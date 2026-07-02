Visual Studio 2026、AIクレジット消費をリアルタイム監視可能に　GitHub Copilotの従量課金移行に対応

Microsoftが公開したVisual Studio 2026のアップデート（2026年6月9日リリース）では、GitHub Copilotの課金体系移行に伴う課題に対応する新機能が追加された。これまで開発者にとって不透明だったAIアクションの実行コストが、IDE内でリアルタイムに可視化されるようになる。本稿では、このコストトラッカー機能を中心に、今回のアップデートで導入された主な3つの新機能について解説する。

■IDE内に「メーター」が必要とされた背景

Microsoftが2026年6月9日にリリースしたVisual Studio 2026のアップデートでは、同年6月1日に実施されたGitHub Copilotの課金体系移行によって生じた構造的な課題に対処する3つの機能が導入された。これまで、開発者のワークフローにおいて、IDEは「AIアクションのコストが実行時に見えない唯一の場所」になっていた。今回のアップデートにおける最大の変更点は、刷新された「Copilotの使用状況（Copilot Usage）」ウィンドウだ。これにより、AIクレジットの消費量をリアルタイムで追跡し、月間予算を使い果たす前に開発者に警告を表示できるようになり、従来のようにGitHubの課金ダッシュボードをブラウザで確認する手間が省けるようになった。

この機能の必要性は極めて現実的なものだ。GitHubが6月1日にすべてのCopilotプランをトークンベースの従量課金制に移行した際、Microsoftがこの1年間積極的に推進してきた「エージェント型コーディングセッション」（複数ファイルのリファクタリングや自律的なデバッグワークフロー）を実行した開発者たちは、Proプランに割り当てられている月額15ドル（約2,445円、1ドル=163円換算）相当のクレジットを、わずか1回のセッションで使い果たしてしまうことに気づいた。GitHubのコミュニティ発表には、最初の72時間で約900件の低評価（ダウンボート）が集まり、ヘビーなエージェント利用において月間の予測コストが29ドル（約4,727円）から750ドル（約12万2,250円）以上に跳ね上がったという報告も寄せられていた。

6月9日のアップデートは、この反発に対するMicrosoftのIDE側からの最初の回答である。課金モデルそのものを変更するものではないが（その決定権はGitHubにある）、課金モデルが「罠」のように感じられていた情報ギャップを解消するものとなっている。

■IDEにコスト表示が必要な構造的理由

Copilotのトークン課金をIDEに適用する上での根本的な問題は、そのアーキテクチャにある。1トークンは英単語の約3〜4文字に相当する。Copilotが自律的に複数のファイルを読み込み、計画を提案し、編集を実行してテストを走らせるエージェント型AIワークフローでは、ユーザーが開始した1つのタスクに対して10〜20回の個別のモデル呼び出しが発生することがある。スタンフォード大学デジタルエコノミーラボ（Stanford Digital Economy Lab）の研究によると、モデルが呼び出しごとに再処理するシステムプロンプト、ツール定義、セッション状態などの「再送信コンテキスト」が、総推論コストの約62%を占めているという。また、Gartnerのアナリストによる2026年3月の予測では、エージェント型のタスクは単純なチャットボットへの問い合わせと比較して、5倍から30倍のトークンを消費すると見積もられている。

これを実務的な観点から見ると、Visual Studio内の同じCopilotバッジから起動される処理であっても、無料のインラインコード補完になることもあれば、30〜40ドル（約4,890〜6,520円）相当のAIクレジットを消費するマルチモデルのエージェントセッションになることもある。従来の定額制モデルでは、これら2つのインタラクションのコストは同じだった。しかしトークン課金制においては桁違いの差が生じる。そして6月9日のアップデート前までは、どちらが実行されているのか、あるいはいくらかかっているのかをIDE内で確認する手段がなかった。

