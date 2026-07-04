Google、Pixel 10向けに「Pixel Audio Services」をPlayストアで公開――OSアップデートなしでオーディオの不具合修正が可能に

Googleは2026年6月29日、Pixel 10シリーズ向けに新しいバックグラウンドシステムコンポーネント「Pixel Audio Services」をGoogle Playストアで公開した。これにより、通常のAndroid OSアップデート（OTA）を待つことなく、オーディオ関連の不具合修正やアップデートを直接適用できるようになる。現在、複数のPixel世代でスピーカーからプチプチという異音が発生する不具合が報告されており、この新機能による迅速な対応が期待されている。

■OSアップデートを介さずにAPEXファイルでオーディオ設定を更新

Pixel Audio Servicesが技術的に重要であり、標準的なアプリ更新と異なる点は、ハードウェアレベルでAndroidのオーディオスタックと相互作用する仕組みにある。

Android Authorityが2026年7月1日に公開したアプリの独自解析（ティアダウン）によると、Pixel Audio Servicesはアップデートを「APEX（Android Pony EXpress）」ファイルとして配信することが確認された。APEXは、通常のAPK形式では配布できないネイティブライブラリやハードウェア抽象化レイヤー（HAL）、Androidランタイムなどのシステムコンポーネントを更新するために、GoogleがAndroid 10で導入したコンテナフォーマットである。

Pixel Audio Servicesが更新できるオーディオ設定ファイルは、デバイス内の「/vendor/etc/audio」ディレクトリに存在する。これらのXMLファイルは、AndroidのオーディオHALが、D/Aコンバーターやスピーカーを駆動するパワーアンプ、その間の信号処理チェーンといった物理的なオーディオハードウェアとどのように通信するかを定義している。従来、これらのファイルを変更するにはOTAによるシステム全体のアップデートが必要だった。なぜなら、/vendorパーティションはOTAイメージの書き込みを通じてしか変更できないからである。APEXは、マウント可能なアーカイブを配信することでこの制限を回避し、OSが元のファイルの代わりにマウントされたAPEX内のファイルを読み込むようにする。これにより、パーティションへの書き込みは不要になる。

この結果、Googleはイコライザー曲線、ゲイン設定、ルーティングテーブル、ノイズ抑制構成、アダプティブサウンド（Adaptive Sound）のプロファイルといった低レベルのオーディオハードウェアインターフェースのパラメータを、月次のセキュリティパッチや四半期ごとのAndroidリリースを待つことなく、Playストア経由の通常のアップデートとして修正できるようになる。

■Pixel Audio Servicesがデバイス上で実際に変更できる範囲

Pixel Audio Servicesが変更できる範囲は、Playストアの説明にある「オーディオモジュール」という言葉から想像されるよりも広い。OSがオーディオハードウェアコンポーネントと相互作用する方法を定義する「オーディオHAL構成レイヤー」にアクセスできるため、一般的なソフトウェアアップデートでは変更できないようなパラメータも調整可能となる。例えば、異なる音量レベルでのスピーカーの駆動方法、アダプティブサウンドによるイコライザープロファイルの調整、スピーカー配列の物理的な位置からステレオ音場を計算する空間オーディオの設定、通話時のマイク入力に対するノイズ抑制の適用方法などである。

これは、標準的なアプリのアップデートが提供する変更とは本質的に異なる。通常のアプリ更新はHALより上のレイヤーで動作し、ハードウェアがすでに変換した後のオーディオ信号をソフトウェアがどう処理するかを変更する。一方、Pixel Audio Servicesが提供するHAL構成のアップデートは、ハードウェア自体が従う指示そのものを変更する。Googleは、アプリを配信するのと同じPlayストアのインフラを使用して、接続されたPixel 10のこれらのパラメータをバックグラウンドでいつでも調整できるようになる。

なお、Pixel Audio Servicesは、いわゆる「Project Mainline」モジュールとは異なる。Android 10で導入されたAPEXベースのOSコンポーネント更新の取り組みであるProject Mainlineは、パッケージ名が「com.google.android.*」または「com.android.*」で始まる。しかし、Pixel Audio Servicesのパッケージ名は「com.google.android.apps.pixel.tabby」であり、コアとなるMainlineエコシステムではなく、Pixel固有のコンポーネントの名前空間に位置づけられている。これは、Androidデバイス全体に適用されるGoogle Playシステムアップデートではなく、APEX配信技術を利用したPixel専用のコンポーネントである。

■現在発生しているPixelのオーディオ不具合と、その修正インフラとしての役割

Pixel Audio Servicesが登場したタイミングは、現在Pixelユーザーが直面している不具合と密接に関連しているとみられる。

2026年6月14日頃から、Redditなどのコミュニティにおいて、Pixel 10 Pro XLやPixel 10 Pro Fold、さらには旧世代のPixel 8やPixel 9などのデバイスで、スピーカーから予期しないプチプチという異音（ポップ音やクリック音）が発生するという報告が相次いでいる。この問題は、アプリの切り替え時や特定のゲームの起動時、あるいはオーディオ再生中に断続的に発生する。PhoneArenaは7月1日、Pixel 8、9、10シリーズにわたる報告を引用し、この不具合の存在を確認したと報じた。Android AuthorityはGoogleにコメントを求めたが、記事公開時点で回答は得られていない。一部のユーザーからは、アダプティブサウンド機能をオフにすることで問題が軽減または解消されたとの報告もあるが、現時点で公式な修正策は提供されていない。

