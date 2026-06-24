iOS 27ベータ2登場：「Write with Siri」が従来の記述ツールを完全代替、RCSのインライン返信にも対応

Appleは、次期OS「iOS 27」のデベロッパー向けベータ2をリリースした。このアップデートでは、従来の「記述ツール（Writing Tools）」に代わる新しいオンデバイスAI執筆アシスタント「Write with Siri」や、AndroidユーザーとのRCSチャットにおけるインライン返信機能などが導入されている。一般向けのパブリックベータは7月、正式リリースは9月の予定だが、ベータ版のため不具合が含まれる可能性がある。

■「Write with Siri」がシステム全体の執筆支援を刷新

iOS 27ベータ2（ビルド24A5370h）では、システム全体のAIテキスト編集機能として「Write with Siri」が導入された。これは、AppleがiOS 18.1で導入した従来の「記述ツール（Writing Tools）」を完全に置き換えるものである。従来のインターフェースでは、フローティングメニューから「フレンドリー」や「プロフェッショナル」といったプリセットのトーンを選択する方式だったが、これが廃止された。

新たな仕様では、メモ、メール、メッセージ、または標準的なシステムテキストコンポーネントを使用するあらゆるアプリでテキストを編集する際、キーボードの予測変換バーに「Write with Siri」のプロンプトが表示される。これをタップすると、画面上部の「Dynamic Island（ダイナミックアイランド）」から自然言語の入力フィールドがスライドダウンし、ユーザーは「テキストを新規作成する」「下書きを校正する」「異なるトーンで書き直す」といった指示を自由な言葉で入力できる。

開発者からの初期の報告によると、この変更は単なるデザインの変更にとどまらない実質的な進化であるという。従来のプリセットボタンでは固定された表現への変更しかできなかったが、「Write with Siri」では自由な指示を受け付ける。また、従来の記述ツールはテキストを選択してからパネルを表示させる必要があったが、ベータ2では文字を入力する前からボタンが表示されるため、より手軽に起動できるようになっている。

■オンデバイスAIによるプライバシー保護と技術的背景

「Write with Siri」の最大の特徴は、基本的な推論処理をデバイス上（ローカル）で行う点にある。Apple Intelligence向けに開発されたオンデバイス言語モデルは約30億パラメータで構成されており、2ビット量子化対応トレーニングや「KVキャッシュ共有」と呼ばれる技術によってAppleシリコン向けに最適化されている。これにより、通常であれば膨大なメモリを必要とするモデルを、AシリーズやMシリーズのチップに搭載されたNeural Engine上で効率的に動作させ、ユーザーの下書きテキストを外部のAPIに送信することなく処理できる。

この設計は、意図的なエンジニアリング上のトレードオフを反映している。オンデバイスモデルは、より複雑なタスクのためにPrivate Cloud Compute（プライベート・クラウド・コンピュート）上で実行されるサーバー側のモデル（Parallel-Track Mixture-of-Expertsアーキテクチャを採用）よりも小規模である。そのため、日常的な執筆支援は高速かつプライベートに処理し、より高度な要求が発生した場合にのみサーバーモデルへエスカレーションする仕組みとなっている。どのリクエストがデバイス外に送信されたかを監査したいユーザーは、「設定」＞「プライバシーとセキュリティ」＞「Apple Intelligenceレポート」から、クラウド処理とオンデバイス処理のログを確認できる。

■EUと中国における提供制限

重要な制約として、この秋にiOS 27が正式リリースされる際、EU（欧州連合）内のiPhoneおよびiPadユーザーは「Write with Siri」を含むすべてのSiri AI機能を利用できない。Appleは、EUのデジタル市場法（DMA）の解釈を巡り、規制当局が求める「ほぼ無制限のデバイスへのアクセス」という要件と、自社のプライバシー基準との間で合意に達していないため、EU向けのiOSおよびiPadOSからSiri AI機能を排除することを認めている。ただし、EU内のMacおよびApple Vision Proのユーザーは、サポートされている言語に設定すればSiri AIを利用できる。また、中国でも規制当局の承認待ちのため、Siri AI機能は利用できない。Appleのソフトウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるクレイグ・フェデリギ氏は、EUにおけるiOSおよびiPadOSでの提供時期について、現時点では未定であると述べている。

■RCSインライン返信：Androidとのクロスプラットフォーム対話が向上

ベータ2におけるもう一つの大きな追加機能は、RCS（Rich Communication Services）会話でのインラインスレッド返信である。iPhoneユーザーは、Androidの連絡先とのRCSチャットにおいて、メッセージを長押しして返信オプションを選択することで、特定のメッセージを引用したインライン返信を送信できるようになった。これは、iMessageの「青い吹き出し」の会話で以前から利用可能だった機能と同様の操作感である。