GitHubのCPO（最高製品責任者）であるマリオ・ロドリゲス（Mario Rodriguez）氏は、4月の課金に関する発表の中で、この構造的な摩擦を認めていた。短いチャットでの質問と、数時間に及ぶ自律的なコーディングセッションの提供コストが同額であるという非対称性は、企業として維持不可能になっていた。しかし、当時同氏が言及しなかったのは、開発者側の非対称性、すなわち「IDE側には何も表示されない」という点だった。今回刷新された「使用状況」ウィンドウは、その部分的な是正措置となる。

■Visual Studio 2026におけるCopilotトークン課金の仕組み

6月1日の課金アーキテクチャにおいて、すべてのCopilot機能が一律にクレジットを消費するわけではない。タイピング中に表示されるインライン自動補完などの「コード補完」や、「次の編集の提案（Next Edit Suggestions）」は、引き続きすべての有料プランに含まれており、追加コストは発生しない。一方で、AIクレジットを消費するのは「エージェント型インタラクション」に分類されるすべての機能だ。これには、Copilot Chatでの会話、エージェントモード（Agent mode）セッション、GitHubのIssueやプルリクエストを自律的に作成するクラウドエージェント、およびコードレビューが含まれる。

クレジットは1クレジットあたり0.01ドル（約1.63円）と価格設定されており、3つのトークンタイプから計算される。すなわち、入力トークン（モデルに送信されるプロンプト、コードコンテキスト、ツール定義）、出力トークン（モデルが生成するもの）、およびキャッシュされたトークン（セッション全体でモデルが再利用するコンテキスト）である。APIの基本レートにおいて、出力トークンは通常、入力トークンの3〜5倍のコストがかかる。また、モデルごとのコストも異なり、GPT-5.5のような最先端モデルは、Microsoft独自のコーディングモデルであるMAI-Code-1-Flashのような軽量モデルと比較して、100万トークンあたりのコストが大幅に高くなる。モデルごとの詳細な価格設定は、GitHubのドキュメントで確認できる。

月間のプラン割り当ては基本料金を反映している。Proプラン（月額10ドル＝約1,630円）には15ドル（約2,445円）分のクレジット（フレックス割り当てあり）、Pro+プラン（月額39ドル＝約6,357円）には70ドル（約11,410円）分のクレジットが含まれる。Businessプラン（ユーザーあたり月額19ドル＝約3,097円）では、組織のプールされた残高からユーザーあたり19ドル分が割り当てられ、2026年8月までは一時的なプロモーション用の追加補充が行われる。クレジットを使い果たすと、安価なモデルへのフォールバックは行われず、プレミアム機能の提供が停止する。これは、開発者がこれまで依存していたセーフティネットが取り除かれたことを意味する。プランの詳細は、GitHubの「使用量ベースの課金（usage-based billing）」に関するドキュメントに記載されている。

■新しい「使用状況」ウィンドウの表示内容

刷新された「Copilotの使用状況」ウィンドウ（Copilotバッジメニュー ＞ 「Copilotの使用状況」からアクセス可能）には、トークンベースの課金モデルにおける現在の消費量が表示され、リアルタイムの使用状況メトリクスによって月間の利用パターンを追跡できる。Visual Studioは、上限に近づいている開発者に対してプロアクティブに警告を表示する。警告には「上限に近づいている」「上限に達した」「上限を超えて追加利用（超過分）を有効化している」という3つの異なる状態が用意されている。

開発者は、設定で「クォータ警告のしきい値（パーセンテージ）」を調整することにより、警告が作動するタイミングをカスタマイズできる。デフォルトのしきい値は75%に設定されており、月間割り当て量の4分の3に達した時点で警告が表示される。このカスタマイズ機能があることで、手遅れになる前に利用行動を改めるための有用な早期シグナルとして機能させることができる。

