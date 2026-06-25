【米Amazonプライムデー】Surface Laptop 7とM5搭載MacBook Airが過去最安値を記録、メモリ高騰前の今が買い時か

米Amazon.comのプライムデー2026において、マイクロソフトの「Surface Laptop 7」とアップルの「MacBook Air M5」が同時に過去最安値を記録した。AI向け半導体需要の急増に伴い、今後はメモリ価格の高騰によるPC値上げが予測されており、今回のセールは今年最良の購入機会になる可能性がある。セール期間は現地時間2026年6月26日（金）のプライムデー終了までと報じられている。

■歴史的な値下げを記録した2大フラッグシップPC

米Amazon.comの「プライムデー2026」が現地時間6月23日火曜日の朝に開幕し、2つのフラッグシップノートPCが同時に過去最安値を記録した。米メディアPCWorldの編集者によると、Snapdragon X Eliteプロセッサを搭載したマイクロソフトの15インチ「Surface Laptop 7」が、Amazonで通常価格2,199.99ドルから700ドル引きの1,499ドル（約24万2,800円、1ドル＝162円換算）となり、同モデルとして過去最大の割引額を記録したという。

また、米メディアMacworldによると、アップルの13インチ「MacBook Air M5」もAmazon UKで通常価格1,099ポンドから110ポンド引きの988.97ポンド（約20万2,700円、1ポンド＝205円換算）に値下がりし、英国内での過去最安値を更新した。さらに米メディアMacRumorsは、米国Amazonでも同モデル（512GB）が通常1,099ドルから899.99ドル（約14万5,800円）に値下がりし、米国での過去最安値を記録したと報じている。これらのセールは、プライムデーが終了する現地時間6月26日金曜日までとなる。

■背景にあるLPDDR5Xメモリの供給不足とPC値上げ予測

このタイミングでの値下げは、単なるセールの割引以上の意味を持つ。両機種が採用している「LPDDR5X」ユニファイドメモリは、現在AIデータセンター向けハードウェアへの供給が優先されているチップカテゴリーと同じである。米調査会社Gartner（ガートナー）は、この影響により2026年末までにPCの平均価格が17%上昇すると予測している。

そのため、どちらの機種の購入を検討していたユーザーにとっても、今回の4日間のセール期間は、メモリ供給状況から見て今年最も有利な価格で購入できる機会になる可能性がある。

■Surface Laptop 7：過去最大の700ドル引き

Snapdragon X Elite（12コア）、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDを搭載した15インチSurface Laptop 7は、Amazonで通常価格2,199.99ドルから1,499ドル（約24万2,800円）に値下げされている。ノートPCの価格を日々追跡しているPCWorldは、これが同マシンの過去最安値であり、これまでの最安値を約450ドル（約7万2,900円）下回るものだと確認した。

Snapdragon X Eliteは、Qualcomm（クアルコム）独自のOryon CPUコアを採用した4nm ARMアーキテクチャで構築されており、135GB/sのLPDDR5Xメモリ帯域幅と、デバイス上でのAI処理（オンデバイスAI）向けに45 TOPSのHexagon NPUを備えている。統合されたAdreno GPUは4.6テラロップスを実現し、同等のワークロードにおいてアップルのM3統合GPUに匹敵する。マルチコア性能の独立ベンチマークでは、インテルのCore Ultra 9を上回り、アップルのM3と同等とされている。

ARMベース of Windowsを導入する際のトレードオフとして、ネイティブのARM64アプリはフルスピードで動作するが、従来のx86ソフトウェアはクアルコムのPrismエミュレータを介して動作するため、約10〜15%のパフォーマンスオーバーヘッドが発生する。また、カーネルレベルのアンチチート機能を必要とするゲーム（『Valorant』や『Call of Duty』など）は動作しない。一方で、Microsoft OfficeやEdgeブラウザ、主要な開発者向けツールチェーンなど、ARM向けに特別にコンパイルされたアプリケーションは、パフォーマンスの低下なくネイティブに動作する。

Surface Laptop 7は2024年に発売された。マイクロソフトは次世代のSnapdragon X2 Eliteプロセッサを搭載した「Surface Laptop 8」をまだ発表していないため、現行モデルは「旧型になる直前の製品」ではなく、完成度が高く評価も確立されたデザインの製品と言える。

■MacBook Air M5：英国と米国で過去最安値を更新

アップルの13インチMacBook Air M5は、Amazon UKで通常価格1,099ポンドから988.97ポンド（約20万2,700円）に値下がりした。Macworldは、これがMacBook Air M5のあらゆる構成において英国での過去最安値であると確認している。

MacBook Air M5は2026年3月に発売され、ベース構成として16GBのユニファイドメモリと512GBのSSDを搭載している。アップルのM5チップは、Surface Laptop 7と同じLPDDR5X基板を使用しており、9,600 MT/sで動作し、理論上のメモリ帯域幅は153.6 GB/sに達する。これはM4と比較して約30%の向上である。ユニファイドメモリ構造により、CPU、GPU、Neural Engineが単一の物理基板にアクセスするため、ファンレス設計でありながら高いパフォーマンスを維持できる。個別のGPUが別のメモリプールから電力を消費することがないためだ。

一方で、この設計にはトレードオフもある。アクティブ冷却（ファン）がないため、長時間の4Kビデオ書き出しや大規模なコードコンパイル、長時間のローカルAI推論など、負荷の高い処理を継続すると、チップが温度制限内に収まるようにクロック速度を低下させる「サーマルスロットリング」が発生する可能性がある。しかし、日常的なコンピューティングにおいては、M5の公称18時間のバッテリー駆動時間と2.7ポンド（約1.22kg）の重量は、同クラスの製品の中でほぼ類を見ない優れたスペックである。

