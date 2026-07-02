【ランセット誌レビュー】mRNAワクチンの高い安全性と効果を実証、120件以上のがん臨床試験の基盤に

英医学誌「The Lancet」に掲載された大規模なレビュー論文により、mRNAワクチン技術の安全性と高い有効性が改めて確認された。数十億回に及ぶ新型コロナウイルス（COVID-19）ワクチンの接種データに基づき、重篤な副反応は極めてまれであると結論づけられている。この実証された技術プラットフォームは、現在120件を超えるがん治療の臨床試験や、新型インフルエンザワクチン開発の強固な基盤となっている。

■ランセット誌のレビューが確認した94%の死亡抑制効果と極めてまれな副反応

2026年6月30日に発表された今回の包括的なレビュー論文は、ブリティッシュコロンビア大学（UBC）の研究者が主導し、インペリアル・カレッジ・ロンドン、ロンドン大学衛生熱帯医学大学院、ワシントン大学保健指標評価研究所（IHME）の科学者らが共同執筆した。2020年から2025年にかけての臨床試験および実社会のデータを分析した結果、mRNAワクチンは接種後14〜42日において、SARS-CoV-2感染に対して87%、入院に対して93%、死亡に対して94%の有効性を示した。

有効性は時間の経過とともに低下し、オミクロン株に対しては感染予防効果が67%、入院予防効果が72%に低下したものの、追加接種（ブースター）によってその保護効果の大部分が回復し、新たな変異株の出現に合わせて更新された製剤でも有効性が維持された。

一方で、懸念される重篤な副反応は極めてまれである。最も報告の多い心筋炎は、2回目接種においてファイザー・ビオンテック製（コミナティ）で100万回あたり約12.6件、モデルナ製（スパイクバックス）で100万回あたり35.6件であり、リスクは12〜19歳の男性に集中していた。大半の症例は軽症で速やかに回復しており、接種後7日以内に発生している。また、更新された最新製剤における心筋炎の発生率は、一般人口の自然発生率と区別がつかないレベルに低下している。新型コロナウイルス感染症そのものによる心筋炎リスクは、更新されたワクチン製剤によるリスクよりも約20倍高いことから、ベネフィットがリスクを大きく上回っている。

論文の筆頭著者であるUBCマイケル・スミス研究所および生体医工学部のアナ・ブレイクニー助教授は、「私たちの包括的なレビューは、承認されたmRNAワクチンが安全かつ極めて有効であることを裏付ける強力な証拠を提供するものです」と述べている。

■DNAは書き換わらない：脂質ナノ粒子（LNP）とエンドソーム脱出の仕組み

ランセット誌の論文は、世間で誤解が生じやすい技術的なポイントとして「mRNAワクチンはDNAを書き換えない」という事実を強調している。これには、mRNAを細胞内に届けるデリバリーシステムを理解する必要がある。

mRNAを人間の細胞内に届ける脂質ナノ粒子（LNP）システムは、UBCのピーター・カリス教授らが40年以上にわたり先駆的に開発してきた技術である。LNPは、イオン化可能脂質、ヘルパー脂質、コレステロール、ポリエチレングリコール（PEG）化脂質の4つの成分で構成されている。

この設計は非常に精密である。体内の通常のpH（7.4）環境下では、イオン化可能脂質は電気的に中性であり、細胞膜と過剰に反応したり、血流中で免疫活性を誘発したりすることはない。しかし、LNPが細胞内に取り込まれてエンドソーム（膜に囲まれた小胞）に入ると、エンドソーム内の酸性環境（pH約5.5）によってイオン化可能脂質が陽イオン化（プロトン化）され、電荷が変化してエンドソームの膜を破壊する。これにより、mRNAは細胞質へと脱出する。細胞質に放出されたmRNAは、リボソームによって標的タンパク質へと翻訳され、免疫システムを訓練する。その後、mRNAとLNPの成分はどちらも速やかに分解され、体内から排出される。

このプロセスにおいて、mRNAが細胞核に入ることは一切なく、染色体DNAと相互作用することもない。米食品医薬品局（FDA）も、自己複製能を持たないmRNAワクチンを「遺伝子治療」には分類しておらず、ランセット誌の論文でもこの区別が明記されている。

■同じプラットフォームで120以上のがん臨床試験が進行、デマがもたらす脅威

今回の安全性レビューが極めて重要である理由は、新型コロナウイルス対策にとどまらず、今後の医療全体に影響を与えるためである。数十億回の接種で安全性が検証されたこのLNPデリバリーシステムは、現在120件以上の進行中のがん臨床試験を支える基盤となっている。

これらには、患者個人の腫瘍の遺伝子配列を解析して個別のネオアンチゲン（がん細胞に特有のタンパク質）を特定し、その配列をコードしたカスタムmRNAを作製する「個別化がんワクチン」が含まれる。高リスクの切除済み黒色腫（メラノーマ）において、個別化がんワクチン「mRNA-4157」とメルク社の「キイトルーダ（ペムブロリズマブ）」を併用した試験では、18カ月時点での無再発生存率が79%に達し、キイトルーダ単独の62%を大きく上回った。また、治療抵抗性が極めて高い膵臓がんにおいても、個別化mRNAワクチンによって16人中8人の患者でネオアンチゲン特異的なT細胞応答が誘発され、応答が確認された患者では無再発生存期間の中央値にまだ達していない（非応答者では13.4カ月）。主要ながん治療薬候補のフェーズ3試験に基づく承認申請は、2026年中に見込まれている。