Microsoftは、これが使用状況の可視化における継続的な改善の第一歩であると示唆している。6月9日のリリースノートでは、この「Copilotの使用状況」ウィンドウを「始まりに過ぎない」と言及し、今後数ヶ月でさらなるアップデートを行うことを約束している。また、同時期に行われたVisual Studio Code（バージョン1.126）のアップデートでも、セッションレベルでのCopilotコスト情報が追加されており、MicrosoftのIDEポートフォリオ全体で連携した取り組みが行われていることが伺える。

■テーマカラーエディター：JSON編集を不要にするFluentトークンのネイティブカスタマイズ

今回のアップデートにおける2つ目の主要な追加機能は、Visual Studioユーザーが長年甘受してきた回避策を置き換えるものだ。6月9日以前は、組み込みテーマの選択を超えてIDEのカラーパレットをカスタマイズするには、JSONトークンファイルを手動で編集するか、サードパーティ製の拡張機能をインストールする必要があった。新しい「テーマカラーエディター（Theme Color Editor）」は、コマンドの「テーマカラーの編集」または設定の「環境 ＞ 視覚体験 ＞ テーマカラー」からアクセスでき、拡張機能なしでFluentカラートークンのカスタマイズをIDE内で直接行えるようになった。機能の全容は6月9日のリリースノートに記載されている。

この機能の意義を理解するには、Fluentデザイントークンの仕組みを簡単に把握する必要がある。Microsoftが2017年に導入し、2023年に「Fluent 2」としてトークンベースのアーキテクチャで再構築したFluentデザインシステムは、色や視覚的な値を3層の階層で保持している。すなわち、グローバルトークン（生の16進数コードなどの名前付き定数）、エイリアストークン（「ホバー状態」や「アクセントカラー」などの意味を持ち、ライト、ダーク、ハイコントラストなどのテーマをまたいで適応するセマンティックな割り当て）、およびコントロールトークン（エイリアストークンを参照するコンポーネントごとの描画ルール）である。テーマカラーエディターはエイリアストークンとコントロールトークンを直接公開するため、カスタマイズのセマンティックな一貫性が維持される。つまり、「アクセントカラー」のトークンを微調整するだけで、すべてのテーマにおいてそのトークンを参照するすべてのUIサーフェスが更新される。

これは、共有のIDE構成を管理するチームにとって大きなメリットとなる。従来、カスタムカラーパレットを配布するには、生のJSONファイルを共有し、チームメンバーがそれを正しく適用することを期待するしかなかった。今回のアップデートにより、テーマごとの保存が可能になり、各メンバーが選択したテーマのカスタマイズが独立して保持される。また、色ごとのリセット機能により、カスタム構成全体を消去することなく、単一のトークンだけを元に戻すことができる。さらに、シェルとタブ／ウィンドウヘッダーを分離する新しいトークンが追加された。これは、VS 2026で廃止されたVisual Studioの「Blue」テーマの復活を求める開発者コミュニティの要望に応える形で追加されたものである。

■複数インストール環境におけるMSVCツールセットの検出

6月9日リリースの3つ目の追加機能は、複数のVisual StudioをインストールしているC++開発者に特有の、ビルド再現性の問題に対処するものだ。従来、プロジェクトで特定の「VCToolsVersion」（ビルドの一貫性を保つために必要な特定のMSVCコンパイラバージョン）が固定されている場合、Visual Studioは現在のインストール環境内で一致するプラットフォームツールセットバージョンを最初に見つけた時点で検索を停止してしまっていた。たとえ、固定された正確なバージョンが同じマシン上の別のインストール環境にしか存在しない場合でも、それを探しに行くことはなかった。

新しく導入されたオプトインの動作では、プロジェクトのビルドプロパティで「EnableVCToolsVersionDiscovery」を「true」に設定することで、Visual Studioは正確に一致するバージョンが見つかるまで、マシン上のすべてのインストール環境を検索し続けるようになる。これにより、安定版のVS 2026とVS 2026 Insidersを並行して実行しているような一般的な開発環境において、手動でのパスの上書きや「VCToolsInstallDir」を用いた回避策をとることなく、ツールセットのバージョン固定が正しく機能するようになる。詳細は6月9日のInsidersリリースノートに記載されている。

