クレーター」が指摘された。このクレーターは形成から数百万年以内と推定されており、このモデルが正しければ、カモオアレワは地質学的に比較的最近、月面から引き裂かれて誕生したことになる。

しかし、すべての研究者がこの説に同意しているわけではない。2025年に『Nature Communications』に掲載された研究では、同じ反射スペクトルデータを再解析した結果、主要な吸収帯が1.001±0.028マイクロメートルにあり、これは月起源の物質ではなく、フローラ族小惑星に見られる一般的な「LLコンドライト」隕石と一致すると指摘された。この解釈に基づけば、カモオアレワは重力の乱れによって内側に移動してきた「メインベルト（火星と木星の間の小惑星帯）の内側にある小惑星」であり、月のかけらではないことになる。

ヘルシンキ大学およびルレオ工科大学のミカエル・グランヴィク教授は、地球近傍小惑星が現在の軌道に至る統計的な経路をモデル化し、確率的には小惑星帯起源の可能性の方が高いと主張している。同教授は『Scientific American』に対し、「この天体の大きさを考慮すると、これほど巨大なものがこれほど最近に月面から放出されたと考えるのは非常に奇妙だ。統計的には、月起源よりもメインベルト内側から来た可能性の方が約10倍高い」と語っている。

■決着の鍵を握る「同位体比」の測定

シャーキー氏の論文発表から5年が経過しても議論が続いている理由は、スペクトルデータの精度が低いからではない。太陽風や微小隕石の衝突、宇宙線によって表面が徐々に変化する「宇宙風化」の影響により、月とは無関係のケイ酸塩小惑星であっても、スペクトル上は月面に酷似してしまうことがあるからだ。実験室での再現実験でも、高度に宇宙風化した普通コンドライトの粉末がカモオアレワの反射スペクトルを再現することが確認されている。つまり、分光観測（スペクトロスコピー）は表面の「類似性」を示すことはできても、その物質が「どこから来たか」を証明することはできない。

この疑問に決定的な答えを出せるのが、回収された岩石に含まれる酸素、チタン、クロムなどの「安定同位体比」の測定だ。地球と月は、太陽系の他のどの天体とも異なる、ほぼ同一の酸素同位体比を共有している。もしカモオアレワのサンプルがこれと同じ比率を示せば月起源説が確定し、異なれば小惑星帯起源説が勝利する。いかなる望遠鏡も遠隔から同位体比を測定することはできず、地球上の研究所での分析が必要となる。これこそが、天問2号が物理的なサンプルを回収しに行く理由である。

フランス国立科学研究センターの研究ディレクターであり、欧州宇宙機関（ESA）の小惑星探査ミッション「Hera」の首席研究員としてカモオアレワを広く研究してきたパトリック・ミシェル氏は、「小惑星の新しい画像が得られるたびに、常に驚きがあった。私たちはまだ何も知らないのだ」と、このサンプルリターンの重要性を強調している。

■高速自転する天体からいかにサンプルを回収するか

天問2号のサンプル回収システムは、これまでに小惑星探査で試みられた中で最も技術的に野心的な設計となっている。カモオアレワは、NASAの「OSIRIS-REx」が探査したベンヌや、JAXAの「はやぶさ2」が探査したリュウグウとは異なる、極めて困難な課題を突きつけているからだ。これまでのミッションでは、ガス駆動のサンプリングヘッドを表面に一瞬だけ接触させて物質を回収する「タッチ・アンド・ゴー（TAG）」方式が採用されていた。これは、比較的表面の状態が判明している大型で自転の遅い小惑星には有効な手法である。

しかし、カモオアレワは約28分に1回という超高速で自転しており、探査機が接近するまで表面の性質（固い一枚岩なのか、数メートル規模の岩塊が集まったラブルパイルなのか、砂礫地なのか）は全く分からない。さらに、直径約40〜100メートルというサイズは、サンプルリターンミッションが訪れる天体としては史上最小である。

天問2号は、どのような表面状態にも対応できるよう、以下の3つのサンプリングモードを備えている。

1. タッチ・アンド・ゴー：OSIRIS-RExやはやぶさ2と同様の実績ある手法。ガス駆動のブラシヘッドを表面に接触させてレゴリスを回収する、最もリスクの低い選択肢である。

2. ホバリングサンプリング：小惑星の自転速度に合わせながら、ロボットアームを使って物質をすくい取る。メリーランド大学の惑星科学者クリスティン・ハーツェル氏は、これを3つの中で「最もリスクが高い」と指摘する。「何もない宇宙空間に浮遊しながら正確にすくい取るためには、探査機が発生させる反作用の力を制御しなければならない」ためだ。

3. アンカー＆アタッチ：最も斬新なアプローチであり、ドリル刃を備えた4本のロボットアームで小惑星の表面に直接しがみつき、探査機を固定して長時間の接触と制御されたサンプル抽出を行う。深宇宙では前例のない試みであり、カモオアレワの表面が緩いラブルパイル構造であった場合には使用できないため、適用の可否は現地の状況に完全に依存する。

管制チームは、2026年7月から2027年初頭にかけて高度20キロメートルから300メートルまで下降して実施するマッピング観測の結果を基に、どの手法を採用するかを決定する。ミッションでは最低100グラムの表面物質の回収を目指しており、条件が良ければ200〜1,000グラムに達する可能性もあるという。また、天問2号は地下の揮発性物質を露出させて検出するための爆薬も搭載しており、内部の地球化学的な手がかりを得ることも期待されている。