この機能の導入時期には背景がある。業界団体のGSMAは2024年6月に「Universal Profile 2.7」を公開し、独自の絵文字リアクション、メッセージ編集、メッセージ送信取り消しと並んで、インラインスレッド返信を主要機能として定義していた。Appleは2024年9月にiOS 18でRCSサポートを開始したものの、実装されたのは2019年10月の古い仕様である「Universal Profile 2.4」にとどまっていた。今回のiOS 27ベータ2により、ようやくそのギャップが埋まり始めることになる。

海外メディアの報道によると、GSMAはすでに「Universal Profile 3.0」および「4.0」を公開しているため、AppleのiOS 27での実装は、標準化団体がさらに2バージョン先を行く中でようやくUP 2.7に準拠することになる。専門家からは、Appleは依然として標準規格への対応に「腰が重い」と指摘されつつも、クロスプラットフォームのグループチャットにおける有意義な改善として評価されている。

また、ベータ2ではリアクションの表示に関する不具合も修正された。従来、iPhoneユーザーがRCSチャット内の画像にリアクションを送ると、Android側には絵文字が画像上に表示されず、「[名前]が画像を気に入りました」といった個別のテキストメッセージとして届いていた。iOS 27ではこれが修正され、iMessageと同様に画像や動画の上に絵文字リアクションが正しくレンダリングされるようになる。なお、海外メディアのMacworldは、インライン返信機能はベータ2で動作するものの「かなりバグが多い」状態であり、現段階では常に期待通りに動作するとは限らないと指摘している。この機能が動作するには、送信側と受信側の双方のデバイス、およびそれぞれのキャリアがRCSをサポートしている必要がある。

■ベータ2におけるその他の変更点とインストール方法

主要な2つの新機能以外にも、ベータ2ではいくつかの変更が加えられている。iPhoneの「ホーム」アプリからApple TVを直接アップデートできる機能（従来はApple TVの電源を先に入れる必要があった）が追加されたほか、金融口座を接続して支出データを確認できる新しい「Wallet Insights」セクションのプレビューが導入された（ただし機能は未完成）。また、iPhone 17 ProおよびiPhone Airユーザー向けに提供される、Siriの音声カスタマイズ設定（話速や表現力）は、有効化されず「近日公開（Coming Soon）」というラベルに変更されており、まだテストの準備が整っていないことを示している。写真アプリのAI編集ツールではRAW画像がサポートされ、HomeKitのバグ修正により、ベータ1で発生していたPhilips Hueライトとの不整合が解消された。

登録済みの開発者は、「設定」＞「一般」＞「ソフトウェアアップデート」から、ベータアップデートを「iOS 27 Developer Beta」に設定することで、ビルド「24A5370h」をダウンロードできる。iPadOS 27、macOS Golden Gate（macOS 27）、tvOS 27、visionOS 27の対応するベータ版も同時にリリースされている。

Appleは、ベータ版ソフトウェアをメインで使用するデバイスにインストールしないよう推奨している。開発者ベータの段階では、バグやバッテリー寿命の低下、アプリの互換性の問題が発生することが予想されるためである。開発者アカウントを持たない早期導入者向けの最初のパブリックベータ版は、7月に提供される予定である。

■注目ポイントQ&A

●iOS 27の「Write with Siri」とはどのような機能ですか？

iOS 27ベータ2で導入された、システム全体の新しいAI執筆アシスタントです。従来の「記述ツール（Writing Tools）」を完全に置き換え、キーボードの予測変換バーから起動できます。メモやメール、メッセージなどのアプリで、テキストの生成、校正、書き直しを自然言語で指示でき、処理は主にデバイス上で行われます。

●iOS 27でiPhoneとAndroid間のRCSメッセージングは改善されますか？

はい、ベータ2ではRCS会話でのインライン返信や、画像・動画に対する正しい絵文字リアクションに対応しました。これにより、AndroidユーザーとのチャットでもiMessageのようなスレッド返信が可能になります。ただし、現時点ではバグが多いと報告されており、機能を利用するには双方のデバイスとキャリアがRCSに対応している必要があります。

●iOS 27の一般向けリリースはいつですか？

最初のパブリックベータ版は2026年7月に提供される予定です。正式な一般向けリリースは、iPhone 18シリーズの発売に合わせ、2026年9月になると予想されています。

●「Write with Siri」などのAI機能に対応するiPhoneはどれですか？

iOS 27自体はiPhone 11以降（iPhone SE第2世代以降を含む）に対応しますが、「Write with Siri」を含むApple Intelligence機能の利用には、iPhone 16以降などの対応ハードウェアが必要です。また、音声カスタマイズなどの高度な機能にはiPhone 17 ProやiPhone Airが必要とされています。なお、EUや中国では発売時にこれらのAI機能は利用できません。

元記事: iOS 27 Beta 2: Write with Siri Replaces Writing Tools as RCS Gets Inline Replies