■開発者が今すぐ行うべきアクション

Copilotのエージェントセッションを実行している開発者で、まだ6月の請求状況を確認していない場合は、すぐに「Copilotの使用状況」ウィンドウ（Copilotバッジメニュー ＞ 「Copilotの使用状況」）を開くべきである。もしクォータ警告のしきい値がデフォルトの75%のままで、現在のサイクルの使用量がすでにそのレベルに達している場合、アカウントの設定によっては、次のエージェントセッションで追加料金が発生するか、プレミアム機能が停止する可能性がある。

BusinessまたはEnterpriseプランを利用しているチームは、GitHubのプロモーション用クレジット補充が終了し、割り当てが標準レベルに戻る2026年9月1日までに対応を検討する必要がある。この移行により、プロモーション期間中にエージェントの利用を削減しなかった組織にとっては、コスト管理の重要性がさらに増すことになる。

なお、テーマカラーエディターはVS 2026のStable版およびInsiders版で追加費用なしですぐに利用可能だ。MSVCの複数インストール間ツールセット検出機能については、ビルドプロパティファイルでのオプトインが必要であり、デフォルトでは有効になっていない。

■注目ポイントQ&A

●Visual Studioでのコード補完に対しても、GitHub Copilotのトークンが課金されますか？

いいえ。インラインコード補完および「次の編集の提案（Next Edit Suggestions）」は、すべての有料Copilotプランに含まれており、AIクレジットを消費しません。2026年6月1日から開始されたトークンベースの課金は、Copilot Chatでの会話、エージェントモードセッション、クラウドエージェント、およびコードレビューのワークフローにのみ適用されます。主に自動補完機能を利用している開発者については、月間の使用量に影響はありません。

●Visual Studio 2026でクォータ警告のアラートを設定するにはどうすればよいですか？

「ツール ＞ オプション ＞ GitHub ＞ Copilot ＞ Copilot Chat」を開き、「クォータ警告のしきい値（パーセンテージ）」の設定項目を見つけます。警告を表示させたい月間クレジット割り当て量の割合を入力してください（デフォルトは75%です）。警告はCopilot Chat内のバナーとして表示されます。50%に設定するとより早い段階で通知を受け取ることができますが、低すぎる値を設定すると、使用量が少ない月でも警告が頻発し、アラート疲れを招く可能性があります。

●GitHubのウェブサイトで課金状況を確認できるのに、なぜ新しい「Copilotの使用状況」ウィンドウが重要なのでしょうか？

GitHubのダッシュボードは「請求書」が表示される場所ですが、IDEは「課金が発生する」場所だからです。トークンベースの課金では、開発者がウェブページを確認したときではなく、IDEでアクションを実行した瞬間にコストが決定されます。エージェントセッションでは、コードの提案をレビューしている間に10〜20回ものモデル呼び出しが連鎖的に発生することがあります。使用状況の可視化機能をIDE内に移行することで、事後に気づくのではなく、意思決定を行うその場で情報を把握できるようになります。

●Fluentカラートークンとは何ですか？また、テーマカラーエディターが単なる色の好みを超えて重要なのはなぜですか？

Fluentカラートークンとは、Microsoftの3層デザインシステムにおける名前付きの変数であり、ハードコードされた16進数の値ではなく、アクセントカラー、ホバー状態、シェルのクローム要素といった特定の視覚的属性を表します。トークンを編集すると、すべてのテーマにわたって、それを参照するすべてのUIサーフェスが自動的に更新されます。個人開発者にとってはJSONを編集せずにワンクリックでテーマをカスタマイズできることを意味し、開発チームにとっては、壊れやすい生のファイルパッチを使用することなく、バージョン管理や共有が可能な、配布・再現性の高いIDE構成を構築できることを意味します。

元記事: Visual Studio 2026 Fixes Copilot Billing Blind Spot With Native Cost Tracker