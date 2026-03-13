コンビニ11兆円、723円の消費が支える社会インフラ

今回のニュースのポイント

・市場規模は11.7兆円、過去最高を更新: 2023年のコンビニ売上高は前年比4.3%増の11兆6,593億円に達しました。別の調査では、2023年の小売市場全体に占めるコンビニの売上シェアは7.7%(約11.8兆円ベース)とされており、スーパー(29.6%)に次ぐ主要な業態として定着しています。

・1回平均720円台、年間160億回超の来店: 直近の統計では、1店舗あたりの平均客単価はおよそ720〜730円。主要チェーン合計で年間約160億回超の来店があり、特に20〜40代の会社員層による平日夜の利用が、巨大なマーケットの下支えとなっています。

・決済の47%がキャッシュレス、データの宝庫に: 2024年末時点で、コンビニにおけるキャッシュレス決済は支払い件数ベースで47.3%まで高まりました。「小口決済×デジタル」の組み合わせは、購買データの蓄積やポイント経済圏の拡大を加速させています。

金曜日の夜、帰宅途中の会社員で賑わうコンビニエンスストア。この日常の風景は、年間約11.7兆円という巨大な市場規模と、全国約5万5,700店におよぶ「社会インフラ」としての実像をそのまま映し出しています。日本フランチャイズチェーン協会の統計によれば、2023年のコンビニ売上高は3年連続で増加し、過去最高を更新しました。

国内の小売市場全体において、コンビニが占める売上シェアは7.7%に達しています。この巨大市場を支えているのは、1店舗あたり平均720円台という、個々の「ちょい買い」の積み重ねです。業界データによれば、主要チェーンへの年間延べ来店回数は160億回を超えており、単価数百円の支出が日本の都市消費と雇用を支える大きな要因となっていることが分かります。

商品構成を見ると、おにぎりや弁当、惣菜といった「ファストフード・日配食品」が2023年に約4兆6,700億円の売上を記録し、カテゴリー別で最大のシェアを占めています。また、支払い面では件数ベースのキャッシュレス決済比率が47%超まで上昇しました。このデジタル化の進展により、購買履歴のリアルタイムな把握が可能となり、AIを活用した需要予測や在庫効率の改善が、粗利率の向上に寄与しています。

一方で、こうした「流動費」の動向は、家計分析の視点からも注目されます。1回700円前後の支出を週5回継続した場合、年間では18万円を超える規模となります。物価高の影響で可処分所得が圧迫されるなか、日常的なコンビニ利用の頻度や支出内容は、家計支出の一部として無視できない規模となっています。

現在、大手コンビニ各社は、セルフレジの導入やモバイルオーダーの拡充に加え、宅配受け取りや行政サービスの窓口代替といった「小売+サービス拠点」としての機能を強化しています。人手不足や高齢化が進行するなか、今後もデジタル技術の活用を通じて、地域のライフラインとしての役割を維持・拡大していくとみられます。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

