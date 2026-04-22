決算シーズンで見極めたい3つの論点 　「AI投資」「株主還元「内需の行方」

4月後半から本格化する決算シーズンで、日本株は新たな選別局面に入りつつある。決算スケジュールが進むにつれ、株価もすべての銘柄が一様に買われる局面ではなくなっているためだ。

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今回の決算で問われるのは、単なる着地の良し悪しではない。AI投資、株主還元、内需の持続力という3つの論点で、どの企業が見直されるのかが焦点になりそうだ。

■AI向け設備投資の持続性

1つ目の論点は、AI向け設備投資の持続性である。

米クラウド大手の投資拡大は、半導体関連企業の強い見通しにも表れており、AI関連需要の裾野はなお広いと見られている。

日本株でも、東京エレクトロンのような半導体製造装置株に加え、フジクラなど電線株、データセンター周辺のインフラ関連まで関心が広がっている。

2025年10-12月期の国内設備投資額が前年同期比6.5%増と底堅く推移する中、企業がAI需要を一時的なブームではなく、中長期の成長機会としてどこまで織り込んでいるのかが、今回の決算で見極めたいポイントとなる。

読者としては、受注残、来期の設備投資計画、会社側の需要見通しが強気かどうかを確認したい。

■株主還元策の広がり

2つ目は、株主還元策のさらなる広がりである。

東証のPBR改善要請以降、日本企業では資本効率に対する意識が強まってきた。直近ではダイキン工業に対し、米アクティビストが利益率改善や自社株買いの拡大を求めたことが注目を集めた。

こうした流れの中で、今回の決算でも増配、自社株買い、DOEの導入など、余剰資金の使い方が引き続き焦点になりやすい。単に利益を積み上げるだけでなく、その利益をどのように株主へ還元するのかが、株価評価を左右する重要な比較軸になりそうだ。

ここでは、配当の増額幅、自社株買いの有無、還元方針が単発なのか継続的なのかを見比べることが判断材料になる。

■内需や個人消費の持続力

3つ目は、内需や個人消費の持続力である。

日銀短観では大企業非製造業の業況判断指数が高水準を維持しており、サービスや小売には底堅さもうかがえる。

もっとも、原油高や円安に伴うコスト上昇は、消費者の選別を一段と厳しくしやすい。良品計画やイオン、小売・外食各社の決算では、値上げを進めながら客数を維持できているのか、付加価値向上によって単価と販売数量のバランスを保てているのかが注目点になる。

物価上昇局面でも収益を確保できる企業が、内需株の中で選別される可能性がある。決算を見る際は、既存店売上高、客数、客単価、値上げ後の販売数量の変化に注目したい。

■決算シーズンの選別ポイント

今回の決算シーズンは、前期までの好調を確認する場にとどまらない。決算スケジュールを追いながら、AI投資が続くのか、株主還元がさらに強まるのか、内需がどこまで持ちこたえるのかを見ていくことで、株価の選別ポイントも見えやすくなる。

決算短信や説明資料では、来期見通し、還元方針、受注残、客数や単価の動きまで確認すると、数字の表面だけでは見えにくい企業の強さが見えやすい。

AI投資なら半導体製造装置や電線、株主還元なら大型株や高配当株、内需なら小売や外食、サービス株を横並びで比較すると、決算シーズンの選別ポイントはさらに明確になりそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）