サンプル回収カプセルは2027年11月29日に探査機から分離され、アポロ宇宙船の帰還時よりも約10％速い秒速約12キロメートルで地球の大気圏に再突入し、中国のゴビ砂漠にある酒泉衛星発射センター付近に着陸する予定だ。

■ハワイ語の名を持つ天体への静かなる挑戦

2016年にカモオアレワを発見したPan-STARRS望遠鏡システムを運用するハワイ大学天文学研究所の所長ダグ・サイモンズ氏は、「これは惑星科学にとって極めて重要な瞬間だ。ハワイからの観測で初めて特定された天体に探査機が到達し、地球からだけでは決して得られない発見への扉が開かれようとしている」と述べている。カモオアレワは、ハワイ語の名前を持つ天体として初めて探査機が訪れる対象となる。

このミッションを取り巻く静けさは、中国側の意図的な戦略によるものだ。CNSAは、天問2号の13カ月間に及ぶ航行中、追跡に必要な精密な軌道データを一切公開してきてもいない。この戦略は、2035年まで続く長期ミッションにおいて、世間の関心を引く節目を分散させるためのものとみられる。初期の航行情報を最小限に抑えることで、科学的に重要な局面でより劇的な発表を行うことができる。実際、2026年6月7日に行われた軌道修正のためのエンジン燃焼も、北京からの公式発表の数週間前にAMSAT-DLによって確認されていた。

■カモオアレワの先へ：2035年に彗星へ到達予定

天問2号の任務は、2027年11月にサンプルカプセルを放出して終わりではない。カプセル分離後、探査機は地球のスイングバイを利用して小惑星帯へと向かう6年間の旅を始め、メインベルト彗星「311P/PanSTARRS」を目指す。この天体は小惑星と彗星の双方の特徴を持ち、ハッブル宇宙望遠鏡の画像でも塵の尾が確認されている。天問2号は2035年1月に311Pに到着する予定だ。この延長ミッションは、中国が計画している木星探査ミッション「天問4号」に向けた技術実証も兼ねており、深宇宙通信インフラやイオンエンジンの耐久性を試験する場となる。

この計画は、急速に拡大する中国の深宇宙探査ロードマップの一環である。中国は2021年に「天問1号」で火星への着陸に成功し、2028年頃には火星サンプルリターンを目指す「天問3号」の打ち上げを計画している。さらに木星とその衛星カリストを目指す「天問4号」も控えている。その中でも「天問2号」は、規模や予算こそ他より小さいものの、わずか100グラムの岩石サンプルによって「地球の第2の月」の謎を解き明かすという、極めて高い科学的価値を秘めている。

カモオアレワが小惑星帯から来たありふれた岩石なのか、それとも失われた月のかけらなのか。その答えは、いかなる巨大望遠鏡でも届かない、2027年11月にゴビ砂漠に舞い降りるカプセルの中から、まもなくもたらされることになる。

■注目ポイントQ&A

●カモオアレワは本当に月の一部なのですか？

現時点ではまだ確実なことは分かっていません。2021年の分光観測では、月面の岩石に酷似した反射スペクトルが示され、月の裏側にあるジョルダーノ・ブルーノ・クレーターから放出された破片である可能性が指摘されました。しかし、2025年の再解析では、小惑星帯のフローラ族に由来する一般的な隕石とも一致するという結果が出ており、科学的な議論が続いています。宇宙風化の影響により、小惑星の表面が月面のように見えてしまうことがあるため、最終的な結論を出すには、天問2号が持ち帰るサンプルの酸素同位体比などを地球の研究所で直接分析する必要があります。

●天問2号が回収したサンプルはいつ地球に届きますか？

サンプル回収カプセルは2027年11月29日に探査機から分離され、中国のゴビ砂漠にある酒泉衛星発射センター付近に着陸する予定です。カプセルは秒速約12キロメートルという高速で大気圏に再突入します。カプセルを放出した後、天問2号は地球のスイングバイを利用して次の目的地である彗星「311P/PanSTARRS」へと向かい、2035年1月に到着する計画です。

●準衛星（quasi-moon）とは何ですか？地球を回っているのですか？

準衛星とは、地球ではなく太陽の周りを公転している天体です。ただし、地球の公転周期とほぼ同じ約1年で公転している（1対1の共鳴関係にある）ため、地球の重力圏（ヒル球）の外側にありながらも、常に地球の近くに留まり続けます。地球から見ると、まるで地球の周りをゆっくりと回っているように見えるため「準衛星」や「準の月」と呼ばれます。カモオアレワの現在の軌道は約30万〜50万年間は安定して維持されますが、その後は重力の影響で軌道が変わると予測されています。

●28分で自転する超高速の岩石から、どのようにサンプルを回収するのですか？

天問2号は、現地の状況に合わせて3つの回収方法を使い分けます。1つ目は、ガスを噴射して表面の砂（レゴリス）を舞い上がらせて回収する実績ある「タッチ・アンド・ゴー」方式。2つ目は、自転速度に合わせながらロボットアームですくい取る「ホバリングサンプリング」方式（反作用の制御が必要なため最もリスクが高いとされます）。3つ目は、4本のロボットアームのドリルで天体表面に直接固定してサンプルを掘削する「アンカー＆アタッチ」方式です。どの方法を使用するかは、接近後の詳細なマッピング観測によって決定されます。

元記事: Tianwen-2 Nears Kamoʻoalewa Saturday: Is Earth’s Quasi-Moon a Lunar Shard?