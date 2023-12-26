関連記事
Zoom、政府認定クラウドサービスに
デジタル庁や総務省などで構成されるISMAP運営委員会は25日、Web会議サービスの「Zoom」を政府のクラウドサービス認定制度である「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度（ISMAP）」のリストに登録した。これにより、Zoomは今後、政府の調達対象となる。ISMAPは、情報処理推進機構（IPA）などが民間のクラウドサービスの情報セキュリティ対策などを評価し、政府認定クラウドとして登録する制度（ITmedia）。
登録されたZoomは、日本の政府機関向けに初期設定などを変更した「Zoom Japanese Government Preset」というバージョンになるという。また、ほかにも米Cisco Sysyemsの「Cisco Duo」、米Palo Alto Networksの「Advanced Threat Prevention」「Advanced URL Filtering」「DNS Security」「Prisma Cloud」、ソフトバンク傘下のIDCクラウドが手掛ける「IDCFクラウド」「IDCFクラウド ベアメタルサーバー」などもリストに登録されたとしている。
スラドのコメントを読む | ITセクション | 日本 | クラウド | ニュース | インターネット | IT | 政府 | Digital
関連ストーリー：
富士通の政府認定クラウドの不正アクセス問題、メール本文なども盗まれていた？ 2022年06月07日
富士通の政府認定クラウド”に不正アクセスが発生。認証情報など盗まれた可能性 2022年05月21日
政府、外交・防衛など国家機密の管理は国産プライベートクラウドを使用する方針へ 2022年02月10日
さくらインターネットやIIJ、富士通、Slackなどが政府認定クラウドサービスに登録される 2021年12月25日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- Google、虚偽のDMCA削除要請を大量に送ったグループを提訴 11/18 09:39
- 中学生がX（旧Twitter）離れ モバイル社会研究所 11/11 18:11
- スタジオジブリ、X(旧Twitter)のアカウントを削除 11/ 7 17:25
- LINE規約変更で暴力団員の退会相次ぐ 11/ 3 18:00
- X（旧Twitter）でコミュニティノートの付いたポスト、収益分配の対象外に 11/ 2 11:31