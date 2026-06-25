XRISMが解き明かすブラックホールの「3時間の導火線」、銀河の星形成を止める超高速の風を予測する新指標

宇宙で最も巨大な銀河に星が少ない謎について、超大質量ブラックホールから噴き出す強力な風が原因であるという説が長年提唱されてきた。日米欧が共同運営するX線分光撮像衛星「XRISM」の観測データを用いた最新研究により、ブラックホールの活動とこの強力な風の発生との間に、約3時間という直接的な時間的関連性があることが初めて実証された。さらに、銀河の星形成を停止させる風の発生確率をリアルタイムで予測できる新指標「cindicity（シンディシティ）」も開発され、銀河の進化モデルの解明に大きな進展をもたらすと期待されている。

■巨大銀河に星が少ない謎とブラックホールの「風」

宇宙の巨大銀河には、理論モデルの予測よりも星が著しく少ない。天文学者たちは、中心にある超大質量ブラックホールが強力な風を放ち、星の材料となるガス雲を吹き飛ばしている（クエンチング：活動停止）と考えてきたが、その直接的な観測や予測は困難だった。

2026年6月にカリフォルニア州パサデナで開催された第248回アメリカ天文学会（AAS）で発表されたミシガン大学の研究は、この謎に迫るものである。

研究チームは、宇宙航空研究開発機構（JAXA）がNASAや欧州宇宙機関（ESA）と共同運営するX線分光撮像衛星「XRISM（クリズム）」のデータを使用。ブラックホールのX線活動と、最も強力な風の発生との間に初の直接的な時間的関連性を確立した。さらに、リアルタイムのX線観測から風の発生確率を算出する新指標「cindicity（シンディシティ）」を開発した。

■XRISMの超高精度検出器「Resolve」がもたらしたブレイクスルー

星形成には冷たい分子ガスが必要だが、ブラックホールが物質を吸い込む際に形成される「降着円盤」から放出される強力な風（アウトフロー）が、このガスを加熱・放出させてしまう。

この現象を捉えるため、XRISMに搭載されたX線マイクロカロリメータ「Resolve（リゾルブ）」が決定的な役割を果たした。絶対零度に近い50ミリケルビンに冷却されたこの検出器は、従来のX線望遠鏡（チャンドラやXMM-Newton）の約10倍という極めて高いエネルギー分解能を持つ。

これにより、地球から約5200万光年離れたりょうけん座のセイファート銀河「NGC 4151」において、これまで混ざり合って観測されていたブラックホール付近のアウトフローを、速度の異なる3つの成分に鮮明に分離することに成功した。

■3つの風と「3時間の導火線」が示す物理

ミシガン大学の博士課程学生であるシン・“シンディ”・シャン（Xin "Cindy" Xiang）氏とジョン・ミラー（Jon Miller）教授は、2023年から2024年にかけてのXRISMの観測データから、アウトフローを以下の3つに分類した。

1つ目は、最も一般的だがエネルギーは控えめな「温かい吸収体」（秒速100〜1,000km）。2つ目は、中間的な速度を持つ「高速アウトフロー」（秒速1,000〜10,000km）。そして3つ目が、光速の最大3分の1に達し、銀河からガスを完全に吹き飛ばすほどの巨大な運動エネルギーを持つ「超高速アウトフロー」（秒速10,000〜100,000km）である。

シャン氏らの長期モニタリングにより、ブラックホールが急激に明るくなる「フレア」が発生した際、超高速アウトフローはその瞬間ではなく、約10,000秒（約3時間弱）後に出現することが判明した。

この3時間のタイムラグは、1982年に提唱された「磁気遠心力駆動（magnetocentrifugal driving）」モデルの予測と一致する。磁気力線が降着円盤を貫き、フレアによって乱された後、磁気力線が再構成されてガスを遠心加速し始めるまでに時間が必要なためである。これは太陽フレアと同様の物理現象が、太陽の数千万倍の質量を持つブラックホール周辺で起きていることを示している。

■新指標「シンディシティ」によるリアルタイム予測

シャン氏は、この時間的関連性を実用化するため、X線の総輝度とスペクトルの硬度（可視光の「色」に相当）を組み合わせた指標「色強度指数（color intensity index）」、通称「cindicity（シンディシティ）」を開発した。

NGC 4151の観測では、最も強力な超高速アウトフローは、フレアの最中ではなく、フレア発生から約3時間後の「X線がスペクトル的に硬く、比較的暗い状態」のときに最も強くなることが分かった。

この指標を使えば、時間のかかる詳細なスペクトル分析を行わなくても、輝度と硬度の簡易な測定だけで、その銀河で現在アウトフローが発生している確率を予測できるようになる。

■銀河形成モデルの進化と今後の展望

これまでの銀河形成シミュレーションでは、ブラックホールによるフィードバック（ガスの吹き飛ばし）は統計的な調整パラメータとして扱われていた。しかし今回の研究により、具体的な駆動プロセスやタイムスケールという、観測に裏付けられた物理的根拠が与えられた。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）は、宇宙誕生からわずか数十億年の初期宇宙において、すでに星形成が停止した大質量銀河を多数発見している。今回の成果は、それらの銀河がどのようにして急速に「死んだ」のかを説明する直接的な手がかりとなる。

今後、XRISMによるさらなる観測キャンペーンを通じて、この3分類の風の構造や「シンディシティ」による診断が、他の活動銀河核にも共通する普遍的なメカズムであるかどうかが検証される予定である。

■注目ポイントQ&A

●ブラックホールの風はどのようにして銀河の星形成を止めるのですか？

超大質量ブラックホールに物質が引き込まれる際、超高温の降着円盤が形成され、強力なX線とともに光速の最大3分の1に達する「超高速アウトフロー（風）」が放出されます。この風が持つ巨大な運動エネルギーが、星の材料となる冷たい分子ガスを加熱し、銀河の外へと吹き飛ばしてしまいます。ガスが失われることで、新たな星が誕生できなくなります。

●新指標「シンディシティ（cindicity）」とは何ですか？

ミシガン大学のシン・シャン氏が開発した指標で、天体のX線の総輝度とスペクトルの硬度（色に相当する性質）を組み合わせたものです。これを用いることで、詳細なスペクトル分析を経ずに、活動銀河核が現在進行形で超高速アウトフローを放出している確率をリアルタイムで予測することが可能になります。

●なぜ宇宙の巨大な銀河には星が少ないのですか？

宇宙論的なシミュレーションでは、巨大銀河には本来もっと多くの星が存在するはずだと予測されていました。しかし、銀河の中心にある超大質量ブラックホールが強力な風を放ち、星形成に必要なガスを吹き飛ばしてしまう「活動銀河核フィードバック」が働くため、星の形成が途中で停止したと考えられています。ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）も、初期宇宙にすでに星形成が停止した巨大銀河が存在することを確認しています。

●XRISMは従来のX線望遠鏡と何が違うのですか？

XRISMに搭載された検出器「Resolve（リゾルブ）」は、絶対零度直前の50ミリケルビンに冷却されたX線マイクロカロリメータです。X線光子が衝突した際の微小な温度上昇を測定することで、従来のチャンドラやXMM-Newtonといった望遠鏡の約10倍という極めて高いエネルギー分解能を実現しました。これにより、これまで混ざり合って見えていた複雑なアウトフローを、速度の異なる3つの成分に鮮明に分離して観測できるようになりました。

元記事: XRISM Finds Black Hole Winds Have a 3-Hour Fuse: New Tool Predicts Galaxy Quenching