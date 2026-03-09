株価暴落の裏で何が起きた?「景気指標」がパニックを止めた理由を解説

【今回のニュースのポイント】

・予報と体温の組み合わせ:数カ月先を占う先行指数と、今の現場の元気さを測る街角景気。この2つが揃って悪くないと答えたことが、買い戻しの引き金になりました。

・株価は気分、統計は事実:パニックで売りが止まらなくなる時、投資家は実際の経済はどうなっているのかという客観的な数字に救いを求めます。

・実質賃金との3本の矢:午前の実質賃金、午後の2指標。これら3つが日本経済は内側から温まっているという一つの物語を完成させました。

1日で3,000円近くも株が下がるなんて、もう日本経済は終わりではないか? 今日の激しい値動きを見て、そう感じた方も少なくないでしょう。しかし、午後から日経平均株価が1,500円近くも急反発した背景には、実は2つの数字が持つ魔法のような力がありました。 今回は、今日発表された2つの難しい指標を、私たちの生活に引き寄せて復習してみましょう。

(1) 景気動向指数:経済の「先行予約リスト」

14時に発表された景気動向指数の中で、プロが最も注目したのは先行指数です。 これは例えるなら、レストランの数カ月先の予約状況のようなものです。今の客入り(一致指数)が少し落ち着いていても、数カ月先まで予約が埋まっていれば、店主は将来は明るいと確信できますよね。 今日、世界中が不景気になる!と大騒ぎする中で発表されたこの数字は、日本の製造業の予約リスト(先行指数)は、実は前月より良くなっているという事実を告げました。これが、パニックで我を忘れていた投資家たちに、おや、意外と未来は暗くないぞと気づかせる最初の一撃となったのです。

(2) 景気ウォッチャー調査:街角の「嘘偽りない本音」

次に、15時に発表された景気ウォッチャー調査(街角景気)。 これは、タクシーの運転手さんやホテルのフロント係の方など、現場の最前線にいるプロにアンケートを取ったものです。 株価ボードの数字は、世界中のAIや投資家の思惑で激しく動きます。しかし、街角のプロたちの実感は、もっと地に足がついたものです。今日の結果は、景気の良し悪しを判断する50という境界線をしっかりと守り抜きました。 賃上げで、お客さんの財布が少し温かくなっている。インバウンド(訪日客)が途切れる気配はない。こうした生きた声が、モニターの数字に怯えていた投資家たちに、現実はまだしっかり動いているという安心感を与えたのです。

(3) なぜ, セットで見る必要があるのか?

今日一日の流れを振り返ると、午前中に発表された実質賃金のプラス転換というニュースが、実はこの2つの指標を支える伏線になっていました。

・賃金が上がった(午前の実質賃金)

・だから、将来の生産も期待できる(14時の先行指数)

・その後、実際に街角でも活気を感じている(15時の街角景気)

この3つが揃ったことで、株価は下がっているけれど、日本経済そのものが壊れたわけではないという、パニックを打ち消すための強い根拠が完成したのです。

経済統計は、一見すると難解な数字の羅列に過ぎません。しかし、今日のような嵐の日にこそ、それらは私たちが進むべき方向を指し示す羅針盤になります。株価という嵐に翻弄されるのではなく、こうした事実の数字をセットで見る癖をつけること。それが、激動の時代を生き抜くための、最大の武器になるはずです。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

