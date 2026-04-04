新生ダイエー1号店「イオンタウンあびこ駅前」、4月25日オープンへ

イオングループのイオンタウンとダイエーは、大阪市住吉区で食に特化したショッピングセンター「イオンタウンあびこ駅前」（住吉区我孫子）を、4月25日にオープンする。グループ内の企業再編により近畿地区のスーパー中核会社となったダイエーの再スタート1号店で、核店舗のスーパー「フードスタイルあびこ駅前店」を含めた18店が登場する。

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場所は大阪メトロ我孫子駅から歩いて3分の住宅街。施設は約2,400平方メートルの敷地に整備中の鉄骨3階建て延べ約5,800平方メートルで、うち総賃貸面積が約3,900平方メートル。近隣に大阪公立大学杉本キャンパスがあり、単身世帯や学生、シニア層が混在する地域特性に目をつけ、食に特化した施設を目指す。

核店舗のフードスタイルあびこ駅前店は、ダイエーと光洋の経営統合で3月にスタートした新生ダイエーの運営。長年、スーパーを経営してきた両社の食品加工技術や商品開発力、売り場づくりのノウハウを結集し、毎日の食卓を彩る商品や変化するニーズに対応した商品を提供する。

テナントとして出店するのは、ステーキの「肉のエサカ」、精肉の「雄加丑食品」、鯛焼きの「おめで鯛焼き本舗」、弁当・総菜の「キッチンオリジン」、寿司の「中村商店」、牛丼の「吉野家」、うどんの「鶴丸」、100円ショップの「ダイソー」、アミューズメントの「ピノスパ」、買取専門店の「おたからや」、歯科クリニックの「トダ歯科・矯正歯科」など。

住吉区は大阪市南部に位置し、住吉大社が有名。しかし人口は、長期的に微減傾向が続き、徐々に活力を失いつつある。このためイオンタウンとダイエーは、地元の地下鉄あびこ中央商店街に賛助会員として加わり、地域活性化に向けた取り組みを始める。（記事：高田泰・記事一覧を見る）