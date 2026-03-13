新NISAが変える会社員の資産形成　生涯1800万円の非課税枠活用が焦点

今回のニュースのポイント

・年間360万円・生涯1,800万円の非課税枠: 政府は新NISAを、資産所得倍増を実現するための柱と位置づけています。「つみたて枠」と「成長投資枠」の併用により、生涯で最大1,800万円の非課税保有が可能となる設計がなされています。

・NISA口座残高は34.4兆円に拡大: 日本証券業協会の発表によれば、NISA口座残高は2024年末時点で34.4兆円に達しました。資産所得倍増プランの累計目標56兆円に向け、現預金から投資へのシフトが進んでいることが示されています。

・利用者の約9割が「プラス」と回答: QUICKの調査では、利用者の87.2%が運用損益について「プラス」と回答しています。良好な運用実績がSNS等で共有されることで、これまで投資を控えていた層の参加を促す要因になるとの見方が出ています。

日本の家計金融資産は約2,100兆円に達しますが、その約半分が現預金という構造が続いてきました。政府はこの流れを変えるべく、新NISAを「資産所得倍増プラン」の主力施策と位置づけ、制度の抜本的拡充と恒久化を決定しました。

新NISAでは、年間最大360万円の投資益が非課税となります。生涯の非課税保有限度額は最大1,800万円へと拡大され、長期的な資産形成を目指す会社員にとって、ライフステージに合わせた柔軟な運用が可能な制度として導入されています。

【新NISA制度の浸透状況】

・非課税枠: 年間360万円 / 生涯1,800万円

・NISA口座残高: 34.4兆円(2023年末比で約16兆円増)

・公募株式投信純流入: 15.4兆円(2024年年間)

市場の拡大は統計にも顕著に表れています。日本証券業協会の「新NISA白書」によれば、NISA口座における残高は2024年末時点で34.4兆円に達しました。また、2024年の公募株式投信への資金流入額(純設定額)は15.4兆円と、2023年の6.5兆円から倍以上に増加しています。成長投資枠で購入された銘柄タイプは「国内株式」が約48.8%で最も多く、全世界株インデックス型投信などがこれに続いています。市場では、「国内の高配当株」と「海外株インデックス」を組み合わせるスタイルが、多くの個人投資家にとっての定番パターンになっているとの分析が示されています。

投資行動を支えているのが、実際の運用成果です。QUICKの「個人の資産形成に関する意識調査2025」によれば、新NISA利用者の87.2%が運用損益について「プラス」と回答しています。このような運用実績が可視化されることで、未経験層の投資参加を後押しする動きが広がっていると指摘されています。

制度の恒久化により、資産形成は単発の投資から、給与や老後資金の必要額と連動した継続的な設計へと移行しました。足元のマーケットでは価格変動への警戒感も意識されていますが、家計のリスク許容度を見極め、複利効果を享受するための長期積立という視点が、今後さらに重視されるテーマになるとの指摘も多くなってきています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

