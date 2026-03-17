日経平均大引け、50.76円安の5万3700円　前場の上げ幅を打ち消す展開

今回のニュースのポイント

・前場の上げ幅を打ち消した小幅安: 日経平均は前場に54,000円台を回復したものの、後場にかけて失速。最終的に前日比50.76円安(-0.09%)の53,700.39円で取引を終えました。

・「中銀ウィーク」前の様子見: 今週予定されているFOMCや日銀会合の結果を見極めたい投資家が多く、積極的な上値追いは限定的でした。イベントを前に持ち高を整理する「ポジション調整」が後場の重石となりました。

・円安基調は維持、下値は限定的: ドル円が159円台後半という歴史的水準に近い円安で推移していることが、輸出株などの下支えとなり、小幅な下げにとどまる要因となりました。

17日の東京株式市場で、日経平均株価は寄り付きからの上げ幅を打ち消す展開となり、前日比50.76円安の53,700.39円と小幅に続落して取引を終えました。前場には米株高と円安の流れを受け、心理的節目である54,000円の大台を回復する場面が見られましたが、重要イベントを前にした様子見ムードが、最終的に上値を抑える格好となりました。

午前の取引では、前夜の米市場で主要指数が揃って上昇した流れを好感し、買いが先行。為替市場でドル円が159円台後半で推移していることも追い風となり、一時は54,000円台前半まで値を上げる「戻り」を試す展開でした。しかし、後場に入ると一転して買いの勢いが衰えました。

背景にあるのは、今週予定されているFOMC(米連邦公開市場委員会)や日銀金融政策決定会合という「中銀ウィーク」への警戒感です。政策金利の行方や当局からのメッセージを見極めるまでは、大型株や指数連動型の取引も一時的なポジション調整にとどまりやすく、積極的な買い上がりにはつながりませんでした。

社会・経済的な視点で見ると、日経平均は1年前と比較して依然として約4割高い水準を維持しています。この底堅さは企業の投資余力を支える一方、個人消費の現場では物価高と実質賃金の伸び悩みが続いており、株価と生活実感のギャップが埋まらない中で、指数の小幅な上下も投資家心理に敏感に影響を及ぼしやすい局面が続いています。

あす以降の焦点は、ドル円が160円の大台を試すか、それに対する政府・日銀のスタンス、そして何より各国中央銀行から発信される金融政策のシグナルです。本日の値動きは、グローバルな金利・為替見通しをにらんだ“助走期間”の性格が強いと言えそうです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

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