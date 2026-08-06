Disney+とTikTokが提携、クリエイターのファン動画を縦型フィード「Verts」で配信

Walt DisneyとTikTokは、TikTokのファン動画をDisney+で配信するグローバルなコンテンツ共有契約を発表した。Reutersの報道によれば、TikTokの動画が外部プラットフォームでストリーミングされるのは史上初となる。クリエイターはDisneyの公式アセットを利用できるようになるが、参加にはオプトインが必要であり、米国でのパイロット版提供に続いてグローバル展開が予定されている。

■縦型フィードの供給課題とAIからの転換

Disneyは2026年3月、モバイル向けの縦型ショート動画フィード「Verts」を導入した。Netflixの「Clips」、Peacockのショート動画フィード、HBO Maxの「Shorts」など、業界全体が縦型動画へとシフトする動きに追随した形だ。2026年7月下旬までに、主要なストリーミングプラットフォームはすべて同様の機能を展開している。このシフトを後押しする競争圧力は明白だ。TikTokの内部データによると、昨年、ファンは1日平均650万本の映画やテレビ関連の動画をTikTokに投稿しており、IpsosとTikTokの共同調査「Beyond Discovery」によれば、視聴者の約半数がTikTokでエンターテインメントコンテンツを発見した後、ストリーミングプラットフォームで番組や映画を視聴したと回答している。

これらのフィードに共通する課題はコンテンツの確保である。ストリーミングプラットフォーム自身のクリップや予告編だけでは、日々のエンゲージメントを生み出すには限界がある。Disneyは以前、AI生成コンテンツでこの問題を解決しようと試みたが、2026年3月にOpenAIが動画生成プラットフォーム「Sora」を閉鎖したことで頓挫し、2025年12月に発表されていた10億ドル（約1580億円、1ドル=158円換算）のライセンス契約も白紙となった。今回のTikTokとの契約は、AI生成パイプラインではなく、人間の手によるファンコンテンツを正式なオプトインの仕組みを通じて大規模に取り入れるという、明確な後継施策となる。

■クリエイターが得られるものと得られないもの

Disneyのニュースルームの発表によると、共同運営される「Disney Creator Ambassador Program」に参加するクリエイターは、Disneyのライセンスアセットライブラリへのアクセス、Disney+での露出増加、限定イベントへの招待、キャリア開発の機会を得ることができる。同プログラムは階層制とされており、「クラス最高のクリエイター」には追加の報酬が用意されているという。

一方で、金銭的な報酬については公表されていない。収益分配の仕組みは明かされておらず、契約全体の財務条件も発表されていない。この構造は、従来のライセンス契約というよりも、YouTubeの初期のパートナープログラムに近い。プラットフォーム（Disney+）はコンテンツを獲得し、クリエイターは配信と認知を得るが、両者が直接金銭を支払うことはない。これは、プロのエンターテインメント業界への道を探るクリエイターにとっては意義のあるメリットだが、成熟したクリエイタープラットフォームが採用する収益分配モデルとは異なる性質のものである。

DisneyのCEOであるJosh D'Amaroは、第3四半期の決算発表において、この契約が同社の長期的なストリーミング戦略に合致していると説明した。TechCrunchの決算報道によると、同四半期のDisneyのエンターテインメントSVOD（主にDisney+とHulu）の営業利益は7億1200万ドル（約1125億円）に達し、前年同期の3億2900万ドル（約520億円）から倍増している。ストリーミング事業が黒字化したことで、このようなクリエイターインフラへの投資はより正当化されやすくなる。Disneyはコンテンツ供給の問題を解決するために、現金ではなくソーシャルキャピタルを費やしていると言える。

■クロスプラットフォームの仕組み

技術的な流れはシンプルだが、構造的には斬新である。オプトインしたクリエイターは、Disneyのフランチャイズカタログの写真や動画アセットのライブラリにアクセスできるようになる。彼らはこれらのアセットを使用してTikTok上で動画を作成し、その動画は引き続きTikTokの標準フィードに存在し、TikTokのアルゴリズムによって配信・発見される。そして、Disney Creator Ambassador Programの規約に基づき、DisneyとTikTokが共同で選定した一部の動画が、Disney+のVertsタブにも表示される。

TechTimesの報道によれば、DisneyがESPNで先行テストし、2026年3月にDisney+に導入したVertsフィードのマイクロ行動パーソナライゼーションアルゴリズムは、一時停止、スワイプ行動、ウォッチリストへの追加といったリアルタイムのセッションシグナルに基づき、クリエイターの動画をDisney自身のクリップと並べて表示する。その結果、Disney自身のプロモーション用クリップと、人間が生成したファンによるリミックスという2つの異なるコンテンツが、同じ縦型スクロールの画面に混在することになる。

このデュアルソース構造こそが、今回の契約のアーキテクチャ上の重要な点である。Netflix Clips、HBO Max Shorts、Peacockなど、これまでのストリーミングの縦型フィードはすべて、自社のライブラリのみからコンテンツを抽出していた。DisneyのVertsは、外部のクリエイターコンテンツをプラットフォーム規模で組み込む初の事例となる。

■TikTokにとっての史上初の意味

Reutersが「TikTokの動画が他のプラットフォームで表示されるのは初めて」と報じたことは、特筆に値する。TikTokがグローバルプラットフォームとして運営されてきた約8年間、コンテンツの流れは常に一方向であり、TikTokに投稿され、TikTokで消費され、TikTokからリンクとして共有されてきた。TikTokネイティブのコンテンツが、他のプラットフォームのインターフェース内にネイティブに表示されることを許可した契約は過去に存在しない。

