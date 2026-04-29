原油高は自動車株に逆風か　決算でみるトヨタ・ホンダ株価の分かれ目

原油高が続く中、自動車株の見方が改めて問われている。

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航空株のように燃料費が直接収益を圧迫する業種とは違い、自動車株にとって原油高の影響はやや複雑だ。ガソリン価格の上昇は消費者の購買意欲を冷やす可能性がある一方、燃費性能の高いハイブリッド車や電動車への関心を高める面もある。

トヨタは5月8日、ホンダは14日に決算発表を予定しており、決算が近づく中、トヨタ株価とホンダ株価を見るうえでも、原油高そのものに加え、円安や需要環境の変化をどう取り込めるかが焦点になりそうだ。

■原油高が自動車業界に与える影響

まず、原油高は自動車需要にとって逆風になり得る。高い車両価格や借入コストが重しとなる中で、燃料代の上昇が重なれば、買い替え判断はさらに慎重になりやすい。

ただその一方で、燃費性能の高い車種には追い風が吹く可能性もある。原油高局面は、自動車株全体の逆風であると同時に、商品構成の強みが試される局面でもある。

実際、自動車業界では収益体質の差も意識されやすい。日産自動車は4月27日、2026年3月期の連結最終損益が5,500億円の赤字になったと発表したが、営業損益は500億円の黒字と従来見通しから改善した。円安やコスト削減の効果も出ており、同じ自動車業界でも収益基盤の差が株価評価を分けやすい局面といえそうだ。

■トヨタとホンダの分かれ目は？

その意味で、トヨタとホンダの株価の分かれ目は、単純な販売台数ではなく、どの需要を取り込めるかにある。

トヨタはハイブリッド車の強さが目立ち、原油高が長引けば、こうした燃費志向の需要を取り込みやすい。一方ホンダは、EV投資や関税の影響も意識されやすく、足元では利益面の重しが株価の見方に影響しやすい。

原油高の逆風の中でも、トヨタ株価はHV需要の強さ、ホンダ株価は電動化戦略と収益改善の進み方が、それぞれ決算で問われることになりそうだ。

■需要の粘り強さもポイント

もう1つの焦点は、北米をはじめとする主要市場での需要の粘り強さである。

原油高局面でも販売が大きく崩れず、値引きに頼らず利益率を維持できる企業は、株価面でも評価されやすい。

逆に、販売を守るためにインセンティブを積み増すようなら、収益面の重しになりやすい。決算では、販売台数だけでなく、車種構成、営業利益率、会社側の今後の見通しまで確認したい。

原油高でもトヨタとホンダ株価がどう分かれるのかは、需要の強さと電動化の受け皿をどこまで示せるかにかかっていそうだ。

■株主還元にも注目

投資家目線では、今後の株価を考えるうえで、業績見通しに加えて株主還元も補助的な比較材料になる。

自動車株は円安が業績の追い風になりやすい一方、原油高による需要への逆風も無視できない。そうした中で、利益成長の持続性に加え、配当利回りを含めた還元面がどこまで下支えになるかも見ておきたい。

原油高局面での株価の分かれ目は、販売や利益率だけでなく、今後の見通しと還元姿勢をどこまで示せるかにもありそうだ。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）