■なぜLPDDR5Xメモリが「今が底値」と言える理由なのか

Surface Laptop 7とMacBook Air M5は、いずれもLPDDR5Xユニファイドメモリを搭載している。これは2021年6月に策定されたJEDEC規格で、最大10.7Gbps of データ転送速度を実現し、LPDDR5と比較して消費電力を約25%削減する。その速度と高密度さから、アップルのMシリーズやクアルコムのSnapdragon Xプラットフォームにおいて、薄型・ファンレス・長寿命バッテリー設計に最適なメモリ基板となっている。

しかし、LPDDR5Xを製造する主要3社（サムスン、SKハイニックス、マイクロン）は、AIアクセラレータチップに使用される高帯域幅メモリ（HBM）も製造している。HBMは、標準的なLPDDR5Xと比較してデータ1ビットあたり約3〜4倍のシリコンウェハー面積を必要とするため、メーカーがAIサーバー向けメモリの製造にウェハーをシフトするたびに、消費者向けノートPC用の供給が削減されることになる。

米調査会社IDCは2026年2月の分析で、この動向を「世界のシリコンウェハー生産能力における、潜在的に永続的かつ戦略的な再配分」と表現した。マイクロンは、2025年向けのHBM生産能力がその年が始まる前にすべて完売したことを確認している。また、調査会社Counterpoint Researchによると、DRAM価格は1四半期で80〜90%上昇した。Gartnerは、DRAMとSSDの合計価格が年末までに130%急騰し、PCの平均価格が2025年の水準から17%上昇すると予測している。

供給不足の本格的な緩和は、マイクロンがアイダホ州に建設中の新しい製造工場が稼働するまで期待できないとみられており、同社はこれを2027年と予測している。

■4つの小売業者と4日間のセール期間を賢く活用する方法

Amazonプライムデー2026は現地時間6月26日金曜日まで開催され、参加にはプライム会員資格（月額14.99ドルまたは年額139ドル、30日間の無料体験も対象）が必要となる。しかし、今週競争力のある価格を手に入れる方法はプライム会員だけではない。競合する3つの小売業者が同時にイベントを開催している。

Best Buyの「Tech Fest」は月曜日に始まり6月28日まで、Walmartの「Walmart Deals」は6月22日日曜日に始まり6月28日まで、Targetの「Target Circle Deal Days」は6月26日まで開催されている。

いくつかのカテゴリーでは、これらの競合イベントが会員登録不要でAmazonと同等かそれ以上の価格を提示している。購入前に、Amazonの価格履歴を365日前まで追跡できる「Camel Camel Camel」や「Keepa」などのツールを使い、過去90日間の価格履歴と現在の価格を比較して検証することをお勧めする。なお、Amazonは「特選タイムセール（Lightning Deals）」を継続的に更新しており、毎日東部時間（ET）の午前3時、午前11時、午後4時に新しいセール商品が集中して投入される。

■注目ポイントQ&A

●プライムデー2026でノートPCを買うべきですか、それともブラックフライデーまで待つべきですか？

ノートPCやタブレット、SSDなどメモリを多く使用するデバイスについては、今年はブラックフライデーまで待つという一般的なアドバイスは当てはまりません。ブラックフライデー向けの在庫は、供給不足前の価格ではなく、高騰した現在の契約価格で調達されたメモリを使用して製造されるためです。Gartnerは年末までにPCの平均価格が17%上昇すると予測しており、今回のプライムデーが実質的な底値となる可能性が高く、11月にさらに安くなることは期待しにくい状況です。

●Surface Laptop 7は今買う価値がありますか、それともSurface Laptop 8を待つべきですか？

マイクロソフトはSurface Laptop 8の発売日を発表していません。現行のSnapdragon X Elite搭載Surface Laptop 7は、完成度が高く評価も非常に良い製品です。通常価格から700ドル引きの1,499ドル（これまでの最安値を約450ドル下回る価格）という今回のセールは、この構成において過去最高の条件です。現在WindowsのARM搭載ノートPCを必要としている場合、次世代モデルが登場して高価な初期価格が設定される前に、これと同等のセールが行われることは期待しにくいでしょう。

●なぜこれら2つのノートPCが同じ週に過去最安値を記録しているのですか？

プライムデー期間中は小売業者間の競争が激化するためです。Amazon、Best Buy、Walmart、Targetが同時にセールを開催しており、各社がフラッグシップデバイスで他社を下回る価格を設定する直接的なインセンティブが働いています。この競争圧力が、AIインフラ需要による構造的なメモリ不足（アナリストは2027年まで緩和しないと予測）の時期と重なりました。最大の小売競争と供給制限のあるハードウェア市場が重なったことで、今回の価格は単なる日常的なプロモーションではなく、歴史的な意味を持つ値下げとなっています。

●LPDDR5Xメモリとは何ですか？なぜノートPCの価格がAIと関係しているのですか？

LPDDR5Xは、Apple M5やQualcomm Snapdragon X Eliteチップに採用されている高速・低電力のメモリ規格です。これを製造する主要3社（サムスン、SKハイニックス、マイクロン）は、より利益率の高いAIアクセラレータ用の高帯域幅メモリ（HBM）の製造に、最先端の生産能力の大部分を振り向けています。AI向けハードウェアに生産がシフトした分、ノートPC用のLPDDR5Xの生産が減少します。この供給制限がノートPC価格上昇の構造的な原因であり、今週のセールが「新しい日常」ではなく「一時的なチャンス」である理由です。

元記事: Prime Day 2026: Surface Laptop 7 Falls $700, MacBook Air M5 Hits UK All-Time Low