しかし、この技術への信頼は脅かされている。少なくとも2023年7月から2026年初頭にかけて、mRNAワクチンが「ターボがん（進行の早いがん）」を引き起こすという組織的なデマがSNSを中心に拡散された。信頼できる設計のいかなる研究においても、mRNAワクチン接種後にがんリスクが上昇したという証拠は確認されていない。しかし、この言説は主流メディアや一部の著名な医師の主張にも取り上げられ、研究者ががんワクチンのフェーズ3試験を進める中で懸念材料となっている。

もし根拠のないがん誘発説によってmRNAプラットフォームへの信頼が損なわれれば、患者が有望ながん治療の選択肢を拒否してしまう恐れがある。今回のランセット誌のレビューは、こうした脅威に対する科学的な直接の回答でもある。

■インフルエンザ、RSV、自己免疫疾患への拡大とグローバルな課題

mRNA技術はがん治療だけでなく、インフルエンザやRSV（RSウイルス）、自己免疫疾患向けの治療薬開発にも急速に広がっている。mRNAワクチンは、新しい変異株に対応する際、デリバリーシステムを再構築することなくmRNAの配列を変更するだけで済むため、製造上の優位性が極めて高い。従来の鶏卵培養法などを用いたワクチンが数カ月を要するのに対し、mRNAワクチンは数日で更新でき、数週間で大規模製造が可能となる。

一方で、論文は世界的な普及における格差（エクイティ・ギャップ）についても指摘している。mRNAワクチンは小児、妊婦、免疫不全患者、高齢者を含む多様な集団で強い保護効果を示しているが、デマや医療制度への不信感、インフラの不足により、接種率には偏りがある。

共同執筆者であるインペリアル・カレッジ・ロンドンのロビン・シャトック教授は、「低・中所得国における製造能力の拡大と公平なアクセスの確保が、mRNAワクチンをグローバルな公共財とするために不可欠です」と指摘し、コールドチェーン（低温輸送網）の制約を軽減するための常温保存技術や凍結乾燥技術への継続的な投資を呼びかけている。

■このタイミングでレビューが発表された意味

このランセット誌の論文は、モデルナ製のmRNAインフルエンザワクチンに対するFDAの承認判断期限（2026年8月5日）を控えた時期に発表された。米国では2025年8月にロバート・F・ケネディ・ジュニア保健福祉省（HHS）長官が5億ドル（約815億円、1ドル=163円換算）規模のmRNAワクチン開発契約をキャンセルし、疾病対策センター（CDC）の諮問委員会が解散されるなど政治的な逆風もあったが、議会は2026会計年度予算案で研究資金の維持を義務付けた。

今回のレビューは、基礎科学から臨床試験、そして数十億回に及ぶ実社会での監視データまでを網羅しており、新たな承認を審査する規制当局、接種を推奨する医師、臨床試験への参加を検討する患者、そして予算を決定する政策立案者にとって、極めて重要な科学的参照資料となる。

■注目ポイントQ&A

●mRNAワクチンはDNAを書き換えますか？

いいえ、書き換えません。mRNAワクチンは細胞核の外側にある細胞質でのみ機能します。DNAが格納されている細胞核にmRNAが侵入することはなく、染色体DNAに組み込まれることもありません。mRNAはタンパク質を製造する一時的な指示を出した後、数日以内に体内で分解されます。

●mRNAワクチンががんを引き起こすというのは本当ですか？

いいえ、誤りです。大規模な人口調査において、mRNAワクチン接種後にがんのリスクが高まったという事実は確認されていません。「ターボがん」を引き起こすという説は科学的根拠のないデマです。むしろ、この安全性が確認されたmRNA技術を利用して、現在120件以上のがん治療ワクチンの臨床試験が進められています。

●mRNAワクチンの実際の副反応リスクはどの程度ですか？

最も確認されている重篤な副反応は心筋炎（心臓の筋肉の炎症）ですが、極めてまれです。ファイザー製で100万回あたり約12.6件、モデルナ製で100万回あたり約35.6件で、主に12〜19歳の若年男性の2回目接種後に報告されています。大半は軽症で数日以内に回復しています。新型コロナウイルス感染症そのものによる心筋炎リスクは、ワクチンによるリスクの約20倍高いことが分かっています。

●安全性が確認されているのに、なぜがんワクチンの承認にはまだ時間がかかるのですか？

がんワクチンの実用化には技術的・プロセス的な課題があるためです。個別化がんワクチンは、患者一人ひとりの腫瘍の遺伝子配列を解析してオーダーメイドで製造する必要があり、これには4〜6週間の期間と1人あたり10万ドル（約1,630万円、1ドル=163円換算）以上の費用がかかります。また、AIを用いた抗原予測の精度向上や、多様な患者を対象としたフェーズ3試験での有効性実証が必要であり、最初の商業用がんワクチンの承認は2029年ごろと予想されています。

元記事: mRNA Vaccines Safe Across Billions of Doses: Lancet Review Eyes Cancer Next