この前例はDisneyにとどまらない影響を持つ。このパイロット版が成功すれば、TikTokは自社のコンテンツとクリエイターが、他のプラットフォームの配信レイヤーとして機能できることを証明することになる。これは、ストリーミングサービスと関心を奪い合う目的地としての立場とは大きく異なる、メディアエコシステムにおける新たな立ち位置である。ショート動画のシンジケーションモデルの始まりと言える。

TikTokが外部プラットフォームへの配信を許可した背景に、戦略的な自信があるのか、それとも商業的な実用主義があるのかは、契約が締結されたという構造的な事実ほど重要ではない。スポーツリーグ、音楽レーベル、映画スタジオなど、豊富なIPを持つ他の企業は、Disney+がVertsのクリエイターコンテンツによって測定可能なエンゲージメントの向上を見せるかどうかを注視し、同様の契約を追求するかどうかを判断することになるだろう。

■オプトイン前にクリエイターが知っておくべきこと

TechTimesの2026年7月の報道によると、2026年1月に設立されたTikTokの運営会社「TikTok USDS Joint Venture LLC」は、Oracle、Silver Lake、アブダビを拠点とするMGXがそれぞれ15%の株式を保有する米国過半数所有の構造となっている。しかし、TikTokの北京を拠点とする親会社ByteDanceは、19.9%の株式と推奨アルゴリズムのソースコードの管理権を保持している。ByteDanceは依然として2017年の中国国家情報法の対象であり、同法第7条はすべての組織と市民に「法に従い国家情報活動を支持、支援、協力すること」を義務付けている。この義務は、TikTokの米国での企業再編に関わらず、ByteDanceが管理するインフラを通じて処理されるコンテンツに適用される。

TikTokにアップロードされ、その後Disney+にクロスポストされるクリエイターのコンテンツは、このインフラを通過する。Disney Creator Ambassador Programにオプトインするファンクリエイターは、この契約によってDisneyアセットを使用する正式な権利が得られるというライセンス上の明確化が、TikTok側のパイプラインにおけるコンテンツのデータ条件を変更するものではないことを理解しておく必要がある。TechTimesの報道によれば、TikTokのセキュリティ責任者は、1月の再編後初の公的な説明責任の場として、2026年9月15日に米下院中国特別委員会で証言する予定である。

Disneyのニュースルームの発表によると、米国のパイロット版は数カ月以内に開始され、その後グローバル市場への展開が続く予定である。

■注目ポイントQ&A

●Disney Creator Ambassador Programとは何ですか。誰でも参加できますか。

Disneyのニュースルームの発表によると、Disney Creator Ambassador ProgramはDisneyとTikTokが共同で運営する取り組みです。TikTokクリエイターにDisneyのIPアセットライブラリ（Disney、Pixar、Marvel、Star Wars、FXの数百のタイトルからの写真や動画素材）へのライセンスアクセスを提供し、オプトインした動画をDisney+のVertsセクションに配置します。プログラムは階層制とされており、「クラス最高のクリエイター」には限定イベントへのアクセスやキャリア開発の機会などの追加報酬が提供されます。クリエイターが正式なプロセスを通じて応募する必要があるのか、プラットフォーム側から選出されるのかについては発表されていません。また、クリエイターがDisney+での配置から収益を得るかどうかを含む財務条件も開示されていません。

●TikTokの動画が他のプラットフォームでストリーミングされるのが初めてであることは、なぜ重要なのですか。

TikTokがグローバルプラットフォームとして運営されてきた約8年間、クリエイターのコンテンツは常にTikTok独自のエコシステム内に留まっていました。今回の契約は、TikTokネイティブのコンテンツに対する初の正式な外部配信チャネルを生み出すものであり、TikTokのフォーマットとインターフェースで作成された動画がDisney+の内部にネイティブに表示されるようになります。Reutersの報道でも確認されているように、パイロット版が成功すれば、TikTokは競合する目的地としてだけでなく、他のサービスのコンテンツシンジケーションレイヤーとしても機能できることを実証することになります。これにより、メディアエコシステム全体におけるTikTokの立ち位置が変化し、豊富なIPを持つ他の組織が同様の契約を交渉するきっかけとなる可能性があります。

●TikTokのファンクリエイターは、動画がDisney+に表示されることで報酬を得られますか。

金銭的な報酬の仕組みは公表されていません。Disneyのニュースルームの発表によると、Disney Creator Ambassador ProgramはIPへのアクセス、Disney+での配置、イベントへの招待、キャリア開発の道筋を提供するものであり、収益分配ではなく、露出とアクセスの交換という位置付けです。これまで無許可でDisneyのファンコンテンツを制作していたクリエイターは法的なグレーゾーンにいましたが、このプログラムはオプトインを条件に参加クリエイターの法的リスクを取り除きます。ただし、直接的な支払いは含まれていないとみられます。

●オプトインしないTikTokクリエイターにとって、この契約は何を意味しますか。

Disney Creator Ambassador Programに参加しないクリエイターは、Disneyのアセットライブラリへのライセンスアクセスを受けられず、DisneyのIPに関しては契約前のグレーゾーンに留まることになります。TikTokの知的財産ポリシーによれば、TikTokは自動化された音声スキャンと権利者からの削除リクエストシステムを通じてIP違反を取り締まっており、非参加クリエイターに対してこれらのシステムが停止されることはありません。この契約は選択した人々に正式な道筋を提供するものですが、TikTok上のすべてのDisneyファンコンテンツに対する包括的な許可を意味するものではありません。

元記事: TikTok Videos Stream on Disney+ for First Time as Fan Creators Get Licensed Access