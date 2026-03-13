米金利4%台・原油100ドル近辺で市場の警戒強まる組み合わせ　ボラティリティ高まる世界市場

今回のニュースのポイント

・「金利4.2%台・原油100ドル近辺」の併走に警戒: 米10年国債利回りが4.2%台で高止まりするなか、中東情勢の悪化でブレント原油が一時1バレル100ドル近辺まで急騰。インフレ圧力が再燃し、FRB(米連邦準備理事会)の利下げ期待が後退する「金利高・原油高」の局面が続いています。

・ボラティリティ高まる株・為替市場: 金利上昇を受け、ナスダックなどハイテク株を中心に売りが先行。為替市場でもドル円が150円台後半中心で推移するなど、日米金利差とエネルギー輸入コストの両面から円安圧力がかかりやすい状況にあります。

・日本家計への負担、年間数万〜10万円弱増の試算も: 円安と原油高が長期化した場合、エネルギーや物流費の上昇を通じて、日本の平均的な世帯で年間数万円規模、多いケースでは10万円弱の生活コスト増を招くとの試算もあり、今後の消費動向が注視されています。

現在、世界市場は「米長期金利の高止まり」と「原油価格の急騰」という、極めて神経質な2つの軸に振り回されています。3月12日時点で米10年国債利回りは4.27%と、直近1カ月で上昇傾向。これに追い打ちをかけるように、中東情勢の緊迫化を背景としたブレント原油先物が一時1バレル100ドル近辺まで上昇し、市場にはリスクオフの空気が広がっています。

背景にあるのは、根強いインフレ懸念と地政学リスクの同時発生です。米国の雇用や物価指標が市場予想を上回るなか、FRBの利下げペースが緩やかになるとの観測が強まり、高金利環境の長期化が意識されています。そこにイラン情勢の悪化に伴うエネルギー供給不安が重なり、原油価格を100ドル台という高値圏へと押し上げ、インフレ沈静化のシナリオを不透明にしています。

この状況は、金融市場の連動性を強めています。米長期金利の4%台推移は、高PER(株価収益率)のハイテク株にとって逆風となり、ナスダックなどの指数を下押しする要因となっています。また、為替市場では金利差拡大と原油輸入によるドル需要が重なり、ドル円は150円台後半中心で推移。資源価格の上昇はエネルギー関連株にはプラスとなる一方、コスト増に直面する輸送や製造業、消費関連セクターには下押し圧力となり、頻繁なセクターローテーションを誘発しています。

日本経済への波及も深刻です。原油高と円安の併走は、燃料コストや電力料金の押し上げを意味します。民間シンクタンクの試算によれば、こうした状況が1年間継続した場合、平均的な日本の世帯で年間数万円規模、多いケースでは10万円弱の生活コスト増を招く可能性が指摘されています。企業にとってもエネルギーコスト増は避けられず、投資計画の再考や、省エネ投資へのシフトを検討する動きが見られます。

今後の焦点は、主要経済指標を受けた米10年金利の着地点と、OPECプラス(OPEC+)の動向です。米10年金利が再び3%台後半へ落ち着くのか、それとも4%台半ばをうかがう展開となるのか。そして原油が80ドル台へ回帰するのか、100ドル近辺の高値圏が続くのか。この「2軸」の推移が、世界的なインフレ見通しと各国の金融政策、そして個人消費の行方を占う鍵となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