この異音バグは、オーディオHALにおけるソフトウェアレベルの設定ミスと整合しており、まさにPixel Audio Servicesが更新するために設計されたレイヤーに該当する。理論上、GoogleはOTAアップデートをリリースすることなく、Pixel Audio Servicesの更新を通じて修正されたオーディオHAL構成をPixel 10デバイスに数日以内に配信できる可能性がある。

Pixel Audio Servicesは「最初のリリース」（バージョン 2026.06.16.932712397_release）として公開されており、Playストアの変更履歴には、コンポーネントの目的に関する一般的な説明以外に具体的なバグ修正の記載はない。この初期リリースに異音問題の修正が含まれているのか、あるいは今後のアップデートで提供されるのかについて、Googleからの公式な発表はない。

現時点でPixel 10の所有者は、Playストアで「Pixel Audio Services」を検索することで、同コンポーネントがインストールされ、最新の状態であるかを確認できる。アプリは「音楽＆オーディオ」カテゴリにリストされている。Playストアのデータ安全性に関する開示によると、このアプリはアプリ情報、パフォーマンスデータ、デバイスまたはその他のIDを収集するが、データは転送時に暗号化され、第三者と共有されることはないとしている。

このようなアプローチの先例としては、2022年3月に導入された「Pixel Camera Services」がある。これは、Pixel 6以降のデバイスにおいて、Playストアのアップデートを通じてサードパーティ製アプリに夜景モード（Night Sight）などのPixelカメラ機能を提供するために導入された。Pixel Audio Servicesもこれと同じパターンをオーディオスタックに適用したものであり、Pixel固有のハードウェア機能をファームウェアイメージの固定されたプロパティとしてではなく、Playストアを通じて継続的に更新可能なコンポーネントとして維持するというGoogleの戦略を拡張するものである。

■注目ポイントQ&A

●Pixel Audio Servicesとは何ですか？ユーザーが何か操作を行う必要がありますか？

Pixel Audio Servicesは、Googleが2026年6月29日にPlayストアで公開したシステムコンポーネントです。ユーザーインターフェースや操作設定はなく、バックグラウンドで静かに動作します。その目的は、通常のAndroidシステムアップデート（OTA）を行うことなく、Pixel 10デバイスにオーディオモジュールの更新やバグ修正を適用することです。手動でインストールや設定を行う必要はなく、Pixel 10デバイスにプリインストールされており、Playストアで通常のアップデートとして表示されます。常に最新の状態に保つだけで十分です。

●Pixel Audio Servicesのアップデートによって、Googleは具体的に何を変更できますか？

名前から想像される以上の変更が可能です。Pixel Audio ServicesはAPEXファイルを配信し、デバイス内の「/vendor/etc/audio」にあるオーディオハードウェア構成ファイル（XML）を上書きします。これにより、AndroidのオーディオHALが電話のDAC、アンプ、信号処理ハードウェアとどのように通信するかが定義されます。つまり、GoogleはPlayストアのアップデートを通じて、イコライザーのパラメータ、ゲイン曲線、スピーカーのルーティングテーブル、アダプティブサウンドのプロファイル、空間オーディオの設定、ノイズ抑制の設定などをリモートで更新できます。これらはハードウェアインターフェースのパラメータであり、ハードウェアレイヤーの上で動作する単なるソフトウェア処理の設定とは異なります。

●なぜPixel Audio ServicesはPixel 10のみに提供され、古いPixelモデルには提供されないのですか？

DAC、アンプの設計、スピーカーのチューニングパラメータ、HALの実装といった具体的なオーディオハードウェア構成は、Pixelの世代ごとに異なります。Pixel 10のハードウェア向けに作成されたHAL構成のアップデートは、Pixel 9やPixel 8などの異なるオーディオハードウェアを搭載したデバイスには適合しません。Googleは、Android 17を実行するPixel 8やPixel 9シリーズではこのアプリをダウンロードできないとしており、古いデバイスがサポート対象外であることを示しています。また、Pixel 10が最初からこのようなモジュール式のアップデートアーキテクチャを念頭に置いて設計されており、以前の世代のオーディオHALはAPEXオーバーレイをサポートする構造になっていなかった可能性もあります。

●Pixel Audio Servicesによって、現在発生しているPixelのスピーカーの異音バグは修正されますか？

このコンポーネントは、まさにそのような問題を解決するために設計されています。Pixel 10 Pro XLを含む複数のPixelモデルで報告されているプチプチという異音（ポップ音やクリック音）の問題は、オーディオHALレイヤーにおけるソフトウェアレベルの設定ミスが原因である可能性が高いとみられています。理論上、Googleは次の月次OTAセキュリティパッチを待つことなく、Pixel Audio Servicesのアップデートを通じて、修正されたHAL構成を数日以内にPixel 10デバイスに配信できます。ただし、GoogleはPixel Audio Servicesの初期リリースにこのバグの修正が含まれているか、あるいはいつ提供されるかについて公式に確認していません。それまでの間、一時的な回避策として「設定」＞「着信音とバイブレーション」＞「アダプティブサウンド」から同機能をオフにすることで、問題が軽減される場合があります。

元記事: Pixel Audio Services Lets Google Fix Pixel 10 Audio Bugs Without a Full OTA