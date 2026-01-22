【構造編】米国金融市場の本質:FRBからビットコインへ、流動性はどう伝わるのか

■1月28-29日FOMC直前:市場が見ている「本当の指標」

1月28-29日、FRBによる今年最初の政策決定会合（FOMC）が開催される。

市場が注目するのは雇用統計とインフレ指標だ。非農業部門雇用者数、失業率、消費者物価指数（CPI）、個人消費支出（PCE）。これらの数字そのものは、すでに公表されている。

重要なのは、FRBがこれらの指標をどう解釈し、金融政策をどう動かすかである。

米国金融市場を理解するうえで重要なのは、値動きや話題性ではない。どこに、どれだけのドルが存在し、それが動ける状態にあるかである。

■規模で見る市場構造:すべては同じドルの別の姿

規模感をそろえると、市場の構造は明確になる。

米国株式市場:約50兆ドル（SIFMA、2024年末）

FRBバランスシート:約8兆ドル（FRB H.4.1、2025年1月）

暗号通貨市場全体:約3兆ドル規模

ステーブルコイン:約0.3兆ドル（DefiLlama、2025年1月）

参考として、日本最大企業であるトヨタ自動車の時価総額は約0.3兆ドルだ。

つまり、日本最大企業1社と、ステーブルコイン全体の規模はほぼ同じである。これらは別々の市場ではない。同じドルが、形を変えながら循環しているだけだ。

■起点は常にFRBの判断にある

市場の起点は一貫している。

経済指標が発表される

FRBが自らの基準でそれをどう解釈するか

その判断が金利を通じて金融環境を変える

資産価格に波及する

重要なのは指標の良し悪しではない。FRBが政策を変えるかどうかだけが市場で織り込まれる。

■2019年レポ市場混乱が示したもの

この構造が明確になった事例が、2019年9月のレポ市場混乱だ。短期金融市場で翌日物金利が急騰し、FRBは緊急介入を余儀なくされた。

これは金融危機ではなかった。しかしFRBのバランスシート管理そのものが、市場安定の前提条件になっていることを露呈させた（Federal Reserve Bank of New York、BIS Quarterly Review 2019年12月号）。

この構造はいまも続いている。

■ステーブルコインは「価格」を見るものではない

ステーブルコインは1ドルで固定されている以上、価格を見ても意味がない。市場に残るドル流動性を測るには、発行量の増減を見るしかない。

ステーブルコインは、今すぐ動かせるドルそのものだ。

発行量が増える:市場に使えるドルが残っている

発行量が減る:ドルは引き揚げられている

ここには値動きも物語もない。あるのは量だけである。

次回は、なぜビットコインが先に動き、株式市場が後から追いかけるのか。そして生成AI投資が、どの企業の株価に反映されるのかを解説する。