4月入社組に問われるAIスキル　DX投資で変わる「給与の格差」

今回のニュースのポイント

・新年度から加速するAI導入:2026年度予算で多くの企業が生成AIの本格導入を決定。定型業務の自動化が現場の雇用を直撃。

・「AIスキル」が賃金交渉の武器に:単なる操作ではなく、AIを活用して業務を再設計(BPR)できる人材の市場価値が急騰。

・リスキリング支援の拡充:政府による学び直し支援制度を最大活用し、手出しゼロでIT資格を取得する方法。

2026年4月の新年度入りを前に、企業の現場ではAIを活用した「業務の抜本的見直し」が加速しています。これまでのDXは「紙のデジタル化」に留まっていましたが、2026年度は生成AIが実務のパートナーとして本格的に組み込まれる年となります。会議の議事録作成や資料構成、市場調査の一次分析などがAIに置き換わることで、4月に入社する新入社員や異動してきた社員には、AIを前提とした生産性が最初から求められるようになっています。

この変化は、労働者の所得を左右する最大の要因となりつつあります。同じ事務職や営業職であっても、AIを使いこなして従来の数倍の成果を出す「デジタル・レディ」な人材に対し、企業は高い報酬を提示して繋ぎ止めようとしています。

一方で、デジタル化の波に取り残された層は、賃上げの恩恵を受けにくくなるだけでなく、将来的なポジションの維持さえ不透明になる「スキルの格差」が顕在化しています。2026年3月の今、多くの企業が策定している新年度の教育研修計画では、全社員を対象としたリスキリング(学び直し)が最優先課題として掲げられています。

実務的な対策として、3月中に検討すべきは「公的支援制度」の活用です。政府が拡充しているリスキリング支援金や、ハローワークを通じた専門実践教育訓練給付金を利用すれば、高額なプログラミングスクールやデータ分析講座を実質的な負担を抑えて受講できます。

4月から新しく何かに挑戦しようと考えているなら、趣味の延長ではなく「AIと自分の実務をどう掛け合わせるか」という視点でのスキルアップを選ぶべきです。技術は仕事を奪うのではなく、使いこなす者の所得を押し上げるツールである。その認識の転換が、2026年度の給与明細を変える第一歩となります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

